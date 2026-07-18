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దురంధర్, ది రాజా సాబ్ సినిమాలతో ఓటీటీలో పోటీలో నెగ్గిన శ్రీ నందు అగ్లీ స్టోరీ
శ్రీ నందు. ప్రస్తుతం ఆయన నటించిన సరికొత్త చిత్రం 'అగ్లీ స్టోరీ' ఓటీటీలో రికార్డు స్థాయి వ్యూస్తో దూసుకుపోతోంది. ఇటీవల హాట్ స్టార్ లో విడుదలైన అగ్లీ స్టోరీ, దురంధర్, ది రాజా సాబ్ సినిమాల తర్వాత అత్యధిక ఆదరణ పొందిన చిత్రంగా రికార్డు సృష్టించింది.
Sri Nandu's Ugly Story Ott poster
శ్రీ నందు, అవికా గోర్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన అగ్లీ స్టోరీ ఏకంగా 8.1 మిలియన్ వ్యూస్ సాaధించి టాప్లో నిలిచింది. తాజాగా హాట్ స్టార్ విడుదల చేసిన టాప్ 10 అత్యధిక వ్యూస్ చిత్రాల లిస్ట్ లో అగ్లీ స్టోరీ 3 వ స్థానంలో నిలిచింది. ఈ సందర్బంగా సినిమాను ఆదరిస్తున్న ప్రేక్షకులకు మూవీ యూనిట్ ధన్యవాదములు తెలిపింది.
కథాబలం ఉన్న సినిమాలను ఎంచుకుంటూ, వైవిధ్యమైన నటనతో మెప్పిస్తున్న శ్రీ నందుకు ఈ సినిమా విజయం ఆయన కెరీర్కు మరింత బూస్ట్ని ఇస్తుందని సినీ విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. సినిమాలో శ్రీ నందు నటన చాలా అద్భుతం అని విశ్లేషకులు కొనియాడారు. చాలా సెటిల్ గా నటించడంతో పాటు, తన పాత్రలో ఒదిగిపోయిన తీరు ప్రేక్షకులను కట్టిపడేసింది. ఈ సినిమాతో శ్రీ నందు నటనా సమర్థ్యం ఎలాంటిదో స్పష్టంగా అర్ధం అవుతుంది. ఆయనకు సరైన పాత్ర పడితే వెండితెరపై చరిత్ర సృష్టించగలడు అని సినిమా విమర్శకులు సైతం ప్రశంశిస్తున్నారు.
శ్రీ నందుకు ఉన్న మరో అడ్వాంటేజ్ అతని పొడువు. ఆ ఒడ్డుపొడుగు కు సరైన పాత్ర పడితే అందరిని మైమరిపించగలడు అనిపిస్తుంది. రొమాంటిక్ పాత్ర అయినా, మాస్ పాత్ర అయినా ఎలాంటి పాత్ర అయినా ఒదిగిపోయే నటనా కౌశల్యం ఆయన సొంతం అనిపిస్తుంది. ప్రేక్షకులను రంజింప చేయడానికి ఎలాంటి రోల్ అయినా చేసే నటులు చాలా అరుదు. అందులో శ్రీ నందు ఒకరు. కష్టపడే తత్వం కలవాడు కాబట్టే ఇన్ని సంత్సరాలు ప్రేక్షకులకు దగ్గరగా ఉన్నాడు.
ఇప్పుడు అదృష్టం కలిసొచ్చి ప్రతిభకు తగ్గ పత్రాలు పడుతున్నాయి. అవి వెండితెరపై పండుతున్నాయి. సోషల్ మీడియాలో సైతం ఆయనకు విపరీతమైన ఆదరణ దక్కుతుంది. దీంతో శ్రీ నందు రాబోయే సినిమాలపై ప్రేక్షకులకు భారీ అంచనాలు కూడా పెరుగుతున్నాయి. మరి ప్రేక్షకుల అంచనాలను అందుకోవడానికి ఎలాంటి సినిమాలతో రాబోతున్నారో ఆసక్తికరంగా మారింది.
25 సార్లు సిట్-అప్స్ స్పృహ తప్పి పడిపోయిన విద్యార్థి.. పీటీ టీచర్కు మెమోలు
ఏలూరు జిల్లా, ముసునూరు మండలం వెల్పూచెర్లలోని జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలలో, శిక్షలో భాగంగా 25 సార్లు సిట్-అప్స్ చేసిన తర్వాత ఎనిమిదవ తరగతి విద్యార్థిని ఒకరు స్పృహ తప్పి పడిపోయిన ఘటనపై, ఏలూరు జిల్లా విద్యాశాఖ అధికారి ఆ పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయుడు, శారీరక విద్యా ఉపాధ్యాయుడికి మెమోలు జారీ చేశారు. సరైన యూనిఫాం, బూట్లు ధరించకపోవడం వల్ల, ఆ తరగతికి చెందిన 26 మంది విద్యార్థులకు (బాలురు, బాలికలు) శిక్షగా 25 సార్లు సిట్-అప్స్ చేయాలని పీఈటీ వెంకటేశ్వరరావు ఆదేశించారు. విద్యార్థులందరూ ఆ శిక్షను పూర్తి చేసినప్పటికీ, ఒక విద్యార్థిని మాత్రం శిక్ష పూర్తయ్యాక స్పృహ తప్పి పడిపోయింది.
పాఠశాలకు పెద్ద కత్తి, చాకుతో వచ్చిన ప్రధానోపాధ్యాయురాలు, పిల్లలు బెంబేలు, వీడియో
పాఠశాలకు ఉపాధ్యాయులు పుస్తకాలను పట్టుకుని చదువు చెప్పేందుకు వస్తుంటారు కదా. ఇది అంతా చూసేదే. కానీ ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని కౌశాంబి ప్రభుత్వ పాఠశాల ప్రధాన ఉపాధ్యాయురాలు తళతళ మెరిసిపోతున్న పెద్ద కత్తితో పాటు ఒక చాకును తీసుకుని వచ్చింది. వీటిని చూసిన పిల్లలు బెంబేలెత్తిపోయారు. స్కూలు పక్కనే వున్న పలువురు పెద్దలు పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. దీనితో పోలీసులు, విద్యాధికారులు పాఠశాల వద్దకు చేరుకున్నారు. ఆమెను బైటకు పిలిచి వాటిని ఎందుకు తీసుకుని వచ్చారని ప్రశ్నిస్తే పొంతనలేని సమాధానాలు చెప్పింది. ఆమె మానసిక స్థితి సరిగా లేదని కుటుంబ సభ్యులు చెప్పడం గమనార్హం.
సుప్రభాత సేవలో పాల్గొన్న పవన్ కళ్యాణ్ భార్య అన్నా లెజ్నోవా
ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ భార్య అన్నా లెజ్నెవా శుక్రవారం నాడు అలిపిరి కాలినడక మార్గం ద్వారా తిరుమలకు చేరుకున్నారు. పవన్ కళ్యాణ్ భుజానికి జరిగిన శస్త్రచికిత్స విజయవంతం కావాలని, ఆయన త్వరగా కోలుకోవాలని కోరుతూ ఆమె ఈ పాదయాత్ర చేపట్టారు. శనివారం ఉదయం ఆమె తిరుమల ఆలయంలో సుప్రభాత సేవలో పాల్గొన్నారు. పవన్ కళ్యాణ్ భుజానికి అయిన గాయం (రోటేటర్ కఫ్ గాయం) కారణంగా జూలై 11న ముంబైలోని కోకిలాబెన్ ధీరూభాయ్ అంబానీ ఆసుపత్రిలో శస్త్రచికిత్స చేయించుకున్నారు, ఆ తర్వాత జూలై 15న డిశ్చార్జ్ అయ్యారు.
2035 నాటికి బయోఎకానమీ పవర్హౌస్గా భారతదేశం
2035 నాటికి భారతదేశాన్ని ఒక ప్రముఖ బయోఎకానమీ పవర్హౌస్గా నిర్మించడానికి నీతి ఆయోగ్ రూపొందించిన రోడ్మ్యాప్ ప్రకారం, భారతదేశ బయోఎకానమీ 2025లో 195 బిలియన్ల నుండి 2040 నాటికి 1.36 ట్రిలియన్లకు వృద్ధి చెందుతుందని అంచనా వేయబడింది. ఈ పరివర్తనను నడిపించే జంట కేంద్రాలుగా హైదరాబాద్, బెంగళూరులను గుర్తించారు. ఈ నివేదికలో ఉదహరించిన ప్రపంచ అంచనాల ప్రకారం, 2050 నాటికి బయోఎకానమీ ప్రపంచ జీడీపీలో 12-13 శాతం వరకు వాటాను అందించగలదు. భారతదేశంలో ఈ రంగం వేగంగా విస్తరించడానికి ఉత్పత్తి ఆధారిత ప్రోత్సాహకాలు, జాతీయ బయోటెక్ పార్కులు, చురుకైన రాష్ట్ర జీవశాస్త్ర విధానాలు కారణమని ఈ నివేదిక పేర్కొంది.
చారిత్రాత్మక విక్రమ్-1 ప్రయోగానికి శ్రీహరికోట సిద్ధం
హైదరాబాద్కు చెందిన ప్రైవేట్ అంతరిక్ష స్టార్టప్ స్కైరూట్ ఏరోస్పేస్ శ్రీహరికోటలోని సతీష్ ధావన్ అంతరిక్ష కేంద్రం నుండి తన తొలి ఆర్బిటల్ రాకెట్ విక్రమ్-1ను ప్రయోగించడం ద్వారా భారతదేశ అంతరిక్ష కార్యక్రమంలో ఒక నూతన అధ్యాయాన్ని లిఖించనుంది. దేశంలో ప్రైవేట్ రంగం అభివృద్ధి చేసిన మొట్టమొదటి ఆర్బిటల్ లాంచ్ వెహికల్స్లో ఒకటిగా నిలిచిన విక్రమ్-1, కక్ష్యలోకి అనేక ఉపగ్రహాలను ప్రవేశపెట్టే ప్రయత్నం చేస్తుండటంతో, ఈ ప్రయోగం భారత ప్రైవేట్ అంతరిక్ష రంగానికి ఒక కీలక మైలురాయిగా నిలవనుంది.
ఈ వర్షాకాలంలో కాలిఫోర్నియా బాదంతో మీ కుటుంబ రోగనిరోధక శక్తిని పదిలంగా ఉంచుకోండి
వర్షాకాలం వచ్చేసింది, దీనితో పాటే సాధారణంగా వచ్చే జలుబు, జ్వరం, దగ్గు వంటి సీజనల్ వ్యాధులు మన కుటుంబం మొత్తానికీ ఉన్న రోగనిరోధక శక్తిని పరీక్షిస్తాయి. వాతావరణంలో వచ్చే ఈ మార్పులు ఇంట్లోని చిన్న పిల్లల నుండి వృద్ధుల వరకు ప్రతి ఒక్కరిపైనా ప్రభావం చూపుతాయి. కాబట్టి ముందుస్తుగా అప్రమత్తంగా ఉండటం చాలా ముఖ్యం. దీనిని ఎదుర్కోవడానికి సమతుల్య ఆహారం తీసుకోవడమే అత్యంత సులభమైన మార్గం. చురుకైన జీవనశైలికి తోడుగా కాలిఫోర్నియా బాదం, తృణధాన్యాలు, మొక్కలు మరియు జంతువుల నుంచి లభించే ప్రోటీన్ వంటి రోగనిరోధక శక్తికి మేలు చేసే సూపర్ ఫుడ్.
ఈ ఆహారంతో బ్లడ్ క్లాట్స్
బ్లడ్ క్లాట్స్. ప్రతిరోజూ మనం తినే ఆహారాలు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలనే కాకుండా కొన్ని హానిని కలుగజేస్తాయి. కొన్ని ఆహారాలను ఎక్కువగా తినడం వల్ల రక్తనాళాలలో బ్లడ్ క్లాట్స్ ఏర్పడుతాయి, అంటే రక్తనాళాల్లో అడ్డుతగులుతాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. వెన్న అధికంగా ఉండే పిజ్జా ఎక్కువగా తినడం వల్ల రక్తనాళాల్లో కొలెస్ట్రాల్ పెరుగుతుంది. ఫలితంగా క్లాట్స్ ఏర్పడుతాయి. ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ శరీరంలో బ్లడ్ షుగర్ లెవల్స్ పెంచి రక్తనాళాల్లో అడ్డుపడటంతో గుండెకు హాని కలిగిస్తుంది. ఎక్కువగా కూల్ డ్రింక్స్ తాగడం వల్ల శరీరంలో ఇన్సులిన్ స్థాయిలు పెరగడం వల్ల అనేక సమస్యలు వస్తాయి.
హైదరాబాద్లో అత్యాధునిక ఐసీయూ ఏర్పాటుకు మెడ్ట్రానిక్, అపోలో హాస్పిటల్స్ భాగస్వామ్యం
హైదరాబాద్: హెల్త్కేర్ టెక్నాలజీలో గ్లోబల్ లీడర్గా ఉన్న మెడ్ట్రానిక్, అపోలో హాస్పిటల్స్ జూబ్లీహిల్స్లోని అపోలో హాస్పిటల్స్లో 11 పడకల, అత్యాధునిక ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్ (ఐసియు) ఐసియు ఆఫ్ ది ఫ్యూచర్ను ప్రారంభించాయి. ఈ కొత్త కేంద్రం మెడ్ట్రానిక్ అధునాతన అక్యూట్ కేర్ & మానిటరింగ్ (ACM) సాంకేతికతలు, ఉత్పత్తులను పూర్తిస్థాయిలో కలిగిఉంటుంది. ఇది భాగస్వామ్య ఆరోగ్య సంరక్షణ ఆవిష్కరణలో ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయిని సూచిస్తుంది.
బరువు నిర్వహణ కోసం సోహా అలీ ఖాన్ తెలివైన ఆహార ఎంపికలు, ఏంటవి?
ఆహార నియమాల సంస్కృతి మరియు పరస్పర విరుద్ధమైన ఆరోగ్య సలహాల మధ్య, బరువు నియంత్రణ అనేది మళ్లీ మళ్లీ మొదటి నుండి మొదలుపెట్టాల్సిన ఒక అంతులేని ప్రక్రియలా అనిపిస్తుంది. కఠినమైన ఆహార నియమాలు, తీవ్రమైన వ్యాయామాలు త్వరితగతిన ఫలితాలను ఇవ్వగలిగినప్పటికీ, దీర్ఘకాలంలో వాటిని స్థిరంగా అనుసరించటం మాత్రం కష్టంగా ఉంటుంది. వాస్తవానికి, సమర్థవంతమైన రీతిలో బరువు నిర్వహణ అంటే అరుదుగా కొన్నింటిని వదులుకోవడం గురించి అన్నట్లుగా ఉంటుంది. అంతేకాక, నేటి తీరికలేని, ఒత్తిడితో కూడిన జీవనశైలిలో సులభంగా ఇమిడిపోయే నిలకడైన అలవాట్లను పెంపొందించుకోవడం, తెలివైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడమే దీని ఉద్దేశ్యం.
పరగడుపున మంచినీరు తాగుతున్నారా?
మనిషి శరీరానికి నీరు ఎంత ముఖ్యమో ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. ఆరోగ్యం విషయంలోనూ నీరు చాలా కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. అయితే, ప్రతి రోజూ ఉదయాన్నే పరగడుపున గోరువెచ్చని మంచినీరు తాగడం వల్ల ఎంతో మేలు కలుగుతుంది. అవేంటో ఇపుడు తెలుసుకుందాం. పరగడుపున గోరువెచ్చని నీరు తాగడం వల్ల మలమూత్ర విసర్జన సులభంగా సాగుతుంది. పెద్దపేగు శుభ్రపడి ఆహారంలోని పోషకాలను మరింత మెరుగ్గా స్వీకరిస్తుంది. శరీరంలో పేరుకునిపోయిన వ్యర్థాలు ఏ రోజుకారోజు బయటకి వెళ్లిపోతాయి. రక్తం శుద్ధి చేయడమే కాదు రక్తం కూడా వృద్ది చెందుతుంది. బరువు తగ్గే అవకాశాలా చాలా మేరకు ఉన్నాయి.