Jai Krishna: కొన్ని చోట్ల అలా అనిపించొచ్చు, వాళ్ల నమ్మకాన్ని నిలబెట్టాలి ఉంది : జై కృష్ణ ఘట్టమనేని
చిన్నప్పుడు సినిమా వాతావరణానికి దూరంగా ఉండి చదువుకునేవాడిని. కానీ నా 16వ ఏటా యాక్టర్ కావాలని నిర్ణయించుకున్నాను. మొదటిసారి 'నిజం' సినిమా షూటింగ్కు వెళ్లాను. అందులో చైల్డ్ క్యారెక్టర్ చేశాను. తర్వాత 'అర్జున్' సినిమా షూటింగ్కు వెళ్లాను. ఆ తర్వాత 'గుంటూరు కారం' సినిమా షూటింగ్కు వెళ్లాను. ప్రాపర్గా ట్రైనింగ్ స్టార్ట్ చేశాను.
Jai Krishna Ghattamaneni
రెండేళ్లు ముంబై వెళ్లాను. తర్వాత పాండిచ్చేరి వెళ్లాను. అక్కడ కొంతకాలం శిక్షణ తీసుకున్న తర్వాత న్యూయార్క్ వెళ్లాను. అక్కడ కూడా రెండు సంవత్సరాలు శిక్షణ తీసుకున్నాను. తిరిగి వచ్చిన తర్వాత కథలు వినడం మొదలు పెట్టాను అని జై కృష్ణ ఘట్టమనేని అన్నారు.
సూపర్ స్టార్ కృష్ణ మనవడు, మహేష్ బాబు అన్న కుమారుడు జై కృష్ణ ఘట్టమనేని అజయ్ భుపతి దర్శకత్వంలో 'శ్రీనివాస మంగాపురం' సినిమాతో హీరోగా పరిచయం అవుతున్నారు. బాలీవుడ్ నటి రవీనా టాండన్ కుమార్తె రాషా తడానిని నాయిక. డాక్టర్ మోహన్ బాబు పవర్ ఫుల్ పాత్రను పోషిస్తున్నారు. నిర్మాత పి. కిరణ్ నిర్మించగా వైజయంతి మూవీస్ బ్యానర్ పై అశ్విని దత్ సమర్పిస్తున్నారు. జూలై 30న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ఈ సందర్భంగా జై కృష్ణ ఘట్టమనేని సినిమా విశేషాలు పంచుకున్నారు.
- ఇంతకుముందు కూడా నేను కొన్ని కథలు విన్నాను. కాకపోతే అజయ్ గారు చెప్పిన కథ చాలా అద్భుతంగా అనిపించింది. ఒక మంచి ఎమోషన్, మంచి క్యారెక్టర్ ఉన్న కథతో ప్రేక్షకుల ముందుకు రావాలని అనుకున్నాను. అలా అన్ని అంశాలు ఈ కథలో కుదిరాయి. జెమినీ కిరణ్ గారి ద్వారా ఈ జర్నీ స్టార్ట్ అయింది. ఆయనే అజయ్ గారిని పరిచయం చేశారు. అలా ఈ సినిమా మొదలైంది.
- మహేష్ బాబాయ్ ప్రతి విషయంలో గైడెన్స్ ఇస్తారు. ఆయన ఆయన సినిమా కూడా చూశారు. చాలా హ్యాపీగా ఫీలయ్యారు. ఆయనకు చాలా నచ్చింది. నాకు మెసేజ్ కూడా పెట్టారు. యాక్షన్ సీక్వెన్స్లు, సాంగ్స్ చాలా నచ్చాయని చెప్పారు. స్క్రీన్ మీద చాలా డిఫరెంట్గా ఉన్నానని, క్యారెక్టర్లోకి పూర్తిగా వెళ్లిపోయానని చెప్పారు.
- నేను ఈ సినిమా చేస్తున్నానని తెలియక ముందే ఘట్టమనేని అభిమానులు నాకు ఎంతో సపోర్ట్ చేశారు. వాళ్ల నమ్మకాన్ని నిలబెట్టాలి. మంచి కథలు, మంచి పాత్రలు చేయాలనే ఆలోచన నాకు మొదటి నుంచే ఉంది. ఈ విషయంలో ఒత్తిడి మంచిదే. అది నన్ను మంచి కథల వైపు, ప్రేక్షకులను, అభిమానులను అలరించే పాత్రల వైపు తీసుకెళ్తుంది.
- ఇందులో మ్యూజిక్, సినిమాటోగ్రఫీ చాలా ఫ్రెష్గా ఉంటాయి. ప్రేమకథ కూడా చాలా కొత్తగా ఉంటుంది. ఇందులోని ఎమోషన్స్కి ప్రేక్షకులు బాగా కనెక్ట్ అవుతారు. కచ్చితంగా చాలా మంచి రెస్పాన్స్ వస్తుందని నమ్ముతున్నాను.
- మోహన్ బాబు గారు వెరీ స్వీట్. చాలా క్లోజ్గా ఉంటారు. కెమెరా ముందుకు వచ్చే సమయంలో మాత్రం చాలా ఏకాగ్రతతో ఉంటారు.
- జీవీ ప్రకాష్ గారు అద్భుతమైన మ్యూజిక్ ఇచ్చారు. ఇందులో ఉన్న ఆరు పాటలు కూడా దేనికవే ప్రత్యేకం. అలాగే డాన్స్ నంబర్స్ కూడా చాలా బాగా వచ్చాయి. ఆడియన్స్ సాంగ్స్ను చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారు. అజయ్ గారిని చాలా బాగా అర్థం చేసుకుని ఆయన మ్యూజిక్ ఇచ్చారు.
- సినిమాలో కొన్ని సర్ప్రైజెస్ కూడా ఉన్నాయి. అవి ఆడియన్స్ అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేరు.
- టీజర్, ట్రైలర్లో కొన్ని సన్నివేశాల్లో మహేష్ బాబు గారిలా కొన్ని షాట్స్లో అలా అనిపించొచ్చు. కానీ సినిమా చూసినప్పుడు మాత్రం మీకు అలా అనిపించదు. సినిమా చూస్తున్నప్పుడు మీకు క్యారెక్టర్ మాత్రమే కనిపిస్తుంది.