గురువారం, 18 డిశెంబరు 2025
Johnny Master
Last Updated : గురువారం, 18 డిశెంబరు 2025 (15:36 IST)

Johnny Master: యూనియన్‌లో సమస్యలుంటే మనమే పరిష్కరించుకుందాం : శ్రీశైలం యాదవ్

V. V. Sumalatha Devi, Johnny Master, Srisailam Yadav
V. V. Sumalatha Devi, Johnny Master, Srisailam Yadav
తెలుగు ఫిల్మ్ అండ్ టీవీ డ్యాన్సర్స్ అండ్ డ్యాన్స్ డైరెక్టర్స్ అసోసియేషన్ (TFTDDA) ప్రెసిడెంట్‌గా ప్రఖ్యాత కొరియోగ్రాఫర్ జానీ మాస్టర్ శ్రీమతి, వి. వి. సుమలతా దేవి ఎన్నికైన సంగతి తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో ప్రమాణ స్వీకారోత్సవాన్ని గురువారం నాడు హైదరాబాద్ లో ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి శ్రీశైలం యాదవ్, జూబ్లీహిల్స్ ఎమ్మెల్యే నవీన్ యాదవ్ ముఖ్య అతిథులు గా హాజరయ్యారు. 
 
నవీన్ యాదవ్ మాట్లాడుతూ .. ‘‘ఈ యూనియన్‌కు మొట్టమొదటి సారిగా మహిళ అధ్యక్షురాలిగా ఎన్నికవ్వడం ఆనందంగా ఉంది. సుమలత గారి విజయం యూనియన్‌కు కొత్త రూపుని తీసుకు వస్తుందని నమ్ముతున్నాను. జానీ మాస్టర్ గారు దేశ వ్యాప్తంగా కీర్తి ప్రతిష్ఠలు సంపాదించుకున్నారు. చిన్న స్థాయి నుంచి ఎంతో ఎత్తుకు ఎదిగిన జానీ మాస్టర్ గారు, ఆయన సతీమణి సుమలత గారి మీద నమ్మకంతో వారిని ఎన్నుకున్నారు. మా ఫ్యామిలీని తమ ఫ్యామిలీగా చూసుకునే సినీ కార్మికులకు ఎప్పుడూ రుణపడి ఉంటాను. నేను ఈ యూనియన్‌కు ఎప్పుడూ అండగా ఉంటాను” అని అన్నారు.
 
వి.వి. సుమలతా దేవి మాట్లాడుతూ .. ‘‘నా ఈ విజయానికి కారణమైన ప్రతీ ఒక్కరికీ, ఓటు వేసిన ప్రతీ ఒక్కరికీ ధన్యవాదాలు. యూనియన్‌లో ఉన్న ప్రతీ ఒక్క సమస్యను పరిష్కరిస్తానని హామీ ఇస్తున్నా” అన్నారు.
 
శ్రీశైలం యాదవ్ మాట్లాడుతూ .. “ఎన్నికల్లో గెలిచిన సుమలతా దేవి గారికి కంగ్రాట్స్. యూనియన్‌లో చిన్న చిన్న సమస్యలున్నాయి. వాటిని మనలో మనమే పరిష్కరించుకుందాం. బయటకు వెళ్లి కేసులు పెట్టుకోవడం వల్ల మనమే చులకన అవుతాం. మనమంతా కలిసి కట్టుగా ముందుకు వెళ్దాం. ఈ ఎన్నికల్లో గెలిచిన ప్రతీ ఒక్కరికీ నా శుభాకాంక్షలు” అని అన్నారు.
 
ప్రముఖ నిర్మాత సి. కళ్యాణ్ మాట్లాడుతూ .. ‘శ్రీశైలం యాదవ్ గారే ఈ సంస్థకు మొదటగా డబ్బులు ఇచ్చారు. సినిమా ఇండస్ట్రీకి ఎప్పుడు ఏ కష్టం వచ్చినా ఆయన ముందుండేవారు. ఆయన కుమారుడు నవీన్ చాలా గొప్ప వ్యక్తి. శ్రీశైలం గారి సతీమణి ఎంతో మంది మహిళా ఆర్టిస్టులు, డ్యాన్సర్లకు ఆర్థిక సహాయం అందించేవారు. జానీని ఎంతో మంది కిందకు లాగాలని ప్రయత్నించారు. కానీ ఇప్పుడు ఎంతో ఎత్తుకు ఎదిగారు. సుమలత విజయం ఈ యూనియన్‌కు మంచి రోజుల్ని తీసుకు వస్తుంది. మా తరపున కూడా ఈ యూనియన్‌కు అన్ని రకాల సహాయ సహకారాల్ని అందిస్తాం' అన్నారు.
 
జానీ మాస్టర్ మాట్లాడుతూ .. ‘మా మీద నమ్మకంతో ఓట్లు వేసి గెలిపించిన ప్రతీ ఒక్కరికీ థాంక్స్. మేం ఇచ్చిన మాట ప్రకారం గెలిచిన బాడీ సహకారంతో యూనియన్ సంక్షేమం కోసం పాటు పడతాం. యూనియన్‌లోని ప్రతీ ఒక్కరికీ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ఉండాలి. ఈ విషయాన్ని రామ్ చరణ్ గారికి చెప్పిన వెంటనే ఆయన ఆర్థిక సాయం అందించారు. యూనియన్‌లోని ప్రతీ ఒక్కరికీ స్థలం వచ్చేలా చూస్తామని చెప్పిన శ్రీశైలం యాదవ్ గారికి, నవీన్ యాదవ్ గారికి ధన్యవాదాలు. మన యూనియన్ నుంచి ఓ సభ్యుడు రిటైర్ వెళ్తే.. ఆ వెళ్లే సమయంలో దాదాపు పది నుంచి పదిహేను లక్షలు ఇచ్చేలా ప్రణాళిక చేయాలని నా కోరిక. ఆ కోరిక నెరవేరాలని ఆ దేవుడ్ని కోరుకుంటున్నాను’ అని అన్నారు.
 
ప్రధాన కార్యదర్శిగా కె. శ్రీనివాసరావు, కోశాధికారిగా పి. చిరంజీవి కుమార్, ఉపాధ్యక్షులుగా కె. సురేష్, యమ్. రాజు, సహ కార్యదర్శులుగా కే. కిరణ్ కుమార్, ఏ. రాము, కార్య నిర్వహక కార్యదర్శిగా యు. శివ కృష్ణ , కమిటీ సభ్యులుగా కె. సతీష్ గౌడ్, కె. శ్రీదేవి, పి. సురేష్, ఎస్. వేదాంత, మనోహర్, ఎల్. కృష్ణ, బి. సుమన్, ఆర్. బోస్, ఎస్. శృతి ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు.
 
ఈ కార్యక్రమంలో తెలుగు ఫిల్మ్ ఛాంబర్ అధ్యక్షులు భరత్ భూషణ్, తెలుగు ఫిల్మ్ ఛాంబర్ ప్రధాన కార్యదర్శి కె.ఎల్. దామోదర్ ప్రసాద్, రంగారెడ్డి జిల్లా జాయింట్ కమీషనర్ ఆఫ్ లేబర్ శ్యామ్ సుందర్ రెడ్డి, తెలుగు ఫిల్మ్ ఫెడరేషన్ అధ్యక్షులు అనిల్ కుమార్ వల్లభనేని, తెలుగు ఫిల్మ్ ఫెడరేషన్ ప్రధాన కార్యదర్శి  అమ్మిరాజు, తెలుగు ఫిల్మ్ ఫెడరేషన్ కోశాధికారి జి. భీముడు (శ్రీకాంత్) తదితరులు పాల్గొన్నారు.

వైకాపా నేత వల్లభనేని వంశీపై మరో కేసు - అరెస్టు తప్పదా?

వైకాపా నేత వల్లభనేని వంశీపై మరో కేసు - అరెస్టు తప్పదా?వైకాపా నేత, మాజీ ఎమ్మెల్యే వల్లభనేని వంశీపై ఏపీ పోలీసులు మరో కేసు నమోదు చేశారు. సునీల్ అనే వ్యక్తి ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు విజయవాడ మాచవరంలోని పోలీస్ స్టేషనులో కేసు నమోదైంది.

టీటీడీ భూములను ఒబెరాయ్ లగ్జరీ హోటల్ గ్రూపుకు అప్పగించేందుకు కుట్ర: కరుణాకర్ రెడ్డి

టీటీడీ భూములను ఒబెరాయ్ లగ్జరీ హోటల్ గ్రూపుకు అప్పగించేందుకు కుట్ర: కరుణాకర్ రెడ్డివైఎస్సార్‌సీపీ సీనియర్ నాయకుడు, మాజీ టీటీడీ ఛైర్మన్ బి కరుణాకర్ రెడ్డి, పర్యాటకాభివృద్ధి ముసుగులో అత్యంత విలువైన టీటీడీ భూములను ఒబెరాయ్ లగ్జరీ హోటల్ గ్రూప్‌కు అప్పగించడానికి ఎన్డీఏ సంకీర్ణ ప్రభుత్వం కుట్ర పన్నుతోందని ఆరోపించారు. రిజిస్ట్రేషన్ రికార్డుల ప్రకారం రూ. 460 కోట్లకు పైగా, బహిరంగ మార్కెట్‌లో రూ. 3,000 కోట్లకు పైగా విలువైన ఆలిపిరి సమీపంలోని 20 ఎకరాలకు పైగా ఉన్న ప్రధాన టీటీడీ భూమిని, సుమారు రూ. 18 కోట్ల విలువైన పర్యాటక శాఖ భూమితో మార్పిడి చేశారని కరుణాకర్ రెడ్డి ఆరోపించారు.

Chandrababu: పవన్ కళ్యాణ్‌, నారా లోకేష్‌ను కొనియాడిన ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు

Chandrababu: పవన్ కళ్యాణ్‌, నారా లోకేష్‌ను కొనియాడిన ఏపీ సీఎం చంద్రబాబుడిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్‌ను సమర్థవంతమైన పాలనకు ఉదాహరణగా సీఎం చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. పవన్ కళ్యాణ్ సినిమాల నుండి రాజకీయాల్లోకి వచ్చినప్పటికీ, ప్రజా జీవితంలో ఆయన ఒడిదుడుకులను ఎదుర్కొన్నారని, అనుభవం, బాధ్యత ద్వారా పాలన నేర్చుకున్నారని ఆయన అన్నారు. ఉద్యోగాలు కల్పించడం ద్వారా ప్రభుత్వం డీఎస్సీ అభ్యర్థుల చిరకాల కలను నెరవేర్చిందని చంద్రబాబు చెప్పారు. ప్రశంసలకు బదులుగా, వారు హైకోర్టు నుండి సుప్రీంకోర్టు వరకు కేసులు, పిటిషన్లను ఎదుర్కొన్నారు. 31 కేసులను పరిష్కరించిన తర్వాత, ఉద్యోగాలు ఇచ్చామని, లబ్ధిదారులకు ఉపశమనం కలిగించామని చెప్పారు.

మద్యం మత్తులో ఇద్దరు వ్యక్తుల గొడవ.. 19సార్లు కత్తితో పొడిచి హత్య.. ఎక్కడ?

మద్యం మత్తులో ఇద్దరు వ్యక్తుల గొడవ.. 19సార్లు కత్తితో పొడిచి హత్య.. ఎక్కడ?హైదరాబాద్‌లో మద్యం మత్తులో జరిగిన గొడవలో ఒక రోహింగ్యా వ్యక్తిని మరో రోహింగ్యా వ్యక్తి కత్తితో పొడిచి చంపినట్లు పోలీసులు గురువారం తెలిపారు. డిసెంబర్ 17వ తేదీ తెల్లవారుజామున 1.30 గంటల ప్రాంతంలో బాలాపూర్‌లోని వారి శిబిరంలో నిందితుడు బాధితుడిపై కత్తితో దాడి చేసి 19 సార్లు పొడిచాడని, దీంతో అతను అక్కడికక్కడే మరణించాడని పోలీసులు చెప్పారు.

ఆర్టీసీ బస్సు ప్రమాదం.. ప్రయాణీకులకు ఏమైంది?

ఆర్టీసీ బస్సు ప్రమాదం.. ప్రయాణీకులకు ఏమైంది?కొమరం భీమ్-ఆసిఫాబాద్ జిల్లాలోని కెరమెరి మండలంలో గురువారం ఒక ఆర్టీసీ బస్సు ప్రమాదానికి గురైన ఘటనలో దాదాపు 30 మంది ప్రయాణికులు గాయపడ్డారు. ఆదిలాబాద్ డిపోకు చెందిన ఈ బస్సు పరాండోలి నుండి ఆదిలాబాద్ వెళ్తుండగా, పరాండోలి ఘాట్ సెక్షన్‌లో అదుపుతప్పి రోడ్డు పక్కకు దూసుకెళ్లి సమీపంలోని పత్తి పొలంలోకి దూసుకెళ్లింది.



ఉదయాన్నే మిక్స్‌డ్ డ్రై ఫ్రూట్స్ తింటే?

ఉదయాన్నే మిక్స్‌డ్ డ్రై ఫ్రూట్స్ తింటే?జీడిపప్పు, బాదం, పిస్తా, ఎండుద్రాక్ష, ఖర్జూరం, వాల్‌నట్‌లు, ఎండుద్రాక్ష, క్రాన్‌బెర్రీస్, నట్స్ మొదలైన వాటిని మిక్స్‌డ్ డ్రై ఫ్రూట్స్‌లో కలుపుకుని తింటారు. మిక్స్‌డ్ డ్రై ఫ్రూట్స్ తినడం వల్ల కలిగే ఫలితాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. మిక్స్‌డ్ డ్రై ఫ్రూట్స్‌తో రోజు ప్రారంభించడం వల్ల రోజంతా ఎనర్జీ లెవెల్ మెయింటైన్ చేస్తుంది. మిక్స్డ్ డ్రై ఫ్రూట్స్‌ను ఉదయాన్నే తీసుకోవడం వల్ల శరీరానికి అనేక పోషకాలు అందుతాయి. కడుపు నిండినప్పుడు, ఆకలి తక్కువగా ఉంటుంది, అంటే బరువు తగ్గడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది. కొలెస్ట్రాల్ స్థాయి అదుపులో ఉంటుంది. బలహీనత దూరమవుతుంది. వీటితో బలం పొందుతారు.

ఊబకాయం, టైప్ 2 డయాబెటిస్ చికిత్స కోసం సిప్లా యుర్పీక్ ప్రారంభం

ఊబకాయం, టైప్ 2 డయాబెటిస్ చికిత్స కోసం సిప్లా యుర్పీక్ ప్రారంభంసిప్లా ఈరోజు దేశంలోని అత్యంత తీవ్రమైన ఆరోగ్య సవాళ్లలో రెండయిన ఊబకాయం, టైప్ 2 డయాబెటిస్ మెల్లిటస్ (T2DM) నిర్వహణ కోసం ఒక వారం పాటు ఇంజెక్ట్ చికిత్స అయిన యుర్పీక్(టిర్జెపటైడ్)ను ప్రారంభించినట్లు ప్రకటించింది. లిల్లీ డిసిజిఐ (DCGI) ఆమోదం పొందిన తర్వాత, భారతదేశంలో లిల్లీ యొక్క రెండవ బ్రాండ్ అయిన యుర్పీక్‌ను పంపిణీ చేయడానికి, ప్రోత్సహించడానికి సిప్లాకు హక్కులు ఉన్నాయి. ఈ ఆవిష్కరణ గురించి వ్యాఖ్యానిస్తూ, సిప్లా లిమిటెడ్ గ్లోబల్ చీఫ్ ఆపరేటింగ్ ఆఫీసర్ అచిన్ గుప్తా ఇలా అన్నారు.

ధ్యానంలోకి మరింత లోతుగా ఎలా వెళ్లాలి?: గురుదేవ్ శ్రీ శ్రీ రవి శంకర్

ధ్యానంలోకి మరింత లోతుగా ఎలా వెళ్లాలి?: గురుదేవ్ శ్రీ శ్రీ రవి శంకర్ధ్యానంలోకి మరింత లోతుగా ఎలా వెళ్లాలి అనే విషయాన్ని కూలంకషంగా వివరించారు గురుదేవ్ శ్రీ శ్రీ రవిశంకర్. ఆయన చెబుతూ.. మనందరికీ మనల్ని ఉత్తేజపరిచే గాఢమైన విశ్రాంతి కావాలి, తద్వారా మనం మేల్కొన్నప్పుడు ఉపయోగపడతాము. కానీ మీరు నిజంగా ఎప్పుడు విశ్రాంతి తీసుకోగలరు? మీరు ఇతర కార్యకలాపాలన్నింటినీ ఆపినప్పుడు మాత్రమే. కదలడం, పని చేయడం, ఆలోచించడం, మాట్లాడటం, చూడటం, వినడం, వాసన చూడటం, రుచి చూడటం వంటి అన్ని స్వచ్ఛంద కార్యకలాపాలను మీరు ఆపినప్పుడు మాత్రమే మీకు విశ్రాంతి లేదా నిద్ర లభిస్తుంది.

అప్పుడప్పుడు కాస్త పచ్చికొబ్బరి కూడా తింటుండాలి, ఎందుకంటే?

అప్పుడప్పుడు కాస్త పచ్చికొబ్బరి కూడా తింటుండాలి, ఎందుకంటే?కొబ్బరికాయలు వారంలో ఏదో ఒకరోజు కొడుతూనే వుంటాము. అలా కొట్టిన తర్వాత కాస్త పచ్చి కొబ్బరి తింటుంటే ఆరోగ్యానికి మేలు కలుగుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే ప‌చ్చి కొబ్బ‌రిలో కాప‌ర్‌, ఐర‌న్‌, మెగ్నిషియం, మాంగ‌నీస్‌, పాస్ఫ‌ర‌స్‌, పొటాషియం, సెలీనియం, జింక్, విట‌మిన్ బి1, బి5, బి9 త‌దిత‌ర విట‌మిన్లు, మిన‌ర‌ల్స్ పుష్క‌లంగా ఉంటాయి. పచ్చి కొబ్బరి తింటే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. పచ్చి కొబ్బరిలోని పీచు పదార్థం జీర్ణక్రియ ప్రక్రియను వేగవంతం చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది.

రాత్రిపూట ఇవి తింటున్నారా? ఐతే తెలుసుకోవాల్సిందే

రాత్రిపూట ఇవి తింటున్నారా? ఐతే తెలుసుకోవాల్సిందేరాత్రి ప్రశాంతంగా నిద్రపోవాలంటే రాత్రి సమయంలో సరైన ఆహారం తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు రాత్రిపూట తినకూడని కొన్ని ఆహార పదార్థాలను చూద్దాం. దోసకాయను రాత్రిపూట తింటే, శరీరంలో రోగనిరోధక శక్తి తగ్గుతుంది. రాత్రిపూట ఉడకని శనగలు తింటే శరీరం బలహీనపడి అనేక రోగాలకు దారి తీస్తుంది. రాత్రిపూట అరటిపండు తింటే జ్వరం, జలుబు వచ్చే అవకాశం వుంటుంది. రాత్రిపూట పెరుగు తింటే జీర్ణక్రియ సక్రమంగా జరుగదు. రాత్రిపూట యాపిల్స్ తినడం వల్ల వాటిలోని పెక్టిన్ సులభంగా జీర్ణం కాకుండా ఉంటుంది.
