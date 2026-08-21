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  4. Is the release date of Megastar Chiranjeevi's 'Mega 158' going to change?
Written By దేవీ
Last Updated : Friday, 21 August 2026 (13:20 IST)

Mega 158: మెగాస్టార్ చిరంజీవి.. మెగా158 రిలీజ్ డేట్ మారనుందా?

Thaman and boby
Written By: దేవీ
Updated: Fri, 21 Aug 2026 (13:20 IST)
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Thaman and boby
'వాల్తేర్ వీరయ్య' తర్వాత బాబీ కొల్లితో మెగాస్టార్ చిరంజీవి రెండవసారి కలిసి తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహించారు. ఇందులో అనస్వర రాజన్, నివేద కథానాయికలుగా నటిస్తున్నారు. తమన్ ఎస్ సంగీతం అందించగా, 'ది బ్లడీ బెంచ్‌మార్క్' అనే ట్యాగ్‌లైన్‌తో ఈ చిత్రం రూపొందుతోంది. చిత్ర బృందం 'లాక్డ్ & లోడెడ్' వంటి హైప్‌ను పంచుకుంటూ, సాయంత్రం 4:05 గంటలకు టైటిల్ విడుదల కోసం కౌంట్‌డౌన్ చేస్తోంది. 
 
 
కాగా, దర్శకుడు బాబీ, సంగీత దర్శకుడు థమన్ కలిసి మెగా 158 టీజర్ అంటూ స్క్రీన్ పై చూస్తున్న ఫొటోను తన సోషల్ మీడియా అకౌంట్ తో పోస్ట్ చేశారు.అయితే విడుదల తేదీలో కొంత క్లారిటీ కూడా రానుంది.
 
వెంకట్ కె నారాయణ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రం, 2027 సంక్రాంతికి విడుదల లక్ష్యంగా ఒక మాస్ ఎంటర్‌టైనర్‌గా రూపుదిద్దుకుంటోంది. హైదరాబాద్ మరియు పొల్లాచిలో షూటింగ్ వేగంగా జరుగుతోంది.
 
కానీ ఈ సినిమాతో పాటుగా మరిన్ని సినిమాలు ఆల్రెడీ ఈ రేస్ లో ఉన్న సంగతి తెలిసిందే. దీనితో మొదట అనుకున్న డేట్ నుంచి మరో డేట్ లోకి ఈ సినిమా షిఫ్ట్ అయినట్టు తెలుస్తుంది. మెగా 158 ని తొలుత జనవరి 9 లేదా 12 డేట్ లలో తెద్దాం అని చూసారు. కానీ ఇపుడు జనవరి 13 కి ఇది షిఫ్ట్ అయినట్టు తెలుస్తుంది. సో దీనిపై మరింత క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది. ఆల్రెడీ జనవరి 12న వెంకీ మామ, కళ్యాణ్ రామ్, అనీల్ రావిపూడి సినిమా ఉన్న సంగతి తెలిసిందే. మరి మెగాస్టార్ సినిమాపై అసలు క్లారిటీ ఇంకా రావాల్సి ఉంది.
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దేవీ
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