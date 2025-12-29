ఓ వ్యక్తిని ప్రేమించాను.. కానీ ఆ వ్యక్తే మోసం చేశాడు... ఇనయా సుల్తానా
తనకంటూ ఎవరూ లేరని, దీంతో తాను ఒంటరితనాన్ని అనుభవించానని యువ నటి ఇనయా సుల్తానా అన్నారు. ఈ ఒంటరితనానికి దూరంగా ఉండేందుకు వీలుగా ఓ వ్యక్తిని ప్రేమించానని, అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలని భావించానని కానీ, అతను తనను మోసం చేశాడని చెప్పారు. ఈ విషయంలో తనదే పొరపాటు అని, తనదే తప్పు అని విషయం అర్థం కావడానికి కొంత సమయం పట్టిందని చెప్పారు.
బిగ్ బాస్ 6లో కనిపించి సందడి చేసిన ఇనయా సుల్తానా... ఇప్పటివరకు చిన్నచిన్న పాత్రలు మాత్రమే చేస్తూ వచ్చింది. అయినప్పటికీ యూత్లో యమ క్రేజ్ ఉంది. తాజాగా ఇచ్చిన ఓ ఇంటర్వ్యూలో ఆమె మాట్లాడుతూ, నేను ఊరు నుంచి వచ్చాను. ఎలా ఉండాలి. ఎలా మాట్లాడాలి. ఎలా కనిపించారు అనే విషయాలు కూడా అప్పటికీ నాకు తెలియదు. కానీ ఆ తర్వాత నేర్చుకుంటూ వ్చచాను అని చెప్పారు.
బిగ్ బాస్ సీజన్ 6లో ఉండి 14 వారాల పాటు సందడి చేశారు. ఆ తర్వాత కూడా నాకు సినిమాలో ఛాన్సులా రాలేదు. దాదాపు యేడాది పాటు ఏ సినిమా చేయలేదు. ఒత్తిడిలోకి వెళ్లిపోతానేమోనని భయం వేసింది. దీంతో మళ్లీ సినిమా ఆఫీసుల చుట్టూ తిరగం మొదలుపెట్టాను. అపుడే మళ్లీ అవకాశాలు రావడం మొదలైంది. అయితే, తాను చేసిన సినిమాలలో చాలా సీన్స్ ఎడిటింగ్లో పోవడం బాధ కలిగింది అని తెలిపారు.