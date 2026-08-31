Vijay Deverakonda: ఆయన పిలిచాక రాకుంటే నేను బతికి ఎందుకు?.. విజయ్ దేవరకొండ ఎమోషనల్
రోమాంచకం' మూవీ ప్రీ-రిలీజ్ వేడుకలో స్టార్ హీరో విజయ్ దేవరకొండ చేసిన వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం యూత్ లో చర్చకు తావిచ్చాయి. వేదికపై ఆయన మాట్లాడుతూ, అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా తన భార్య రష్మిక మందన్న గురించి అడిగిన ఒక ప్రశ్నకు స్పందిస్తూ, "వదినమ్మనా.. ఇంజ్యూరీ అయ్యింది, రికవరీ అవుతుంది, ఇంట్లో ఎంజాయ్ చేస్తోంది" అంటూ నవ్వుతూ సమాధానమిచ్చారు. అలాగే సందీప్ వంగా గురించి ఎమోషనల్ అయ్యారు.
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భద్రకాళీ పిక్చర్స్ బ్యానర్పై సందీప్ రెడ్డి వంగా సమర్పణలో, ప్రణయ్ రెడ్డి వంగా నిర్మాణంలో రూపుదిద్దుకున్న యూత్ఫుల్ ఎంటర్టైనర్ ‘రోమాంచకం’ సెప్టెంబర్ 3న వరల్డ్వైడ్ గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్కు సిద్ధమవుతోంది. సుమంత్ ప్రభాస్, అనంతిక సనిల్ కుమార్ జంటగా నటించిన ఈ చిత్రానికి నూతన దర్శకుడు వేణుగోపాల్ రెడ్డి దర్శకత్వం వహించారు. ప్రేమ, హాస్యం, ఉత్కంఠ కలగలిపిన ఈ సినిమాను ఆంధ్ర, తెలంగాణ, కర్ణాటకల్లో ఏషియన్ సినిమాస్ ద్వారా సునీల్ నారంగ్ రిలీజ్ చేస్తున్నారు.
గత రాత్రి హైదరాబాద్లో జరిగిన ప్రీ-రిలీజ్ ఈవెంట్కు స్టార్ హీరో విజయ్ దేవరకొండ ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. ఆయన మాట్లాడుతూ, “సందీప్ వంగా మీద నాకున్న ప్రేమను మాటల్లో చెప్పలేను. అది దర్శకుడు-హీరో మధ్య బంధం కాదు, సోదరుల మధ్య బంధం కాదు, స్నేహితుల మధ్య బాండింగ్ కూడా కాదు. మా బంధం అంతకుమించింది. అర్జున్ రెడ్డి టైమ్లో మేమిద్దరం యుద్ధం లాంటి ప్రయత్నం చేశాం. ఆ సినిమా వర్కవుట్ కాకుంటే ఏమయ్యేదో ఊహించలేకపోయాం. మాకు అప్పుడు డబ్బు లేదు, పేరు లేదు, ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లేదు. సందీప్ కోసం నేను ఎక్కడికైనా వెళ్తా, నాకోసం సందీప్ ఎక్కడికైనా వస్తాడు. ఆయన పిలిచాక నేను ఈ ఫంక్షన్కు రాకుంటే నేను బతికి ఎందుకు?” అని అన్నారు.
అలాగే సుమంత్ గురించి చెబుతూ, “సుమంత్ను చూసినప్పుడు అతని కళ్లలో సినిమా పట్ల ఒక డ్రీమ్ కనిపించింది. అప్పుడే అనుకున్నాను... ఇతను ఏదో ఒక రోజు యాక్టర్ లేదా డైరెక్టర్ అవుతాడు. ప్రీమియర్స్ నుంచే ‘రోమాంచకం’ పెద్ద హిట్ అవుతుంది. సందీప్, ప్రణయ్తో పాటు ఈ కొత్త టీమ్ అందరికీ ఈ సినిమా పెద్ద సక్సెస్ ఇవ్వాలి” అని కోరుకున్నారు.
హీరో సుమంత్ ప్రభాస్ మాట్లాడుతూ, “విజయ్ అన్న, సందీప్ అన్న అర్జున్ రెడ్డితో ప్రేక్షకులకు ఇచ్చిన ఫీవర్ మామూలుది కాదు. మాపై ఆ సినిమా ఎంతో ఇంపాక్ట్ చూపించింది. విజయ్ అన్న, తరుణ్ భాస్కర్ అన్న ‘పెళ్లి చూపులు’ సినిమా చూసి మనం కూడా సినిమాల్లో ప్రయత్నించవచ్చు అనే నమ్మకం కలిగింది. భద్రకాళీ ఆఫీస్లో అడుగుపెట్టినప్పటి నుంచి నాకు జీవితంలో రోజూ రోమాంచకమే. అర్జున్ రెడ్డి తర్వాత దేశమంతా సందీప్, విజయ్ అన్న గురించి తెలిసింది. ఈ రోజు వాళ్ల బ్యానర్లో సినిమా చేస్తుంటే నాకూ పెద్ద హీరో కావాలనిపిస్తోంది. అందుకు ఈ సినిమానే మెట్టు కావాలి. ఇదొక క్యూట్ ఫన్ ఫిలిం. సెప్టెంబర్ 3న ఈ క్యూట్ ఫీల్ మీకు రెండున్నర గంటలు నాన్స్టాప్గా ఉంటుంది. ఫ్యామిలీతోనైనా, ఫ్రెండ్స్తోనైనా ఎంజాయ్ చేస్తారు” అని అన్నారు.
సమర్పకుడు సందీప్ రెడ్డి వంగా మాట్లాడుతూ, “దర్శకుడు వేణుగోపాల్ ఈ కథ చెప్పినప్పుడు బాగా నవ్వుకున్నా. కథ చెప్పినంత బాగా సినిమా తీస్తావా అని అడిగాను. ఆయన ఒక ఆరు నిమిషాల సీన్ తీసుకొని వచ్చి చూపించాడు. స్క్రిప్ట్లో ఉన్నదానికంటే ఇంకా బాగా సీన్ తెరకెక్కించాడు. అప్పటి నుంచి వేణుకే ఈ సినిమా బాధ్యత మొత్తం అప్పగించాను. నేను ఎక్కడా ఇన్వాల్వ్ కాలేదు. సుమంత్ ప్రభాస్ మెయిన్ లీడ్ కాబట్టి హీరో అనే ఫీల్ సహజంగానే ఉంటుంది. కానీ అతను అలాంటిదేం కనిపించకుండా ఫ్రెండ్స్ క్యారెక్టర్స్ అందరితో కలిసిపోయి బాగా నటించాడు. అతనిది అమాయకమైన క్యారెక్టర్. అనంతిక పర్ఫార్మెన్స్ రియల్లీ గుడ్. ఫ్రెండ్స్ క్యారెక్టర్స్లో నటించిన వాళ్లంతా సూపర్బ్గా నటించారు.
సెప్టెంబర్ 3న సినిమా రిలీజ్, సెప్టెంబర్ 2నే ప్రీమియర్స్ వేస్తున్నాం. దర్శకుడు వేణుగోపాల్ కల నిజమయ్యే రోజు సెప్టెంబర్ 3. నాకు, విజయ్కు అర్జున్ రెడ్డి రిలీజైన ఆగస్టు 24 ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోతుంది. అలాంటి రోజు నీకూ రావాలని కోరుకుంటున్నా. ఈ సినిమా కోసం టీమ్ అంతా చాలా కష్టపడ్డారు. సినిమా అంతా గట్టిగా నవ్వుకుంటారు. మీరు వెచ్చించే డబ్బు, సమయం ఏమాత్రం వృథా కాదు. మళ్లీ సినిమా చూడాలని కూడా అనుకుంటారు” అని అన్నారు.