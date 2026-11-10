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  4. Is Pawan Kalyan about to renounce everything? Will he become the Prime Minister of the country?
Written By దేవీ దేవీ
Last Updated : Tuesday, 10 November 2026 (12:57 IST)

Pawan to become an ascetic?: పవన్ కళ్యాణ్ సర్వసంగ పరిత్యాగిగా మారబోతున్నారా? దేశ ప్రధాని అవుతారా?

Pawan to become an ascetic
Written By: దేవీ
Updated: Tue, 10 Nov 2026 (12:57 IST)
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Pawan to become an ascetic
పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ రాజకీయాల్లోకి ప్రవేశించాక ఆయన వివాహ జీవితంలో చాలామంది విమర్శలు గుప్పించారు. అదంతా ఒక భాగమైతే వై.ఎస్.ఆర్. పార్టీ అధినేత జగన్ మోహన్ రెడ్డి ఘాటుగానే ఎలక్షన్ల సమయంలో పర్సనల్ దాడి చేశారు. ఈ వీడియో నేడు సోషల్ మీడియాలో వైలర్ అవుతోంది. మరోవైపు ఆంధ్రలో స్థానిక ఎన్నికల ఫలితాలు వెలువడ్డాక పవన్ తన వ్యక్తిగత జీవితంలో తీసుకున్న నిర్ణయం కూడా హాట్ టాపిక్‌గా మారింది.
 
వివాహంపై విసుగెత్తి జగన్‌తో అలా అన్నారా?
జగన్ విమర్శలనుద్దేశించి పవన్ అన్నమాటలు..  నాకు ఇదే విసుగు వస్తుంది జగన్.. లేని నాల్గవ భార్య గురించి మాట్లాడుతున్నావ్. జగన్‌కు సబంధించిన వరకు పవన్ కళ్యాన్... అంటే 3 పెండ్లిళ్లు మూడు విడాకులు. ఆయన దృష్టిలో నాలుగు పెండ్లిల్లు వుంటాయన్నారు. మరి నా నాలుగో పెళ్ళాం జగన్.. నువ్వే అంటూ... వపన్ అన్న డైలాగ్ వీడియో తెరపైకి వచ్చింది. జగన్ మాటలకు వివాహంతో విసుగెత్తి అలా అన్నాడా. అనేది కూడా అనిపిస్తుంది.
 
ఇంకో హాట్ టాపిక్ ఏమంటే.. మీ దగ్గరకు ఎవరైనా వస్తే దోషంగా చెప్పడింది ఏమిటంటే.. ఎప్పుడూ మీరు అంగీకరించకూడని వ్యక్తి ఒక్కడే అతన్ని మీ దగ్గరరకు రానివ్వకండి.. భార్య బతికుండగా ఆరోగ్యంగా వుండి పిల్లలు వుండగా  ఆమెను విడిచిపెట్టి మరో అమ్మాయిని పెండ్లి చేసుకున్నవాడిని పొరపాటున కూడా దగ్గరకు రానివ్వకూడదు.. అని ప్రవచన కర్త చాగంటి కోటేశ్వరరావు ఆడియో ఒకటి వైలర్ అవుతోంది.
 
ఏది ఏమైనా, పవన్ కళ్యాణ్ ఇప్పుడు దేశమంతా హాట్ టాపిక్‌గా మారాడు. మరి ఇలా ఎందుకు చేశాడు? ఇప్పుడే చేయడానికి కారణం ఏమిటి? దాని వల్ల రాజకీయ పరంగా  ఏదైనా ఎత్తుగడ వుందా? దేశంలో ప్రధాని మోదీ, యోగి ఆదిత్యనాథ్ దాస్‌లు ఒకరకంగా సన్యాసం స్వీకరించి అధికార పీఠాన్ని అధిరోహించి ప్రజాపాలన చేస్తున్నారు.
 
కాగా, ఓ విశ్వసనీయ వీడియో ఒకటి బయటకు వచ్చింది. దాని ప్రకారం ఓ జ్యోతిష్యవేత్త అన్నమాటలు... పవన్ కళ్యాణ్ వ్యక్తిత జీవితం ఎలా వున్నా. ఆయన జాతకం రీత్యా అఖండ రాజ యోగం పట్టబోతోంది. ఆయనకు గురుగ్రహం నీచంగా వున్న నేపథ్యంలో వ్యక్తిగత వివాహంపై ప్రభావం చూపుతుంది. కానీ అతని జాతకరీత్యా ప్రధాని అయ్యే యోగం కూడా వుందని అంటున్నారు..

యాగాలు, హోమాలు
ఇలా పవన్ కళ్యాణ్ విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా గతం నుంచి చూస్తే తెలుస్తోంది. ఉపముఖ్యమంత్రి అయ్యాక, సనాతన ధర్మం గురించి ఎక్కువగా మాట్లాడేవారు. అందుకే పలువురు ఇదేనా? సనాతన ధర్మం అంటూ ప్రశ్నిస్తున్నారు. ఆయన వ్యక్తిగతంగా కొన్నియాగాలు, హోమాలు కూడా చేసుకున్నారు. ఇదంతా సన్యాసం స్వీకరించడానికి తొలి మెట్టుగా మేధావులు చెబుతున్నారు.

కానీ అసలు విషయం ఏమిటనేది త్వరలో తెలియనుంది. ఫ్యూచర్‌లో ఆయన సన్యాసం స్వీకరించి ప్రజలకు పూర్తిస్థాయిలో సేవ చేయబోతున్నట్లుగా కూడా కొందరి జ్యోతిష్కులు చెప్పిన దానిని బట్టి అర్థమవుతోంది.
 
రాజకీయంగా చూసుకుంటే, ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో కాబోయే ముఖ్యమంత్రిగా లోకేష్ అంటూ తెగ ప్రచారాలు జరిగాయి. పవన్ కళ్యాణ్‌ను సెంట్రల్‌కు పంపిస్తే, ఇక్కడ ఆంధ్ర రాజకీయాలను సరిచేయడానికి చంద్రబాబు లాంటి వ్యక్తి కంపల్సరిగా వుండాలి. బహుశా ఇలాంటి ఎత్తుగడ ఏదో వుంటుందని మేధావులు అంచనా వేస్తున్నారు.
About Writer
దేవీ
దేవీ (మురళీకృష్ణ)  నిక్‌నేమ్- శక్తిమాన్ సినిమా రంగంలో దాదాపు 26 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది. కళారంగంపై ఇంట్రెస్టుతో రిపోర్టర్‌గా కెరీర్ మొదలైంది. అలా చేస్తూనే విజయవాడలో రంగస్థలంపై నాటకాల్లో పాత్రలు పోషించారు. అలా ఆర్టిస్టుగా.. పలు సినిమాలు, సీరియల్స్‌లో సైతం నటించారు. స్క్రిప్ట్ వర్క్‌లో కూడా కొద్దికాలం చేశారు. అలా ప్రజాశక్తి దినపత్రికలో సినిమా పేజీ న్యూస్ రిపోర్టర్‌గా తనతోనే ఆరంభం అయింది. అలా చేస్తుండగానే మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారితో ఇంటర్వ్యూ చేశాక...... మరింత చదవండి
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ఫ్రిజ్‌లో కోడిగుడ్లు పెడితే ఏమవుతాయి?చాలామంది కోడిగుడ్లు తెచ్చిన వెంటనే వాటిని ఫ్రిజ్‌లో ఉంచుతారు. ఐతే ఫ్రిజ్‌లో వుంచిన గుడ్లు తినడం వల్ల కలిగే నష్టాలు ఏమిటో చూద్దాము. కోడిగుడ్లు వాటి రుచిని కోల్పోతాయి కాబట్టి వాటిని ఫ్రిజ్‌లో ఉంచకూడదు. కోడిగుడ్లను ఫ్రిజ్‌లో ఉంచడం వల్ల వాటి పోషక విలువలను ప్రభావితం చేస్తుంది. కోడిగుడ్లను ఫ్రిజ్‌లో ఉంచడం వల్ల దాని లైనింగ్‌కు అంటుకునే బ్యాక్టీరియా పెరుగుతుంది. ఇది ఫుడ్ పాయిజనింగ్‌కు కారణమవుతుంది. ఫ్రిజ్‌లో ఉంచిన గుడ్డును వెంటనే ఉడకబెట్టినట్లయితే, అది పగిలిపోయే అవకాశం ఉంది. ఫ్రిజ్‌లో పెట్టిన గుడ్డు ప్రోటీన్లు, ఇతర కర్బన సమ్మేళనాలు చెడిపోయే అవకాశాలను పెంచుతుంది.

ఆంధ్రప్రదేశ్ కోస్తా ప్రాంత ప్రజలకు తుఫాను అనంతర హెల్త్ అడ్వైజరీ జారీ చేసిన స్టార్ హెల్త్

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