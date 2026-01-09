శుక్రవారం, 9 జనవరి 2026
  • Follow us
  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. కథనాలు
Written By దేవీ
Last Updated : శుక్రవారం, 9 జనవరి 2026 (17:16 IST)

INCA : పాన్-ఇండియా సంస్థగా ఇండియన్ నేషనల్ సినీ అకాడమీ (INCA)

INCA Members
INCA Members
భారతీయ జాతీయ సినీ అకాడమీ (INCA) నేడు ముంబైలో అధికారికంగా అన్ని భారతీయ చలనచిత్ర పరిశ్రమలను ఒకే, ఏకీకృత వేదికపైకి తీసుకురావడం లక్ష్యంగా జాతీయ సినిమా సంస్థగా ప్రకటించబడింది. భారతీయ సినిమా కోసం దీర్ఘకాలిక సంస్థగా వున్న INCA, భాషలు, ప్రాంతాలు  సహకారం, జ్ఞానాన్ని పంచుకోవడం, పారదర్శకత,  విశ్వసనీయ గుర్తింపును పెంపొందించడానికి ప్రయత్నిస్తుంది.
 
రోహిత్ శెట్టి, ఆనంద్ ఎల్ రాయ్, ప్రోసేన్‌జిత్ ఛటర్జీ, దిల్ రాజు, మనోజ్ తివారీ, నవరాజ్ హన్స్, మన్మోహన్ శెట్టి, ఖుష్బు సుందర్, లక్ష్మీ మంచు, అంకుర్ గార్గ్, విష్ణు వర్ధన్ ఇందూరి, శిబాసిష్ సర్కార్ వంటి దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రముఖ చిత్రనిర్మాతలు, నిర్మాతలు, కళాకారులు మరియు సాంస్కృతిక స్వరాల సమక్షంలో ఈ ప్రకటన చేయబడింది, వీరిలో భారత నిర్మాతల గిల్డ్‌తో పాటు విస్తృత శ్రేణి వృత్తుల నుండి అనేక మంది ప్రముఖ స్వరాలు ఈ కార్యక్రమానికి ప్రధాన పోషకులుగా వ్యవహరిస్తున్నారు.
 
ఈ ప్రకటనలో INCA వ్యవస్థాపకుడు విష్ణు వర్ధన్ ఇందూరి మాట్లాడుతూ, “INCAను ఉద్దేశం, సమగ్రత ఉద్దేశ్యంతో నిర్మిస్తున్నారు. పరిశ్రమల అంతటా సహకారాన్ని అనుమతించే, శ్రేష్ఠతను న్యాయంగా జరుపుకునే మరియు భారతీయ సినిమా కోసం సార్వత్రిక ప్రతిభ డేటాబేస్‌ను నిర్మించే శాశ్వత జాతీయ సంస్థను సృష్టించడం మా లక్ష్యం” అని అన్నారు.
 
ఈ సంఘం గురించి వ్యాఖ్యానిస్తూ, భారత నిర్మాతల గిల్డ్ అధ్యక్షుడు శిబాసిష్ సర్కార్, “అన్ని భారతీయ భాషలను సమానంగా మరియు విశ్వసనీయంగా జరుపుకునే ఏకీకృత అవార్డుల వేదికను నిర్మించడంలో సహకారం, విశ్వసనీయత మరియు పారదర్శక ప్రక్రియలను సంస్థాగతీకరించే దిశగా INCA ఒక ముఖ్యమైన అడుగును సూచిస్తుంది. ప్రధాన పోషకుడిగా ఈ చొరవకు మద్దతు ఇవ్వడానికి గిల్డ్ సంతోషంగా ఉంది.”
 
INCA అవార్డుల మొదటి ఎడిషన్ మార్చి 9న ముంబైలో జరుగుతుందని ప్రకటించబడింది, ఇది ఈ కొత్త జాతీయ సంస్థ ప్రయాణంలో ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయిని సూచిస్తుంది.
 
ఇండియన్ నేషనల్ సినీ అకాడమీ అవార్డుల వేదికగా కాకుండా భారతీయ సినిమా కోసం జాతీయ పర్యావరణ వ్యవస్థగా నిర్మించబడింది, ఇందులో వార్షిక సినిమా కాన్క్లేవ్, పారదర్శక మరియు ప్రక్రియ-ఆధారిత అవార్డుల ఫ్రేమ్‌వర్క్ మరియు పన్నెండు భారతీయ చలనచిత్ర పరిశ్రమలలో నటులు, సాంకేతిక నిపుణులు మరియు సృజనాత్మక నిపుణుల సార్వత్రిక డేటాబేస్ సృష్టి ఉన్నాయి. ఈ డేటాబేస్ వివిధ పరిశ్రమలు మరియు వివిధ ప్రాంతీయ సహకారాన్ని ప్రారంభించడం, భారతీయ చలనచిత్ర పర్యావరణ వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.

వివాదాలు వద్దు.. చర్చలే ముద్దు.. నీటి సమస్యల పరిష్కారానికి రెడీ.. రేవంత్ రెడ్డి

వివాదాలు వద్దు.. చర్చలే ముద్దు.. నీటి సమస్యల పరిష్కారానికి రెడీ.. రేవంత్ రెడ్డినదీ జలాల పంపకాలపై తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ మధ్య కొనసాగుతున్న వివాదం నేపథ్యంలో, తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి ఎ. రేవంత్ రెడ్డి రాష్ట్రానికి వివాదాల కంటే నీరే ముఖ్యమని అన్నారు. కృష్ణా, గోదావరి నదీ జలాల పంపకాలపై రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల మధ్య ఉన్న వివాదాలకు పరిష్కారం కనుగొనడానికి రాజకీయాలకు అతీతంగా ఆలోచించాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు. రంగారెడ్డి జిల్లాలోని మహేశ్వరంలో జరిగిన ఒక కార్యక్రమంలో మాట్లాడుతూ, "తెలంగాణ రాష్ట్రానికి వివాదం కావాలా లేక నీరు కావాలా అని అడిగితే, నేను నీటినే ఎంచుకుంటాను. మాకు సంఘర్షణ కావాలా లేక పరిష్కారం కావాలా అని అడిగితే, నేను పరిష్కారాన్నే ఎంచుకుంటాను" అని ఆయన అన్నారు.

తితిదే పాలక మండలి సభ్యత్వానికి రాజీనామా చేసిన జంగా

తితిదే పాలక మండలి సభ్యత్వానికి రాజీనామా చేసిన జంగాతిరుమల తిరుపతి దేవస్థాన పాలక మండలి సభ్యత్వానికి జంగా కృష్ణమూర్తి రాజీనామా చేశారు. తన రాజీనామా లేఖను ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, తితిదే బోర్డు చైర్మన్ బీఆర్ నాయుడులకు ఆయన పంపించారు. ఈ విషయాన్ని విజయవాడలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన వెల్లడించారు.

హీరో నవదీప్‌కు ఊరట.. డ్రగ్స్ కేసును కొట్టేసిన తెలంగాణ హైకోర్టు

హీరో నవదీప్‌కు ఊరట.. డ్రగ్స్ కేసును కొట్టేసిన తెలంగాణ హైకోర్టుడ్రగ్స్ కేసులో నటుడు నవదీప్‌కు ఊరట లభించింది. అతనిపై నమోదైన డ్రగ్స్ కేసును తెలంగాణ హైకోర్టు కొట్టివేసింది. గుడిమల్కాపూర్‌లో నమోదైన ఈ కేసులో, నవదీప్ వద్ద ఎలాంటి మాదక ద్రవ్యాలు లభించలేదని కోర్టు స్పష్టంగా పేర్కొంది. నవదీప్ తరపున వాదించిన న్యాయవాది వెంకట సిద్ధార్థ్, ఈ కేసులో నవదీప్ పేరు కేవలం ఎఫ్‌ఐఆర్‌లో మాత్రమే ఉందని, సంఘటనా స్థలంలో అతని వద్ద ఎలాంటి డ్రగ్స్ లభించలేదని కోర్టుకు తెలిపారు.

బాలిక మంచంపై ఆ పని చేసిందని.. సవతి తల్లి వేడి చేసిన గరిటెతో...?

బాలిక మంచంపై ఆ పని చేసిందని.. సవతి తల్లి వేడి చేసిన గరిటెతో...?ఐదేళ్ల బాలిక మంచంపై మూత్రం పోసిందనే కారణంతో ఆమె సవతి తల్లి వేడి చేసిన స్టీల్ గరిటెతో జననాంగాలపై కాల్చడంతో ఆ బాలిక ప్రైవేట్ భాగాలకు గాయాలయ్యాయని పోలీసులు శుక్రవారం తెలిపారు. ఈ సంఘటన గత వారం ఉత్తర కేరళ జిల్లాలోని కంజిక్కోడ్ సమీపంలో జరిగింది. ఆ బాలిక తరగతిలో కూర్చోవడానికి ఇబ్బంది పడటాన్ని ఆమె అంగన్‌వాడీ టీచర్ గమనించడంతో ఈ విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది.

కోనసీమ జిల్లాలో గ్యాస్ బావి పేలుడు.. ఏరియల్ సర్వే నిర్వహించిన చంద్రబాబు

కోనసీమ జిల్లాలో గ్యాస్ బావి పేలుడు.. ఏరియల్ సర్వే నిర్వహించిన చంద్రబాబుఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు శుక్రవారం డాక్టర్ బి.ఆర్. అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లాలో గ్యాస్ బావి పేలుడు ప్రభావంపై అంచనా వేయడానికి ఏరియల్ సర్వే నిర్వహించారు. ఆయిల్ అండ్ నేచురల్ గ్యాస్ కార్పొరేషన్ (ఓఎన్‌జిసి)కి చెందిన మోరి-5 బావిలో గ్యాస్ లీక్ అయిన తర్వాత, జనవరి 5న మోరి, ఇరుసుమండ గ్రామాలకు సమీపంలో 20 మీటర్ల ఎత్తు, 25 మీటర్ల వెడల్పుతో ఒక భారీ అగ్నిగోళం చెలరేగింది.

Watch More Videos

చలికాలంలో ఆరోగ్యంగా వుండాలంటే ఏం చేయాలి?

చలికాలంలో ఆరోగ్యంగా వుండాలంటే ఏం చేయాలి?శీతాకాలంలో సాధ్యమైనంత వరకూ వేడివేడి వేడి ఆహారం తీసుకోండి. ఈ ఆహారంలో పప్పులు, కూరగాయలు, ఆకుకూరలు వుండేట్లు చూసుకోవాలి. అల్లం, వెల్లుల్లి, మిరియాలు వంటి మసాలాలు తీసుకుంటుంటే రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతాయి. అలాగే చలికాలంలో చలి తీవ్రత వుంటుంది. దాహం కావడం లేదని నీళ్లు తాగడం మర్చిపోవద్దు. చలి ఉందని తక్కువ నీరు తాగకండి. గోరువెచ్చని నీరు మంచిది. తగినంత వెచ్చని బట్టలు వేసుకోండి. తల, చెవులుపై చలిని ఆపే దుస్తులను కప్పుకోవాలి. చలికాలంలో మంచు అధికంగా వుంటుంది కనుక ఇంటి లోపలైనా సరే యోగా, స్ట్రెచింగ్ లేదా నడక చేయండి.

winter fruit, సపోటాలు వచ్చేసాయ్, తింటే ఏమేమి ప్రయోజనాలు?

winter fruit, సపోటాలు వచ్చేసాయ్, తింటే ఏమేమి ప్రయోజనాలు?సపోటాను చలికాలంలో ఎక్కువగా తీసుకుంటారు కానీ సపోటాషేక్ తాగితే ఇది బరువు పెరగడంలో సహాయపడుతుంది. ఇంకా దానితో కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. సపోటాలో గ్లూకోజ్, క్యాలరీలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. ఇది దేహానికి శక్తినిచ్చే వనరుగా చెప్పబడింది. సపోటాషేక్ తాగుతుంటే రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. చర్మ ఆరోగ్యానికి ఇది ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. కేశాల పెరుగుదలకు, ఆరోగ్యానికి ఇది మేలు చేస్తుంది. పేగు ఆరోగ్యాన్ని ప్రోత్సహిస్తుంది. ఎముకలకు సపోటాషేక్ చాలా మంచిది. గర్భిణీ స్త్రీలకు ఇది చాలా ఉత్తమమైనది. పలు రకాల క్యాన్సర్ వ్యాధులను దరిచేరనీయదు.

ఆరోగ్యంగా వుండేందుకు చలికాలంలో ఇవి తింటే బెస్ట్

ఆరోగ్యంగా వుండేందుకు చలికాలంలో ఇవి తింటే బెస్ట్శీతాకాలం వచ్చేసింది. ఈ సీజన్‌కి తగ్గట్లుగా మన ఆహారం కూడా మార్చుకోవాలి. గుండె ఆరోగ్యంతో ఇతరత్రా వ్యాధులు దరిచేరకుండా వుండాలంటే శీతాకాలంలో ఎలాంటి ఆహార పదార్థాలు తీసుకోవాలో తెలుసుకుందాము. శీతాకాలంలో విటమిన్ సి, విటమిన్ కె వున్నటువంటి ఆకుకూరలను తీసుకుంటుంటే ఆరోగ్యానికి మేలు కలుగుతుంది. క్యారెట్లు, బీట్ రూట్ వంటి దుంపకూరలను తీసుకుంటే వాటితో రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. నారింజ, ద్రాక్ష, నిమ్మ, స్ట్రాబెర్రీ, కివీ వంటి పండ్లను తింటుండాలి. వాటిలో విటమిన్ సి అధికంగా వుంటుంది. కోడిగుడ్డు తెల్లసొన, పాలు, పుట్టగొడుగులు తింటుంటే విటమిన్ డి అందుతుంది. చిక్కుడు కాయలు ఆహారంలో భాగంగా చేసుకుంటే వాటి ద్వారా అమైనా యాసిడ్లు చేరి మేలు కలుగుతుంది.

కాఫీ తాగేవారు తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు

కాఫీ తాగేవారు తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలుకాఫీ. ఈ కాఫీని తాగితే టైప్ 2 డయాబెటిస్, డిప్రెషన్ ప్రమాదాన్ని కూడా తగ్గిస్తుందని పరిశోధనలు చెబుతున్నాయి. బరువు నిర్వహణకు తోడ్పడటమే కాకుండా ఎక్కువ కాలం జీవించడంలో సహాయపడుతుంది. కాఫీతో కలిగే ఇతర ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. కాఫీ శరీర శక్తి స్థాయిలను పెంచుతుంది. టైప్ 2 మధుమేహం ప్రమాదం రాకుండా అడ్డుకుంటుందని పరిశోధనలు చెబుతున్నాయి. మెదడు ఆరోగ్యానికి కాఫీ దోహదపడుతుంది. బరువు నిర్వహణను ప్రోత్సహింస్తుంది. కాఫీ తాగితే డిప్రెషన్ తగ్గుతుంది. కాలేయ అనారోగ్య పరిస్థితుల నుండి రక్షించవచ్చు. గుండె ఆరోగ్యానికి తోడ్పడుతుంది.

గుండె ఆరోగ్యం కోసం సహజ సప్లిమెంట్ హార్టిసేఫ్‌

గుండె ఆరోగ్యం కోసం సహజ సప్లిమెంట్ హార్టిసేఫ్‌ప్రముఖ ఆరోగ్య మరియు ఫిట్‌నెస్ సప్లిమెంట్ కంపెనీ అయిన NRoute, దాని తాజా ఆవిష్కరణ, హార్టిసేఫ్‌ను ప్రారంభించినట్లు ప్రకటించింది. హృదయ సంబంధ ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడానికి రూపొందించబడిన హార్టిసేఫ్ అనేది... పేటెంట్ పొందిన టమోటా సారం, గ్రేప్ సీడ్ ఎక్స్‌ట్రాక్ట్ యొక్క శక్తివంతమైన మిశ్రమం. సాంప్రదాయ గుండె ఆరోగ్య సలహా ఏమిటంటే తరచుగా కొలెస్ట్రాల్, రక్తపోటుపై దృష్టి పెడుతుంది. హార్టిసేఫ్ కీలకమైన కానీ విస్మరించబడిన కారకాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకుంటుంది రక్త ప్రవాహం. సప్లిమెంట్ రక్త ప్లేట్‌లెట్‌లను సున్నితంగా చేయడానికి మరియు ఆరోగ్యకరమైన ప్రసరణను నిర్వహించడానికి సహజ బయోయాక్టివ్ సమ్మేళనాలను ఉపయోగిస్తుంది, ఇది ఆరోగ్యకరమైన గుండెకు అవసరం.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com