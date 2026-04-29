ఇనార్బిట్ మాల్ సైబరాబాద్ లాయల్ కష్టమర్ల కోసం మైఖేల్ చిత్ర ప్రత్యేక ప్రదర్శన
హైదరాబాద్: ఇనార్బిట్ మాల్ సైబరాబాద్, తమ నమ్మకమైన వినియోగదారుల కోసం ప్రత్యేకంగా 'మైఖేల్' బయోపిక్ను ప్రదర్శించింది. మాల్ లోపలి పీవీఆర్ లక్స్లో ఆహ్వానితులకు మాత్రమే ప్రత్యేకంగా మైఖేల్ బయోపిక్ను ప్రదర్శించారు. ఈ కార్యక్రమం కోసం ఆడిటోరియం మొత్తాన్ని ప్రత్యేకంగా తమ లాయల్ కస్టమర్ల కోసం ఇనార్బిట్ మాల్ కేటాయించింది.
కేవలం సినిమా చూసే కార్యక్రమం కంటే ఎక్కువగా రూపొందించబడిన ఈ అనుభవం, మాల్ యొక్క అత్యంత విలువైన కస్టమర్లను, అత్యధికంగా ఖర్చు చేసే లాయల్టీ కస్టమర్లతో పాటు, పలు పోటీల ద్వారా ఎంపిక చేసిన కొందరు విజేతలను ఒకచోట చేర్చింది. ఈ సాయంత్రం విలాసం, సౌకర్యం, ఆలోచనాత్మకమైన ఏర్పాట్ల అద్భుతమైన సమ్మేళనంగా సాగింది. ఇది సంప్రదాయ రిటైల్ అనుభవాన్ని మించిన అనుభవాలను అందించాలనే మాల్ యొక్క నిబద్ధతను పునరుద్ఘాటించింది.
సాయంత్రం 4:10 గంటల ప్రదర్శన కోసం అతిథులను ఒక అహ్లాదకరమైన వాతావరణంలోకి ఆహ్వానించారు. స్క్రీనింగ్కు అనుబంధంగా, పాప్కార్న్, పానీయాల వంటి క్లాసిక్ సినిమా ఫేవరెట్లతో కూడిన ఎంపిక చేసిన ఆహార పానీయాల ను సైతం అందించారు. ఈ ప్రత్యేక స్క్రీనింగ్ ఒక ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణాన్ని సృష్టించింది. అతిథులు బ్రాండ్తో మరింత అర్థవంతంగా మమేకమయ్యేందుకు వీలు కల్పించింది. వినోదాన్ని ప్రీమియం ఆతిథ్యంతో కలపడం ద్వారా, ఈ కార్యక్రమం తమ వినియోగదారులకు అధిక విలువ గల, విభిన్నమైన అనుభవాలను అందించడంపై ఇనార్బిట్ మాల్ సైబరాబాద్ యొక్క లక్ష్యంను నొక్కి చెప్పింది.