Rajinikanth : జైలర్ 2లో షారుఖ్ ఖాన్ ప్లేస్లో పవన్ కళ్యాణ్ నటిస్తున్నాడా ?
తన కుమార్తె సుహానాతో కలిసి చేస్తున్న యాక్షన్ థ్రిల్లర్ 'కింగ్' పై దృష్టి పెట్టడానికి షారుఖ్ ఖాన్ నిరాకరించడంతో, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ జైలర్ 2లో ఒక విస్తృతమైన అతిథి పాత్రలో నటించారని ట్రేడ్ వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి. ₹600 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసి రికార్డులు సృష్టించిన 2023 నాటి హిట్ చిత్రంలో తన పాత్రకు కొనసాగింపుగా, ఖాన్ స్వయంగా రజనీకాంత్కు ఫోన్ చేసి ఈ విషయంపై వివరించినట్లు సమాచారం.
ఇక పవన్ కళ్యాణ్ రాజకీయ, సినిమా షెడ్యూల్ చాలా బిజీగా ఉండటంతో కొన్ని మీడియా సంస్థలు, అభిమానులు ఈ వదంతులను కొట్టిపారేస్తున్నప్పటికీ, మోహన్లాల్, శివరాజ్కుమార్, విజయ్ సేతుపతి వంటి అగ్రశ్రేణి తారాగణం ఈ సీక్వెల్పై అంచనాలను పెంచుతోంది. 2026 చివర్లో ఈ చిత్రం విడుదల కానుంది.
షారుఖ్ ఖాన్ సూపర్స్టార్ రజనీకాంత్ను సంప్రదించి, తన రాబోయే కింగ్ సినిమాకున్న క్రేజ్ను కాపాడుకోవాలనుకుంటున్నందున తాను ఈ ప్రాజెక్ట్ నుండి తప్పుకుంటున్నానని వివరించినట్లు కూడా వార్తలు వస్తున్నాయి. రాబోయే చిత్రాలలో ఏవైనా అతిథి పాత్రలు ఉంటే ఫోన్ చేయమని కూడా ఆయన సూపర్స్టార్ను కోరినట్లు బాలీవుడ్ కథనాలు చెబుతున్నాయి.