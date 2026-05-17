  4. It Is Competition, Not Jealousy Between Me and Rajinikanth : Kamal Haasan
Written By ఠాగూర్
Last Updated : Sunday, 17 May 2026 (16:34 IST)

రజనీకాంత్‌తో పోటీపడతాను.. అసూయ లేదు : కమల్ హాసన్

Publish: Sun, 17 May 2026 (16:33 IST) Updated: Sun, 17 May 2026 (16:34 IST)
సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్‌తో తాను పోటీ పడతానని, కానీ, మా ఇద్దరి మధ్య రవ్వంత కూడా అసూయ లేదని అగ్ర నటుడు కమల్ హాసన్ అన్నారు. ఆయన ఆదివారం మదురైలో విలేకరులతో మాట్లాడుతూ, రజనీకాంత్‌, తాను వెండితెరపై ఒకరితో ఒకరు పోటీపడతామే తప్ప, తమ మధ్య అసూయ అనేది లేదన్నారు. 
 
విజయ్‌ సీఎం అయితే, తానెందుకు అసూయపడతానని, ఒకవేళ కమల్‌ హాసన్‌ సీఎం అయి ఉంటే అసూయ పడేవాడినని రజనీకాంత్‌ వ్యాఖ్యానించిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ విషయమై విలేకరులు కమల్‌ హాసన్‌ను ప్రశ్నించగా, ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. తామిద్దరం ఇరవై ఏళ్ల వయసులోనే ఒకరిపై ఒకరు ఎలాంటి విమర్శలు చేసుకోకూడదని నిర్ణయించుకున్నామని తెలిపారు. వేర్వేరు పంథాల్లో సాగుతూ ఆరోగ్యకరమైన పోటీతోనే రాణిస్తున్నామని అన్నారు. 
 
'కమల్‌ సీఎం అయితే, అసూయపడతా’నని రజనీకాంత్‌ నవ్వుతూ చెప్పారు. మేం ఒకరితో ఒకరం పోటీ పడతాం కానీ అసూయ ఎందుకు పడతాం. మేము సినీ రంగంలో ఉన్నాం. క్రికెట్లో ఉన్నా ఇలాగే ఉండేవాళ్లం' అని కమల్‌హాసన్‌ అన్నారు. సీఎం విజయ్‌ను కలిసిన సందర్భంగా ఇచ్చిన వినతి పత్రంలో కీలక అంశాలు ఏంటి? అని అడగ్గా, 'మీరు చదివి కూడా చూడలేదన్నట్లు అడుగుతున్నారు. వాటిని మీ మిత్రులే రాశారు. మళ్లీ మళ్లీ దాని గురించి మాట్లాడుకోవద్దు. వినతిపత్రంలోని అంశాల్లో కీలకం ఏదో దానిని అండర్‌లైన్‌ చేసి చూపించడం మీ బాధ్యత' అని సమాధానమిచ్చారు. 
 
'సీఎం అయ్యాక విజయ్‌ను అన్ని రాజకీయ పార్టీల నాయకులను వెళ్లి కలిశారు. అన్నాడీఎంకే ప్రధానకార్యదర్శి ఎడప్పాడి పళనిసామిని కలవకపోవడం చర్చనీయాంశంగా మారింది. అన్నాడీఎంకే చీలికవర్గంలోని 25 మంది ఎమ్మెల్యేలు విజయ్ వెంట వెళ్లేలా ఉన్నారని అంటున్నారు. ఈ పరిస్థితులను మీరు ఎలా చూస్తున్నారు' అని మరో విలేకరి అడగ్గా, 'మీలాగే చూస్తున్నాను. చోద్యం చూస్తున్నా' అంటూ కమల్‌ కాస్త ఘాటుగానే స్పందించారు. 

 
