రజనీకాంత్తో పోటీపడతాను.. అసూయ లేదు : కమల్ హాసన్
సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్తో తాను పోటీ పడతానని, కానీ, మా ఇద్దరి మధ్య రవ్వంత కూడా అసూయ లేదని అగ్ర నటుడు కమల్ హాసన్ అన్నారు. ఆయన ఆదివారం మదురైలో విలేకరులతో మాట్లాడుతూ, రజనీకాంత్, తాను వెండితెరపై ఒకరితో ఒకరు పోటీపడతామే తప్ప, తమ మధ్య అసూయ అనేది లేదన్నారు.
విజయ్ సీఎం అయితే, తానెందుకు అసూయపడతానని, ఒకవేళ కమల్ హాసన్ సీఎం అయి ఉంటే అసూయ పడేవాడినని రజనీకాంత్ వ్యాఖ్యానించిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ విషయమై విలేకరులు కమల్ హాసన్ను ప్రశ్నించగా, ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. తామిద్దరం ఇరవై ఏళ్ల వయసులోనే ఒకరిపై ఒకరు ఎలాంటి విమర్శలు చేసుకోకూడదని నిర్ణయించుకున్నామని తెలిపారు. వేర్వేరు పంథాల్లో సాగుతూ ఆరోగ్యకరమైన పోటీతోనే రాణిస్తున్నామని అన్నారు.
'కమల్ సీఎం అయితే, అసూయపడతా’నని రజనీకాంత్ నవ్వుతూ చెప్పారు. మేం ఒకరితో ఒకరం పోటీ పడతాం కానీ అసూయ ఎందుకు పడతాం. మేము సినీ రంగంలో ఉన్నాం. క్రికెట్లో ఉన్నా ఇలాగే ఉండేవాళ్లం' అని కమల్హాసన్ అన్నారు. సీఎం విజయ్ను కలిసిన సందర్భంగా ఇచ్చిన వినతి పత్రంలో కీలక అంశాలు ఏంటి? అని అడగ్గా, 'మీరు చదివి కూడా చూడలేదన్నట్లు అడుగుతున్నారు. వాటిని మీ మిత్రులే రాశారు. మళ్లీ మళ్లీ దాని గురించి మాట్లాడుకోవద్దు. వినతిపత్రంలోని అంశాల్లో కీలకం ఏదో దానిని అండర్లైన్ చేసి చూపించడం మీ బాధ్యత' అని సమాధానమిచ్చారు.
'సీఎం అయ్యాక విజయ్ను అన్ని రాజకీయ పార్టీల నాయకులను వెళ్లి కలిశారు. అన్నాడీఎంకే ప్రధానకార్యదర్శి ఎడప్పాడి పళనిసామిని కలవకపోవడం చర్చనీయాంశంగా మారింది. అన్నాడీఎంకే చీలికవర్గంలోని 25 మంది ఎమ్మెల్యేలు విజయ్ వెంట వెళ్లేలా ఉన్నారని అంటున్నారు. ఈ పరిస్థితులను మీరు ఎలా చూస్తున్నారు' అని మరో విలేకరి అడగ్గా, 'మీలాగే చూస్తున్నాను. చోద్యం చూస్తున్నా' అంటూ కమల్ కాస్త ఘాటుగానే స్పందించారు.
రజినీకాంత్, నేను మంచి పోటీదారులం.. కానీ అసూయ లేదు: కమల్ హాసన్
సినీ దిగ్గజాలు రజినీకాంత్, తాను ఒకరికొకరు గట్టి పోటీదారులమే అయినప్పటికీ, తమ మధ్య ఎప్పుడూ అసూయ అనేది లేదని ప్రముఖ నటుడు, ఎంఎన్ఎం అధినేత, రాజ్యసభ ఎంపీ కమల్ హాసన్ స్పష్టం చేశారు. నాలుగు దశాబ్దాలకు పైగా చిత్ర పరిశ్రమలో…
నీట్ యూజీ ప్రశ్నపత్రం లీకేజీ కేసులో ప్రొఫెసర్ మనీషా అరెస్టు
ఈ నెల 3వ తేదీన దేశ వ్యాప్తంగా జరిగిన నీట్ యూటీ 2026 ప్రశ్నపత్రం లీకేజీ కేసులో దర్యాప్తును సీబీఐ ముమ్మరం చేసింది. ఈ కేసులో పూణెకు చెందిన బోటనీ సీనియర్ లెక్చరర్ గురునాథ్ మాంధారేను శనివారం పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఈ కేసులో దేశంలోని వివిధ నగరాల నుంచి ఇప్పటివరకు మొత్తం తొమ్మిది మందిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.
లైంగిక వేధింపులు కేసులో ఆస్ట్రేలియాలోని భారత సంతతికి చెందిన ఓ వ్యక్తికి 13 యేళ్ల జైలు శిక్ష విధించారు. అంతర్జాతీయ మీడియా కథనాల ప్రకారం భారత సంతతికి చెందిన 39 యేళ్ల సుమిత్ సతీష్ రస్తోగి అనే వ్యక్తి 2011లో ఢిల్లీ నుంచి ఆస్ట్రేలియాకు వలస వెళ్లాడు. అక్కడ అడిలైడ్లో మసాజ్ థెరపిస్టుగా విధులు నిర్వహించేవాడు.
కొళత్తూరు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలో పోటీ చేసిన డీఎంకే అధ్యక్షుడు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి ఎంకే స్టాలిన్ ఓడిపోవడం తనకు బాధ కలిగించిందని సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ అన్నారు. తమ స్నేహం రాజకీయాలకు అతీతమైందని, అందుకే ఆయన ఎన్నికల్లో ఓడిపోవడం బాధ కలిగించిందన్నారు. చెన్నైలోని తన నివాసంలో ఆదివారం ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో మాట్లాడారు.
మామిడి పండ్లు. వేసవి సీజన్లో వచ్చే ఈ మామిడి పండ్లలో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను చేకూర్చే పోషకాలు వున్నాయి. వాటితో మనకు కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. మామిడి పండ్లలో విటమిన్ సి వుంది, ఇది ఆరోగ్యకరమైన రోగనిరోధక వ్యవస్థను పెంపొదిస్తుంది. మామిడి పండ్లలో పొటాషియం, మెగ్నీషియం ఉంటాయి, ఇవి రక్తపోటును నియంత్రించడంలో, గుండె ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తాయి. మామిడి పండ్లలో కేలరీలు, కొవ్వు తక్కువగా ఉంటాయి, అందువల్ల ఇది ఆరోగ్యకరమైన స్నాక్. మామిడి పండ్లు ఆరోగ్యకరమైన చర్మానికి అవసరమైన విటమిన్లు ఎ, సిలకు మంచి మూలం. మామిడి పండ్లలో కంటి ఆరోగ్యానికి ప్రయోజనకరంగా ఉండే లుటీన్, జియాక్సంతిన్ వంటి కెరోటినాయిడ్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి.
చెడు కొవ్వు లేదా బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ లేదా ఆంగ్లంలో LDL. ఇది శరీరంలో విపరీతంగా పెరిగినప్పుడు గుండెపోటు, టైప్ 2 డయాబెటిస్ ఇంకా ఇతర అనారోగ్య సమస్యలకు కారణమవుతుంది. చివరికి వ్యక్తి మరణానికి దారి తీస్తుంది. కనుక ఈ బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ను అదుపు చేసేందుకు పలు చర్యలు చేపట్టాలి. అవేంటో తెలుసుకుందాము. కొలెస్ట్రాల్ పెరిగినప్పుడు వ్యాయామం చేయాలి, ఇలా చేస్తే శరీరంలో చెడు కొవ్వు తగ్గుతుంది. అధిక బరువు లేదా ఊబకాయం వల్ల కొలెస్ట్రాల్ పెరుగుతుంది కనుక బరువును కంట్రోల్ చేయాలి. పొగతాగేవారిలో చెడు కొలెస్ట్రాల్ పేరుకుపోతుంది, తద్వారా గుండెపోటు అవకాశాలు ఎక్కువవుతాయి. రాత్రి పడుకునే ముందు లేదంటే ఉదయం వేళ పచ్చి వెల్లుల్లి రెబ్బను తింటే అది కొలెస్ట్రాల్ను తగ్గించడంలో సాయపడుతుంది.
విజయవాడలో తీవ్రమైన, అనూహ్యమైన వాతావరణ మార్పులు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. ఈ వేసవిలో అధిక వడగాలులు, అధిక తేమ, దుమ్ముతో కూడిన వాతావరణ పరిస్థితులు వంటివి కనిపిస్తున్నాయి. వేగవంతమైన ఈ పర్యావరణ మార్పులు ఇప్పుడు ప్రజారోగ్యానికి, ముఖ్యంగా నేత్ర ఆరోగ్య పరంగా పెద్ద సవాలుగా మారుతున్నాయి. పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రతలు, ఎక్కువసేపు యూవీ కిరణాల బారిన పడటం, అధికమవుతున్న వాయు కాలుష్యం, నిల్వ నీటి సంబంధిత ఇన్ఫెక్షన్లు, ఆకస్మిక వాతావరణ మార్పుల వల్ల అన్ని వయసుల వారిలో నేత్ర ఉపరితలం, మొత్తం నేత్ర ఆరోగ్యం ప్రభావితం కావచ్చు.
ఇటీవలి కాలంలో చాలామంది గోధుమలతో చేసిన రోటీలను తినడం చేస్తున్నారు. ఐతే పరిమితికి లోబడి తింటే ఫర్వాలేదు కానీ మోతాదుకి మించి అదే పనిగా గోధు రోటీలను తింటే అనారోగ్య సమస్యలు ఉత్పన్నమవుతాయంటున్నారు పోషకాహార నిపుణులు. అవేంటో తెలుసుకుందాము. గోధుమ రొట్టె అధికంగా తింటే అది శరీరంలో కార్బోహైడ్రేట్లను పెంచి శరీరంలో కొవ్వు ఏర్పడటానికి కారణమవుతుంది. రోటీలు ఎక్కువ తింటే శరీరంలో వేడి ఉత్పత్తి పెరిగి అధిక చెమట పట్టడం, శరీరంలో నీటి కొరత ఏర్పడటం జరుగుతుంది. రోటీలు ఎక్కువగా తింటే వాటిలో వుండే అదనపు కార్బోహైడ్రేట్లు కొవ్వుగా మారుతుంది. ఫలితంగా గుండె జబ్బులు, ఊబకాయం, మధుమేహం సమస్యలకు కారణమవుతుంది. గోధుమ రోటీలను అధిక మోతాదులో తింటే జీర్ణ సమస్యలను ఎదుర్కోవలసి రావచ్చు.