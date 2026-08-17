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Written By దేవీ
Last Updated : Monday, 17 August 2026 (12:14 IST)

Raviteja: రవితేజ కు విక్రమార్కుడు కంటే మెమొరబుల్ మూవీ ఇరుముడి అవుతుంది

Cherry, Ravi Teja, Shiva Nirvana, Priya Bhavani Shankar, GV Prakash Kumar
Written By: దేవీ
Updated: Mon, 17 Aug 2026 (12:14 IST)
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Cherry, Ravi Teja, Shiva Nirvana, Priya Bhavani Shankar, GV Prakash Kumar
ఇంటెన్స్ ఎమోషన్స్‌తో తెరకెక్కించిన సినిమా నేను చూడలేదు. ఇరుముడి చిత్రం నా గత సినిమాల్లాగా లైట్‌హార్టెడ్‌గా ఉంటుందని అనుకోవద్దు. చాలా సీరియస్‌గా ఉంటుంది, చాలా టెన్షన్ పెడుతుంది, చాలా ఇంటెన్సిటీ ఉంటుంది. చివరి 40 నిమిషాలు మిమ్మల్ని ఒక ఇంటెన్స్ డ్రామాలో ముంచేస్తుందని చిత్ర దర్శకుడు వ నిర్వాణ అన్నారు.
 
‘ఇరుముడి’లోని భక్తి భావానికి మరింత ఎనర్జీని జోడిస్తూ మేకర్స్ మోస్ట్ అవైటెడ్ ‘మల్లెపూల పల్లకి’ పాటను విడుదల చేశారు. గ్రాండ్ ప్రీ-రిలీజ్ ఈవెంట్‌లో లాంచ్ చేసిన ఈ పాట.. అందరికీ సుపరిచితమైన అయ్యప్ప భక్తి గీతానికి కొత్త రూపాన్ని తీసుకొచ్చింది.
 
అయ్యప్ప భక్తుల్లో ఎంతో ప్రత్యేకమైన స్థానం ఉన్న ఒరిజినల్ ‘మల్లెపూల పల్లకి’ పాటలోని భక్తి భావాన్ని అలాగే ఉంచుతూ.. ‘ఇరుముడి’ కోసం సంగీత దర్శకుడు జీవీ ప్రకాష్ కుమార్ దీనికి కొత్త మ్యూజికల్ టచ్ ఇచ్చారు. గ్రాండ్ ఆర్కెస్ట్రేషన్, పవర్‌ఫుల్ రిథమ్స్‌తో పాటను మరింత ఎనర్జిటిక్‌గా తీర్చిదిద్దారు.
 
పాట మొదలైన వెంటనే దాని పవర్‌ఫుల్ బీట్స్, డప్పు రిథమ్స్ ఆకట్టుకుంటాయి. సాంప్రదాయ భక్తి భావాన్ని, రవితేజ సినిమాల్లో ఉండే మాస్ ఎనర్జీని అద్భుతంగా కలిపారు. ఒరిజినల్ పాటకు తన ప్రత్యేకమైన గొంతుతో గుర్తింపు తెచ్చుకున్న డప్పు శ్రీను మరోసారి తన వాయిస్‌తో పాటకు రా, డివోషనల్ ఫీల్ తీసుకొచ్చారు.
 
అయ్యప్ప స్వామి భక్తుడి గెటప్‌లో కనిపించిన రవితేజ తన ఎనర్జిటిక్ పెర్ఫార్మెన్స్‌తో పాటను మరో స్థాయికి తీసుకెళ్లారు. ప్రతి బీట్‌కు తగ్గట్టుగా వేసిన ఆయన డ్యాన్స్ మూవ్స్, స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్ పాటకు పక్కా మాస్ అప్పీల్‌ను తీసుకొచ్చాయి. శేఖర్ మాస్టర్ కొరియోగ్రఫీ కూడా పాటకు మరింత బలం చేకూర్చింది. పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు, సింక్రనైజ్డ్ డ్యాన్స్ మూవ్స్, గ్రాండ్ విజువల్స్‌తో పాటను ఆకట్టుకునేలా తెరకెక్కించారు.
 
జీవీ ప్రకాష్ కుమార్ ఎనర్జిటిక్ అరేంజ్‌మెంట్, డప్పు శ్రీను పవర్‌ఫుల్ వోకల్స్, రవితేజ మాస్ ఎనర్జీ, శేఖర్ మాస్టర్ కొరియోగ్రఫీ.. ఈ నాలుగు కలిసి ‘మల్లెపూల పల్లకి’ పాటకు గూస్‌బంప్స్ తెప్పించే అనుభూతిని అందిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా థియేటర్లలో భక్తి సన్నివేశాలకు ఈ పాట మరింత హై ఇంపాక్ట్ ఇచ్చే అవకాశం ఉంది.
 
ఈ చిత్రంలో ప్రియా భవానీ శంకర్ హీరోయిన్‌గా నటిస్తుండగా, బేబీ నక్షత్ర కీలక పాత్రలో కనిపించనుంది. నవీన్ యెర్నేని, వై. రవిశంకర్ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రానికి విష్ణు శర్మ సినిమాటోగ్రఫీ అందిస్తున్నారు. సాహి సురేశ్ ప్రొడక్షన్ డిజైన్, ప్రవీణ్ పూడి ఎడిటింగ్  . జీవీ ప్రకాష్ కుమార్ సంగీతం అందిస్తున్నారు.
 
హీరో రవితేజ మాట్లాడుతూ, ఈ సినిమా ఒక మంచి ఎమోషనల్ రైడ్. నేను చెప్పడం కంటే సినిమా చూసిన తర్వాత మీరే చెబుతారు. ఇందులో నటించిన ప్రతి ఒక్కరూ అద్భుతంగా చేశారు. ప్రతి క్యారెక్టర్‌కు ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది. స్వాసిక నటన చూస్తే మీకు భయమేస్తుంది. అంత అద్భుతంగా చేసింది. నిజంగా కొన్ని క్యారెక్టర్స్ మీ మైండ్‌లో ఉండిపోతాయి. ఆగస్టు 21న సినిమా చూసినప్పుడు మీకే అర్థమవుతుంది. ఇందులో ప్రతి క్యారెక్టర్ చాలా బాగుంటుంది. ఈ సినిమాలో మీరు ఒక డిఫరెంట్ సాయికుమార్ గారిని చూస్తారు. సినిమా గురించి చాలా మాట్లాడుకుంటారు. జీవీ ప్రకాష్ బ్రహ్మాండమైన పాటలు ఇచ్చారు. నక్షత్ర ఫ్యూచర్‌లో చాలా పెద్ద హీరోయిన్ అవుతుంది. మా ఇద్దరి కాంబినేషన్‌లో వచ్చే సీన్స్ మిమ్మల్ని టచ్ చేస్తాయి. మా డైరెక్టర్ శివ గురించి సక్సెస్ మీట్‌లో మాట్లాడుతాను. థాంక్యూ సో మచ్. జై సినిమా.
 
డైరెక్టర్ శివ నిర్వాణ మాట్లాడుతూ.. ‘మల్లెపూల పల్లకి’ పాట వెనుక చాలా శ్రమ ఉంది. ఈ పాట ఒరిజినల్ కంపోజర్స్, సింగర్స్‌ను పిలిచి వాళ్లతోనే చేయించడం జరిగింది. ఈ పాట థియేటర్‌లో ఒక తాండవంలా ఉంటుంది. ఇండియన్ సినిమాలో చాలా థ్రిల్లర్స్ వచ్చాయి. కాకపోతే ఒక ఫ్యామిలీ డ్రామాను  రవితేజ గారి పెర్ఫార్మెన్స్‌ను మరోసారి చూడాలనిపించేలా ఈ సినిమా ఒక ఎమోషనల్ ఎక్స్‌పీరియన్స్‌లా ఉంటుంది. ప్రియాకు ఇందులో మూడు సీన్లు ఉన్నాయి. అవి ఎంత అద్భుతంగా ఉంటాయో మీరు థియేటర్‌లో చూస్తారు. సాయికుమార్ గారు తన పాత్రలో పూర్తిగా ఇమిడిపోయారు. ఇంకా ఎన్నో అద్భుతమైన క్యారెక్టర్స్ ఈ సినిమాలో ఉన్నాయి అన్నారు
 
మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ జీవీ ప్రకాష్ కుమార్ మాట్లాడుతూ, నేను రవితేజ గారికి పెద్ద ఫ్యాన్‌ని. ఈ సినిమా ఆయన కెరీర్‌లో విక్రమార్కుడు కంటే కూడా మెమొరబుల్ మూవీ అవుతుంది. అందరూ కలిసి సెలబ్రేట్ చేసుకునే సినిమా ఇది. సినిమా బీజీఎం చేయడం కూడా చాలా స్పెషల్‌గా, ఛాలెంజింగ్‌గా అనిపించింది. ఇందులో యాక్షన్, సెంటిమెంట్, మాస్ మూమెంట్స్ ఇలా డిఫరెంట్ ఎమోషన్స్ అన్నింటినీ బ్యాలెన్స్ చేస్తూ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ స్కోర్ చేయడం చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్. థియేటర్లలో ప్రేక్షకులు కచ్చితంగా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు.
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దేవీ
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