Kona Venkat: బ్యాండ్ మేళం నచ్చకపోతే ఇంకో సారి నా సినిమాని చూడకండి.: కోన వెంకట్
Srivishnu and others Bandmelam bach
కోర్ట్ చిత్రం ఫేమ్ హర్ష్ రోషన్, శ్రీదేవీ జంట మళ్లీ ‘బ్యాండ్ మేళం’ అంటూ ఆడియెన్స్ ముందుకు రానుంది. రచయిత కోన వెంకట్ నిర్మాణ సారథ్యంలో మ్యాంగో మాస్ మీడియా సమర్పణలో కోన ఫిల్మ్ కార్పొరేషన్ బ్యానర్ మీద కావ్య, శ్రావ్య ఈ మూవీని నిర్మించారు. సతీష్ జవ్వాజీ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమాని మార్చి 26న రిలీజ్ చేయబోతోన్నారు.ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ను నిర్వహించారు.
ఈ సందర్భంగా హాజరైన శ్రీ విష్ణు మాట్లాడుతూ, స్వాగ్ మూవీలో రోషన్ నా కొడుకుగా చేశాడు. టాలెంట్ ఉన్న రోషన్ పెద్ద హీరో అవుతాడని అప్పుడే చెప్పా. ఈ మూడేళ్లలోనే ‘కోర్ట్’, ‘బ్యాండ్ మేళం’ వంటి చిత్రాలు వచ్చాయి. ‘కోర్ట్’లో శ్రీదేవీ చక్కగా నటించారు. ఈ కాకినాడ అమ్మాయికి మరిన్ని మంచి ఆఫర్స్ రావాలని కోరుకుంటున్నాను. విజయ్ బుల్గానిన్ మ్యూజిక్కి నేను పెద్ద ఫ్యాన్ని. డైరెక్టర్ సతీష్కి ఆల్ ది బెస్ట్. ‘బ్యాండ్ మేళం’ క్లైమాక్స్ గురించి అందరూ చెబుతున్నారు. ఈ మూవీని చూస్తుంటే పాజిటివ్ వైబ్స్ కనిపిస్తున్నాయి అన్నారు.
డైరెక్టర్ బాబీ మాట్లాడుతూ, టీజర్ చూసిన తరువాత రోషన్ చాలా పెద్ద హీరో అవుతాడని నాకు అనిపించింది. సురేష్ బాబు ఓ మూవీని చూసి అద్భుతంగా విశ్లేషిస్తుంటారు. ఈ సినిమాని చూసి సురేష్ బాబు గారు కూడా రోషన్ను మెచ్చుకున్నారు. శ్రీదేవీ జర్నీ ఎంతో మందికి స్పూర్తి. మార్చి 26న ఈ మూవీ బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ కాబోతోంది. కోన గారి కాంపౌండ్లో పడటం సతీష్ అదృష్టం. విజయ్ ఎప్పుడూ మంచి ఆల్బమ్స్, మ్యూజిక్ ఇస్తారు. మొదటి సారిగా కోన గారు తన కూతుర్ల పేరు మీదుగా ఈ మూవీని నిర్మించారు. ఈ చిత్రం మంచి విజయం సాధించాలని కోరుకుంటున్నాను’ అని అన్నారు.
కోన వెంకట్ మాట్లాడుతూ, హరీష్, బాబీ, గోపీచంద్ మలినేని, శివ నిర్వాణ, సతీష్ జవ్వాజి కథలు చెప్పినప్పుడు వారిలోని ప్యాషన్ చూసి అవకాశం ఇచ్చాను. సతీష్ గారు చెప్పిన కథ విన్న తరువాత రోషన్, శ్రీదేవీ అయితేనే పర్ ఫెక్ట్గా ఉంటారని అనుకున్నాను. ‘కోర్ట్’తో ఆ ఇద్దరూ తమ తమ నటనతో అందరినీ ఆకట్టుకున్నారు. ‘బ్యాండ్ మేళం’ నా కోసం చూడండి. నచ్చకపోతే ఇంకో సారి నేను రాసిన సినిమాని చూడకండి. ఇక ఫ్యూచర్లో రోషన్, శ్రీదేవిలను వెతుక్కుంటూ కథలు వస్తుంటాయి. సతీష్ ముత్యాల సినిమాటోగ్రఫీ, విజయ్ బుల్గానిన్ సంగీతం, శివ ముప్పరాజు, నా కజిన్ రాజశేఖర్ ఇలా అందరూ సినిమాకి పిల్లర్లుగా నిలిచారు. నా కూతుర్లైన కావ్య, శ్రావ్యలకి సినిమాల పట్ల ఇంట్రెస్ట్ లేదు. కానీ నేను నిర్మాతగా నా పేరు కాకుండా వాళ్ల పేర్లు పెట్టాను. హిస్టరీ ఛేంజ్ అవుతుందని వాళ్ల పేర్లు పెట్టాను. ఈ మూవీ క్లైమాక్స్ అందరినీ కదిలిస్తుంది. ప్రేక్షకులకు ఈ చిత్రం జీవితాంతం గుర్తుంటుంది’ అని అన్నారు.
డైరెక్టర్ సతీష్ జవ్వాజి మాట్లాడుతూ* .. ‘నేను అవకాశాల కోసం చాలా ఆఫీసుల చుట్టూ తిరిగి ఎంతో ఏడ్చాను. కానీ మా ‘బ్యాండ్ మేళం’ ప్రీమియర్ చూసిన తరువాత అందరూ ఏడ్చారు. బెక్కెం వేణుగోపాల్ గారి వల్లే నేను కోన గారి వద్దకు వెళ్లాను. అలా ఈ మూవీ మొదలైంది. చంద్రబోస్ గారు రాసిన పాటలు చార్ట్ బస్టర్లుగా నిలిచాయి. కాసర్ల శ్యామ్ పాటలకు మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోంది. విజయ్ బుల్గానిన్ ఆర్ఆర్ విని అందరూ ఏడ్చేశారు. క్లైమాక్స్ చూసి అందరూ ఎమోషనల్ అవుతారు. ఆ టైంలో నేను కచ్చితంగా ఆడియెన్స్కి గుర్తుకు వస్తాను. ఈ మూవీని చూసిన వెంటనే సురేష్ బాబు గారు ఫోన్ చేసి నన్ను పిలిపించారు. శ్రీరామ నవమి రోజు మా సినిమా వస్తుంది. అందరూ చూసి ఆశీర్వదించండి’ అని అన్నారు.