శుక్రవారం, 12 సెప్టెంబరు 2025 (23:05 IST)

తెలుగు సినిమా కోసం కపిల్ శర్మ ఆడిషన్‌ చేస్తున్నారా?

The Great Indian Kapil Show
శ్రియ శరణ్, తేజ సజ్జా, జగపతి బాబు, రితికా సింగ్‌లు ది గ్రేట్ ఇండియన్ కపిల్ షోకి వచ్చినప్పుడు మీకు ఏమి లభిస్తుంది? మీకు పలు భాషలలో  జోకులు, కొన్ని చిలిపి మాటలు (ఎక్కువగా కపిల్‌పై), చాలా దక్షిణాది స్వాగ్‌లు వస్తాయి.
 
కపిల్ తనకు తెలిసిన ఏకైక తెలుగు పదం తెలుగు అని ఒప్పుకోవడం ద్వారా ఈ హాస్యపు జల్లును ప్రారంభించాడు, తన అతిథులకు హిందీ కూడా తెలియకపోవడంతో, బాకీ బాచీ ఇంగ్లీష్, దేఖ్తే హై కబ్ తక్ బచ్తీ హై ముజ్సే అని జోడించాడు. ఆ తర్వాత నవ్వుల జల్లు ప్రారంభమైనది. హృదయంలో ప్రేమను నింపుకున్న వ్యక్తి జగపతి బాబు అని తేజ సజ్జా చెప్పడం, పొట్ట చెక్కలయ్యేలా కపిల్, తేజ చిలిపిగా మాట్లాడటం, ప్రతి ఒక్కరూ తమదైన రీతిలో రజనీకాంత్ నృత్యం చేయడం వంటి ఎన్నో చిలిపి చేష్టలతో ఈ ఎపిసోడ్ సాగిపోతుంది.
 
మధురమైన మరియు సినిమా తీరులో శ్రియ శరణ్ తన భర్త ఆండ్రీ కోస్చీవ్‌ను మొదటిసారి ఎలా కలిశారనే దాని గురించి చెప్పారు. ఆమె మాట్లాడుతూ, నేను వెళ్లకూడని నెలలో విమానం తప్పుగా బుక్ చేసుకున్నాను. దానితో మాల్దీవుల దక్షిణ భాగానికి క్రూయిజ్‌లో ఒంటరిగా ప్రయాణించాల్సి వచ్చింది. అక్కడే నేను ఆండ్రీని కలిశాను. మాకు ఒకరి గురించి ఒకరికి ఏమీ తెలియదు కానీ ఏదో ఒకవిధంగా మేము కలిసి డైవ్‌లు చేయడం ప్రారంభించాము. అలా మా మధ్య ప్రేమ ప్రారంభమైంది అని అన్నారు. 
 
ఆమె ఇంకా చెబుతూ అతను చూసిన నా మొదటి చిత్రం దృశ్యం. ఆ తర్వాత అతను చాలా భయపడ్డాడు అన్నారు. డైవ్ కర్తే కర్తే వో ఏక్ దూస్రే కే ప్యార్ మే దూబ్ గయే… క్యా దృశ్యం కా నెక్స్ట్  సీక్వెల్ ఓషన్ థీమ్డ్ హోగా, ఇన్స్పైర్డ్ బై శ్రియ ప్రేరణ? (డైవ్ చేస్తూ, చేస్తూ ఒకరి ప్రేమలో ఒకరు పడిపోయారు... దృశ్యం సీక్వెల్ తరువాత సముద్ర నేపథ్యంతోనే ఉంటుందా, శ్రియ స్పూర్తితో..?) 
 
ఇదే సమయంలో, కపిల్, బ్లాక్ బస్టర్ ఆశ్చర్యాన్ని అందిస్తూ, పుష్ప తప్ప మరెవరూ చేయలేని ఐకానిక్ ఝుకేగా నహిన్ సాలా స్వాగ్‌తో అందరినీ ఆశ్చర్య పరిచారు. జగపతి బాబు తన రాజకీయ వన్-లైన్‌తో అందరినీ చీల్చివేశారు: దక్షిణాది సూపర్‌స్టార్‌లు సాధారణంగా రాజకీయాల్లోకి వెళతారు. నేను ఇప్పటివరకు ఎప్పుడూ విలన్‌గానే నటించాను, కానీ రాజకీయాల్లో చేరితే నేనే హీరో అవుతాను ఎందుకంటే వహాన్ తో ఔర్ భీ జ్యాదా విలన్స్ హై.(అక్కడ ఇంకా ఎక్కువ విలన్స్ వున్నారు) అని అన్నారు.
 
స్వాగ్, సాస్ మరియు సిజ్లింగ్ పంచ్‌లైన్‌లతో కూడిన ది గ్రేట్ ఇండియన్ కపిల్ షో ఈ వారం ఎపిసోడ్‌ ఈ సెప్టెంబర్ 13వ తేదీ శనివారం రాత్రి 8 గంటలకు నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో మాత్రమే ప్రసారమవుతుంది. మిరాయ్ తారాగణం ప్రత్యేక ఆకర్షణగా ఉండనుంది.

Woman: చికెన్ వండలేదని భార్యను హత్య చేశాడు.. దుప్పటిలో చుట్టి గంగానదిలో పారేశాడు

Woman: చికెన్ వండలేదని భార్యను హత్య చేశాడు.. దుప్పటిలో చుట్టి గంగానదిలో పారేశాడుభార్యాభర్తల గొడవలు ప్రస్తుతం హత్యలకు దారితీస్తున్నాయి. క్షణికావేశానికి కోపానికి గురై భాగస్వాములను దారుణంగా హత్య చేస్తున్నారు. తాజాగా యూపీలో భార్యను భర్త హత్య చేశాడు. వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని అమ్రోహాలో 21 ఏళ్ల రీనా అనే యువతికి వివాహం జరిగింది. అయితే ఇంట్లో చికెన్ వండకుండా వెజ్ కర్రీ వండినందుకు ఓ భర్త భార్యపై తీవ్రంగా దాడి చేశాడు. ఈ క్రమంలో ఆ భార్య ఉరివేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకుంది. అయితే ఇది చికెన్ వండలేదని కాదని, వరకట్న హత్య అని కుటుంబ సభ్యులు అంటున్నారు. కావాలనే భర్త ఆమెను హత్య చేసి ఆత్మహత్యగా చిత్రీకరించాడని కుటుంబ సభ్యులు ఆరోపిస్తున్నారు.

Telangana: సమ్మక్క-సారలమ్మ ఆలయ అభివృద్ధికి మాస్టర్ ప్లాన్

Telangana: సమ్మక్క-సారలమ్మ ఆలయ అభివృద్ధికి మాస్టర్ ప్లాన్ములుగు జిల్లాలోని మేడారం వద్ద ఉన్న సమ్మక్క-సారలమ్మ ఆలయ అభివృద్ధికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకమైన మాస్టర్ ప్లాన్‌ను రూపొందించింది. ఇది ఆసియాలోనే అత్యంత ప్రసిద్ధ గిరిజన పండుగల్లో ఒకటిగా పేరు పొందింది. అధికారిక వర్గాల సమాచారం ప్రకారం, రెండేళ్లకు ఒకసారి జరిగే జాతరకు హాజరయ్యే లక్షలాది మంది భక్తులు మెరుగైన సౌకర్యాలను ఆస్వాదించేలా చూడటం, ఆలయ ప్రత్యేక వారసత్వాన్ని భవిష్యత్ తరాల కోసం కాపాడటం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఈ ఏర్పాట్ల కోసం రూ.236.2 కోట్ల బడ్జెట్‌ను కేటాయించింది.

3K Namo Run: ప్రధాని 75వ జన్మదినోత్సవం- హైదరాబాద్‌లో 3కె నమో రన్

3K Namo Run: ప్రధాని 75వ జన్మదినోత్సవం- హైదరాబాద్‌లో 3కె నమో రన్హైదరాబాద్‌లో జరిగే 3కె నమో యువ రన్ ఫర్ ఎ డ్రగ్-ఫ్రీ నేషన్ అనే మారథాన్‌లో బీజేపీ యువ మోర్చా పాల్గొంటుంది. కేంద్ర యువజన వ్యవహారాలు, క్రీడల మంత్రిత్వ శాఖ నిర్వహించే ఈ కార్యక్రమం, మాదకద్రవ్య వ్యసనాన్ని నివారించడం, ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలిని ప్రోత్సహించడం, మాదకద్రవ్య రహిత భారతదేశం దార్శనికతకు దోహదపడటం గురించి యువతలో అవగాహన పెంచడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.

2029లో ఎన్డీఏ నాలుగోసారి అధికారంలోకి వస్తుంది: చంద్రబాబు నాయుడు

2029లో ఎన్డీఏ నాలుగోసారి అధికారంలోకి వస్తుంది: చంద్రబాబు నాయుడు2029లో ఎన్డీఏ నాలుగోసారి అధికారంలోకి వస్తుందని ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు హామీ ఇచ్చారు. కేంద్రంలో, రాష్ట్రంలో కూటమి గెలుస్తుందని ఆయన విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు. లిఖితపూర్వకంగా తీసుకోండని చంద్రబాబు ధీమా వ్యక్తం చేశారు. ఏపీ ముఖ్యమంత్రి నాయుడు అమరావతి, విశాఖపట్నం, విజయవాడ, తిరుపతి అభివృద్ధిపై దృష్టి సారించారు. తన గత ప్రభుత్వం హైదరాబాద్, వైజాగ్, విజయవాడ, తిరుపతి, వరంగల్‌లపై పనిచేసినప్పటికీ, అనేక అంశాల కారణంగా హైదరాబాద్‌లో వృద్ధి కేంద్రీకృతమైందని ఆయన వివరించారు.

ఫ్యాన్సీ నంబర్ వేలం- TG09G9999 రూ.25.5లక్షలకు కొనుగోలు

ఫ్యాన్సీ నంబర్ వేలం- TG09G9999 రూ.25.5లక్షలకు కొనుగోలుఖైరతాబాద్‌లోని సెంట్రల్ జోన్ కార్యాలయంలో జరిగిన తాజా ఫ్యాన్సీ నంబర్ వేలం ద్వారా రోడ్ ట్రాన్స్‌పోర్ట్ అథారిటీ హైదరాబాద్ రూ.63.7 లక్షలు సంపాదించింది. కార్పొరేట్లు, వ్యక్తులు సహా కొనుగోలుదారులలో ఆకర్షణీయమైన రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్ల పట్ల క్రేజ్ బలంగా ఉంది. అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన నంబర్, TG09G9999ను హెటెరో ఫార్మా రూ.25.5 లక్షలకు కొనుగోలు చేసింది. ఏఆర్ఎస్ టైర్స్ లిమిటెడ్ TG09H0009ను రూ.6.5 లక్షలకు కొనుగోలు చేయగా, డాక్టర్ రాజేశ్వరి స్కిన్ క్లినిక్ TG09H0001 ను రూ.6.25 లక్షలకు కొనుగోలు చేసింది.

భారతదేశంలో మహిళల గుండె ఆరోగ్యానికి కీలకం, ఆంజినా గురించి అర్థం చేసుకోవడం

భారతదేశంలో మహిళల గుండె ఆరోగ్యానికి కీలకం, ఆంజినా గురించి అర్థం చేసుకోవడంకరోనరీ ఆర్టరీ డిసీజ్(సీఏడీ)ని తరచుగా పురుషులను ఎక్కువగా ప్రభావితం చేసే పరిస్థితిగా భావిస్తారు. వాస్తవానికి, స్త్రీలు కూడా అంతే హాని అవకాశాలను కలిగి ఉంటారు. వారు కూడా తరచుగా ఆంజినా అంటే- గుండెకు రక్త ప్రవాహం తగ్గడం వల్ల వచ్చే ఛాతీ నొప్పి వంటి లక్షణాలను అనుభవిస్తారు. అయినప్పటికీ, మహిళల్లో ఇప్పటికీ దీన్ని చాలా తక్కువగానే నిర్ధారణ చేస్తున్నారు. ఈ కారణంగా చాలా తక్కువగానే మహిళలు దీనికి చికిత్స పొందుతున్నారు. దీనంతటికీ ప్రధాన కారణం ఆంజినాపై అవగాహన లేకపోవడం.

టొమాటో సూప్ తాగితే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

టొమాటో సూప్ తాగితే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలుటొమాటోలు తగిన మోతాదులో తీసుకుంటే ఎంతో మేలు చేస్తాయి. ఈ టొమాటోలను కూరల్లో కొంతమంది తింటారు. ఇంకొందరు టొమాటో సూప్ అంటే చాలా ఇష్టపడుతుంటారు. టొమాటో సూప్ తాగితే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. టొమాటో సూప్‌లో విటమిన్ సి, విటమిన్ కె, విటమిన్ ఎ, పొటాషియం వంటి పోషకాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. విటమిన్ సి రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడానికి, విటమిన్ కె ఎముకల ఆరోగ్యానికి, విటమిన్ ఎ కంటి ఆరోగ్యానికి సహాయపడుతుంది. టొమాటోలో ఉండే లైకోపీన్ అనే యాంటీఆక్సిడెంట్ శరీరంలో ఫ్రీ రాడికల్స్ వల్ల కలిగే నష్టాన్ని తగ్గిస్తుంది. ఇది క్యాన్సర్, గుండె సంబంధిత వ్యాధులను నివారించడంలో సహాయపడవచ్చు.

మీరు మద్యం సేవిస్తున్నారా? అయితే, ఈ ఫుడ్ తీసుకోవద్దు

మీరు మద్యం సేవిస్తున్నారా? అయితే, ఈ ఫుడ్ తీసుకోవద్దుమద్యం సేవించే అలవాటు ఉన్నవారు ఆహారం విషయంలో కొన్ని జాగ్రత్తలు తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలని పరిశోధకులు హెచ్చరిస్తున్నారు. సరదా కోసం మద్యం తాగుతూ తీసుకునే కొన్ని రకాల ఆహార పదార్థాలు తీవ్రమైన ఆరోగ్య సమస్యలకు దారితీస్తాయని వారు స్పష్టం చేస్తున్నారు. ఈ ప్రమాదకరమైన కాంబినేషన్ల గురించి తెలుసుకోకపోతే అనారోగ్యం బారిన పడటం ఖాయమని సూచిస్తున్నారు.

పచ్చి ఉల్లిపాయలు తినడం వల్ల కలిగే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏంటి?

పచ్చి ఉల్లిపాయలు తినడం వల్ల కలిగే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏంటి?పచ్చి ఉల్లిపాయలు జీర్ణం కావడానికి కొంత సమయం పడుతుంది. వీటిని ఎక్కువగా తింటే కడుపు ఉబ్బరం, గ్యాస్, అసిడిటీ, లేదా గుండెల్లో మంట వంటి సమస్యలు రావచ్చు. ముఖ్యంగా, జీర్ణ సమస్యలు ఉన్నవారు వీటిని తక్కువగా తీసుకోవడం మంచిది. పచ్చి ఉల్లిపాయల్లో ఉండే సల్ఫర్ సమ్మేళనాలు (Sulfur Compounds) నోటి దుర్వాసనకు ప్రధాన కారణం. ఈ సమ్మేళనాలు నోటిలో ఎక్కువ సేపు ఉండి దుర్వాసనను కలిగిస్తాయి. ఉల్లిపాయల్లోని సల్ఫర్ సమ్మేళనాలు జీర్ణమైన తర్వాత రక్తంలోకి చేరి, చెమట ద్వారా బయటకు వస్తాయి. దీనివల్ల శరీరం నుంచి కూడా వాసన వస్తుంది.

బీపీ వున్నవారు ఏమేమి తినకుండా వుండాలి?

బీపీ వున్నవారు ఏమేమి తినకుండా వుండాలి?బీపీ, అధిక రక్తపోటు అనేది ఇదివరకు వయసు పైబడినవారిలో కనబడేది. కానీ ఇప్పుడు అది యువతలోనూ కనబడుతోంది. అధిక బిపి సమస్యకు కారణం క్రమబద్ధమైన ఆహారం తీసుకోకపోవడంతో పాటు జీవనశైలిలో తేడాలు. అయితే, చాలా మంది ఈ సమస్యను తీవ్రంగా పరిగణించరు. అయితే అధిక రక్తపోటును అశ్రద్ధ చేస్తే ప్రాణాలకే ముప్పు తెస్తుంది. అధిక బీపీ ఉన్నవారు క్రింద తెలియజేయబోయే పదార్థాలను దూరంగా పెట్టేయాలి. ఉప్పులో సోడియం ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఉప్పును హైబీపీ రోగులకు శత్రువు అంటారు. హైబీపీ ఉన్న రోగులైతే ఉప్పు తీసుకోవడం తగ్గించేయాలి.
