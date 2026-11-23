అటు భారత్, ఇటు పాక్. సైనికుడు నేపథ్యంతో ది ఇండియన్ బార్డర్
కిరణ్ యార్లగడ్డ, ఆదర్ష్, మురళీ మోహన్, మేఘా శ్రీ, సిందు తులాని ముఖ్య పాత్రలు పోషించిన ది ఇండియన్ బార్డర్ చిత్రీకరణ పూర్తి.చేసుకుంది. కె మ్యూజిక్ ఈ మూవీ ఆడియో రైట్స్ను దక్కించుకుంది. ఈ చిత్రంలోని ‘జిందా రహేన్ తో డ్యూటీ’ పాట చార్ట్ బస్టర్గా నిలిచింది. ప్రస్తుతం ఈ మూవీకి సంబంధించిన అన్ని కార్యక్రమాలు పూర్తయ్యాయి. త్వరలోనే సినిమాని గ్రాండ్గా రిలీజ్ చేసేందుకు మేకర్స్ రెడీ అయ్యారు. నివేద్య రెడ్డి నిర్మాణంలో డి.ఎస్. బాషా తెరకెక్కించారు.
The Indian Border poster
ఈ క్రమంలో విడుదల చేసిన పోస్టర్ అందరిలోనూ ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ చేస్తోంది. అటు భారత్, ఇటు పాక్.. అటు మన సైనికుడు.. ఇటు పాక్ సైనికుడు ఇలా అన్నింటినీ కలిపి చూపించే ఈ పోస్టర్ ఎంతో ఇంటెన్స్గా ఉంది. దేశ భక్తిని చాటే ఈ సినిమా ప్రేక్షకులందరికీ ఓ కొత్త అనుభూతినిచ్చేలా ఉంటుందని టీం నమ్మకంగా చెప్తోంది.
ఈ మూవీకి నలినికాంత్ కొండపల్లి కెమెరామెన్గా, కె. రమేష్ ఎడిటర్గా పని చేస్తున్నారు. హర్నాథ్ సింగులూరి, గౌరి శంకర్ నడిపల్లి పాటలకు సాహిత్యాన్ని అందిస్తున్నారు. త్వరలోనే సినిమాకి సంబంధించిన ప్రమోషనల్ అప్డేట్లను ప్రకటించనున్నారు.
నటీనటులు : కిరణ్ యార్లగడ్డ , ఆదర్శ్, మురళీ మోహన్, మేఘశ్రీ, సింధు తులాని, గజ్జెల మాయ మశ్చేంద్ర, ఆదిత్య మీనన్, అజయ్, ఇందు ఆనంద్, ఉమ వూరుకొండ, షాన్, పాషా, తిరుపతి దొరై, రాజేందర్ తదితరులు