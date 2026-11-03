Tabu: కింగ్ 100 లో ఈసారి.. ఇది ప్రేమ కాదు అంటూ టబు ఫస్ట్ గ్లింప్స్ విడుదల
అక్కినేని నాగార్జున, టబు కలయికలో చిత్రాలు గురించి అందరికీ తెలిసిందే. ఎటోవెళ్ళిపోతుందో మనసు.. అంటూ అప్పట్లో వారిద్దరి కాంబినేషన్ లో వచ్చిన సినిమా నుంచి పాటను రిలీవ్ చేస్తూ, టబు నడుచుకుంటూ వస్తుండగా చిన్న వీడియోను అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ విడుదల చేసింది. నాగార్జున, టబు కలిసి నటిస్తున్న చిత్రం కింగ్ 100. నవంబర్ 4న ఆమె పుట్టినరోజు సందర్భంగా నేడు ఆమె పాత్రను కొద్దిగా రిలీవ్ చేస్తూ గ్లింప్స్ విడుదల చేశారు.
King 100 - Tabu look
అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్, టబు పుట్టినరోజు మరియు నాగార్జున అక్కినేని యొక్క 100వ కథానాయక చిత్రమైన 'కింగ్ 100' నుండి ఆమె కు సంబంధించిన పూర్తి గ్లింప్స్ను రేపు విడుదల చేయనుంది. "ఈసారి.. ఇది ప్రేమ కాదు" అనే ట్యాగ్లైన్తో ఈ ప్రోమో ఒక రొమాంటిక్-యేతర డైనమిక్ను సూచిస్తోంది.
ఇది వారి గత విజయాల నుండి భిన్నంగా, పేదరికం నుండి సంపన్న స్థితికి ఎదిగిన తండ్రీ-కూతుళ్ల యాక్షన్-డ్రామాగా రూపుదిద్దుకుంది. రా. కార్తీక్ దర్శకత్వంలో, దేవి శ్రీ ప్రసాద్ సంగీతంతో రూపొందిన ఈ చిత్రం, భావోద్వేగ లోతును మాస్ అప్పీల్తో మేళవించి, డిసెంబర్ 24, 2026న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.