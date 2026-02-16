సోమవారం, 16 ఫిబ్రవరి 2026
దేవీ
సోమవారం, 16 ఫిబ్రవరి 2026 (13:35 IST)

Allu Sneha Reddy,: ఆటోపై అల్లు అర్జున్ పేరును చూపించడం గర్వకారణం : అల్లు స్నేహ రెడ్డి

Auto - Allu Arjun, Snehareddy
తన భర్త అల్లు అర్జున్ పేరును ఆటోపై చూపించడం గర్వకారణమైన భార్య గా ఉందని అల్లు స్నేహ రెడ్డి  భావించారు. అల్లు అర్జున్, అల్లు స్నేహ రెడ్డి వివాహం జరిగి 15 సంవత్సరాలు అయింది, వారికి అయాన్, అర్హ అనే ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు. ఆమె అతని గురించి పోస్ట్ చేయడం అభిమానులు ముద్దుగా భావిస్తారు.
 
అల్లు స్నేహ రెడ్డి నటుడు అల్లు అర్జున్‌ను వివాహం చేసుకుని 15 సంవత్సరాలు అయింది, కానీ వారి మధ్య ప్రేమ కొంచెం కూడా తగ్గలేదు. ఆమె తన భర్త గురించి చాలా గర్వంగా ఉంది, ఒక ఆటోవాల తమ వాహనంపై అల్లు అర్జున్ పేరు రాసినప్పుడు  ఆమె చూపించింది. స్నేహ తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్ స్టోరీలలో ఇలా ప్రదర్శిస్తుండటం అభిమానులు ముద్దుగా భావించారు.
 
హైదరాబాద్‌లో తాను చూసిన ఆటో చిత్రాన్ని ప్రేమికుల దినోత్సవం తర్వాత ఇన్‌స్టాగ్రామ్ స్టోరీలలో స్నేహ షేర్ చేసింది. ఆ ఆటోపై “ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ తాలూకా (చెందినది)” అని రాసి ఉంది. ఆమె తన సోషల్ మీడియాలో ఎటువంటి క్యాప్షన్ లేకుండా ఆ చిత్రాన్ని పోస్ట్ చేయగా, అభిమానులు దానిని చూసి చలించలేకపోయారు. కొందరు అది ముద్దుగా ఉందని వ్యాఖ్యానించారు, మరికొందరు దానిని ఫన్నీగా భావించారు.
 
అనేక మంది అభిమానులు తమ X (ట్విట్టర్), ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో “అల్లు స్నేహ తాజా ఇన్‌స్టాగ్రామ్ స్టోరీ (నవ్వు మరియు అగ్ని ఎమోజి)” మరియు “ఎంత ముద్దుగా (కుక్కపిల్ల కళ్ళు ఎమోజి)” వంటి క్యాప్షన్‌లతో ఆ చిత్రాన్ని తిరిగి పోస్ట్ చేశారు. ఒకరు, “నా మగవాడివి నా మగవాడివి నా మగవాడివి కావడానికి నేను అంగీకరిస్తున్నాను. సుప్రియా మీనన్ మరియు అల్లు స్నేహ రెడ్డి” అని పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ మరియు అర్జున్ భార్యలను ప్రస్తావిస్తూ కూడా రాశారు, 
 
సుకుమార్ 'పుష్ప: ది రైజ్ (2021) , పుష్ప 2: ది రూల్ (2024) కోసం అర్జున్ అర్ధ దశాబ్దం గడిపాడు. రష్మిక మందన్న మరియు ఫహద్ ఫాసిల్ కూడా నటించిన ఈ చిత్రంలో ఆయన దినసరి కూలీగా మారి ఎర్రచందనం స్మగ్లర్‌గా మారిన పుష్ప రాజ్ అనే పాత్ర పోషించారు. ఈ సీక్వెల్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ₹1800 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసింది. ప్రస్తుతం అట్లీ మరియు దీపికా పదుకొనే లతో ఇంకా పేరు పెట్టని సినిమాను రూపొందిస్తున్నాడు. ఇంకా ప్రారంభం కానప్పటికీ, అతను త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ మరియు సందీప్ రెడ్డి వంగాలతో సినిమాలు కూడా లైన్లో ఉన్నాడు.
 

శీతాకాలానికి బైబై.. తెలంగాణలో పెరిగిన గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు

శీతాకాలానికి బైబై.. తెలంగాణలో పెరిగిన గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలుమూడు నెలలకు పైగా కొనసాగిన శీతాకాల పరిస్థితుల నుండి పూర్తిగా విరామం తీసుకుని, తెలంగాణలో కనిష్ట, గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు పెరగడం ప్రారంభించాయి. హైదరాబాద్‌లోని భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ) తెలంగాణలోని అన్ని ప్రాంతాలలో స్పష్టమైన ఉష్ణోగ్రతలలో స్థిరమైన పెరుగుదలను సూచించింది.

అమరావతిలో మైక్రోసాఫ్ట్ అధినేత బిల్ గేట్స్, బాబుతో భేటీ

అమరావతిలో మైక్రోసాఫ్ట్ అధినేత బిల్ గేట్స్, బాబుతో భేటీఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజా రాజధాని అమరావతికి మైక్రోసాఫ్ట్ అధినేత బిల్ గేట్స్ వచ్చారు. ఆయన గన్నవరం విమానాశ్రయం నుంచి నేరుగా అమరావతిలోని ఏపీ సచివాలయానికి వెళ్లారు. అక్కడ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ ఇతర సహచర మంత్రులు ఆయనకు ఘన స్వాగతం పలికారు. గేట్స్ ఫౌండేషన్ తో కలిసి పనిచేయగల ప్రాజెక్టులతో పాటు ఐటీ ఇండస్ట్రీకి చెందిన పలు విషయాలపై చర్చించనున్నట్లు సమాచారం.

ఏపీలో బిల్ గేట్స్.. ఘన స్వాగతం పలికిన నారా లోకేష్- సచివాలయంలో ఏపీ సీఎంతో భేటీ..

ఏపీలో బిల్ గేట్స్.. ఘన స్వాగతం పలికిన నారా లోకేష్- సచివాలయంలో ఏపీ సీఎంతో భేటీ..ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుతో మైక్రోసాఫ్ వ్యవస్థాపకుడు, గేట్స్ ఫౌండేషన్ వ్యవస్థాపక ఛైర్మన్ బిల్ గేట్స్ సమావేశమయ్యారు. సోమవారం గన్నవరం విమానాశ్రయానికి చేరుకున్న బిల్ గేట్స్... అక్కడి నుంచి నేరుగా అమరావతిలోని సచివాలయానికి చేరుకున్నారు. సచివాలయం వద్ద ఆయనకు చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ స్వాగతం పలికారు. అనంతరం బిల్ గేట్స్‌కు మంత్రులను చంద్రబాబు పరిచయం చేశారు.

ఉత్తర కొరియాలో వారసత్వ పోరు.. కిమ్ కుమార్తెతో పోటీ పడుతున్న సోదరి

ఉత్తర కొరియాలో వారసత్వ పోరు.. కిమ్ కుమార్తెతో పోటీ పడుతున్న సోదరిఉత్తర కొరియాలో నాయకత్వ వారసత్వంపై కొత్త ఊహాగానాలు చెలరేగుతున్నాయి. తూర్పు ఆసియా దేశ అత్యున్నత నాయకుడు తన టీనేజ్ కుమార్తె - కిమ్ జు-ఏ వారసురాలు కావచ్చని సూచించిన ఇటీవలి చర్యల తర్వాత ఈ ఊహాగానాలు ప్రారంభమయ్యాయి. దక్షిణ కొరియా గూఢచారి సంస్థ, చట్టసభ సభ్యులు ఆమె పెరుగుతున్న బహిరంగ ప్రదర్శనలను హైలైట్ చేశారు. కిమ్ రాజవంశం భవిష్యత్తు గురించి ప్రాంతీయ నిపుణులలో చర్చను రేకెత్తించారు. కిమ్ వారసుడి గురించి గుసగుసలు నిజమైతే, అది అతని కుటుంబంలో వారసత్వ యుద్ధాన్ని ప్రారంభించవచ్చని నిపుణులు అంటున్నారు.

Solar Eclipse 2026: ఫిబ్రవరి 17న వలయాకార సూర్యగ్రహణం

Solar Eclipse 2026: ఫిబ్రవరి 17న వలయాకార సూర్యగ్రహణంవలయాకార సూర్యగ్రహణం ఫిబ్రవరి 17న ఏర్పడనుంది. దీన్ని రింగ్ ఆఫ్ ఫైర్ అని పిలుస్తారు. ఇది ఆకాశంలో అద్భుతమైన దృశ్యాన్ని ఆవిష్కరించనుంది. అయితే, ఈ అరుదైన ఖగోళ అద్భుతాన్ని భారతదేశంలో వీక్షించే అవకాశం లేదు. ఇది ప్రధానంగా దక్షిణార్ధ గోళంలో, అదీ అత్యంత మారుమూల ప్రాంతంలో మాత్రమే సంపూర్ణంగా కనిపించనుంది. సూర్యుడికి, భూమికి మధ్య చంద్రుడు వచ్చినప్పుడు సూర్యగ్రహణం ఏర్పడుతుంది. అయితే ఈ గ్రహణం సమయంలో చంద్రుడు తన సాధారణ పరిమాణం కంటే కొంచెం చిన్నగా కనిపించడం వల్ల సూర్యుడిని పూర్తిగా కప్పలేడు. సూర్యుడి మధ్య భాగాన్ని సుమారు 96 శాతం వరకు మాత్రమే అడ్డుకుంటాడు.

చక్కెర స్థాయిలు తగ్గించి ఎముకపుష్టికి ఉపయోగపడే గోధుమరవ్వ వంటకం

చక్కెర స్థాయిలు తగ్గించి ఎముకపుష్టికి ఉపయోగపడే గోధుమరవ్వ వంటకంగోధుమల ద్వారా తీసిన గోధుమ రవ్వ వల్ల ఆరోగ్యం మెరుగుపడటమే కాకుండా, శరీర బరువు తగ్గించుటలోనూ దోహదపడుతుంది. ఇందులో అధిక మొత్తంలో ఫైబర్, విటమిన్ బి ఉంటాయి. గోధుమ రవ్వ వలన కలిగే ప్రయోజనమేమిటో తెలుసుకుందాము. గోధుమ రవ్వతో చేసిన పదార్థాన్ని పాలిచ్చే తల్లులు పాలలో కలిపి తినాలి. కొందరికి గోధుమ రవ్వ జీర్ణవ్యవస్థకు ఆటంకం కలిగించవచ్చు, అలాంటివారు కొన్ని రోజులు దానిని తినడం ఆపాలి. గోధుమ రవ్వ పదార్థం తింటుంటే శరీరంలో చక్కెర స్థాయిలను అదుపులో ఉంచుతుంది. గోధుమ రవ్వ పదార్థాన్ని తినడం వల్ల కొలెస్ట్రాల్ తగ్గి గుండె ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. గోధుమరవ్వతో చేసిన పదార్థాలకు వాంతులు ఆపే శక్తి వుంది.

మొలలు లేదా పైల్స్ వున్నవారు తినకూడని పదార్థాలు ఏంటి?

మొలలు లేదా పైల్స్ వున్నవారు తినకూడని పదార్థాలు ఏంటి?పైల్స్, తెలుగులో మొలలు. ఈ సమస్య వున్నవారి పరిస్థితి చెప్పలేనంత ఇబ్బందికరంగా వుంటుంది. పైల్స్ సమస్యతో బాధపడుతుంటే ఈ క్రింద తెలిపిన 7 ఆహార పదార్థాలకు దూరంగా వుండాలి. వాటిని ఎందుకు దూరం పెట్టాలో తెలుసుకుందాము. పండని అరటిపండ్లు వంటి ఇతర పండ్లను తింటే అవి మొలలు నొప్పి, బాధను పెంచి మలబద్ధకం లేదా చికాకు కలిగించే అవకాశం వుంది. వైట్ రైస్, వైట్ బ్రెడ్, స్టోర్‌లలో కొనుగోలు చేసే కేక్‌లు వంటి శుద్ధి చేసిన ధాన్యాలతో చేసినవి తింటే సమస్య పెరుగుతుంది.

Pink salt : పింక్ సాల్ట్ ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు.. ఇందులో అయోడిన్ ఉండదు

Pink salt : పింక్ సాల్ట్ ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు.. ఇందులో అయోడిన్ ఉండదుపింక్ సాల్ట్ సహజ ఖనిజ శిలల నుండి తయారవుతుంది. ఇందులో ఇనుము వంటి ఖనిజాలు ఉండటం వల్ల ఇది గులాబీ రంగులో కనిపిస్తుంది కానీ, ఇందులో సహజంగా అయోడిన్ ఉండదు. అలాగే సముద్రపు నీటి నుండి తయారయ్యే సీ సాల్ట్‌లో కూడా అయోడిన్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది.

అల్లంతో కండరాల నొప్పి, బహిష్టు నొప్పి తగ్గుతుంది

అల్లంతో కండరాల నొప్పి, బహిష్టు నొప్పి తగ్గుతుందిఅల్లం ఆరోగ్యానికి ఎంతగానో మేలు చేస్తుంది. అందుకే వంటకాల్లో కాస్తంత అల్లం ముక్కను తురిమి వేస్తుంటారు. ఈ అల్లం ప్రకృతి ప్రసాదించిన వనమూలికల్లో ఒకటి. పసిపిల్లలున్న ఇంట్లో అల్లం, శొంఠి ఉండడం ఆనవాయితీ. అల్లం వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. మీ రోజువారీ మోతాదు విటమిన్ సి కోసం అల్లం టీ తాగితే సరిపోతుంది. అల్పాహారంలో కాస్తంత అల్లం జోడించడం వలన రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ వంటివి తగ్గుతాయి. కొద్దిపాటి అల్లం రసం తాగితే జీవక్రియను పెంచడంతో పాటు బ్యాక్టీరియా శరీరంలోకి ప్రవేశించలేదు. వికారం, మార్నింగ్ సిక్నెస్ తో వున్నవారికి అల్లం మేలు చేస్తుంది.

వేసవిలో చల్లచల్లగా కర్బూజ రసం తాగితే ఇవే ప్రయోజనాలు

వేసవిలో చల్లచల్లగా కర్బూజ రసం తాగితే ఇవే ప్రయోజనాలువేసవి తాపం తగ్గించుకోవడానికి, వేసవిలో శరీరం కోల్పోయే నీటిని తిరిగి అందించడంలో కర్బూజపండు చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. ఈ పండు ముఖ్యంగా శరీరంలోని వేడిని తగ్గిస్తుంది. అధిక రక్తపోటుని తగ్గిస్తుంది. మరి ఈ పండులో ఉన్న పోషక విలువలేంటో తెలుసుకుందాం. కర్బూజ పండులో ఎక్కువ శాతం బీటాకెరోటిన్, విటమిన్ సి ఆరోగ్యానికి తోడ్పడి క్యాన్సర్ బారిన పడిన కణాలను తగ్గించి ప్రీ-రాడికల్స్‌ని తొలగిస్తుంది. దీనిలో ఉన్న విటమిన్ సి రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది మరియు శరీరంలోని తెల్ల రక్త కణాలను వృద్ది చెందేలా చేసి రక్తంలో ఇన్ఫెక్షన్స్ రాకుండా కాపాడుతుంది.
