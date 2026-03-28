శనివారం, 28 మార్చి 2026
Written By దేవీ
Last Updated : శనివారం, 28 మార్చి 2026 (11:50 IST)

Manchu Laxmi: అందరూ కలిస్తే పిల్లల భవిష్యత్తును మార్చే ఉద్యమం అవుతుంది : లక్ష్మీ మంచు

each for Change Founder Lakshmi Manchu, Seetakka and others
ప్రీమియర్ ఎనర్జీస్ సమర్పణలో, నటి లక్ష్మీ మంచు ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన టీచ్ ఫర్ ఛేంజ్ వార్షిక నిధుల సేకరణ కార్యక్రమం 2026, హైదరాబాద్‌లోని హెచ్ఐసీసీ కన్వెన్షన్ సెంటర్ (HICC) లో ఘనంగా జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి ప్రభుత్వం, కార్పొరేట్, విద్యా రంగం, సినీ రంగాలకు చెందిన ప్రముఖులు హాజరై, ప్రభుత్వ పాఠశాలలలో చదువుతున్న పిల్లల నాణ్యమైన విద్యకు మద్దతు తెలిపారు.
 
టీచ్ ఫర్ చేంజ్ కు మద్దతుగా ముఖ్య అతిథులుగా హాజరైన ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి-  ఇరిగేషన్ & సిఏడి మినిస్టర్ తెలంగాణ, సీతక్క- మినిస్టర్ ఆఫ్ ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్ తెలంగాణ, జయేష్ రంజన్- ప్రిన్సిపల్ ఐటీ సెక్రటరీ తెలంగాణ. ఇప్పటి వరకు దేశవ్యాప్తంగా 3 లక్షల మందికి పైగా విద్యార్థుల, 1,549 ప్రభుత్వ పాఠశాలలకు మద్దతు తెలిపారు.
 
ఈ వార్షిక కార్యక్రమం ప్రభుత్వ పాఠశాలలను బలోపేతం చేయడం మరియు వెనుకబడిన వర్గాల పిల్లల అభ్యాస ఫలితాలను మెరుగుపరచడం యొక్క ప్రాముఖ్యతను ప్రస్తావించింది. ప్రతి చిన్నారికి వారి సామాజిక-ఆర్థిక పరిస్థితులు ఏవైనా సరే, నాణ్యమైన విద్య అందేలా ప్రభుత్వం, కార్పొరేట్లు, స్వచ్ఛంద సంస్థలు మరియు వ్యక్తుల మధ్య భాగస్వామ్యం అవసరమని ఈ వేదిక నొక్కి చెప్పింది.
 
ఈ వేడుకలో భాగంగా భారత సినీ పరిశ్రమకు చెందిన ప్రముఖులు విద్యా సేవకు మద్దతుగా ర్యాంప్ వాక్ చేశారు. ప్రముఖ డిజైనర్ రామ్‌జ్ రూపొందించిన ప్రత్యేక కలెక్షన్స్‌తో పాటు సాఖీ హెరిటేజ్ దుస్తులు మరియు రోజ్ జ్యువెలరీ ఆభరణాలు ప్రదర్శించబడ్డాయి. ఈ ఫ్యాషన్ ప్రదర్శన సినిమా, ఫ్యాషన్ మరియు సేవ భావనల సమ్మేళనంగా నిలిచింది.
 
టీచ్ ఫర్ ఛేంజ్ చైర్‌పర్సన్,  మేనేజింగ్ ట్రస్టీ లక్ష్మీ మంచు మాట్లాడుతూ, “ప్రతి చిన్నారికి, వారి నేపథ్యం ఏదైనా సరే, నాణ్యమైన విద్య అందాలి అనే నమ్మకంతోనే టీచ్ ఫర్ ఛేంజ్ ప్రారంభమైంది. ప్రభుత్వ పాఠశాలలు వెనుకబడిన వర్గాల పిల్లలకు ప్రధాన ఆధారం. వాటిని బలోపేతం చేయడం ద్వారా దీర్ఘకాలిక సామాజిక మార్పు సాధ్యమవుతుంది. ఈ నిధుల సేకరణ కార్యక్రమం కేవలం ఒక ఈవెంట్ మాత్రమే కాదు, భాగస్వాములు, దాతలు, వాలంటీర్లు కలిసి పిల్లల భవిష్యత్తును మార్చే ఉద్యమం. కలిసి మనం లక్షలాది పిల్లల భవిష్యత్తును వెలుగులోకి తీసుకురాగలం.” అన్నారు.

ఈ కార్యక్రమంలో ర్యాంప్ వాక్ చేసిన ప్రముఖులు: లక్ష్మీ మంచు, సీరత్ కపూర్, అక్షర గౌడ, పాయల్ రాజ్‌పుట్, హెబ్బా పటేల్, తేజస్వి మదివాడ, ఫరియా అబ్దుల్లా, మాన్విత కామత్, తేజు అశ్విని, రాశి సింగ్, శివాని నాగారం, దక్ష నగర్కర్, అభిజ్ఞ వుత్తలూరు, పావని, నందిత స్వేత, సుహాసిని గారు, చారిత వర్మ, రితికా నాయక్, అమృత అయ్యర్, ఐశ్వర్య అర్జున్, శ్రీదేవి కోర్ట్, జయప్రద, అవంతిక సుందర్, సంద్యా రాజు, రాఫ్తార్, శివ కందుకూరి, అరవింద్ కృష్ణ, ప్రిన్స్, విరాజ్ అశ్విన్, సౌరభ్ ధింగ్రా, విశ్వంత్, ఆదిత్, రోషన్ కె, అర్జున్ జాండర్ లామా, నందు, నిఖిల్ విజయేంద్ర సింహ, ప్రియదర్శి పులికొండ, రోషన్, మరియు ప్రియతమ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
 
టీచ్ ఫర్ ఛేంజ్ సంస్థను 2014లో లక్ష్మీ మంచు స్థాపించారు. ఈ సంస్థ ప్రభుత్వ పాఠశాలలను బలోపేతం చేయడం మరియు వెనుకబడిన వర్గాల పిల్లలకు నాణ్యమైన విద్య అందించడాన్ని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. స్మార్ట్ క్లాస్‌రూమ్స్, ఐసీటీ ఆధారిత అభ్యాసం, ఉపాధ్యాయుల శిక్షణ, వాలంటీర్ కార్యక్రమాలు మరియు ప్రాథమిక చదువు-లెక్కల నైపుణ్యాల అభివృద్ధిపై ఈ సంస్థ పనిచేస్తోంది.
 
ఇప్పటి వరకు ఈ సంస్థ దేశవ్యాప్తంగా 3 లక్షల మందికి పైగా విద్యార్థులపై ప్రభావం చూపింది మరియు 1,549 ప్రభుత్వ పాఠశాలలకు మద్దతు అందించింది. తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు కర్ణాటక రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలతో కలిసి ఈ సంస్థ పలు కార్యక్రమాలు చేపడుతోంది.

విద్యార్థిపై ద్వేషపూరిత వ్యాఖ్యలు... ప్రొఫెసర్ సస్పెండ్.. ఎక్కడ?

విద్యార్థిపై ద్వేషపూరిత వ్యాఖ్యలు... ప్రొఫెసర్ సస్పెండ్.. ఎక్కడ?విద్యార్థిపై ద్వేషపూరిత వ్యాఖ్యలు చేసినందుకు ఓ ప్రొఫెసర్ సస్పెండ్‌కు గురయ్యారు. ఈ ఘటన బెంగుళూరు నగర పీఈఎస్ విశ్వవిద్యాలయంలో చోటుచేసుకుంది. ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ ఘటన వివరాలను పరిశీలిస్తే, మంగళవారం తరగతి గదిలో పాఠాలు చెబుతున్న సమయంలో అఫాన్ అనే విద్యార్థి బయటకు వెళ్లడానికి ప్రొఫెసర్‌ను అనుమతి అడిగాడు. అందుకు నిరాకరించిన ప్రొఫెసర్ ఆగ్రహంతో ఊగిపోతూ విద్యార్థిపై తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. సదరు విద్యార్థిని ఉగ్రవాది అని పిలుస్తూ, ఇరాన్‌ యుద్ధానికి నీలాంటివారే కారణమంటూ విమర్శించారు. ట్రంప్ వచ్చి నిన్ను తీసుకెళ్లిపోతాడంటూ ఆగ్రహం వ్యక్తంచేశారు.

లోన్ యాప్ వేధింపులు.. ఉరేసుకున్న యువకుడు.. ఎక్కడ?

లోన్ యాప్ వేధింపులు.. ఉరేసుకున్న యువకుడు.. ఎక్కడ?లోన్ యాప్ వేధింపులకు ఓ యువకుడు ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. లోన్ యాప్ వేధింపులతో మనస్తాపానికి గురైన యువకుడు ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. ఈ విషాద ఘటన కాకినాడ జిల్లాలో చోటుచేసుకుంది. వివరాల్లోకి వెళితే.. అనకాపల్లి జిల్లా వడ్డాదిమాడుగుల గ్రామానికి చెందిన మహమ్మద్ బషీర్ (22) కాకినాడ జిల్లా గండేపల్లి మండలం సూరంపాలెంలోని ఓ ప్రైవేట్ కళాశాలలో ఎంబీఏ మొదటి సంవత్సరం చదువుతున్నాడు.

కుంభమేళా గర్ల్ మోనాలిసాపై సనోజ్ మిశ్రా పరువు నష్టం దావా

కుంభమేళా గర్ల్ మోనాలిసాపై సనోజ్ మిశ్రా పరువు నష్టం దావాకుంభమేళా మోనాలిసాపై దర్శకుడు సనోజ్ మిశ్రా పరువు నష్టం దావా వేయనున్నట్లు ప్రకటించారు. సినిమా షూటింగ్ సమయలో తనపట్ల అసభ్యంగా ప్రవర్తించాడని మోనాలిసా సనోజ్ మిశ్రాపై ఆరోపణలు చేసిన నేపథ్యంలో ఈ వ్యాఖ్యలను సదరు దర్శకుడు కొట్టిపారేశాడు. ఆమె కుటుంబ సభ్యులు ఇప్పటికీ తన ఇంట్లోనే ఉంటున్నారని, కేవలం పెళ్లిని వ్యతిరేకించినందుకే తనపై కక్షగట్టి ఇలాంటి తప్పుడు ఆరోపణలు చేస్తోందని ఫైర్ అయ్యారు. నటన నేర్పించేటప్పుడు లేని సమస్య ఇప్పుడు ఎందుకు వచ్చిందని అడిగారు.

బాపట్ల త్యాగధనుడు, సేవామూర్తి శ్రీ పేరం గరుడాచలం నాయుడు గారి కోసం మనం

బాపట్ల త్యాగధనుడు, సేవామూర్తి శ్రీ పేరం గరుడాచలం నాయుడు గారి కోసం మనంచరిత్ర అంటే కేవలం రాజుల యుద్ధాలు, రాజ్యాల గెలుపులు మాత్రమే కాదు.. సమాజం కోసం తమ జీవితాలను ధారపోసిన మహనీయుల త్యాగాల సమాహారం. అటువంటి త్యాగధనుల జాబితాలో బాపట్ల గడ్డపై ఉదయించిన ధ్రువతార శ్రీ పేరం గరుడాచలం నాయుడు గారు. పదవుల కోసం పాకులాడే నేటి రాజకీయ కాలంలో, ప్రజా సేవే ఒక పదవిగా మలుచుకుని, తన ఆస్తినే సమాజానికి ధారాదత్తం చేసిన అరుదైన వ్యక్తిత్వం ఆయనది.

విద్యార్థినిపై లైంగిక వేధింపులు - అన్నా యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్ జ్ఞానవేల్ అరెస్ట్

విద్యార్థినిపై లైంగిక వేధింపులు - అన్నా యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్ జ్ఞానవేల్ అరెస్ట్అన్నా యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్ జ్ఞానవేల్ బాబును పోలీసులు అరెస్ట్ చేశార. పరారీలో వున్నఅతనిని లైంగిక వేధింపుల ఆరోపణల నేపథ్యంలో తిరునల్వేలిలో అరెస్టు చేశారు. ఈ అరెస్టును కొట్టూరుపురం మహిళా పోలీసులు నిర్వహించారు. అంతకుముందే, మహిళల వేధింపుల నివారణ చట్టంలోని నిబంధనలతో సహా పలు సెక్షన్ల కింద సదరు ప్రొఫెసర్‌పై కేసు నమోదు చేశారు.

Watch More Videos

పచ్చి కూరగాయల్లో తినకూడనివి ఏవి?

పచ్చి కూరగాయల్లో తినకూడనివి ఏవి?అనేక మంది ఆరోగ్యానికి మంచిదని భావించి పచ్చికూరగాయాలను ఆరగిస్తుంటారు. ఇలా ఆరగించడం వల్ల కొన్ని పోషకాలు శరీరానికి అందే మాట నిజమే. అయితే, వీటిలో కొన్నింటిని మాత్రమే ఆరగించవచ్చు. మరికొన్నింటిని ఆరగించరాదు. అలా ఆరగించడం వల్ల కొన్ని సందర్భాల్లో ప్రాణాపాయం కూడా జరగొచ్చు. అలాగే, కొన్ని అనారోగ్య సమస్యలకు దారితీయొచ్చు. దీనిపై అగాహన ఎంతో అవసరం. అందుకే పచ్చి కూరగాయల్లో తినకూడని ఏవో ఓ సారి పరిశీలిద్ధాం.

మోతాదుకి మించి గ్రీన్ టీ తాగితే...

మోతాదుకి మించి గ్రీన్ టీ తాగితే...గ్రీన్ టీ. కొవ్వు కరిగించుకోవాలని చాలామంది ఈ టీని ఇటీవలి కాలంలో తాగుతున్నారు. ఐతే మోతాదుకి మించి గ్రీన్ టీ తాగితే అది అనారోగ్యకరమైన ఆరోగ్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. గ్రీన్ టీలో ఉండే కెఫిన్ కారణంగా, అధికంగా తాగడం వల్ల శరీరంలో డీహైడ్రేషన్ ఏర్పడుతుంది. గ్రీన్ టీలో టానిన్లు ఎక్కువగా ఉంటాయి, అవి వాంతులు, వికారాన్ని కలిగించవచ్చు. ఎక్కువగా గ్రీన్ టీ తాగడం వల్ల నిద్ర దినచర్యకు అంతరాయం ఏర్పడి అది నిద్రలేమికి కారణం కావచ్చు. గ్రీన్ టీ ఎక్కువగా తీసుకోవడం వల్ల ఎముకల ఆరోగ్యంపై ప్రతికూల ప్రభావం ఉంటుంది. గ్రీన్ టీలో ఉండే కెఫిన్ మైగ్రేన్‌ నొప్పికి కారణమవుతుంది.

సిప్లా నుంచి మసాలా జామ రుచితో ప్రోలైట్‌ ఓఆర్ఎస్‌ పోర్ట్‌ఫోలియో

సిప్లా నుంచి మసాలా జామ రుచితో ప్రోలైట్‌ ఓఆర్ఎస్‌ పోర్ట్‌ఫోలియోప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (W.H.O.) సిఫార్సు చేసిన ఓరల్ రీహైడ్రేషన్ సాల్ట్(ORS) ఫార్ములేషన్ ప్రోలైట్ ORS తయారు చేసే సిప్లా హెల్త్ లిమిటెడ్ సరికొత్త మసాలా జామకాయ ఫ్లేవర్‌ విడుదల చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. భారతీయ వినియోగదారులను ప్రధానంగా దృష్టిలో ఉంచుకుని రూపొందించిన ఈ కొత్త రకం ఓఆర్‌ఎస్‌ (ORS) నిరూపితమైన సామర్థ్యాన్ని భారతీయ రుచులతో మేళవించి హైడ్రేషన్‌ను కేవలం సమర్థవంతంగానే కాకుండా ఆనందదాయకంగా కూడా చేస్తుంది. శాస్త్రీయ ఆధారిత ఉపశమనాన్ని, సుపరిచితమైన రుచిని రెండింటినీ అందిస్తుంది.

వెన్ను నొప్పి పారదోలే చిట్కాలు

వెన్ను నొప్పి పారదోలే చిట్కాలువెన్ను నొప్పి. ఈ సమస్యతో నేడు చాలామంది ఇబ్బందిపడుతున్నారు. దీనికి కారణాలు ఎన్ని వున్నప్పటికీ ఈ సమస్యను వదిలించుకునేందుకు చిన్నచిన్న చిట్కాలు పాటిస్తే సమస్య నుంచి దూరం కావచ్చు. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. ఐస్ ప్యాక్ వెన్నునొప్పి నివారిణిగా ఉత్తమంగా పనిచేస్తుంది. సరైన భంగిమ అంటే, మీ పాదాలను నేలపై పూర్తిగా ఆనించి కుర్చీలో కూర్చోవాలి. వీపు భాగంపై మర్దన చేస్తుంటే వెన్నునొప్పి నుండి ఉపశమనం పొందడమే కాకుండా ఒత్తిడి కూడా తగ్గుతుంది.

పుచ్చకాయ తింటే ఎన్ని ప్రయోజనాలో తెలుసా?

పుచ్చకాయ తింటే ఎన్ని ప్రయోజనాలో తెలుసా?పుచ్చకాయ. వేసవికాలంలో ఇది మార్కెట్లలోకి వచ్చేస్తుంది. దీనిలో 90 శాతం నీరు వుంటుంది. ఇది రుచిని మాత్రమే కాకుండా, చాలా పోషక ప్రయోజనాలను కూడా అందిస్తుంది. అతిదాహం, చెమట ద్వారా ఖనిజ లవణాల లోపాలను పుచ్చకాయ తగ్గిస్తుంది. పుచ్చకాయలు తింటే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. జ్వరంతో బాధపడతున్నవారు పుచ్చకాయ రసంలో తేనె కలిపి సేవిస్తే శారీరక నీరసం తగ్గి శక్తినిస్తుంది. మలబద్ధకం ఉన్నవారు ప్రతిరోజూ పుచ్చకాయ తింటుంటే మలబద్ధకం అంతరిస్తుంది. మూత్రం సరిగా రానివారు, మూత్ర విసర్జనలో మంట, చురుకులు ఉన్నవారికి పుచ్చకాయ ఔషధంగా పనిచేస్తుంది. పుచ్చపండు విత్తనాలను తీసుకోవటం వలన చర్మ క్యాన్సర్, ఇన్ఫెక్షన్ వంటి రుగ్మతలకు దూరంగా ఉంచుతుంది.
