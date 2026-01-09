INCA : పాన్-ఇండియా సంస్థగా ఇండియన్ నేషనల్ సినీ అకాడమీ (INCA)

భారతీయ జాతీయ సినీ అకాడమీ (INCA) నేడు ముంబైలో అధికారికంగా అన్ని భారతీయ చలనచిత్ర పరిశ్రమలను ఒకే, ఏకీకృత వేదికపైకి తీసుకురావడం లక్ష్యంగా జాతీయ సినిమా సంస్థగా ప్రకటించబడింది. భారతీయ సినిమా కోసం దీర్ఘకాలిక సంస్థగా వున్న INCA, భాషలు, ప్రాంతాలు సహకారం, జ్ఞానాన్ని పంచుకోవడం, పారదర్శకత, విశ్వసనీయ గుర్తింపును పెంపొందించడానికి ప్రయత్నిస్తుంది.
రోహిత్ శెట్టి, ఆనంద్ ఎల్ రాయ్, ప్రోసేన్జిత్ ఛటర్జీ, దిల్ రాజు, మనోజ్ తివారీ, నవరాజ్ హన్స్, మన్మోహన్ శెట్టి, ఖుష్బు సుందర్, లక్ష్మీ మంచు, అంకుర్ గార్గ్, విష్ణు వర్ధన్ ఇందూరి, శిబాసిష్ సర్కార్ వంటి దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రముఖ చిత్రనిర్మాతలు, నిర్మాతలు, కళాకారులు మరియు సాంస్కృతిక స్వరాల సమక్షంలో ఈ ప్రకటన చేయబడింది, వీరిలో భారత నిర్మాతల గిల్డ్తో పాటు విస్తృత శ్రేణి వృత్తుల నుండి అనేక మంది ప్రముఖ స్వరాలు ఈ కార్యక్రమానికి ప్రధాన పోషకులుగా వ్యవహరిస్తున్నారు.
ఈ ప్రకటనలో INCA వ్యవస్థాపకుడు విష్ణు వర్ధన్ ఇందూరి మాట్లాడుతూ, “INCAను ఉద్దేశం, సమగ్రత ఉద్దేశ్యంతో నిర్మిస్తున్నారు. పరిశ్రమల అంతటా సహకారాన్ని అనుమతించే, శ్రేష్ఠతను న్యాయంగా జరుపుకునే మరియు భారతీయ సినిమా కోసం సార్వత్రిక ప్రతిభ డేటాబేస్ను నిర్మించే శాశ్వత జాతీయ సంస్థను సృష్టించడం మా లక్ష్యం” అని అన్నారు.
ఈ సంఘం గురించి వ్యాఖ్యానిస్తూ, భారత నిర్మాతల గిల్డ్ అధ్యక్షుడు శిబాసిష్ సర్కార్, “అన్ని భారతీయ భాషలను సమానంగా మరియు విశ్వసనీయంగా జరుపుకునే ఏకీకృత అవార్డుల వేదికను నిర్మించడంలో సహకారం, విశ్వసనీయత మరియు పారదర్శక ప్రక్రియలను సంస్థాగతీకరించే దిశగా INCA ఒక ముఖ్యమైన అడుగును సూచిస్తుంది. ప్రధాన పోషకుడిగా ఈ చొరవకు మద్దతు ఇవ్వడానికి గిల్డ్ సంతోషంగా ఉంది.”
INCA అవార్డుల మొదటి ఎడిషన్ మార్చి 9న ముంబైలో జరుగుతుందని ప్రకటించబడింది, ఇది ఈ కొత్త జాతీయ సంస్థ ప్రయాణంలో ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయిని సూచిస్తుంది.
ఇండియన్ నేషనల్ సినీ అకాడమీ అవార్డుల వేదికగా కాకుండా భారతీయ సినిమా కోసం జాతీయ పర్యావరణ వ్యవస్థగా నిర్మించబడింది, ఇందులో వార్షిక సినిమా కాన్క్లేవ్, పారదర్శక మరియు ప్రక్రియ-ఆధారిత అవార్డుల ఫ్రేమ్వర్క్ మరియు పన్నెండు భారతీయ చలనచిత్ర పరిశ్రమలలో నటులు, సాంకేతిక నిపుణులు మరియు సృజనాత్మక నిపుణుల సార్వత్రిక డేటాబేస్ సృష్టి ఉన్నాయి. ఈ డేటాబేస్ వివిధ పరిశ్రమలు మరియు వివిధ ప్రాంతీయ సహకారాన్ని ప్రారంభించడం, భారతీయ చలనచిత్ర పర్యావరణ వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.