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Written By ఐ వెెంకట్ ఐ వెెంకట్
Last Modified: Friday, 11 September 2026 (13:02 IST)

ఇరుముడి సైలెంట్ హిట్: పొంగిపోతున్న మాస్ మహరాజ రవితేజ, వీడియో

Raviteja speech
Written By: ఐ వెెంకట్
Updated: Fri, 11 Sep 2026 (13:06 IST)
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ఈమధ్య కాలంలో థియేటర్లకు కుటుంబ సమేతంగా చూస్తున్న సినిమా రవితేజ చిత్రం ఇరుముడి. ఈ సినిమా సైలెంట్ హిట్ కొట్టేసింది. 20 రోజుల్లో రూ. 230 కోట్ల కలెక్షన్లు వసూలు చేసినట్లు ట్రేడ్ వర్గాలు వెల్లడిస్తున్నాయి. ఈ చిత్రం సక్సెస్ మీట్ గురువారం రాత్రి హైదరాబాదులో జరిగింది.
 
ఈ సందర్భంగా రవితేజ మాట్లాడుతూ... ఇరుముడి నాకు విపరీతమైన గౌరవం తెచ్చింది. డిస్ట్రిబ్యూటర్ల సంతోషంతో పాటు నాకు ఎంతోమంది స్వయంగా ఫోన్ చేసి చెబుతున్నారు. సినిమాలంటే హిట్లు, ఫ్లాపులు, యావరేజ్ సినిమాలు వుంటుంటాయి. ఇరుముడి చిత్రం మాత్రం నా కెరీర్లోనే ఎంతో గౌరవం తెచ్చింది. నాకు ఎంతగానో సంతృప్తినిచ్చింది అంటూ చెప్పారు రవితేజ.
 
About Writer
ఐ వెెంకట్
నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ(NIFT) హైదరాబాదులో సిపిఎఫ్‌సి కోర్సు చేసారు. జర్నలిజంలో రెండు దశాబ్దాలకు పైగా అనుభవం. కవితలు, కథలు రాస్తుంటారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలలో పనిచేసారు..... మరింత చదవండి
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