Balakrishna: బాలకృష్ణ 'సింహా' తెలుగు సినిమా కీర్తిని తెచ్చిపెట్టి 16 ఏళ్లు
బోయపాటి శ్రీను తన తొలి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన సింహా చిత్రంలో, బాలకృష్ణ న్యాయం కోసం పోరాడే లెక్చరర్గా, గ్యాంగ్స్టర్లతో పోరాడే డాక్టర్ అయిన అతని తండ్రి పాత్రలో నటించారు. ప్రతీకారం, కుటుంబ బంధాలు, మాదకద్రవ్యాల వ్యతిరేక తరగతి గది సన్నివేశం వంటి చిరస్మరణీయమైన ఫైట్లు ఈ చిత్రంలో కలగలిసి ఉన్నాయి. ₹18 కోట్ల బడ్జెట్తో నిర్మించిన ఈ చిత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ₹60 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసి, 2010లో అగ్ర తెలుగు హిట్గా నిలిచింది. సీడెడ్, నిజాం వంటి ప్రాంతాలలో రికార్డు షేర్లతో పాటు 92 కేంద్రాలలో 100 రోజులు విజయవంతంగా ప్రదర్శించబడింది.
నేటితో ఈ 16వ వార్షికోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని అభిమానులు థియేటర్లను దద్దరిల్లజేసిన కేరింతలు, పాత పాటలు, చిరంజీవి ప్రశంసల జ్ఞాపకాలను పంచుకుంటున్నారు. కాగా, ఈ మాస్ ఎంటర్టైనర్కు గాను బాలకృష్ణ నంది ఉత్తమ నటుడి అవార్డును అందుకున్నారు. నయనతార, స్నేహా ఉల్లాల్, ధర్మవరపు సుబ్రహ్మన్యం, బ్రహ్మానందం తదితరులు నటించారు. ఇక తాజాగా బాలక్రిష్ణ నటిస్తున్న
సినిమా కొలటాల శివ దర్శకత్వంలో రూపొందనుంది. ఇందుకు సంబంధించిన కథ కూడా సిద్ధం చేశారు. రేపు, మాపో ఈ సినిమా షూటింగ్ లాంఛనంగా ప్రారంభం కానుంది.