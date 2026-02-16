Allu Sneha Reddy,: ఆటోపై అల్లు అర్జున్ పేరును చూపించడం గర్వకారణం : అల్లు స్నేహ రెడ్డి
Auto - Allu Arjun, Snehareddy
తన భర్త అల్లు అర్జున్ పేరును ఆటోపై చూపించడం గర్వకారణమైన భార్య గా ఉందని అల్లు స్నేహ రెడ్డి భావించారు. అల్లు అర్జున్, అల్లు స్నేహ రెడ్డి వివాహం జరిగి 15 సంవత్సరాలు అయింది, వారికి అయాన్, అర్హ అనే ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు. ఆమె అతని గురించి పోస్ట్ చేయడం అభిమానులు ముద్దుగా భావిస్తారు.
అల్లు స్నేహ రెడ్డి నటుడు అల్లు అర్జున్ను వివాహం చేసుకుని 15 సంవత్సరాలు అయింది, కానీ వారి మధ్య ప్రేమ కొంచెం కూడా తగ్గలేదు. ఆమె తన భర్త గురించి చాలా గర్వంగా ఉంది, ఒక ఆటోవాల తమ వాహనంపై అల్లు అర్జున్ పేరు రాసినప్పుడు ఆమె చూపించింది. స్నేహ తన ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టోరీలలో ఇలా ప్రదర్శిస్తుండటం అభిమానులు ముద్దుగా భావించారు.
హైదరాబాద్లో తాను చూసిన ఆటో చిత్రాన్ని ప్రేమికుల దినోత్సవం తర్వాత ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టోరీలలో స్నేహ షేర్ చేసింది. ఆ ఆటోపై “ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ తాలూకా (చెందినది)” అని రాసి ఉంది. ఆమె తన సోషల్ మీడియాలో ఎటువంటి క్యాప్షన్ లేకుండా ఆ చిత్రాన్ని పోస్ట్ చేయగా, అభిమానులు దానిని చూసి చలించలేకపోయారు. కొందరు అది ముద్దుగా ఉందని వ్యాఖ్యానించారు, మరికొందరు దానిని ఫన్నీగా భావించారు.
అనేక మంది అభిమానులు తమ X (ట్విట్టర్), ఇన్స్టాగ్రామ్లో “అల్లు స్నేహ తాజా ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టోరీ (నవ్వు మరియు అగ్ని ఎమోజి)” మరియు “ఎంత ముద్దుగా (కుక్కపిల్ల కళ్ళు ఎమోజి)” వంటి క్యాప్షన్లతో ఆ చిత్రాన్ని తిరిగి పోస్ట్ చేశారు. ఒకరు, “నా మగవాడివి నా మగవాడివి నా మగవాడివి కావడానికి నేను అంగీకరిస్తున్నాను. సుప్రియా మీనన్ మరియు అల్లు స్నేహ రెడ్డి” అని పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ మరియు అర్జున్ భార్యలను ప్రస్తావిస్తూ కూడా రాశారు,
సుకుమార్ 'పుష్ప: ది రైజ్ (2021) , పుష్ప 2: ది రూల్ (2024) కోసం అర్జున్ అర్ధ దశాబ్దం గడిపాడు. రష్మిక మందన్న మరియు ఫహద్ ఫాసిల్ కూడా నటించిన ఈ చిత్రంలో ఆయన దినసరి కూలీగా మారి ఎర్రచందనం స్మగ్లర్గా మారిన పుష్ప రాజ్ అనే పాత్ర పోషించారు. ఈ సీక్వెల్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ₹1800 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసింది. ప్రస్తుతం అట్లీ మరియు దీపికా పదుకొనే లతో ఇంకా పేరు పెట్టని సినిమాను రూపొందిస్తున్నాడు. ఇంకా ప్రారంభం కానప్పటికీ, అతను త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ మరియు సందీప్ రెడ్డి వంగాలతో సినిమాలు కూడా లైన్లో ఉన్నాడు.