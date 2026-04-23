గురువారం, 23 ఏప్రియల్ 2026
  • Follow us
  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. కథనాలు
Written By దేవీ
Last Updated : గురువారం, 23 ఏప్రియల్ 2026 (18:01 IST)

JD Chakravarthy: నచ్చకపోతే థియేటర్స్‌లోనే కాదు, ఓటీటీలో కూడా చూడరు : జేడీ చక్రవర్తి

'గాయపడ్డ సింహం  డైరెక్టర్స్ ఫిల్మ్. ఇందులో నేను, తరుణ్ భాస్కర్, పవన్ సాదినేని లాంటి డైరెక్టర్స్ ఉన్నాము. కశ్యప్  చెప్పిన విధంగానే సినిమా తీశాడు. మేము ఇన్‌పుట్స్ ఇవ్వలేదు. ఆయన చెప్పినదే ఎగ్జాక్ట్‌గా తీసాడు. నాకు కథ వినగానే హిలేరియస్‌గా అనిపించింది. కథ విన్నంతసేపు నవ్వుతూనే ఉన్నాను అని సీనియర్ నటుడు జేడీ చక్రవర్తి అన్నారు.
 
తరుణ్ భాస్కర్, రైటర్- డైరెక్టర్ కశ్యప్ శ్రీనివాస్‌తో కలిసి 'గాయపడ్డ సింహం' తో అలరించబోతున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని పవన్ సాదినేని సమర్పణలో, కళ్యాణ చక్రవర్తి మంథిన, భాను కిరణ్ ప్రతాప, విజయ్ కృష్ణ లింగమనేని, ఉమేష్ బన్సల్ సప్తస్వ మీడియా వర్క్స్, పిఓవి స్టోరీస్, జీ స్టూడియోస్ బ్యానర్ల పై నిర్మించారు. ఫరియా అబ్దుల్లా, మానస చౌదరి కథానాయికలుగా నటించారు. జేడి చక్రవర్తి కీలక పాత్ర పోషించారు. ఈ సందర్భంగా జేడి చక్రవర్తి సినిమా విశేషాలు పంచుకున్నారు.  
 
ఇందులో ధర్మా పాత్ర చేయడానికి మిమ్మల్ని ఆకర్షించిన అంశం ఏంటి?
-క్యారెక్టర్ ఆర్క్‌లో ఏదైనా చాలెంజ్ ఉంటే ఏ నటుడికైనా చాలా ఎక్సైటింగ్‌గా ఉంటుంది. ధర్మా క్యారెక్టర్ గ్లింప్స్ రిలీజ్ అయినప్పుడు ఒక విషయం చెప్పాను, మళ్లీ అదే చెబుతున్నాను. కమల్ హాసన్ గారు చేసిన క్యారెక్టర్లు ప్రపంచంలో ఎవ్వరూ చేయలేదు. అయితే ‘గాయపడ్డ సింహం’లో యాక్టర్‌గా కాదు, క్యారెక్టర్ పరంగా ఆయనకు రాని అదృష్టం నాకు వచ్చిందని భావిస్తున్నాను. అలాంటి ఒక డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్ ఇందులో చేశాను.  
 
-ఒకే క్యారెక్టర్ ఫస్ట్ హాఫ్‌లో ఒక షేడ్, సెకండ్ హాఫ్‌లో మరో షేడ్ ఉండటం మామూలే. కానీ ఫస్ట్ హాఫ్, సెకండ్ హాఫ్ రెండింటిలో ఒకే విధంగా కనిపిస్తూ, రెండు షేడ్స్ లో కనిపించడం నన్ను చాలా ఎక్సైట్ చేసింది. అది ఎలా అనేది మీరు సినిమా చూసి తెలుసుకోవాలి. అలా చేయడానికి నేను చాలా కష్టపడ్డాను అని చెప్పడం లేదు. కథలోనే ఆ బలం, మ్యాజిక్ కుదిరింది.
 
సినిమాలు చాలా నిదానంగా చేస్తుంటారు. కథల ఎంపికకు సమయం తీసుకుంటారా?
-నేను నా కెరీర్‌లో ఎప్పుడూ గబగబా సినిమాలు చేయలేదు. మొదటి నుంచి అలాగే చేస్తున్నాను. కథ నచ్చితేనే చేస్తాను.
 
కొన్ని సినిమాల్లో హీరో కంటే విలన్ క్యారెక్టర్ బాగా గుర్తుండిపోతుంది. ధర్మా క్యారెక్టర్ అలా వుంటుందా?
-కథ వర్క్ అవుట్ అయితేనే సినిమా ఆడుతుంది. ‘శివ’లో నా క్యారెక్టర్ నా పేరుగా మారిపోయింది. చక్రవర్తి అంటే గుర్తుపట్టరు, జేడీ చక్రవర్తి అంటే గుర్తుపడతారు. అలాగే భవాని, సత్య, భీకు మాత్రే, కల్లుమామ ఇలా చాలా పాత్రలు గుర్తుండిపోయాయి. కానీ కథ వర్కౌట్ కాకపోతే క్యారెక్టర్లు నిలవవు. ఒకవేళ నిలిచినా.. సినిమా ఆడదు. నా కెరీర్ లో ఫేవరెట్ క్యారెక్టర్ 'వైఫ్ ఆఫ్ వి వరప్రసాద్'. ఆ పాత్ర వర్క్ అవుట్ అయ్యింది. కానీ సినిమా ఆడలేదు.
 
‘గాయపడ్డ సింహం’లో ఏ సింహం ఎక్కువ గాయపడింది?
-ఇందులో తరుణ్ భాస్కర్ గాయపడ్డాడు, నేను గాయపడ్డాను, ఇంకో సింహం కూడా గాయపడింది. ఆ సింహం ఎవరో త్వరలో రివీల్ చేస్తాం.
 
రాంగోపాల్ వర్మ ప్రభావం మీపై ఉందా?
-ఎవరితో పని చేస్తే వాళ్ల ప్రభావం కొంతవరకు ఉంటుంది కదా.
 
‘సత్య’ తర్వాత హిందీలో ప్రయత్నం చేయలేదా?
‘సత్య’ తర్వాత మేము ప్రొడక్షన్‌లో చాలా బిజీ అయ్యాం. అదే సమయంలో నన్ను ఎక్సైట్ చేసే స్క్రిప్ట్ కూడా రాలేదు.
 
ఓటీటీ ప్రభావం థియేటర్స్ పై ఉందా?  
ఓటీటీ వల్ల మంచి కంటెంట్ వస్తోంది. ఇప్పుడు సినిమా థియేటర్స్‌లో ఆడాలంటే కచ్చితంగా మంచి కంటెంట్ ఉండాలి. లిటిల్ హార్ట్స్ లాంటి చిన్న సినిమాలు కూడా థియేటర్స్‌లో ఆడుతున్నాయి. ఇప్పుడు ఆడియన్స్‌కు ఎన్నో ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. సినిమా నచ్చకపోతే థియేటర్స్‌లోనే కాదు, ఓటీటీలో కూడా చూడరు. కానీ నచ్చితే మాత్రం ఓటీటీ వరకూ ఆగరు… వెంటనే థియేటర్‌కి వెళ్లి చూస్తారు. అదే మనిషి నైజం.
 
మళ్లీ ఎక్స్‌పెరిమెంటల్ సినిమాలు చేస్తారా?
కచ్చితంగా చేస్తాను. నాకు యాక్టింగ్ అంటే ఇష్టం. హీరో, విలన్ అని బేరీజు వేసుకొను. కథ కొత్తగా ఉంటే చేయాలనిపిస్తుంది.

వెస్ట్ బెంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు : బీజేపీ అభ్యర్థిని పరుగెత్తించి కొట్టిన టీఎంసీ కార్యకర్తలు

వెస్ట్ బెంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు : బీజేపీ అభ్యర్థిని పరుగెత్తించి కొట్టిన టీఎంసీ కార్యకర్తలువెస్ట్ బెంగాల్ రాష్ట్ర అసెంబ్లీ ఎన్నికల ప్రక్రియలో భాగంగా, తొలి దశ పోలింగ్ గురువారం ఉదయం నుంచి జరుగుతోంది. అయితే, ఈ పోలింగ్ సందర్భంగా పలుచోట్ల ఉద్రిక్తత చోటుచేసుకుంది. పోలింగ్ కేంద్రాన్ని పరిశీలించేందుకు బీజేపీ అభ్యర్థిపై టీఎంసీ శ్రేణులు దాడి చేశాయి. కుమార్ గంజ్ అసెంబ్లీ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలో బీజేపీ నుంచి సుబేందు సర్కారు పోటీ చేస్తున్నారు. ఆయన పోలింగ్ కేంద్రాన్ని పరిశీలించేందుకు వచ్చారు. ఈ సమయంలో టీఎంసీ కార్యకర్తలతో ఘర్షణ జరిగింది. దీంతో వారు బీజేపీ అభ్యర్థిని పరుగెత్తిచి కొట్టారు. ఆయన ముఖంపై పిడిగుద్దులు కురిపించారు. పోలీసులు అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేసినా టీఎంసీ కార్యకర్తలు ఆగలేదు.

యువకుడిని కొడుతూ, బూతులు తిట్టిన కానిస్టేబుల్.. వీడియో

యువకుడిని కొడుతూ, బూతులు తిట్టిన కానిస్టేబుల్.. వీడియోహైదరాబాద్‌లోని టోలిచౌకి వద్ద రాత్రి వేళ ఒక యువకుడిని కొడుతూ, అసభ్య పదజాలంతో దూషిస్తున్న ఒక పోలీసు కానిస్టేబుల్ వీడియో ప్రజల నుండి తీవ్ర విమర్శలను ఎదుర్కొంది. ఈ ఘటన సోషల్ మీడియాలో కూడా విస్తృత ఆగ్రహానికి దారితీసింది. ఆ వీడియోలో, కానిస్టేబుల్ జ్ఞానేశ్వర్ ఆ యువకుడిని అడ్డుకుని, అతనితో వాగ్వాదానికి దిగడం కనిపిస్తుంది. ఆ కానిస్టేబుల్ ఒక లాఠీని ఉపయోగించి, ఆ యువకుడి వీపు, కాళ్ళపై దయ లేకుండా పలుమార్లు ఎలా కొట్టాడో ఆ వీడియోలో స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది.

Tamil Nadu Polls: ప్రత్యేక రోబోట్ ఓటర్లకు స్వాగతం పలుకుతూ స్వీట్లు పంపిణీ (video)

Tamil Nadu Polls: ప్రత్యేక రోబోట్ ఓటర్లకు స్వాగతం పలుకుతూ స్వీట్లు పంపిణీ (video)తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల సందర్భంగా ఓటర్ల భాగస్వామ్యాన్ని ప్రోత్సహించే ప్రయత్నాల్లో భాగంగా, కోయంబత్తూరులోని ప్రభుత్వ కళాశాల విద్యార్థులు రూపొందించిన ఒక ప్రత్యేక రోబోట్ ఓటర్లకు స్వాగతం పలుకుతూ, స్వీట్లు పంపిణీ చేయడం కనిపించింది. ఈ రోబోట్‌ను వాయిస్ ప్రాసెసింగ్- రేడియో కంట్రోల్ (ఆర్సీ) సాంకేతికతలను ఉపయోగించి రూపొందించారు.

ప్రేమ వివాహం చేసుకున్న జంటపై యువతి తల్లిదండ్రుల దాడి.. కుమార్తె కిడ్నాప్

ప్రేమ వివాహం చేసుకున్న జంటపై యువతి తల్లిదండ్రుల దాడి.. కుమార్తె కిడ్నాప్ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని ఏలూరు జిల్లా ద్వారకా తిరుమలలో దారుణం జరిగింది. ప్రేమ వివాహం చేసుకున్న జంటపై యువతి తల్లిదండ్రులు దాడి చేసి, తమ కుమార్తెను బలవంతంగా కిడ్నాప్ చేసింది. ఏలూరు జిల్లా ద్వారకా తిరుమల మండలంలో ఈ ఘటన జరిగింది. నవ దంపతులతో యువతి తల్లిదండ్రులు ఇనుప రాడ్లతో దాడి చేసి, యువతిని బలవంతంగా ఎత్తుకెళ్లడం స్థానికంగా తీవ్ర ఉద్రిక్తతకు దారితీసింది.

పెళ్లికుమార్తె వీడ్కోలును వీడియో తీస్తున్న కెమేరామేన్, వెనుక నుంచి అతివేగంగా ఢీకొట్టిన కారు, ఎగిరిపడ్డాడు, వీడియో

పెళ్లికుమార్తె వీడ్కోలును వీడియో తీస్తున్న కెమేరామేన్, వెనుక నుంచి అతివేగంగా ఢీకొట్టిన కారు, ఎగిరిపడ్డాడు, వీడియోహర్యానాలోని సిర్సాలో దుర్ఘటన జరిగింది. పెళ్లికూతురి వీడ్కోలు కార్యక్రమం ఒక దిగ్భ్రాంతికరమైన ప్రమాదంగా మారింది. అతివేగంగా దూసుకు వచ్చిన కారు పెళ్లికూతురి వీడ్కోలు కోసం గుమిగూడిన జనసమూహాన్ని ఢీకొట్టింది. ఈ సంఘటన బుధవారం తెల్లవారుజామున సుమారు 6:22 గంటలకు జరిగింది. ఆ సమయంలో కుటుంబ సభ్యులు, అతిథులు పెళ్లికూతురికి వీడ్కోలు పలకడానికి బయట నిలబడి ఉన్నారు. ఇలాంటి సందర్భాలలో సాధారణంగా ఉండే విధంగానే, అక్కడి వాతావరణం భావోద్వేగంతో పాటు ఆనందంగా కూడా ఉంది. ఈ మొత్తం సంఘటన సీసీటీవీలో రికార్డ్ అయింది. అది ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది.

Watch More Videos

వేసవిలో హైడ్రేటెడ్‌గా వుంచే పండ్లు ఇవే

వేసవిలో హైడ్రేటెడ్‌గా వుంచే పండ్లు ఇవేవేసవికాలంలో శరీరం డీహైడ్రేషన్‌కి గురవుతుంటుంది. అందువల్ల శరీరానికి పుష్కలంగా నీరు అందించాల్సి వుంటుంది. వేసవి వడదెబ్బ తగలకుండా వుండాలంటే ఈ క్రింది 8 పండ్లను ఆహారంలో భాగంగా చేసుకోవాలి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. కొబ్బరి నీళ్లలో ప్రోటీన్లు, విటమిన్లు, మినరల్స్, పొటాషియం, ఫైబర్, కాల్షియం, మినరల్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. అందుకే కొబ్బరి నీళ్లు తాగితే శరీరాన్ని హైడ్రేటెడ్‌గా వుంచుకోవచ్చు. పుచ్చకాయంలో 92 శాతం నీరు వుంటుంది. కనుక వీటిని వేసవిలో తింటుంటే శరీరం హైడ్రేట్‌గా వుంటుంది. కీరదోసలో 95 శాతం వరకూ నీరు వుంటుంది కనుక వేసవిలో శరీరంలో నీటి శాతాన్ని తగ్గకుండా చూస్తాయి.

ఉదయాన్నే ఖాళీ కడుపుతో తినదగిన ఆహార పదార్థాలు ఏమిటి?

ఉదయాన్నే ఖాళీ కడుపుతో తినదగిన ఆహార పదార్థాలు ఏమిటి?ఖాళీ కడుపుతో ఉదయాన్నే తినే ఆహారం శరీరానికి తక్షణ శక్తినిచ్చి రోజంతా చలాకీగా వుండేట్లు చేస్తుంది. అంతేకాకుండా ఖాళీ కడుపుతో తినే ఆహారం తేలికగా జీర్ణమవదగినదిగా వుండాలి. అలాంటి ఆహార పదార్థాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఖాళీ కడుపుతో గోరువెచ్చని నీటిలో నిమ్మరసం పిండుకుని తాగితే అది గుండె ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తుంది. నానబెట్టిన బాదం కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను తగ్గించడంలో, జ్ఞాపకశక్తిని మెరుగుపరచడంలో సహాయపడుతుంది. ఓట్స్ తీసుకుంటే రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు తగ్గడం, గుండె జబ్బులు వచ్చే ప్రమాదం తగ్గుతుంది. స్ట్రాబెర్రీలో ఉండే యాంటీఆక్సిడెంట్స్, ఫైటోకెమికల్స్ పుష్కలంగా ఉండటం చేత, కీళ్ళనొప్పులను నివారిస్తుంది.

గోల్డెన్ మిల్క్ హెల్త్ సీక్రెట్స్

గోల్డెన్ మిల్క్ హెల్త్ సీక్రెట్స్పసుపు పాలు... గోల్డెన్ మిల్క్‌లో యాంటీ ఆక్సిడెంట్, యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ కాంపౌండ్స్ ఉంటాయి. ఈ పాలు తాగుతుంటే కొన్ని వ్యాధుల నుండి రక్షణ పొందవచ్చు. పసుపు పాలు తాగితే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. పసుపు పాలు తాగుతుంటే వాపు, కీళ్ల నొప్పులను తగ్గించడంలో సహాయపడుతాయి. మెదడు పనితీరును మెరుగుపరచి జ్ఞాపకశక్తిని పెంపొదిస్తుంది. గుండె జబ్బుల నుండి రక్షణ కల్పిస్తుంది. పసుపు పాలు తాగుతుంటే బ్లడ్ షుగర్ స్థాయి అదుపులో వుంచుకోవచ్చు. క్యాన్సర్ ప్రమాదాన్ని రాకుండా అడ్డుకునే అవకాశం వుంటుంది. గోల్డెన్ మిల్క్ తాగుతుంటే ఇది జలుబుకు వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తుంది. పసుపు పాలు తాగేవారిలో రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది.

గుండె సంబంధ వ్యాధులు రాకుండా వుండాలంటే ఏం చేయాలి?

గుండె సంబంధ వ్యాధులు రాకుండా వుండాలంటే ఏం చేయాలి?ఈరోజుల్లో గుండె సంబంధిత సమస్యలు ఎక్కువవుతున్నాయి. ఈ సమస్యలతో ప్రాణాలు పోతున్నవారి సంఖ్య పెరుగుతోంది. గుండెపోటుతో ఇటీవల మరణిస్తున్నవారు ఎక్కువవుతున్నారు. కనుక గుండె ఆరోగ్యం కోసం ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో తెలుసుకుందాము. ఆరోగ్యకరమైన సమతుల ఆహారం తీసుకోవాలి. పలు రకాల పండ్లు, కూరగాయలు, తృణధాన్యాలు, లీన్ ప్రోటీన్లు, వంటలో తక్కువ మొత్తంలో నూనెను వుపయోగించాలి. ప్రతిరోజూ కనీసం 30 నిమిషాలు క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయాలి. కొలెస్ట్రాల్, అధిక రక్తపోటును నియంత్రించాలి. ధూమపానం మానేయాలి, మద్యం సేవించడం మానేయాలి. గుండె ఆరోగ్యంపై వైద్యులతో పరీక్ష చేయించుకోవాలి. రాత్రివేళ నిద్ర సమయం కనీసం 7 నుంచి 9 గంటలు వుండేట్లు చూసుకోవాలి.

మూలికల రాజు అశ్వగంధ ఆకుల వినియోగంపై కేంద్రం నిషేధం

మూలికల రాజు అశ్వగంధ ఆకుల వినియోగంపై కేంద్రం నిషేధంకేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. మూలికల రాజుగా పేరుగడించిన అశ్వగంధ ఆకుల వినియోగంపై నిషేధం విధించింది. ఆహార ఉత్పత్తులు, హెల్త్ సప్లిమెంట్స్‌లో అశ్వగంధ ఆకులను వాడటంపై పూర్తిస్థాయిలో నిషేధం విధించింది. ఆరోగ్య భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా కేవలం అశ్వగంధ వేర్లు, వాటి నుంచి తీసిన రసాన్ని మాత్రమే వాడాలని స్పష్టం చేసింది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com