Raghu Kunche: గేదెల రాజు చిత్రంలో హీరోలు, విలన్స్ ఉండరు. పాత్రలు మాత్రమే ఉంటాయి
Gedela Raju team with Raghu Kunche
సంగీత దర్శకుడు, నటుడు, సింగర్ రఘు కుంచె టైటిల్ రోల్లో నటించిన చిత్రం గేదెల రాజు. ఈ సినిమాలో రవి ఆనంద్ చిన్నిబిల్లి, రామచంద్రం, శ్రావ్య, వికాశ్, మౌనిక కీలక పాత్రల్లో నటించారు. మోటూరి టాకీస్ పతాకంపై రఘు కుంచె సమర్పిస్తున్న ఈ చిత్రానికి చైతన్య మోటూరి దర్శకత్వం వహించారు. వాణి రవికుమార్ మోటూరి నిర్మిస్తున్నారు. సినిమా నెల 17న గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రాబోతోంది. ఈ రోజు ట్రైలర్ లాంఛ్ కార్యక్రమం హైదరాబాద్ లో ఘనంగా జరిగింది.
రఘు కుంచె మాట్లాడుతూ - ప్రతి సినిమాకు పనిచేసిన వారు మేము కష్టపడ్డామనే చెబుతుంటారు. మా సినిమా బాగుందనే అంటారు. మేము ఎవరెన్ని చెప్పినా థియేటర్స్ కి ప్రేక్షకుల్ని రప్పించేది కంటెంట్ మాత్రమే. సినిమా రిలీజ్ అయ్యాక ఆ మూవీలో కంటెంట్ ఉందని ప్రేక్షకులు అనుకుంటే తప్పకుండా సినిమాను ఆదరిస్తారు. మా మూవీలో మంచి కంటెంట్ ఉందని మేము నమ్ముతున్నాం. ఈ ట్రైలర్ తో మా మూవీ మీద మీకొక మంచి అభిప్రాయం ఏర్పడుతుంది. ట్రైలర్ నచ్చి మా మూవీ బాగుంటుందని మీకు అనిపిస్తే ఈ నెల 17న థియేటర్స్ కు వచ్చి మా సినిమాను సక్సెస్ చేయండి. అన్నారు.
డైరెక్టర్ చైతన్య మోటూరి మాట్లాడుతూ - గేదెలరాజు కాకినాడ తాలూక ఈ సినిమాకు మేము పెట్టిన క్యాప్షన్ చూస్తే ఒకటే నిజం, చూడకపోతే వంద అనుమానాలు. ఈ క్యాప్షన్ లోనే కథ సారం ఉంది. గేదెల రాజు కథ ఇదే. ఒక మర్డర్ మిస్టరీని, ఒక క్రైమ్ థ్రిల్లర్ ను రెండు గంటల ఒక్క నిమిషం నిడివిలో క్రిస్ప్ గా తెరకెక్కించాం. ఫస్ట్ సీన్ నుంచే కథలోకి వెళ్తారు. ఈ మూవీలో హీరోలు, విలన్స్ ఎవరూ ఉండరు. పాత్రలు మాత్రమే ఉంటాయి. ఆ పాత్రల యొక్క లైఫ్ మాత్రమే ఉంటుంది. సినిమా చివరి 40 నిమిషాలు చాలా స్ట్రాంగ్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. మేము ప్రేక్షకుల ఒక్క రూపాయి గానీ ఒక్క నిమిషం గానీ వృథా చేయాలనుకోవడం లేదు. అందుకే క్రిస్పీగా ఇంతమంచి సినిమా ఇచ్చేందుకు కష్టపడ్డాం.
మలయాళ సినిమాలు బాగుంటాయని మనం అనుకుంటాం, మలయాళం వాళ్లు తెలుగు సినిమాలు బాగా తెరకెక్కిస్తారని అంటారు. అలా వాళ్లు చెప్పుకునేలా మా గేదెల రాజు సినిమా ఉంటుంది. ఈ సినిమా కోసం మేము చాలా ప్రయోగాలు చేశాం. పల్లెటూరి కొత్త గాయకులతో పాటలు పాడించాం. రఘు గారి మ్యూజిక్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం. ఆయన ఈ సినిమాలో లీడ్ రోల్ తో పాటు మ్యూజిక్ ఇచ్చారు ఓ పాట పాడారు. ఆ పాటను నేను ఎన్నోసార్లు విన్నాను. అలాగే సూపర్బ్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ ఇచ్చారు. మేకింగ్ లో మేము ఎక్కడా కాంప్రమైజ్ కాలేదు. 84 లొకేషన్స్ లో ఈ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ సినిమాను సాధ్యమైనంత బాగా తెరకెక్కించాం. రెండున్నర నిమిషాల ఫైట్ సీక్వెన్స్ ను అరవై మంది కొత్తవాళ్లతో చేశాం. అలాగే కాకినాడలో రియల్ క్రౌడ్ మధ్య షూటింగ్ జరిపాం. ఈ సినిమాకు నేను థ్యాంక్స్ చెప్పాలంటే ఓ పుస్తకం రాయాలి. సక్సెస్ మీట్ లో వారి గురించి మాట్లాడుతా. అన్నారు.
ప్రొడ్యూసర్ వాణి రవికుమార్ మోటూరి మాట్లాడుతూ - డైరెక్టర్ చైతన్య మోటూరి మా అబ్బాయి. అతనికి సినిమా మీద ఉన్న ప్యాషన్ ను ఎంకరేజ్ చేయాలని ఈ సినిమా నిర్మించాం. ట్రైలర్ చాలా బాగుందని ప్రశంసలు వస్తున్నాయి. మా అబ్బాయిని దర్శకుడిగా మీరంతా ఆశీర్వదిస్తారని, మా సినిమాను ఆదరిస్తారని కోరుకుంటున్నాం. అన్నారు.
నటుడు రామచంద్రం మాట్లాడుతూ - నేను అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా వర్క్ చేసినప్పటి నుంచి ఈ మూవీ డైరెక్టర్ చైతన్య నాకు పరిచయం. నటుడిగా నాకు ఇది ఫస్ట్ మూవీ. మా సినిమా మీద పూర్తి కాన్ఫిడెన్స్ తో ఉన్నాం. అందుకే మీడియా మిత్రులతో మా మూవీ ట్రైలర్ రిలీజ్ చేశాం. ఈ నెల 17న థియేటర్స్ కు రండి, తప్పకుండా మూవీని ఎంజాయ్ చేస్తారు. అన్నారు.