బుధవారం, 29 ఏప్రియల్ 2026
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: బుధవారం, 29 ఏప్రియల్ 2026 (22:25 IST)

ఇనార్బిట్ మాల్ సైబరాబాద్ లాయల్ కష్టమర్ల కోసం మైఖేల్ చిత్ర ప్రత్యేక ప్రదర్శన

Michael Jackson Biopic Michael Sets Record Collections
హైదరాబాద్: ఇనార్బిట్ మాల్ సైబరాబాద్, తమ నమ్మకమైన వినియోగదారుల కోసం ప్రత్యేకంగా 'మైఖేల్' బయోపిక్‌ను ప్రదర్శించింది. మాల్ లోపలి పీవీఆర్ లక్స్‌లో ఆహ్వానితులకు మాత్రమే ప్రత్యేకంగా మైఖేల్ బయోపిక్‌ను ప్రదర్శించారు. ఈ కార్యక్రమం కోసం ఆడిటోరియం మొత్తాన్ని ప్రత్యేకంగా తమ లాయల్ కస్టమర్ల కోసం ఇనార్బిట్ మాల్  కేటాయించింది. 
 
కేవలం సినిమా చూసే కార్యక్రమం కంటే ఎక్కువగా రూపొందించబడిన ఈ అనుభవం, మాల్ యొక్క అత్యంత విలువైన కస్టమర్లను, అత్యధికంగా ఖర్చు చేసే లాయల్టీ కస్టమర్లతో పాటు, పలు పోటీల ద్వారా ఎంపిక చేసిన కొందరు విజేతలను ఒకచోట చేర్చింది. ఈ సాయంత్రం విలాసం, సౌకర్యం, ఆలోచనాత్మకమైన ఏర్పాట్ల అద్భుతమైన సమ్మేళనంగా సాగింది. ఇది సంప్రదాయ రిటైల్ అనుభవాన్ని మించిన అనుభవాలను అందించాలనే మాల్ యొక్క నిబద్ధతను పునరుద్ఘాటించింది.
 
సాయంత్రం 4:10 గంటల ప్రదర్శన కోసం అతిథులను ఒక అహ్లాదకరమైన వాతావరణంలోకి ఆహ్వానించారు. స్క్రీనింగ్‌కు అనుబంధంగా, పాప్‌కార్న్, పానీయాల వంటి క్లాసిక్ సినిమా ఫేవరెట్లతో కూడిన ఎంపిక చేసిన ఆహార పానీయాల ను సైతం అందించారు. ఈ ప్రత్యేక స్క్రీనింగ్ ఒక ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణాన్ని సృష్టించింది. అతిథులు బ్రాండ్‌తో మరింత అర్థవంతంగా మమేకమయ్యేందుకు వీలు కల్పించింది. వినోదాన్ని ప్రీమియం ఆతిథ్యంతో కలపడం ద్వారా, ఈ కార్యక్రమం తమ వినియోగదారులకు అధిక విలువ గల, విభిన్నమైన అనుభవాలను అందించడంపై ఇనార్బిట్ మాల్ సైబరాబాద్ యొక్క లక్ష్యంను నొక్కి చెప్పింది.

TVK విజయ్ చేజేతులా డీఎంకేకి అధికారం అప్పగించేస్తున్నారా? పవన్‌ను ఫాలో అయితే బాగుండేదేమో?!!

TVK విజయ్ చేజేతులా డీఎంకేకి అధికారం అప్పగించేస్తున్నారా? పవన్‌ను ఫాలో అయితే బాగుండేదేమో?!!పవన్ కల్యాణ్ (Pawan Kalyan) చిత్రాలను అలవోకగా రీమేక్ చేసి హిట్లు కొట్టిన టీవీకె విజయ్ (TVK Vijay) ఎన్నికల్లో మాత్రం ఫాలో కాలేదు. గతంలో పవన్ కల్యాణ్ జనసేన పార్టీ ఒంటరిగా పోటీ చేసి ఎలాగైతే విఫలమయ్యారో అలాగే విజయ్ కూడా తమిళనాడు ఎన్నికల్లో చేసారా అని తమిళనాడు ఎగ్జిట్ పోల్స్ ఫలితాలను చూస్తే అర్థమవుతుంది. గత ఏపీ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో జనసేన పార్టీ చీఫ్ పవన్ కల్యాణ్ ఫాలో అయినట్లుగా విజయ్ పార్టీ టీవీకే కూడా అన్నాడీఎంకెతో జత కట్టినట్లయితే అధికార పగ్గాలు దక్కడం చాలా సుళువయ్యేదన్న అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.

TN Exit poll results, స్టాలిన్‌దే మళ్లీ అధికార పీఠం, హీరో విజయ్ కేవలం పేపర్ పులి, అంతేనా?

TN Exit poll results, స్టాలిన్‌దే మళ్లీ అధికార పీఠం, హీరో విజయ్ కేవలం పేపర్ పులి, అంతేనా?తమిళనాడులో డీఎంకే (DMK) తిరిగి అధికారంలోకి రానున్నదని Tamiln Nadu exit pollలో తెలుస్తోంది. దాదాపు అన్ని సర్వే సంస్థలు డీఎంకేకి అధికారం చేజెక్కించుకునేందుకు అవసరమైన స్థానాలు వస్తాయని అంచనా వేస్తున్నాయి. పీపుల్స్ పల్స్ సర్వే ప్రకారం డీఎంకి పార్టీకి 125 నుంచి 145 స్థానాలు రావచ్చు. అన్నాడీఎంకేకి 65 నుంచి 80 వరకూ వస్తాయని అంచనా వేసింది. అట్లాగే సినీ నటుడు విజయ్ టీవీకే పార్టీకి ఈ ఎన్నికల్లో కేవలం 18 నుంచి 24 స్థానాలు రావచ్చని తెలిపింది. ఈ ప్రకారంగా చూస్తే విజయ్ ఈ ఎన్నికల్లో పేపర్ పులిగా మారిపోయారని తెలుస్తోంది.

Assam Exit Poll, అధికారం భాజపాదేనంటున్న పోల్ రిజల్ట్స్

Assam Exit Poll, అధికారం భాజపాదేనంటున్న పోల్ రిజల్ట్స్అస్సాంలో ఏప్రిల్ 9న మొత్తం 126 అసెంబ్లీ స్థానాలకు ఎన్నికలు జరిగాయి. అధికారం చేజిక్కించుకునేందుకు అవసరమైన సీట్ల సంఖ్య 64 కాగా Assam Exit Poll రిజల్ట్సులో అధికారాన్ని భాజపా చేజిక్కించుకుంటుందంటూ అంచనాలు వెలువడుతున్నాయి. యాక్సిస్ మై ఇండియా భాజపాకు 88 నుంచి 100 స్థానాలు వస్తాయనీ, కాంగ్రెస్ పార్టీకి 24 నుంచి 36 స్థానాలు రావచ్చనీ, ఇతరులు 3 చోట్ల గెలవచ్చని తెలిపింది. మాట్రైజ్ తెలుపుతూ... భాజపా 85 నుంచి 95 స్థానాలు కైవసం చేసుకుంటుందనీ, కాంగ్రెస్ పార్టీకి 25 నుంచి 32 స్థానాలు రావచ్చని వెల్లడించింది.

నిండుకుంటున్న పెట్రోల్ నిల్వలు.. దేశం చీకట్లోకి వెళ్లిపోతుందంటున్న పాక్ మంత్రి

నిండుకుంటున్న పెట్రోల్ నిల్వలు.. దేశం చీకట్లోకి వెళ్లిపోతుందంటున్న పాక్ మంత్రిపొరుగుదేశం పాకిస్థాన్‌లో పెట్రోల్ నిల్వలు అడుగంటి పోతున్నాయి. ప్రస్తుతం కేవలం ఒక్క రోజుకు మాత్రమే చమురు నిల్వలు ఉన్నట్టు సాక్షాత్ పాకిస్థాన్ మంత్రి అలీ పర్వైజ్ మాలిక్ అన్నారు. ఈ వ్యాఖ్యలు పాకిస్థాన్ ఆర్థిక వ్యవస్థ ఎంతటి ప్రమాదకరస్థితిలో ఉందో స్పష్టం చేస్తున్నాయి. ఒక దేశానికి నెలల తరబడి సరిపోయే ఇంధన నిల్వలు ఉండటం కనీసం అవసరం కాగా, పాకిస్థాన్‌లో మాత్రం కేవలం వారం రోజులకు సరిపడ ముడి చమురు నిల్వలు ఉండటం గమనార్హం. పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న ఉద్రిక్త పరిస్థితుల కారణంగానే ఈ పరిస్థితి నెలకొందని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఇదే పరిస్థితి మున్ముందు కొనసాగితే మత దేశం చీకట్లోకి వెళ్లిపోతుందని పాక్ మంత్రి ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.

సాయినాథుడికి నమస్కారం, శిరిడీలో టీవీకె చీఫ్ విజయ్

సాయినాథుడికి నమస్కారం, శిరిడీలో టీవీకె చీఫ్ విజయ్తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాలు మే 4వ తేదీన వెలువడనున్న నేపథ్యంలో, తమిళగ వెట్రి కళగం (TVK) అధినేత, నటుడు విజయ్ తన ఆధ్యాత్మిక పర్యటనలో భాగంగా ఏప్రిల్ 29న అంటే ఈరోజున షిర్డీ సాయిబాబాను దర్శించుకున్నారు. విజయ్ బుధవారం మధ్యాహ్నం షిర్డీ చేరుకుని సాయిబాబా సన్నిధిలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. గత కొద్దిరోజులుగా ఆయన వరుసగా ప్రముఖ దేవాలయాలను సందర్శిస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగా ఇప్పటికే తిరుచెందూర్ మురుగన్ ఆలయం, త్రిచిలోని ఒక చర్చిని కూడా సందర్శించారు. మే 4న తమిళనాడు ఎన్నికల ఫలితాలు రానున్న తరుణంలో, ఈ పర్యటన ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది.

వేసవిలో గోండ్ కతీరా చప్పరిస్తుంటే ఎంత మేలు చేస్తుందో తెలుసా?

వేసవిలో గోండ్ కతీరా చప్పరిస్తుంటే ఎంత మేలు చేస్తుందో తెలుసా?గోండ్ కతీరా. దీని గురించి చాలామందికి తెలియదు కానీ కొన్ని గ్రామాల్లో దీని వాడకం బాగానే చేస్తుంటారు. ప్రత్యేకించి వేసవిలో దీన్ని తింటుంటారు. ఈ గోండ్ కతీరా (Gond Katira), దీనినే తెలుగులో గోధుమ బంక అని కూడా అంటారు, ఇది ప్రకృతి ప్రసాదించిన అద్భుతమైన ఆరోగ్య సంపద. ముఖ్యంగా ఎండలు మండిపోయే వేసవి కాలంలో ఇది శరీరానికి ఒక నేచురల్ కూలర్‌లా పనిచేస్తుంది. దీనిలోని ప్రధాన ఆరోగ్య రహస్యాలు మరియు ఉపయోగాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. గోండ్ కతీరాలో అద్భుతమైన చల్లబరిచే గుణాలు ఉన్నాయి. ఎండ దెబ్బ (Heat Stroke) తగలకుండా ఇది కాపాడుతుంది.

శరీర కండరాలు పెంచే ఆహార పదార్థాలు ఇవే

శరీర కండరాలు పెంచే ఆహార పదార్థాలు ఇవేశరీర కండరాలను పెంచుకోవడానికి ఆహారం కీలక పాత్ర పోషిస్తుందనడంలో సందేహం లేదు. కండర ద్రవ్యరాశిని పెంచడానికి మీరు తినగలిగే ఎనిమిది కండరాలను పెంచే ఆహారాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. కోడిగుడ్లు మాంసకృత్తుల నుండి పోషకాలతో సమృద్ధిగా ఉంటాయి, బి12, బి6, థయామిన్ విటమిన్ల శక్తివంతమైన మిశ్రమాన్ని కలిగి ఉంటాయి. ఇప్పటికే ఆహారంలో తగినంత కొవ్వును కలిగి ఉంటే, ప్రోటీన్ తీసుకోవడం పెంచడానికి అవసరమైతే చేపలు తినవచ్చు. బాదం పప్పులు, వాల్‌నట్‌లను మితంగా తింటుంటే కండరాలను నిర్మించడానికి అద్భుతమైన ఎంపిక. అమైనో ఆమ్లాలు కలిగిన సోయాబీన్స్ తింటుంటే కండరాలను పెంచుకునే అవకాశం వుంటుంది.

వేసవిలో మజ్జిగ తాగితే ఏమవుతుంది?

వేసవిలో మజ్జిగ తాగితే ఏమవుతుంది?వేసవి తాపానికి మజ్జిగ మందు లాంటిది. మండు వేసవిలో అలా బయటకు వెళ్లివచ్చినప్పుడు ఓ గ్లాసుడు మజ్జిగ తాగితే ప్రాణం లేచి వచ్చినట్లుంది. మజ్జిగా తాగితే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. మజ్జిగలో వుండే విటమిన్ ఎ రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది. మజ్జిగ ఊపిరితిత్తులు, గుండె, మూత్రపిండాలను ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది. మజ్జిగలో ఉండే రిబోఫ్లావిన్ శరీరం యొక్క శక్తి ఉత్పత్తి వ్యవస్థలకు కీలకమైనది. మజ్జిగ తాగడం వల్ల రక్తంలో కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలు, ట్రైగ్లిజరైడ్స్ తగ్గుతాయి. మజ్జిగ బీపీని తగ్గిస్తుంది, తద్వారా రక్తపోటు- గుండె జబ్బులతో బాధపడుతున్నవారికి మేలు చేస్తాయి. ఆహారంలో మజ్జిగను తీసుకుంటే కాల్షియంను జోడిస్తుంది. మజ్జిగలోని తక్కువ కేలరీలు, బరువు తగ్గడంలో సహాయపడుతుంది.

summer herbal drinks, వేసవిలో ఆరోగ్యకర హెర్బల్ పానీయాలు

summer herbal drinks, వేసవిలో ఆరోగ్యకర హెర్బల్ పానీయాలువేసవి ఉష్ణోగ్రతలు పెరుగుతున్నాయి. ఈ సమయంలో శరీరాన్ని చల్లబరిచేందుకు ఆయుర్వేదంలో కొన్ని హెర్బల్ పానీయాలను తెలిపారు. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. పుదీనా ఆకు కషాయం తాగుతుంటే శరీరం చల్లబడుతుంది. మీజిల్స్, రొమ్ము క్యాన్సర్ వంటివి రాకుండా అడ్డుకుంటుంది. పుదీనా కుటుంబానికి చెందిన ఒక మూలిక, నిమ్మకాయ ఔషధతైలం దాని సిట్రస్ వాసనతో, వేడి ఒత్తిడిని ఎదుర్కోగలదు. మందార టీని తీసుకోవడం వల్ల శరీర ఉష్ణోగ్రతను నియంత్రించడంలో, ఆర్ద్రీకరణలో సహాయపడుతుంది. ఇది వేసవిలో అద్భుతమైన పానీయం. సోంపు గింజలు సాంప్రదాయకంగా శరీరాన్ని చల్లబరచడానికి, జీర్ణక్రియకు సహాయపడతాయి. శరీరాన్ని చల్లబరిచే గుణం వున్న కొత్తిమీరను తీసుకుంటే వేసవిలో ప్రయోజనం వుంటుంది. జీర్ణ సమస్యలను కూడా ఇది అడ్డుకుంటుంది.

వేసవిలో కొబ్బరి నీరు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

వేసవిలో కొబ్బరి నీరు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలుకొబ్బరి నీళ్లలో పొటాషియం ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీన్ని తాగడం వల్ల శరీరంలో తిమ్మిర్లు రావు. కిడ్నీ వ్యాధి ఉన్నవారికి కొబ్బరి నీరు చాలా మేలు చేస్తుంది. కొబ్బరి నీరు చర్మానికి కూడా మేలు చేస్తుంది. కొబ్బరి నీరుతో కలిగే ఇతర ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. వేసవిలో కొబ్బరి నీరు శరీరానికి ఎనర్జీ బూస్టర్‌లా పనిచేస్తాయి. చక్కెరతో చేసిన పానీయ రసాల కంటే ఇది ఉత్తమ ప్రత్యామ్నాయంగా చెప్పుకోచ్చు. బరువు తగ్గడానికి కొబ్బరి నీరు సహాయపడుతుంది. మధుమేహం నిర్వహణకు కొబ్బరి నీరు ప్రయోజనకారి అని చెబుతారు. గుండె ఆరోగ్యానికి ఇవి మేలు చేస్తాయి. అధిక రక్తపోటును తగ్గించడంలో సహాయపడుతుందని చెపుతారు.
