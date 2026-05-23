Ramcharan: నా కూతురిని ఎత్తుకున్నా నొప్పి పెడుతుంది : రామ్ చరణ్
పెద్ది కోసం తాను పడిన తీవ్రమైన, బాధాకరమైన గాయాల గురించి వెల్లడిస్తూ, రామ్ చరణ్: ‘నా కూతురిని ఎత్తుకున్నా చెయ్యి నొప్పి పెడుతుంది. “నేను నటించిన ప్రతి సినిమాలోనూ నాకు ఏదో ఒక ప్రమాదం జరిగింది. ‘RRR’ సమయంలో నా కాలు విరిగింది. ‘రంగస్థలం’ షూటింగ్లోనూ ఏదో ఒక సంఘటన జరిగింది. ‘గేమ్ చేంజర్’ చిత్రీకరణలో నా పెదవికి గాయమైంది. కానీ ‘పెద్ది’ విషయంలో మాత్రం, ఒక్క రోజు షూటింగ్ కూడా ఆగిపోలేదు. ఇది నిజంగా దైవానుగ్రహం.” అని అనుభవాలను దర్శకుడితో పంచుకున్నారు.
రామ్ చరణ్ తన రాబోయే చిత్రం పెద్దితో ప్రేక్షకులను అలరించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. ఈ సినిమా ఫస్ట్ గ్లింప్స్ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుని, ప్రాజెక్ట్పై అంచనాలను పెంచింది. రామ్ చరణ్ చిత్ర దర్శకుడు బుచ్చి బాబు సానాతో కలిసి సినిమా ప్రమోషన్లో బిజీగా ఉన్నారు. ఈ సందర్భంగా కారులో వెళుతూ, ఒక సంభాషణలో, సినిమా మేకింగ్ గురించి చర్చిస్తూ ఇద్దరూ డ్రైవ్కు వెళ్లారు. ఈ పాత్ర కోసం తాను పడిన కఠినమైన శారీరక మార్పుల గురించి రామ్ వివరించారు.
రామ్ చరణ్ ఇంకా ఇలా అన్నారు, “ఆ శరీరాకృతులన్నీ సాధించడం కోసం మీరు నన్ను పెట్టిన చిత్రహింసలకు... మొదట, మీరు ఒక క్రికెటర్ శరీరాకృతిని, ఆ తర్వాత ఒక రెజ్లర్ శరీరాకృతిని అడిగారు. ఆ రెండూ చాలా భిన్నమైనవి. తిలక్ వర్మ లేదా హార్దిక్ పాండ్యా లాగా ఒక క్రికెటర్ సన్నగా ఉంటాడు. మీకు అలాంటి శరీరాకృతి కావాలి. ఆ తర్వాత, కొన్ని రోజులకే, కబడ్డీ ఆడటానికి అతనికి బలిష్టమైన శరీరం అవసరమైంది. అప్పుడు మీరు నన్ను ఒక రెజ్లర్ శరీరాకృతిని తెచ్చుకోమన్నారు.”
దర్శకుడు బుచ్చి బాబు సానా, రామ్ను అంతటి తీవ్రమైన బాడీ ఛేంజ్ కోసం అడగడానికి తాను మొదట్లో సంకోచించానని వెల్లడించగా, దానికి రామ్ ఇలా బదులిచ్చారు, “నేను మనస్ఫూర్తిగా చెబుతున్నాను, నేను ఆ ప్రక్రియను నిజంగా ఆస్వాదించాను. మీరు ఇష్టపడే పని చేసినప్పుడు అలసట తెలియదని అంటారు. నేను సరిగ్గా అలాగే భావించాను.”
అయితే, షూటింగ్ పూర్తయిన తర్వాత రామ్ మాట్లాడారు. “ఇప్పుడు షూటింగ్ అయిపోవడంతో, ఒళ్లంతా నొప్పులు మొదలవుతున్నాయి,” అని ఆయన ఒప్పుకున్నారు. “నా కూతురిని ఎత్తుకున్నా కూడా ఈ చెయ్యి నొప్పి పెడుతుంది. నేను ఎక్స్-రే తీయించుకోవాలి. కుస్తీ పడుతున్నప్పుడు నిరంతరం పట్టుకోవడం వల్ల వణుకు వచ్చింది. దానివల్ల ఈ చెయ్యి దెబ్బతింది.” సినిమాలో నటించిన మల్లయోధులు తమ క్రీడాస్ఫూర్తి కారణంగా నటించడానికి ఇబ్బంది పడ్డారని, దర్శకుడు ‘యాక్షన్’ అనగానే అప్రయత్నంగా కుస్తీ మొదలుపెట్టేవారని కూడా రామ్ వెల్లడించారు. అయినప్పటికీ, చిత్ర బృందం ఎటువంటి పెద్ద గాయాలు లేకుండా చిత్రీకరణను పూర్తి చేయగలిగింది.: “నేను నటించిన ప్రతి సినిమాలోనూ నాకు ఏదో ఒక ప్రమాదం జరిగింది. ‘RRR’ సమయంలో నా కాలు విరిగింది. ‘రంగస్థలం’ షూటింగ్లోనూ ఏదో ఒక సంఘటన జరిగింది. ‘గేమ్ చేంజర్’ చిత్రీకరణలో నా పెదవికి గాయమైంది. కానీ ‘పెద్ది’ విషయంలో మాత్రం, ఒక్క రోజు షూటింగ్ కూడా ఆగిపోలేదు. ఇది నిజంగా దైవానుగ్రహం.”
‘పెద్ది’ షూటింగ్ కేవలం శారీరకంగానే కాకుండా, ఒక ఆధ్యాత్మిక అనుభవంలా కూడా సాగిందని రామ్ వెల్లడించారు. క్రీడల ద్వారా ఒక వ్యక్తి తన అస్తిత్వాన్ని వెతుక్కునే ప్రయాణమే ఈ సినిమా ఇతివృత్తమని ఆయన తెలిపారు. ఈ చిత్రంలో రామ్ క్రికెట్ ఆడటం, కుస్తీ పోటీల్లో పాల్గొనడం మరియు పరుగు పందెంలో కనిపించనున్నారు; ఈ సినిమా జూన్ 4న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.
cockraoch janata party, నా బొద్దింక జనతా పార్టీ హ్యాక్ అయ్యింది: అభిజిత్ దిప్కే
దేశ రాజకీయాల్లో దుమారం సృష్టిస్తున్న cockraoch janata party ఇన్స్టాగ్రాం ఖాతా హ్యాక్ అయ్యిందంటూ ఆ పేజీ క్రియేటర్ అభిజిత్ దిప్కే వెల్లడించాడు. అంతేకాదు... తన వ్యక్తిగత ఇన్స్టాగ్రాం పేజీ కూడా హ్యాక్ అయిపోయిందంటూ తెలిపాడు. కనుక ఈ పేరుతో ఏ ప్లాట్ఫామ్ నుంచి వచ్చే వార్తలనైనా విశ్వసించవద్దు. అది మా నుంచి వచ్చే అఫీషియల్ స్టేట్మెంట్ కాదని మనవి చేస్తున్నానంటూ వెల్లడించాడు. కనీసం బ్యాకప్ ఎకౌంట్ కూడా లేకుండా పోయింది. x పేజీ కూడా రద్దయ్యింది. ఐతే మా కాంపైన్ మాత్రం ఆగదు.
ఆత్మహత్యకు ముందు బ్యూటీ పార్లర్లో త్విషా శర్మ.. ఎవరైనా ఇలా చేస్తారా?
మోడల్ త్విషా శర్మ మృతి కేసులో సంచలన విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. మృతికి కొన్ని గంటల ముందు సెలూన్లో త్విషా శర్మ కనిపించారు. ఈ నెల 12న భోపాల్లోని అత్తింటిలో త్విషా శర్మ ఉరివేసుకుని మరణించిన విషయం తెలిసిందే. అయితే, అదే రోజు మధ్యాహ్నం 3:12 గంటలకు ఆమె స్థానికంగా ఉన్న ఒక సెలూన్కు వెళ్లారు. అక్కడ హెడ్ మసాజ్, పెడిక్యూర్ చేయించుకుని సాయంత్రం 6:15 గంటలకు బయటకు వచ్చారు.
చైనాలోని బొగ్గు గనిలో భారీ పేలుడు - 82 మంది మృతి
చైనాలో ఘోరం జరిగింది. ఓ బొగ్గు గనిలో భారీ పేలుడు సంభవించింది. ఈ ఘటనలో 82 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. చైనాలోని లియుషెన్యూ బొగ్గు గనిలో జరిగిన ఈ పేలుడు ఘటనలో మృతుల సంఖ్య భారీగా పెరిగింది. ఈ ప్రమాదంలో తొలుత మృతుల సంఖ్య తక్కువేనని వార్తలు రాగా.. తాజాగా ఆ సంఖ్య 82కి చేరింది. మరో 9 మంది ఆచూకీ గల్లంతైనట్లు తెలుస్తోంది. ఈ మేరకు అక్కడి అధికారిక మీడియా ఈ వివరాలను వెల్లడించింది.
సూర్యాపేటలో బీఆర్ఎస్ నేత దారుణ హత్య
టీవీఎల్ అనేది కొత్త రాజకీయ పార్టీనా..? రఘురామ కృష్ణం రాజు ఏమన్నారు?
గత రెండు రోజులుగా, టీడీపీ ఎమ్మెల్యే, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప సభాపతి అయిన రఘురామ కృష్ణం రాజు ఒక కొత్త రాజకీయ పార్టీని ప్రారంభించబోతున్నారనే ఊహాగానాలు జోరుగా వినిపిస్తున్నాయి. ఈ వార్తలు సోషల్ మీడియాలో విస్తృతంగా వ్యాపించడంతో, ఆర్ఆర్ఆర్ దీనిపై ఒక వివరణ ఇవ్వాల్సి వచ్చింది. ఒక వీడియో సందేశం ద్వారా, టీవీఎల్ (తెలుగు వీరా లేవరా) అనేది ఒక రాజకీయ పార్టీ కాదని ఆర్ఆర్ఆర్ స్పష్టం చేశారు. మతపరమైన అంశాలు, ఇతర సామాజిక సమస్యలకు సంబంధించి అన్యాయానికి గురవుతున్న ప్రజలకు న్యాయ సహాయం అందించే ఉద్దేశంతో ఏర్పాటు చేసిన ఒక స్వచ్ఛంద వేదిక మాత్రమే ఇదని ఆయన పేర్కొన్నారు.
నువ్వుల నూనెతో ప్రయోజనాలు ఏమిటి?
నువ్వుల్లో కాల్షియం, ఐరన్, మెగ్నీషియం, కాపర్, విటమిన్లూ, ప్రోటీన్లూ వంటి ఎన్నో ఖనిజాలు దాగి ఉన్నాయి. వీటిల్లోని యాంటీఆక్సీడెంట్ క్యాన్సర్ కారకాలైన ఫ్రీరాడికల్స్ను అడ్డుకుంటుంది. వీటిల్లోని పీచు జీర్ణశక్తికి తోడ్పడుతుంది. నువ్వులు, నువ్వుల నూనెతో కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలేమిటో తెలుసుకుందాము. నువ్వులు వ్యాధినిరోధక శక్తిని పెంచుతాయి, వీటిల్లో ఉండే మెగ్నీషియం రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థకు తోడ్పడుతుంది. నువ్వులు, నువ్వుల నూనె వాడుతుంటే మధుమేహం, బీపీలను నివారిస్తుంది. నువ్వులు ఎముకల వృద్ధికి తోడ్పడి ఆస్టియోపోరోసిస్ని తగ్గిస్తాయి. నువ్వులను తీసుకోవడం వలన చెడు కొలస్ట్రాల్ని తగ్గిస్తుంది, గుండె ఆరోగ్యాన్ని పెంపొందిస్తాయి. ఉదయాన్నే ఒక టీ స్పూను నువ్వుల నూనెను కాసేపు పుక్కిలించడం వల్ల నోటిలో బ్యాక్టీరియా చేరకుండా ఉంటుంది.
మెంతి ఆకుల పేస్టుతో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?
మెంతులు మన ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. అందులో అనేర రకాలైన పోషకాలు దాగి ఉన్నాయి. స్థూలకాయం, చెడు కొలస్ట్రాల్ మదుమేహం అదుపునకు ఇవి దోహదపడతాయి. మెంతి ఆకులలోని ఆరోగ్య ప్రయోజనాలేమిటో తెలుసుకుందాము. లివర్ సిర్రోసిస్తో బాధపడుతున్నవారికి మెంతి ఆకులను దంచి కాచిన రసంలో తేనె కలిపి తాగిస్తే ఆకలి పెరిగి త్వరగా కోలుకుంటారు. నిద్రలేమి సమస్యతో బాధపడేవారు మెంతి ఆకులను రసంగా చేసి రాత్రి భోజనానికి ముందు తాగితే చక్కగా నిద్రపడుతుంది. మెంతి ఆకుల రసాన్ని పిప్పితో సహా నిమ్మకాయ పిండి భోజనానికి ముందు తాగితే స్థూలకాయులు, మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులకు మంచి ఫలితం కనిపిస్తుంది.
పార్కిన్సన్స్ నియంత్రణలో డీప్ బ్రెయిన్ స్టిమ్యులేషన్ కీలక చికిత్స: మెడికవర్ వైద్యులు
సికింద్రాబాద్: భారతదేశంలో వేగంగా పెరుగుతున్న న్యూరోలాజికల్ వ్యాధుల్లో పార్కిన్సన్స్ వ్యాధి (Parkinson-s Disease) ఒకటిగా మారుతోందని మెడికవర్ హాస్పిటల్స్, సికింద్రాబాద్ న్యూరో సైన్సెస్ నిపుణులు తెలిపారు. ముఖ్యంగా 60 సంవత్సరాల పైబడిన వారిలో ఈ వ్యాధి అధికంగా కనిపిస్తోందని, ఆలస్యంగా గుర్తించడం వల్ల రోగులు క్రమంగా స్వతంత్ర జీవనాన్ని కోల్పోతున్నారని వైద్యులు హెచ్చరించారు. మెదడులో డోపమైన్ ఉత్పత్తి చేసే కణాలు క్రమంగా దెబ్బతినడం వల్ల ఈ వ్యాధి వస్తుందని నిపుణులు వివరించారు. చేతులు వణకడం, కాళ్లు గట్టిపడటం, నడకలో అస్థిరత, శరీర కదలికలు మందగించడం, తరచూ పడిపోవడం, మాట్లాడడంలో మరియు రోజువారీ పనుల్లో ఇబ్బందులు వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయని తెలిపారు.
డాక్టర్ రెడ్డీస్ లేబొరేటరీస్ నుంచి నోటి ద్వారా తీసుకునే సెమాగ్లుటైడ్ బయోసిమిలర్ ఒబెడా టాబ్లెట్లు
హైదరాబాద్: గ్లోబల్ ఫార్మాస్యూటికల్ కంపెనీ అయిన డాక్టర్ రెడ్డీస్ లాబొరేటరీస్ లిమిటెడ్ దీని అనుబంధ సంస్థలతో కలిపి డాక్టర్ రెడ్డీస్గా వ్యవహరిస్తారు) టైప్ 2 డయాబెటిస్ మెల్లిటస్ చికిత్స కోసం నోటి ద్వారా తీసుకునే తన 'సెమాగ్లుటైడ్ బయోసిమిలర్' ను విడుదల చేసినట్లుగా నేడిక్కడ ప్రకటించింది. డాక్టర్ రెడ్డీస్ సంస్థకు చెం దిన ఈ ఓరల్ సెమాగ్లుటైడ్, భారతదేశంలో ‘ఒబెడా’ (Obeda) బ్రాండ్ పేరుతో టాబ్లెట్ రూపంలో అందుబాటులోకి వచ్చింది. డాక్టర్ రెడ్డీస్ ఇటీవల భారత్, కెనడాలలో విడుదల చేసిన జెనరిక్ సెమాగ్లుటైడ్ ఇంజెక్షన్ల సిరీస్ తర్వాత ఈ టాబ్లెట్ ఆవిష్కరణ జరిగింది.
ప్రీ-డయాబెటిస్ బాధితులకు బాదంతో ఎంతో మేలు, ఎలాగంటే?
జర్నల్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్లో ప్రచురితమైన డాక్టర్ అనూప్ మిశ్రా, డాక్టర్ సీమా గులాటిల పరిశోధన.. 24 వారాల పాటు క్రమం తప్పకుండా బాదం పప్పులు తినడం వల్ల కార్యనిర్వాహక పనితీరు, రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు, శరీర నిర్మాణంలో ఆశాజనక మార్పులు. ప్రతిరోజూ కొన్ని బాదం పప్పులు తినడం లాంటి చిన్న ఆహారపు అలవాటు.. ప్రీ-డయాబెటిస్తో బాధపడుతున్న మధ్యవయస్కులైన భారతీయుల్లో ఆలోచనా సామర్థ్యాన్ని, జీవక్రియల ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుందని జర్నల్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్లో ప్రచురితమైన తాజా పరిశోధన వెల్లడించింది. అలాగే శరీరంలో వాపు, ఆక్సీకరణ ఒత్తిడి సూచికలను కూడా బాదం తగ్గిస్తుందని పేర్కొంది.