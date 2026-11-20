డెహ్రాడూన్ ఐఎస్బిటి ఘటన స్ఫూర్తితో అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ – సఫేద్ సచ్ చిత్రం ఫస్ట్ లుక్
మహిళలపై జరుగుతున్న నేరాల వంటి సున్నితమైన అంశాన్ని ప్రధానాంశంగా తీసుకుని, మహిళా భద్రత, సమర్థవంతమైన పోలీసు దర్యాప్తు నేపథ్యంలో 'అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ – సఫేద్ సచ్' చిత్రం ఉంటుంది. నిజ జీవిత ఘటనల ఆధారంగా తెరకెక్కుతున్న బహుభాషా క్రైమ్ థ్రిల్లర్ సినిమా 'యశ్ వీరా ఫిల్మ్స్' సమర్పిస్తుండగా, ప్యారేలాల్ గుండెచా (సోజాత్ రోడ్ వాలా) నిర్మిస్తున్నారు.
Unexpected – Safed Sach
టాలీవుడ్లో ప్రముఖ సినిమాటోగ్రాఫర్ 'గరుడవేగ' అంజి ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహించడంతో పాటు సినిమాటోగ్రఫీ బాధ్యతలను కూడా నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ మూవీలో పృథ్వీ రాజ్, తంబి రామయ్య, సంజయ్ సింగ్, గంజా కరుప్పు ఇతర కీలక పాత్రల్లో కనిపిస్తారు. 'మర్డర్ 2', 'భాగ్ జానీ', 'ధర్మ సంకట్ మే' వంటి చిత్రాల్లో తనదైన నటనతో మెప్పించిన ప్రశాంత్ నారాయణన్ ఇందులో ఒక ముఖ్యమైన పాత్రను పోషిస్తున్నారు.
ఈ సినిమా ఫస్ట్-లుక్ పోస్టర్ను విడుదల చేశారు. తలపాగా, దట్టమైన గడ్డంతో సిక్కు పోలీస్ అధికారి అవతారంలో సంజయ్ కపూర్ కనిపిస్తుండగా, ప్రశాంత్ నారాయణన్ గంభీరమైన చూపులతో ఇంటెన్స్ లుక్లో కనిపిస్తున్నారు. ఎస్తేర్ అనిల్ సాంప్రదాయ ఎర్రటి తలపాగా ధరించి, పోస్టర్కు ఒక భావోద్వేగ కోణాన్ని జోడిస్తున్నారు.
డెహ్రాడూన్ ఇంటర్-స్టేట్ బస్ టెర్మినల్ (ISBT)కి సంబంధించిన ఒక కేసును దర్యాప్తు చేసే ఇన్వెస్టిగేటివ్ ఆఫీసర్ ఎస్ఎస్పి భరత్ సింగ్ పాత్రలో సంజయ్ కపూర్ నటించారు. ఇంట్లో పెట్టిన ఒక ప్రేమలేఖ కారణంగా జరిగిన అపార్థంతో ఒక టీనేజ్ అమ్మాయి అదృశ్యం కావడమే ఈ సినిమా కథాంశం. ఆమె డెహ్రాడూన్ ISBT నుండి రాత్రి బస్సు ఎక్కి అదృశ్యమవ్వడంతో ఈ సంఘటన కలవరపరిచే మలుపు తీసుకుంటుంది. పాడుబడిన బస్సును కనుగొనడం, ఆ తర్వాత ఆమె అపస్మారక స్థితిలో ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో చేరడంతో పోలీసు దర్యాప్తు మొదలవుతుంది. సమాధానం దొరకని అనేక ప్రశ్నలే ఈ కథకు ప్రధానాంశంగా మారతాయి. ఒక దర్యాప్తులోని సంక్లిష్టతలను, ఒక సున్నితమైన కేసు వెనుక ఉన్న నిజాన్ని వెలికితీయడంలో చట్టాన్ని అమలుచేసే సంస్థలు ఎదుర్కొనే సవాళ్లను ఈ చిత్రం అన్వేషిస్తుంది. కేవలం ఒక క్రైమ్ థ్రిల్లర్ను ప్రదర్శించడమే కాకుండా, మహిళల భద్రతను నిర్ధారించడం, మానవ గౌరవాన్ని కాపాడటం పట్ల ఉన్న విస్తృత సామాజిక బాధ్యతను ఈ కథనం హైలైట్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంది.
సంజయ్ కపూర్ మాట్లాడుతూ .. ‘'అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ – సఫేద్ సచ్'లో దర్యాప్తు చేసే పోలీస్ అధికారి పాత్ర పోషించడం గొప్ప అనుభవంగా భావిస్తున్నాను. మహిళల భద్రతకు సంబంధించిన సంఘటనలు కేవలం వార్తా శీర్షికలు మాత్రమే కావు, అవి సమాజంగా మనందరి సామూహిక బాధ్యతను గుర్తు చేస్తాయి. నా పాత్ర ద్వారా, సమగ్ర దర్యాప్తు, సత్యాన్వేషణ ప్రాముఖ్యతను తెలియజేయాలని ఆశిస్తున్నాము. ఇలాంటి సమస్యలను ప్రజల చర్చలోకి తీసుకురావడంలో సినిమా ఒక ముఖ్యమైన పాత్ర పోషించగలదని నేను నమ్ముతున్నాను’ అని అన్నారు.
ప్రశాంత్ నారాయణన్ మాట్లాడుతూ ..‘'అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ – సఫేద్ సచ్' సున్నితమైన, సామాజికంగా అంశాన్ని చర్చిస్తుంది. నిజ సంఘటనల నుండి ప్రేరణ పొందిన కథలు ఒక నిర్దిష్ట బాధ్యతను కలిగి ఉంటాయి. నటులుగా అటువంటి కథనాలను నిజాయితీగా, దృఢ విశ్వాసంతో సంప్రదించడం ఎంతో ముఖ్యం. ఈ సినిమాలోని ఆసక్తికరమైన కథాంశం, అది అందించాలనుకుంటున్న గొప్ప సందేశం నన్ను ఆకర్షించాయి. ప్రేక్షకులు ఈ సినిమాతో, అది లేవనెత్తే ప్రశ్నలతో మమేకమవుతారని నేను ఆశిస్తున్నాను’ అని అన్నారు
నిర్మాత ప్యారేలాల్ గుండేచా (సోజత్ రోడ్ వాలా) మాట్లాడుతూ .. ‘‘ఒక నిర్మాతగా, వినోదాన్ని అందించడంతో పాటు ముఖ్యమైన సామాజిక సమస్యలను వెలుగులోకి తీసుకురాగల శక్తి సినిమాకు ఉందని నేను నమ్ముతాను. 'అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ – సఫేద్ సచ్' చిత్రంతో నిజ సంఘటనల నుండి ప్రేరణ పొందిన ఒక ఆసక్తికరమైన కథను అందించడంతో పాటు, మహిళల భద్రత, న్యాయం, బాధ్యతాయుతమైన పోలీసింగ్ ప్రాముఖ్యతను హైలైట్ చేయాలన్నది మా ఉద్దేశం. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకునే చిత్రాన్ని రూపొందించడానికి మేము ప్రతిభావంతులైన నటీనటులను, సాంకేతిక బృందాన్ని ఒకచోట చేర్చాము. ఈ చిత్రం ఒక శక్తివంతమైన సినిమాటిక్ అనుభూతిని అందిస్తూనే, అర్థవంతమైన సంభాషణలను ప్రోత్సహిస్తుందని నేను ఆశిస్తున్నాను’ అని అన్నారు.
దర్శకుడు, సినిమాటోగ్రాఫర్ 'గరుడవేగ' అంజి మాట్లాడుతూ .. ‘'అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ – సఫేద్ సచ్' సంప్రదాయ క్రైమ్-థ్రిల్లర్ కథనానికి అతీతంగా ఉంటుంది. నిజ సంఘటనల నుండి ప్రేరణ పొందిన ఈ చిత్రం, మహిళల భద్రత, ప్రజా బాధ్యత , జీవితాలను మార్చగల పరిస్థితుల పరిణామాలను అర్థం చేసుకోవడం ప్రాముఖ్యతపై సంభాషణలను ప్రారంభించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. విస్తృత దృష్టికి అర్హమైన ఒక అంశాన్ని ప్రస్తావిస్తూ, ఆకట్టుకునే సినిమాటిక్ అనుభూతిని అందించాలన్నది మా ఉద్దేశం’ అని అన్నారు.
ఈ చిత్రానికి కెవిన్ రాయ్ సంగీతం అందించారు. పాన్-ఇండియా స్థాయిలో ఆదరణ పొందేలా, 'అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ – సఫేద్ సచ్' హిందీ, తమిళం, తెలుగు, కన్నడ, మలయాళం, గర్వాలీ, గుజరాతీ, పంజాబీ, భోజ్పురి వంటి తొమ్మిది భాషల్లో రూపొందుతోంది.
సంజయ్ కపూర్, ప్రశాంత్ నారాయణన్, ఎస్తేర్ అనిల్ కలిసి నటిస్తున్న ఈ ఇన్వెస్టిగేటివ్ థ్రిల్లర్, ఆసక్తికరమైన క్రైమ్ కథనాన్ని సామాజిక ప్రాముఖ్యత ఉన్న అంశంతో మేళవించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఈ చిత్రం 2027లో థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.