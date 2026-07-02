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Rajamouli: ఫ్రాన్స్లోని ఇన్స్టిట్యూట్ లూమియర్ వారి 'వాల్ ఆఫ్ ఫిల్మ్మేకర్స్'లో ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి పేరు
ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి ఫ్రాన్స్లోని ఇన్స్టిట్యూట్ లూమియర్లో ఉన్న ప్రఖ్యాత 'వాల్ ఆఫ్ ఫిల్మ్మేకర్స్' పై తన పేరుతో కూడిన ఫలకాన్ని అందుకున్నారు. ఫ్రాన్స్లోని లియాన్లో ఉన్న లూమియర్ మ్యూజియంను, అలాగే 'ఈగ' మరియు 'ఆర్.ఆర్.ఆర్' చిత్రాలు హౌస్ఫుల్గా ప్రదర్శించబడిన స్క్రీనింగ్ రూమ్ను సందర్శించాను అంటూ ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. ఇంకా పలు విషయాలను ఆయన పంచుకున్నారు.
Wall of Filmmakers' at the Institut Lumiere in France, S.S. Name Rajamouli
ఇన్స్టిట్యూట్ లూమియర్ మరియు కేన్స్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ డైరెక్టర్ అయిన థియరీ ఫ్రేమాక్స్, దయతో నన్ను వారికి పరిచయం చేశారు. ఆ తర్వాత, తాను ఒక సర్ప్రైజ్ ప్లాన్ చేశానని చెప్పి, సినిమా పుట్టిన అదే వీధి గుండా నన్ను నడిపించారు. నా చుట్టూ జరుగుతున్న వాటన్నింటికీ నేను అప్పటికే భావోద్వేగానికి లోనయ్యాను.
అక్కడ ఫలకాలతో నిండిన ఒక గోడ ఉంది. మార్టిన్ స్కోర్సెస్, క్లింట్ ఈస్ట్వుడ్, క్వెంటిన్ టరాంటినో, ఫ్రాన్సిస్ ఫోర్డ్ కొప్పోలా వంటి దిగ్గజాల పేర్లు. ఆ తర్వాత ఎర్రటి వస్త్రంతో కప్పబడిన ఒక పలకను గమనించాను. నా మనసు ఒక్కసారిగా ఖాళీ అయిపోయింది.
మహోన్నతులతో పాటు నా పేరును 'మూర్ డెస్ సినీయాస్ట్స్'పై శాశ్వతంగా ఉంచే ఈ గౌరవానికి ఏం చెప్పాలో కూడా నాకు తెలియడం లేదు. కేవలం కృతజ్ఞతలు. ఎంతో వినమ్రతకు లోనయ్యాను.జీవితాంతం గుర్తుండిపోయే జ్ఞాపకాన్ని అందించినందుకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు.
ఒక భావోద్వేగభరితమైన పోస్ట్లో ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి ఇలా రాశారు, "నేను ఇక్కడ పారిస్లో ఉండటం, నా చిత్రాలను ప్రదర్శించడం నాకే ఒక గౌరవం. కానీ ఇది నేను ఊహించని ఒక మధురమైన ఆశ్చర్యం. ఈ అనుభూతిని నేను పూర్తిగా మాటల్లో వర్ణించలేను. గొప్ప హెన్రీ లాంగ్లోయిస్ పేరు మీద ఉన్న, ప్రపంచంలోని అత్యంత ప్రఖ్యాత చిత్ర నిర్మాణ సంస్థలలో ఒకటైన ఈ సంస్థ ప్రాంగణంలో నాకు శాశ్వత స్థానం లభించడం అనేది నేను ఎప్పటికీ నా హృదయంలో పదిలపరుచుకుంటాను."
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ఆంధ్రలో అలజడి సృష్టించేందుకు కొందరు కుట్రలు, ప్రకాష్ రాజ్ను నిషేధించాలి: విష్ణువర్థన్ రెడ్డి
ఇటీవలి కాలంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న సంఘటనలు చూస్తుంటే కొన్ని శక్తులు రాష్ట్రంలో అలజడి సృష్టించాలని కుట్రలు పన్నుతున్నట్లు అర్థమవుతోందని భాజపా నాయకుడు విష్ణువర్థన్ రెడ్డి అన్నారు. ముఖ్యంగా సినీ నటుడు ప్రకాష్ రాజ్ను సినీ ఇండస్ట్రీ నుంచి వెలివేయాలని అన్నారు. మత విద్వేషాలను రెచ్చగొట్టే వ్యక్తులకు ప్రకాష్ రాజ్ మద్దతు తెలపడం చూస్తుంటే ఆయన ఎలాంటి వ్యక్తో అర్థమవుతుందని సినీ పరిశ్రమలో చోటు లేకుండా చేయాలని అన్నారు. ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా ఎన్నికైన నాయకులను నోటికి వచ్చినట్లు మాట్లాడుతుంటే వారిపై చర్య తీసుకోకూడదు అంటూ ప్రకాష్ రాజ్ చెప్పడం విడ్డూరంగా వుందని అన్నారు.
గన్ఫైర్ను తప్పించుకుని సురక్షితంగా భారత్కు చేరిన చమురు ట్యాంకర్
అమెరికా, ఇజ్రాయెల్, ఇరాన్ దేశాల మధ్య సాగుతున్న యుద్ధం కారణంగా పశ్చిమాసియాలో తీవ్ర ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ముడి చమురు రవాణాకు అత్యంత ప్రధాన మార్గంగా ఉన్న హర్మూజ్ జలసంధిని ఇరాన్ మూసివేసిది. దీంతో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా చమురు సంక్షోభం తలెత్తింది. అయితే, అమెరికా, ఇరాన్ దేశాల మధ్య శాంతి ఒప్పందం కుదిరినప్పటికీ పశ్చిమాసియాలో మాత్రం ఉద్రిక్తతలు తగ్గలేదు.
క్యాల్షియం మాత్రలు అన్నం తిన్నాక ఎంత గ్యాప్ తీసుకుని వేసుకోవాలి?
విటమిన్ మాత్రలను ఎలా వేసుకోవాలన్న విషయంలో కొంతమందికి కన్ఫ్యూజన్ వుంటుంది. అన్నం తిన్న తర్వాత క్యాల్షియం మాత్రలు వేసుకోవడానికి గంటల తరబడి ఆగాల్సిన అవసరం లేదు. వాడుతున్న క్యాల్షియం టాబ్లెట్ రకాన్ని బట్టి భోజనం చేసిన వెంటనే లేదా 30 నిమిషాల లోపు వేసుకోవడం ఉత్తమం. క్యాల్షియం మాత్రలు ఎప్పుడు, ఎలా వేసుకోవాలో పరిశీలిద్దాము. మార్కెట్లో దొరికే క్యాల్షియం మాత్రలు ప్రధానంగా రెండు రకాలుగా ఉంటాయి. మీ టాబ్లెట్ వెనుక ఉన్న పేరును బట్టి ప్లాన్ చేసుకోవాలి. మనకు సాధారణంగా లభించే టాబ్లెట్లు ఇవే వుంటాయి. శరీరం ఈ క్యాల్షియంను గ్రహించాలంటే కడుపులో హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ ఉత్పత్తి అవ్వాలి.
వైద్యుని సలహా లేకుండా వేసుకునే మందులతో కాలేయం ఏమవుతుందో తెలుసా?
మన శరీరంలోని అత్యంత కీలక అవయవాల్లో కాలేయం ఒకటి. కాలేయం దెబ్బ తినడానికి దారితీసే కారణాలనేకం. మోతాదును మించి మందులు వేసుకోవడం కూడా వాటిలో ఒకటి. చాలామంది డాక్టర్ సలహాతో పనిలేకుండా వాళ్ల ఇష్టానికి మందులు కొనుక్కుని తోచిన మోతాదులో వేసుకుంటుంటారు. ఇలాంటి అలవాట్ల వల్ల మధ్య వయసులోనే కాలేయం దెబ్బతిని, ప్రాణాపాయ పరిస్థితికి దారి తీస్తుంది. ఇలాకాకుండా కాలేయం ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే డాక్టర్ సలహా తప్పనిసరి అంటున్నారు నిపుణులు.
రక్తం వృద్ధి చేసే అద్భుత ఆహారాలు
రక్తంలో ఐరన్ లోపం, హిమోగ్లోబిన్ తక్కువగా ఉండటం అనేది చాలా మందిలో కనిపించే సమస్యే. అయితే, సరైన ఆహార నియమాలతో చాలా వేగంగా రక్తం పట్టేలా చూసుకోవచ్చు. ఐరన్ త్వరగా పెరగాలంటే కేవలం ఐరన్ ఉన్న ఆహారాలు తినడమే కాదు, అది శరీరానికి అబ్బేలా చూసుకోవడం కూడా ముఖ్యం. రక్తం సత్వరమే పట్టడానికి మీరు తీసుకోవలసిన ఉత్తమ ఆహారాల జాబితా ఏమిటో తెలుసుకుందాము. మునగాకు & తోటకూర- ఆకుకూరల్లో మునగాకు ఐరన్కి పవర్హౌస్ వంటిది. పాలకూర, తోటకూరల్లో ఐరన్, ఫోలిక్ యాసిడ్ పుష్కలంగా ఉంటాయి.
పద్మభూషణ్ డా. నోరి దత్తాత్రేయుడిని ఘనంగా సత్కరించిన మెడికవర్ హాస్పిటల్స్
హైదరాబాద్: దేశ అత్యున్నత పౌర పురస్కారాల్లో ఒకటైన పద్మభూషణ్ అవార్డును అందుకున్న ప్రపంచ ప్రఖ్యాత భారతీయ-అమెరికన్ రేడియేషన్ ఆంకాలజిస్ట్ డా. నోరి దత్తాత్రేయుడు గారిని మెడికవర్ హాస్పిటల్స్, ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్ ఘనంగా సత్కరించింది. ఈ సందర్భంగా నిర్వహించిన ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో మెడికవర్ ఆంకాలజీ విభాగానికి చెందిన సీనియర్ వైద్యులు, నిపుణులు పాల్గొని ఆయనకు అభినందనలు తెలిపారు. సన్మాన కార్యక్రమం అనంతరం క్యాన్సర్ చికిత్సలో ఆధునిక సాంకేతికత, భారతదేశంలో ఆంకాలజీ రంగ భవిష్యత్, ప్రతి రోగికి నాణ్యమైన క్యాన్సర్ వైద్య సేవలు అందుబాటులోకి తీసుకురావాల్సిన అవసరంపై డా. నోరి వైద్య బృందంతో ప్రత్యేకంగా చర్చించారు.
అధికంగా పసుపు వాడితే?
శతాబ్దాలుగా ఆయుర్వేద వైద్యంలో పలు వ్యాధుల చికిత్సకు పసుపును ఉపయోగిస్తున్నారు. పసుపు లేకుండా ఏ వంటకం పూర్తి కాదంటే అతిశయోక్తి కాదు. అలాంటి పసుపును మోతాదుకి మించి వాడినా, కొన్ని అనారోగ్య సమస్యలున్నవారు ఉపయోగించినా సమస్యలు వస్తాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. కొన్ని అనారోగ్య సమస్యలున్నవారు వాడే మందులకు పసుపు సమస్యను తేవచ్చు. ఎందుకంటే ఇది రక్తాన్ని పలుచగా చేస్తుంది. పసుపు కడుపు నొప్పి, వికారం, అతిసారం కలిగించవచ్చు. కొంతమందిలో ఇది అలెర్జీలకు కారణమవుతుంది.