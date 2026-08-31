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  4. If I don't come when he calls, why am I even alive? – Vijay Deverakonda gets emotional
Written By దేవీ దేవీ
Last Updated : Monday, 31 August 2026 (10:56 IST)

Vijay Deverakonda: ఆయన పిలిచాక రాకుంటే నేను బతికి ఎందుకు?.. విజయ్ దేవరకొండ ఎమోషనల్

Vijay Deverakonda, Sandeep Vanga, Sumanth Prabhas, Anantika and others
Written By: దేవీ
Updated: Mon, 31 Aug 2026 (10:56 IST)
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Vijay Deverakonda, Sandeep Vanga, Sumanth Prabhas, Anantika and others
రోమాంచకం' మూవీ ప్రీ-రిలీజ్ వేడుకలో స్టార్ హీరో విజయ్ దేవరకొండ చేసిన వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం యూత్ లో చర్చకు తావిచ్చాయి. వేదికపై ఆయన మాట్లాడుతూ, అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా తన భార్య రష్మిక మందన్న గురించి అడిగిన ఒక ప్రశ్నకు స్పందిస్తూ, "వదినమ్మనా.. ఇంజ్యూరీ అయ్యింది, రికవరీ అవుతుంది, ఇంట్లో ఎంజాయ్ చేస్తోంది" అంటూ నవ్వుతూ సమాధానమిచ్చారు. అలాగే సందీప్ వంగా గురించి ఎమోషనల్ అయ్యారు.
 
భద్రకాళీ పిక్చర్స్ బ్యానర్‌పై సందీప్ రెడ్డి వంగా సమర్పణలో, ప్రణయ్ రెడ్డి వంగా నిర్మాణంలో రూపుదిద్దుకున్న యూత్‌ఫుల్ ఎంటర్‌టైనర్ ‘రోమాంచకం’ సెప్టెంబర్ 3న వరల్డ్‌వైడ్ గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్‌కు సిద్ధమవుతోంది. సుమంత్ ప్రభాస్, అనంతిక సనిల్ కుమార్ జంటగా నటించిన ఈ చిత్రానికి నూతన దర్శకుడు వేణుగోపాల్ రెడ్డి దర్శకత్వం వహించారు. ప్రేమ, హాస్యం, ఉత్కంఠ కలగలిపిన ఈ సినిమాను ఆంధ్ర, తెలంగాణ, కర్ణాటకల్లో ఏషియన్ సినిమాస్ ద్వారా సునీల్ నారంగ్ రిలీజ్ చేస్తున్నారు.
 
గత రాత్రి హైదరాబాద్‌లో జరిగిన ప్రీ-రిలీజ్ ఈవెంట్‌కు స్టార్ హీరో విజయ్ దేవరకొండ ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు.  ఆయన మాట్లాడుతూ, “సందీప్ వంగా మీద నాకున్న ప్రేమను మాటల్లో చెప్పలేను. అది దర్శకుడు-హీరో మధ్య బంధం కాదు, సోదరుల మధ్య బంధం కాదు, స్నేహితుల మధ్య బాండింగ్ కూడా కాదు. మా బంధం అంతకుమించింది. అర్జున్ రెడ్డి టైమ్‌లో మేమిద్దరం యుద్ధం లాంటి ప్రయత్నం చేశాం. ఆ సినిమా వర్కవుట్ కాకుంటే ఏమయ్యేదో ఊహించలేకపోయాం. మాకు అప్పుడు డబ్బు లేదు, పేరు లేదు, ఇన్‌ఫ్లుయెన్స్ లేదు. సందీప్ కోసం నేను ఎక్కడికైనా వెళ్తా, నాకోసం సందీప్ ఎక్కడికైనా వస్తాడు. ఆయన పిలిచాక నేను ఈ ఫంక్షన్‌కు రాకుంటే నేను బతికి ఎందుకు?” అని అన్నారు.
 
అలాగే సుమంత్ గురించి చెబుతూ, “సుమంత్‌ను చూసినప్పుడు అతని కళ్లలో సినిమా పట్ల ఒక డ్రీమ్ కనిపించింది. అప్పుడే అనుకున్నాను... ఇతను ఏదో ఒక రోజు యాక్టర్ లేదా డైరెక్టర్ అవుతాడు. ప్రీమియర్స్ నుంచే ‘రోమాంచకం’ పెద్ద హిట్ అవుతుంది. సందీప్, ప్రణయ్‌తో పాటు ఈ కొత్త టీమ్ అందరికీ ఈ సినిమా పెద్ద సక్సెస్ ఇవ్వాలి” అని కోరుకున్నారు.
 
హీరో సుమంత్ ప్రభాస్ మాట్లాడుతూ, “విజయ్ అన్న, సందీప్ అన్న అర్జున్ రెడ్డితో ప్రేక్షకులకు ఇచ్చిన ఫీవర్ మామూలుది కాదు. మాపై ఆ సినిమా ఎంతో ఇంపాక్ట్ చూపించింది. విజయ్ అన్న, తరుణ్ భాస్కర్ అన్న ‘పెళ్లి చూపులు’ సినిమా చూసి మనం కూడా సినిమాల్లో ప్రయత్నించవచ్చు అనే నమ్మకం కలిగింది. భద్రకాళీ ఆఫీస్‌లో అడుగుపెట్టినప్పటి నుంచి నాకు జీవితంలో రోజూ రోమాంచకమే. అర్జున్ రెడ్డి తర్వాత దేశమంతా సందీప్, విజయ్ అన్న గురించి తెలిసింది. ఈ రోజు వాళ్ల బ్యానర్‌లో సినిమా చేస్తుంటే నాకూ పెద్ద హీరో కావాలనిపిస్తోంది. అందుకు ఈ సినిమానే మెట్టు కావాలి. ఇదొక క్యూట్ ఫన్ ఫిలిం. సెప్టెంబర్ 3న ఈ క్యూట్ ఫీల్ మీకు రెండున్నర గంటలు నాన్‌స్టాప్‌గా ఉంటుంది. ఫ్యామిలీతోనైనా, ఫ్రెండ్స్‌తోనైనా ఎంజాయ్ చేస్తారు” అని అన్నారు.
 
సమర్పకుడు సందీప్ రెడ్డి వంగా మాట్లాడుతూ, “దర్శకుడు వేణుగోపాల్ ఈ కథ చెప్పినప్పుడు బాగా నవ్వుకున్నా. కథ చెప్పినంత బాగా సినిమా తీస్తావా అని అడిగాను. ఆయన ఒక ఆరు నిమిషాల సీన్ తీసుకొని వచ్చి చూపించాడు. స్క్రిప్ట్‌లో ఉన్నదానికంటే ఇంకా బాగా సీన్ తెరకెక్కించాడు. అప్పటి నుంచి వేణుకే ఈ సినిమా బాధ్యత మొత్తం అప్పగించాను. నేను ఎక్కడా ఇన్వాల్వ్ కాలేదు. సుమంత్ ప్రభాస్ మెయిన్ లీడ్ కాబట్టి హీరో అనే ఫీల్ సహజంగానే ఉంటుంది. కానీ అతను అలాంటిదేం కనిపించకుండా ఫ్రెండ్స్ క్యారెక్టర్స్ అందరితో కలిసిపోయి బాగా నటించాడు. అతనిది అమాయకమైన క్యారెక్టర్. అనంతిక పర్‌ఫార్మెన్స్ రియల్లీ గుడ్. ఫ్రెండ్స్ క్యారెక్టర్స్‌లో నటించిన వాళ్లంతా సూపర్బ్‌గా నటించారు.

సెప్టెంబర్ 3న సినిమా రిలీజ్, సెప్టెంబర్ 2నే ప్రీమియర్స్ వేస్తున్నాం. దర్శకుడు వేణుగోపాల్ కల నిజమయ్యే రోజు సెప్టెంబర్ 3. నాకు, విజయ్‌కు అర్జున్ రెడ్డి రిలీజైన ఆగస్టు 24 ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోతుంది. అలాంటి రోజు నీకూ రావాలని కోరుకుంటున్నా. ఈ సినిమా కోసం టీమ్ అంతా చాలా కష్టపడ్డారు. సినిమా అంతా గట్టిగా నవ్వుకుంటారు. మీరు వెచ్చించే డబ్బు, సమయం ఏమాత్రం వృథా కాదు. మళ్లీ సినిమా చూడాలని కూడా అనుకుంటారు” అని అన్నారు.
About Writer
దేవీ
దేవీ (మురళీకృష్ణ)  నిక్‌నేమ్- శక్తిమాన్ సినిమా రంగంలో దాదాపు 26 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది. కళారంగంపై ఇంట్రెస్టుతో రిపోర్టర్‌గా కెరీర్ మొదలైంది. అలా చేస్తూనే విజయవాడలో రంగస్థలంపై నాటకాల్లో పాత్రలు పోషించారు. అలా ఆర్టిస్టుగా.. పలు సినిమాలు, సీరియల్స్‌లో సైతం నటించారు. స్క్రిప్ట్ వర్క్‌లో కూడా కొద్దికాలం చేశారు. అలా ప్రజాశక్తి దినపత్రికలో సినిమా పేజీ న్యూస్ రిపోర్టర్‌గా తనతోనే ఆరంభం అయింది. అలా చేస్తుండగానే మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారితో ఇంటర్వ్యూ చేశాక...... మరింత చదవండి
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మహిళలు - చిన్నపిల్లల కోసం ప్రత్యేకంగా మా కావేరీ స్పెషాలిటీ ఆస్పత్రి

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ప్రతిరోజూ 10 బాదం పప్పులు తిని చూడండి

ప్రతిరోజూ 10 బాదం పప్పులు తిని చూడండిబాదములు. రోజూ 10 బాదం పప్పులు తింటుంటే ఆరోగ్యానికి కావలసిన పోషకాలు అందుతాయని నిపుణులు చెపుతున్నారు. బాదములు తింటే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. బాదం ప్రతి రోజూ ఒక గుప్పెడు బాదంపప్పులను తినడం వల్ల ఫిట్‌గా, అందంగా కనిపిస్తారు. చర్మం మెరుపును పెంచుతుంది. బాదంపప్పులు శరీరం ముడతలను తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి. 10 బాదంపప్పులు తినడం వల్ల రోజువారీ విటమిన్ ఇ అవసరాలలో 50% లభిస్తుంది. నియాసిన్, కాల్షియం, విటమిన్ ఇ, ఫైబర్, రిబోఫ్లావిన్, ఒమేగా-6 కొవ్వు ఆమ్లాలు, పొటాషియం, మెగ్నీషియం, ఒమేగా-3, జింక్‌ బాదంలో వున్నాయి. నానబెట్టిన బాదంపప్పు తినడం వల్ల జీర్ణవ్యవస్థ కూడా సమతుల్యంగా ఉంటుంది.

ఎంజీఎం కేన్సర్ ఇనిస్టిట్యూట్‌లో బ్రెస్ట్ కేన్సర్‌‍కు అధునాతన చికిత్స

ఎంజీఎం కేన్సర్ ఇనిస్టిట్యూట్‌లో బ్రెస్ట్ కేన్సర్‌‍కు అధునాతన చికిత్సచెన్నైనగరంలోని కార్పొరేట్ ఆస్పత్రుల్లో ఒకటైన ఎంజీఎం కేన్సర్ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌కు చెందిన క్లినిక్ బి, చెన్నైకి చెందిన 33 ఏళ్ల ఐటీ నిపుణురాలికి ఒకే రొమ్ములోని రెండు నిరపాయకరమైన గడ్డలకు రెండు వేర్వేరు అధునాత వైద్య శస్త్రచికిత్సా విధానాలను ఉపయోగించి విజయవంతంగా చికిత్స అందించింది. ఒకదానికి ఓపెన్ సర్జరీ, మరొకదానికి మినిమల్లీ ఇన్వాసివ్ వాక్యూమ్ అసిస్టెడ్ ఎక్సిషన్ (వీఏఈ) విధానం ద్వారా చికిత్స చేసి, రొమ్ము యొక్క సహజ రూపాన్ని కాపాడింది. మొదటి సర్జరీ వల్ల ఏర్పడిన మచ్చ అంతగా కనిపించదు మరియు కాలక్రమేణా అది మరింత అస్పష్టంగా మారుతుందని అంచనా వేయగా, వీఏఈ విధానం సాంప్రదాయ శస్త్రచికిత్స కోతను నివారించి, ఎటువంటి మచ్చను కనిపించకుండా చేసింది.