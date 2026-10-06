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Written By దేవీ దేవీ
Last Updated : Tuesday, 6 October 2026 (12:15 IST)

FAU-G. footage leaked : ఫౌజీ నుండి లీకైనట్లుగా చెబుతున్న ఫుటేజ్ పై ఇంటర్నెట్ హోరు

Leaked clip from Prabhas's Fauji
Written By: దేవీ
Updated: Tue, 6 Oct 2026 (12:15 IST)
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Leaked clip from Prabhas's Fauji
ఒక క్లిప్ ప్రభాస్ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ స్టోరీలో కనిపించి, కొద్దిసేపటికే తొలగించబడటంతో, అభిమానులు తీవ్ర ఉత్సాహంలో మునిగిపోయారు. అది అనుకోకుండా అప్‌లోడ్ అయిందా లేక చిత్ర నిర్మాతలు రహస్యంగా సిద్ధం చేస్తున్న దాని తాలూకు ఒక చిన్న ముక్కా? ఏది ఏమైనప్పటికీ,  ఫౌజీ పై ఆసక్తి పతాక స్థాయికి చేరింది. ఈ సినిమాపై ఉన్న అంచనాలకు తగ్గట్టుగా విజువల్స్ అందిస్తే, ప్రభాస్ మరో భారీ సినిమా ఈవెంట్‌కు సిద్ధమవుతున్నట్లే.
 
ప్రభాస్ తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్ స్టోరీని తొలగించడానికి ముందు తీసినదని కొందరు చెబుతున్న ఈ వీడియోలో, స్వాతంత్రానికి పూర్వం ఆజాద్ హింద్ ఫౌజ్‌లోని సైనికుల కథకు సరిపోయే సైనిక శైలి యాక్షన్ ఉంది. ఇది నిజమని అందరూ అంగీకరించడం లేదు—ఒక అకౌంట్ దీనిని సినిమాకు సంబంధం లేని పాత నకిలీ ఫుటేజ్ అని పేర్కొంది.
 
అయితే థియేటర్ అనుభవాన్ని కాపాడటానికి లీక్‌ల పట్ల చిత్ర బృందం హెచ్చరించింది. హను రాఘవపూడి దర్శకత్వంలో ₹500–700 కోట్ల బడ్జెట్‌తో తెరకెక్కుతున్న ఈ రెండు భాగాల చారిత్రక చిత్రం, ప్రభాస్ త్వరలో షూటింగ్‌ను తిరిగి ప్రారంభిస్తుండగా, డిసెంబర్ 3, 2026న బహుళ భాషల్లో థియేటర్లలోకి రానుంది.
 
అయితే ఈ వీడియో క్లిప్ సినిమా లో ఉందా.. ? లేదా..? అనేది తెలియాల్సి ఉంది. ఇక ఈ వీడియోలో జవాన్లంతా ఒక చోట చేరి తుపాకులు చేతిలో పట్టుకుని సరదాగా.. ఉత్సాహంతో డాన్సులు చేస్తున్నారు. ఏదో పాటకు ఈ ఆర్మీ క్యాంప్ లో తుపాకులతో డాన్సులు చేస్తూ కనిపించారు. మొత్తం ఒక నిమిషం 9 సెకన్లపాటు ఈ వీడియో రన్ టైమ్ ఉంది. మరి ఇది రియలా ఫేకా అనేది తెలియాల్సి ఉంది. వందలాది మంది జవాన్లు ఇలా నృత్యాలు చేస్తున్న వీడియో ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. ఇక ఫౌజీ మూవీ 1940 ల కాలం నాటి పీరియాడికల్ మూవీగా రూపొందుతున్నట్లు ఇప్పటికే రిలీజ్ అయిన పోస్టర్స్ ను బట్టి తెలుస్తోంది.
 
ఇందులో ప్రభాస్ ఆజాద్​ హింద్ ఫౌజ్ సైనికుడిగా కనిపించనున్నారు. హీరోయిన్ గా ఇమాన్వి, మిథున్‌ చక్రవర్తి, అనుపమ్‌ ఖేర్, జయప్రద, భానుచందర్‌, రాహుల్ రవీంద్రన్, చైత్ర జె. ఆచార్ తదితరులు కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఈ మూవీ తెలుగుతోపాటు హిందీ, తమిళ, కన్నడ, మలయాళ, బెంగాలీ భాషల్లో ఒకేసారి రిలీజ్ కానుంది.
About Writer
దేవీ
దేవీ (మురళీకృష్ణ)  నిక్‌నేమ్- శక్తిమాన్ సినిమా రంగంలో దాదాపు 26 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది. కళారంగంపై ఇంట్రెస్టుతో రిపోర్టర్‌గా కెరీర్ మొదలైంది. అలా చేస్తూనే విజయవాడలో రంగస్థలంపై నాటకాల్లో పాత్రలు పోషించారు. అలా ఆర్టిస్టుగా.. పలు సినిమాలు, సీరియల్స్‌లో సైతం నటించారు. స్క్రిప్ట్ వర్క్‌లో కూడా కొద్దికాలం చేశారు. అలా ప్రజాశక్తి దినపత్రికలో సినిమా పేజీ న్యూస్ రిపోర్టర్‌గా తనతోనే ఆరంభం అయింది. అలా చేస్తుండగానే మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారితో ఇంటర్వ్యూ చేశాక...... మరింత చదవండి
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