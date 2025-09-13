ఆదివారం, 14 సెప్టెంబరు 2025
మైత్రి డిస్ట్రీబ్యూషన్ ద్వారా ఇలాంటి సినిమా మీరెప్పుడు చూసుండరు చిత్రం

మైత్రి డిస్ట్రీబ్యూషన్ విడుదలచేస్తున్న చిత్రం పేరు ఇలాంటి సినిమా మీరెప్పుడు చూసుండరు. 1400 డైలాగ్స్ 100 మినట్స్ చెప్పడంతోపాటు నిర్మాత, దర్శకుడు తనే అయి సోషల్ మీడియాలో ఫాలోవర్స్ సంపాదించిన హీరో సూపర్ రాజా నటించిన చిత్రమిది. ఈ రోజు సినిమా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ ఘనంగా జరిగింది.

ఈ సందర్భంగా హీరో సూపర్ రాజా మాట్లాడుతూ.. క్రియేటివిటీనే బ్యాగ్రౌండ్, కసినే బలం ఈ రెండు ఆయుధాలతో సినిమా పరిశ్రమలో అద్భుతాలు చేయొచ్చు అంటున్నారు. గివ్ అప్ చేయకుండా ప్రయత్నిస్తే ఒక మనిషి ఏం చేయగలడో సెప్టెంబర్ 19న థియేటర్లో చూస్తారు అన్నారు. సినిమా ఇంత అద్భుతంగా రావడానికి కారణం తన పేరెంట్స్ అని చెప్పారు. అలాగే ట్రైలర్ కు మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చిందని తెలిపారు. ఎన్నో రోజులు చీకట్లో ఉండి వెలుగు కోసం ప్రయత్నం చేశాను.

ఈ ప్రయత్నం ఎంతో మంది జీవితాల్లో వెలుగు నింపుతుందని చెప్పారు. తనను నమ్మి డబ్బులు పెట్టిన తన పేరెంట్స్ అండ్ అన్నయ్యకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలిపారు. అలాగే ఆయను నమ్మి నటించిన నటీనటులకు, డిస్ట్రీబ్యూట్ చేస్తున్న మైత్రీ వాళ్లకు, ఈవెంట్ చీఫ్ గెస్ట్ గా వచ్చిన అభిమానులకు స్పెషల్ థ్యాంక్స్ చెప్పారు. 
 
ఈ సినిమాలో నటించడం చాలా స్పెషల్ ఫీల్ అవుతున్నట్లు హీరోయిన్ చందన పాలంకి తెలిపారు. మొదట సినిమా గురించి చెప్పినప్పుడు ఒకే షాట్ లో ఎలా తీస్తారు అనే భయం ఉండేది కానీ తరువాత సూపర్ రాజా కాన్ఫిడెన్స్ చూసిన తరువాత ఆ భయం పోయిందని, కేవలం సూపర్ రాజాను నమ్మి తన పాత్ర చేసినట్లు చెప్పారు. అలాగే సూపర్ రాజా చాలా స్పాంటీనియస్ యాక్టర్ అని చెప్పారు. ఈ సినిమా కచ్చితంగా ప్రేక్షకులకు నచ్చుతుందని సెప్టెంబర్ 19న థియేటర్లో అందరూ చూడాలని చెప్పారు. 
 
ఇలాంటి సినిమా ఎప్పుడు చూసి ఉండరు, ఇలాంటి ఈవెంట్ కూడా ఎప్పుడు జరిగి ఉండదు అని వంశీ గోనె అన్నారు. ఫస్ట్ రోజు నుంచి ఏ విజన్ తో ఉన్నారో, ఎంత ఎనర్జీతో ఉన్నారో సూపర్ రాజా ఇప్పటి వరకు అదే ఎనర్జీ తో ఉన్నారు. 1400 డైలాగ్స్ 100 మినట్స్ చెప్పడం అంటే మాములు విషయం కాదు. దాని కోసం చాలా కష్టపడ్డామన్నారు. దాదాపు రెండు సంవత్సరాలు సినిమా కోసం కష్టపడ్డామని వంశి చెప్పారు. సినిమా కోసం వందల సార్లు ప్రాక్టీస్ చేశామన్నారు. ఈ సినిమా తనకు ఎంతో స్పెషల్ అని చెప్పారు. కచ్చితంగా సినిమాను థియేటర్లో చూడాలని కోరారు. 
 
మైత్రి డిస్ట్రీబ్యూటర్ శశీధర్ మాట్లాడుతూ.. సూపర్ రాజా గురించి సోషల్ మీడియాలో తెలుసుకొని ఆయనతో మాట్లాడాను. ఆయనతో మాట్లాడినప్పుడు చాలా ఎనర్జీగా, చాలా పాజిటీవ్ గా మాట్లాడారు అని చెప్పారు. సూపర్ రాజా ఎంతో మంది యువతకు ఇన్సిపిరేషన్ అవుతారని చెప్పారు. జీవితంతో ఎన్ని ఒడిదుడుకులు వచ్చినా తట్టుకోని నిలబడ్డారు కాబట్టే ఈ రోజు ఇంతమంది అభిమానాన్ని చురొగొన్నారు అని చెప్పారు. సినిమా చూడడానికి ముందే సూపర్ రాజాకు సపోర్ట్ చేయాలని డిసైడ్ అయ్యాము. తరువాత సినిమా చూశాక షాక్ అయ్యాను అని శశీధర్ చెప్పారు. 

86 శాతం పనులు పూర్తి చేసుకున్న భోగాపురం ఎయిర్ పోర్ట్-రామ్మోహన్ నాయుడు

86 శాతం పనులు పూర్తి చేసుకున్న భోగాపురం ఎయిర్ పోర్ట్-రామ్మోహన్ నాయుడుభోగాపురం విమానాశ్రయ పనులు 86 శాతం పూర్తయ్యాయని, జూన్ 2026 నాటికి విమానాశ్రయం కార్యకలాపాలకు సిద్ధంగా ఉంటుందని కేంద్ర పౌర విమానయాన మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు అన్నారు. కొనసాగుతున్న పనులను మంత్రి పరిశీలించారు. పెండింగ్ పనులను సమీక్షించారు. ఈ పనుల్లో అడ్డంకులు ఉన్నప్పటికీ నిర్మాణాన్ని కొనసాగించినందుకు ఆయన జీఎంఆర్‌ను ప్రశంసించారు.

Amaravati: అమరావతిలో నాలుగు ఎకరాల విస్తీర్ణంలో నోవోటెల్ హోటల్

Amaravati: అమరావతిలో నాలుగు ఎకరాల విస్తీర్ణంలో నోవోటెల్ హోటల్అమరావతిలో కొత్త 5-స్టార్ హోటల్‌ను ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా నోవోటెల్ విలాసవంతమైన ఆతిథ్యాన్ని తీసుకురావడానికి సిద్ధంగా ఉంది. 4 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఈ హోటల్ ధర రూ. 220 కోట్లతో ఏర్పాటు కానుంది. 2027 చివరి నాటికి ప్రారంభించబడుతుందని భావిస్తున్నారు. ఈ స్థలం లింగాయపాలెంలో ఉంది. స్థల అనుమతి ఇప్పటికే ప్రారంభమైంది. రాష్ట్ర వృద్ధి వ్యూహంలో భాగంగా ఆతిథ్య రంగాన్ని అభివృద్ధి చేయాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు చెప్పారు. పర్యాటకాన్ని ప్రోత్సహించడమే దీని లక్ష్యం.

శ్మశానవాటిక లోపల ఓ మహిళ సెక్స్ రాకెట్ నడిపింది.. చివరికి?

శ్మశానవాటిక లోపల ఓ మహిళ సెక్స్ రాకెట్ నడిపింది.. చివరికి?హైదరాబాద్‌లో పంజాగుట్టలోని శ్మశానవాటిక లోపల ఒక మహిళ సెక్స్ రాకెట్ నడుపుతున్నట్లు ఒక షాకింగ్ సంఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. ఒక రహస్య సమాచారం మేరకు టాస్క్ ఫోర్స్ దాడి చేసి ఆమెను, ఒక కస్టమర్‌ను పట్టుకుంది. శ్మశానవాటిక రద్దీగా ఉండే ప్రధాన రహదారిపై ఉంది. అయినప్పటికీ, ఆ మహిళ తన కార్యకలాపాలను నిర్వహించడానికి అనుకూలమైన స్థలాన్ని కనుగొంది.

రెండో భర్తను చంపిన కేసులో విడుదలైన భార్యను కాల్చి చంపిన మూడో భర్త

రెండో భర్తను చంపిన కేసులో విడుదలైన భార్యను కాల్చి చంపిన మూడో భర్తఆమె 3 పెళ్లిళ్లు చేసుకున్నది. తన మాజీ సహచరుడిని హత్య చేసిన కేసులో నాలుగున్నర సంవత్సరాలు జైలులో గడిపి, తరువాత నిర్దోషిగా విడుదలైన 32 ఏళ్ల మహిళను శుక్రవారం మధ్యప్రదేశ్‌లోని గ్వాలియర్‌లో ఆమె ప్రస్తుత సహచరుడు నడిరోడ్డుపై అందరూ చూస్తుండగానే తుపాకీతో కాల్చి చంపాడు. గ్వాలియర్ నగరంలోని రూప్ సింగ్ స్టేడియం వెలుపల బాధితురాలిని నందిని కేవత్‌గా గుర్తించారు. ఆమె సహచరుడు 33 ఏళ్ల అరవింద్ పరిహార్ ఆమెపై పలుసార్లు కాల్పులు జరిపాడు. దీనితో ఆ ప్రాంతంలో భయాందోళనలు చెలరేగాయి. ఈ ఘటనను స్థానికులు వీడియోలో బంధించారు.

Pawan Kalyan: జన సైనికులు ఇలాంటి కుట్రలకు దూరంగా ఉండాలి.. పవన్ కల్యాణ్

Pawan Kalyan: జన సైనికులు ఇలాంటి కుట్రలకు దూరంగా ఉండాలి.. పవన్ కల్యాణ్ఏపీలోని చంద్రబాబు ప్రభుత్వం సంక్షేమ పథకాలు, అభివృద్ధిని అందించడానికి కృషి చేస్తుండగా, కొంతమంది శక్తులు ప్రజలలో ద్వేషాన్ని వ్యాప్తి చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాయని డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఇది సమాజాన్ని విభజించే ప్రయత్నం అని ఆయన అన్నారు. జన సైనికులు ఇలాంటి కుట్రలకు దూరంగా ఉండాలని పవన్ కళ్యాణ్ కోరారు. అమరావతి పార్టీ కార్యాలయంలో పార్టీ కార్యకర్తలను ఉద్దేశించి ప్రసంగిస్తూ, కులం, మతం పేరుతో చీలికలు సృష్టించడానికి సోషల్ మీడియా, యూట్యూబ్‌లో ద్వేషపూరిత ప్రచారాలు నిర్వహిస్తున్నారని అన్నారు.

భారతదేశంలో మహిళల గుండె ఆరోగ్యానికి కీలకం, ఆంజినా గురించి అర్థం చేసుకోవడం

భారతదేశంలో మహిళల గుండె ఆరోగ్యానికి కీలకం, ఆంజినా గురించి అర్థం చేసుకోవడంకరోనరీ ఆర్టరీ డిసీజ్(సీఏడీ)ని తరచుగా పురుషులను ఎక్కువగా ప్రభావితం చేసే పరిస్థితిగా భావిస్తారు. వాస్తవానికి, స్త్రీలు కూడా అంతే హాని అవకాశాలను కలిగి ఉంటారు. వారు కూడా తరచుగా ఆంజినా అంటే- గుండెకు రక్త ప్రవాహం తగ్గడం వల్ల వచ్చే ఛాతీ నొప్పి వంటి లక్షణాలను అనుభవిస్తారు. అయినప్పటికీ, మహిళల్లో ఇప్పటికీ దీన్ని చాలా తక్కువగానే నిర్ధారణ చేస్తున్నారు. ఈ కారణంగా చాలా తక్కువగానే మహిళలు దీనికి చికిత్స పొందుతున్నారు. దీనంతటికీ ప్రధాన కారణం ఆంజినాపై అవగాహన లేకపోవడం.

టొమాటో సూప్ తాగితే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

టొమాటో సూప్ తాగితే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలుటొమాటోలు తగిన మోతాదులో తీసుకుంటే ఎంతో మేలు చేస్తాయి. ఈ టొమాటోలను కూరల్లో కొంతమంది తింటారు. ఇంకొందరు టొమాటో సూప్ అంటే చాలా ఇష్టపడుతుంటారు. టొమాటో సూప్ తాగితే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. టొమాటో సూప్‌లో విటమిన్ సి, విటమిన్ కె, విటమిన్ ఎ, పొటాషియం వంటి పోషకాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. విటమిన్ సి రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడానికి, విటమిన్ కె ఎముకల ఆరోగ్యానికి, విటమిన్ ఎ కంటి ఆరోగ్యానికి సహాయపడుతుంది. టొమాటోలో ఉండే లైకోపీన్ అనే యాంటీఆక్సిడెంట్ శరీరంలో ఫ్రీ రాడికల్స్ వల్ల కలిగే నష్టాన్ని తగ్గిస్తుంది. ఇది క్యాన్సర్, గుండె సంబంధిత వ్యాధులను నివారించడంలో సహాయపడవచ్చు.

మీరు మద్యం సేవిస్తున్నారా? అయితే, ఈ ఫుడ్ తీసుకోవద్దు

మీరు మద్యం సేవిస్తున్నారా? అయితే, ఈ ఫుడ్ తీసుకోవద్దుమద్యం సేవించే అలవాటు ఉన్నవారు ఆహారం విషయంలో కొన్ని జాగ్రత్తలు తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలని పరిశోధకులు హెచ్చరిస్తున్నారు. సరదా కోసం మద్యం తాగుతూ తీసుకునే కొన్ని రకాల ఆహార పదార్థాలు తీవ్రమైన ఆరోగ్య సమస్యలకు దారితీస్తాయని వారు స్పష్టం చేస్తున్నారు. ఈ ప్రమాదకరమైన కాంబినేషన్ల గురించి తెలుసుకోకపోతే అనారోగ్యం బారిన పడటం ఖాయమని సూచిస్తున్నారు.

పచ్చి ఉల్లిపాయలు తినడం వల్ల కలిగే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏంటి?

పచ్చి ఉల్లిపాయలు తినడం వల్ల కలిగే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏంటి?పచ్చి ఉల్లిపాయలు జీర్ణం కావడానికి కొంత సమయం పడుతుంది. వీటిని ఎక్కువగా తింటే కడుపు ఉబ్బరం, గ్యాస్, అసిడిటీ, లేదా గుండెల్లో మంట వంటి సమస్యలు రావచ్చు. ముఖ్యంగా, జీర్ణ సమస్యలు ఉన్నవారు వీటిని తక్కువగా తీసుకోవడం మంచిది. పచ్చి ఉల్లిపాయల్లో ఉండే సల్ఫర్ సమ్మేళనాలు (Sulfur Compounds) నోటి దుర్వాసనకు ప్రధాన కారణం. ఈ సమ్మేళనాలు నోటిలో ఎక్కువ సేపు ఉండి దుర్వాసనను కలిగిస్తాయి. ఉల్లిపాయల్లోని సల్ఫర్ సమ్మేళనాలు జీర్ణమైన తర్వాత రక్తంలోకి చేరి, చెమట ద్వారా బయటకు వస్తాయి. దీనివల్ల శరీరం నుంచి కూడా వాసన వస్తుంది.

బీపీ వున్నవారు ఏమేమి తినకుండా వుండాలి?

బీపీ వున్నవారు ఏమేమి తినకుండా వుండాలి?బీపీ, అధిక రక్తపోటు అనేది ఇదివరకు వయసు పైబడినవారిలో కనబడేది. కానీ ఇప్పుడు అది యువతలోనూ కనబడుతోంది. అధిక బిపి సమస్యకు కారణం క్రమబద్ధమైన ఆహారం తీసుకోకపోవడంతో పాటు జీవనశైలిలో తేడాలు. అయితే, చాలా మంది ఈ సమస్యను తీవ్రంగా పరిగణించరు. అయితే అధిక రక్తపోటును అశ్రద్ధ చేస్తే ప్రాణాలకే ముప్పు తెస్తుంది. అధిక బీపీ ఉన్నవారు క్రింద తెలియజేయబోయే పదార్థాలను దూరంగా పెట్టేయాలి. ఉప్పులో సోడియం ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఉప్పును హైబీపీ రోగులకు శత్రువు అంటారు. హైబీపీ ఉన్న రోగులైతే ఉప్పు తీసుకోవడం తగ్గించేయాలి.
