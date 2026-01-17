Sharwa: సంక్రాంతికి శర్వా వస్తే అన్ని బాగుంటాయని మరోసారి రుజువైంది : హీరో శర్వా
Sharwanand, Samyuktha, Dil Raju
సంక్రాంతికి పెద్ద సినిమాలు విడుదలయ్యాయి. థియేటర్లు పెద్దగా లేవు అన్నారు. అయినా సరే తక్కువయినా రిలీజ్ చేయాలని ముందుగానే నిర్ణయించి తీసుకున్న నిర్ణయం ఇది. అనుకుకన్నట్లు నారీ నారీ నడుమ మురారి'కి యునానిమస్ హిట్ ఇచ్చిన తెలుగు ప్రేక్షకులకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ కథానాయకుడు శర్వా తెలియజేశారు.
రామ్ అబ్బరాజు దర్శకత్వంలో ఏకే ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్పై అడ్వెంచర్స్ ఇంటర్నేషనల్ ప్రై. లిమిటెడ్తో కలిసి అనిల్ సుంకర, రామబ్రహ్మం సుంకర నిర్మించారు. సంయుక్త, సాక్షి వైద్య కథానాయికలుగా నటించారు. జనవరి 14న విడుదలైన ఈ చిత్రం బ్లాక్ బస్టర్ విజయాన్ని అందుకుని సంక్రాంతి విన్నర్ గా నిలిచి హౌస్ ఫుల్ గా రన్ అవుతోంది. ఈ సందర్భంగా మేకర్స్ సంక్రాంతి విన్నర్ మీట్ నిర్వహించారు.
హీరో శర్వా మాట్లాడుతూ, ఈ సినిమా ఎప్పుడు రిలీజ్ చేసినా బ్లాక్ బస్టర్ అవుతుందని అనిల్ గారికి ముందే చెప్పాను. సంక్రాంతి అనేది రెవెన్యూ పరంగా 40, 50% పెరుగుతుంది. నేను కూడా సంక్రాంతికి రావాలనుకున్నాను. దాన్ని నెరవేర్చింది అనిల్ గారే. చాలా రోజులుగా హిట్ కోసం ఎదురుచూస్తున్నాను. ఆ హిట్ ఇచ్చిన రామ్ కి థాంక్ యూ. భాను నందు అద్భుతంగా రాశారు. ఎక్కడ బోర్ కొట్టించకుండా అద్భుతమైన మాటలు రాశారు. యువరాజ్ చాలా అద్భుతమైన ఫోటోగ్రఫీ చేశారు.
దిల్ రాజుగారి సపోర్టు నాకు ఎప్పుడు ఉంటుంది. ఆయన తక్కువ థియేటర్లు అని చెప్పారు. మాకు తెలిసే రిలీజ్ చేశాం. మంచి సినిమా ఇచ్చాం, మంచి ప్రొడ్యూసర్ డిస్ట్రిబ్యూటర్లు ఉన్నారు. నేను ఎప్పుడు సంక్రాంతికి వచ్చిన అన్ని సినిమాలు ఆడుతాయి. ఎక్స్ ప్రెస్ రాజా వచ్చినపుడు కూడా అన్ని సినిమాలు ఆడాయి. శతమానం భవతి సమయంలో కూడా అన్ని సినిమాలు ఆడాయి. ఇప్పుడు కూడా అన్ని సినిమాలు ఆడుతున్నాయి. సో.. శర్వా సంక్రాంతికి వస్తే అన్ని సినిమాలు బాగుంటాయి అంటూ తెలిపారు.
నిర్మాత దిల్ రాజు మాట్లాడుతూ, వరల్డ్ వైడ్ గా సూపర్ రెస్పాన్స్ వచ్చింది. సంక్రాంతి చివరిలో రిలీజ్ అవ్వడం వల్ల ఈ సినిమాకి స్క్రీన్సు తక్కువగానే ఉన్నాయి. నైజం, వైజాగ్ లో రిలీజ్ చేసిన మేము కూడా 100% థియేటర్స్ ఇవ్వలేకపోయాం. కాకపోతే సెకండ్ వీక్ నుంచి ఫుల్లుగా ఈ సినిమాకి స్క్రీన్స్ పెరుగుతున్నాయి. ఈ సినిమా చాలా పెద్ద హిట్ కాబోతోంది. డైరెక్టర్ సాయి రెండు హిట్లు కొట్టాడు. హ్యాట్రిక్ కొట్టాలని కోరుకుంటున్నాను. శర్వా నెక్స్ట్ మూవీ బైక్ టీజర్ అదిరిపోయింది. ఈ సంక్రాంతికి మేము రిలీజ్ చేసిన మూడు సినిమాలు కూడా హ్యాట్రీక్ ఆనందంగా వుంది. 99లో ఆఫీస్ పెట్టినప్పుడు ఒకే ఒక్కడు సఖి నువ్వు వస్తావని సినిమాలతో డిస్ట్రిబ్యూటర్ హ్యాట్రిక్ కొట్టాం. ఇప్పుడు మళ్ళీ హ్యాట్రిక్ అందుకోవడం చాలా ఆనందాన్ని ఇచ్చింది. ఆ ముగ్గురు నిర్మాతలు కూడా థాంక్యూ సో మచ్. ఈ సినిమాలు మా ద్వారా రిలీజ్ అయినందుకు చాలా ఆనందంగా ఉంది.