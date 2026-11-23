NTR Update: ఎన్టీఆర్.. డ్రాగన్ చిత్రం ఒకే భాగమా? రెండు భాగాలా? చర్చను రేకెత్తిస్తోంది
రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో చిత్రీకరణ జరుగుతున్న డ్రాగన్ చిత్రంలో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ తీవ్రమైన అవతారాలలో నటిస్తున్నారు. ప్రశాంత్ నీల్ దర్శకత్వంలో ఈ చిత్రంలో రుక్మిణి వసంత కథానాయికగా నటిస్తుండగా, అనిల్ కపూర్, అశుతోష్ రాణాతో కూడిన బలమైన తారాగణం ఉంది.
NTR’s ‘Dragon’
అంతర్జాతీయ నల్లమందు వ్యాపార వివాదాల నేపథ్యంలో సాగే ఈ చిత్రం జూన్ 11, 2027న విడుదల కానుంది. అయితే, అదే సంవత్సరం చివర్లో లేదా 2028లో రెండవ భాగం వచ్చే అవకాశం ఉందని కొన్ని నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి. ఇది సీక్వెల్ ప్రణాళికలు లేని ఒకే చిత్రమని కొన్ని పోస్టులు చెబుతుండగా, మరికొన్ని దీనిని రెండు లేదా మూడు భాగాలుగా రాబోయే చిత్రంగా స్వాగతిస్తున్నాయి. అయితే, చిత్ర నిర్మాతలు ఇంకా దీనిని ధృవీకరించలేదు.
విశ్వసనీయ సమాచారం మేరకు స్పష్టమైన నిర్ధారణ ఏమిటంటే, డ్రాగన్ ఒకే భాగం చిత్రంగా చిత్రీకరించబడుతోంది. ఈ దశలో బహుళ భాగాలు, సీక్వెల్స్ లేదా సమాంతర చిత్రీకరణకు ఎటువంటి ప్రణాళికలు లేవు.
ఇక ఈ చిత్రం విడుదలైన తర్వాత, దానికి అనుగుణంగా కార్యాచరణ ప్రణాళికను సిద్ధం చేసుకుని, #సాలార్2 చిత్రీకరణను తిరిగి ప్రారంభిస్తానని దర్శకుడు #ప్రశాంత్నీల్ నిర్మాతలకు తెలియజేసినట్లు సమాచారం.