గురువారం, 6 నవంబరు 2025
Sudheer Babu: ఇండస్ట్రీ బ్యాగ్రౌండ్ లేనివారికి కష్టం, అందుకే అలా మాట్లాడా : హీరో సుధీర్ బాబు

నా ఫస్ట్ సినిమా ఎస్ఎంఎస్ చేసిన రోజున నేను 20 సినిమాలు చేస్తానని అనుకోలేదు. ఈ జర్నీ నాకు ఆనందాన్ని ఇస్తుంది. నేను ప్రతి సినిమాకి 100% ఇచ్చాను. ప్రతి క్యారెక్టర్ కోసం అహర్నిశలూ కష్టపడతాను. అలా చూసుకుంటే ఐ డిజర్వ్ మచ్ మోర్ అనిపిస్తుంది.. అని హీరో సుధీర్ బాబు అన్నారు.
 
ఆయనతోపాటు సోనాక్షి సిన్హా ప్రధాన పాత్రలలో నటించిన చిత్రం జటాధర. ద్విభాషా చిత్రానికి వెంకట్ కళ్యాణ్, అభిషేక్ జైస్వాల్ దర్శకత్వం వహించారు. జీ స్టూడియోస్, ప్రేరణ అరోరా సమర్పిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని ఉమేష్ కుమార్ బన్సల్, శివిన్ నారంగ్, అరు‍ణ అగర్వాల్, ప్రేరణ అరోరా, శిల్పా సింగ్‌హల్, నిఖిల్ నందా నిర్మించారు. ఈ చిత్రంలో శిల్పా శిరోధ్కర్ కీలక పాత్ర పోషించారు. నవంబర్ 7న హిందీ, తెలుగు భాషల్లో విడుదల కానుంది. ఈ సందర్భంగా సుధీర్ బాబు సినిమా విశేషాలు పంచుకున్నారు.
 
- ఇందులో మహేష్ బాబు గారు కనిపిస్తారని టాక్ లో వాస్తవం లేదు. నిజానికి ఇందులో శివుడు కనిపించే ఒక ఎపిసోడ్ ఉంది. అక్కడ కృష్ణ గారిని చూపించాలని అనుకున్నాం. కానీ వీఎఫ్ఎక్స్ కి ఎక్కువ సమయం కుదరలేదు. ఇందులో కృష్ణ గారు గాని మహేష్ గారు గాని కనిపించడం వుండదు.
 
- జటాధర కథ ఫస్ట్ టైం విన్నప్పుడు చిన్నప్పుడు మనం జానపద, చందమామ కథలు వినుంటాం. బ్యాంకులో లేని సమయంలో ధనాన్ని భూమిలో పాతి ఒక బంధనం వేసి దానికి ఒక పిశాచి కాపలాగా ఉంటుంది అని ప్రచారంలో ఒక కథ ఉండేది. ఈ కథకు అలాంటి ఒక జానపదం ఆధారం. అలాంటి కథని ప్రజెంట్ టైం లోకి వచ్చి తీసుకొచ్చి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ప్రజెంట్ చేశారు.
 
-సినిమాలో డిఫరెంట్ ప్లేయర్స్ ఉంటాయి. బాలీవుడ్ స్త్రీ సినిమా వచ్చింది. నిజానికి అది మన సౌత్ ఇండియాలో ఓ స్త్రీ రేపు రా అన్న జానపదం లాంటి కథ. ఈ కథ విన్నప్పుడు కూడా నాకు ఇంట్రస్టింగ్ గా అనిపించింది. బిగ్ స్క్రీన్ మీద చూడదగ్గ కథ అనిపించింది.
 
-ఘోస్ట్ హంటింగ్, ఫ్యామిలీ ఎమోషన్, డివోషనల్,  శివుడు గురించి కథలు. ఇలా చాలా లేయర్స్ వున్నాయి. అరుణాచల ప్రస్తావన కూడా వుంది.  సినిమాలో ఉన్న కాన్ఫ్లిక్ట్ కి కి మన పురాణాల్లో ఉన్న కొన్ని కథలు సొల్యూషన్ గా ఈ కథను చేయడం జరిగింది.ఈ సినిమా చేయడానికి ఫ్లాష్ బ్యాక్ ఎపిసోడ్ నాకు చాలా ఎక్సైట్ చేసింది. యాక్షన్, ఫ్యామిలీ, మైథలాజి అన్ని ఎమోషన్స్ కుదిరిన సినిమా ఇది.  
 
- ప్రీరిలీజ్ ఈవెంట్లో ఎమోషనల్ గా మాట్లాడా. ఎప్పుడు అలా చెప్పలేదు కాబట్టి చెప్పాను. ఇండస్ట్రీలో చాలా మందికి తెలుసు. అయితే తెలియని వాళ్ళకి తెలుస్తుందని అలా చెప్పాను. నేను కొన్ని ఈవెంట్స్ కి కొత్తవారిని సపోర్ట్ చేయడానికి వెళుతున్నప్పుడు అక్కడ కూడా నాకు నాకైతే ఈజీగా ఉంటుంది, కొత్త వాళ్లకి ఇండస్ట్రీ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేనివారికి కష్టం అన్న కామెంట్స్ వినిపిస్తుంటాయి. నిజానికి ఇక్కడ వాళ్లకి నాకు అందరికీ కష్టమే. ఆ ఉద్దేశంతో అలా చెప్పాను.  
 
-జటాధర అనే టైటిల్ వినగానే ఇది డివైన్ సినిమాని తెలుస్తుంది. ఫైనల్ గా శివుడు వస్తాడని ముందే అర్ధమౌతుంది. అయితే ఆ పాయింట్ కి రీచ్ అయ్యేవరకూ వుండే జర్నీ చాలా ఎక్సయిటింగ్ గా వుంటుంది, ఆడియన్స్ ని థ్రిల్ చేస్తుంది.
 
- కథల్లో ఇప్పుడున్న ట్రెండు రెండేళ్ల తర్వాత ఉంటుందో లేదో చెప్పలేం. దాన్నిబట్టి ఒక సబ్జెక్టు సెలెక్ట్ చేసుకోవడం అనేది ఉండదు. నా కెరీర్ లో ఎప్పుడూ అలా చేయలేదు. కో ఇన్సిడెంట్ ఇప్పుడీ జానర్ ట్రెండ్ లో వుంది. టీజర్ ట్రైలర్ కి అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ వచ్చింది. బిజినెస్ కూడా చాలా బాగుంది. జి స్టూడియోస్ లాంటి సంస్థ నిర్మాణంలో వుంది. అంతా పాజిటివ్ గా ఉంది.  ఏ, బి, సి సెంటర్ అనే తేడా లేకుండా అందరికీ నచ్చే సినిమా.  
 
- ఈ సినిమా ప్రమోషన్స్ లో ట్విట్టర్లో ఫాన్స్ తో లైవ్ లో ఫ్యాన్స్ తో ఇంట్రాక్ట్ అవ్వడం ఎప్పుడూ హ్యాపీగా ఉంటుంది. వాళ్ళ రెస్పాన్స్ చాలా ఎనర్జీ ఇస్తుంది. అలాగే ఇంస్టాగ్రామ్ కాల్ లో కొందరు ఫాన్స్ తో కూడా మాట్లాడాను. నేను ఎప్పుడూ సోషల్ మీడియాలో ఎక్కువగా ఉండను. ఈసారి ఫ్యాన్స్ తో ఇంట్రాక్ట్ అవ్వడం చాలా ఆనందాన్ని ఇచ్చింది.  
 
-ఈ సినిమాలో శివతాండవం ఉంటుంది. నేనెప్పుడూ క్లాసికల్ డాన్స్ చేయలేదు. దానికోసం దాదాపుగా పది రోజులు ప్రిపేర్ అయ్యి ఆ సీక్వెన్స్ ని చేశాను. 
 
- బాలీవుడ్ బాఘీ తర్వాత కొన్ని అవకాశాలు వచ్చాయి. అయితే నా ఫోకస్ ఎప్పుడు తెలుగు సినిమా పైనే ఉంది.
 
- నెక్స్ట్ రాహుల్ రవీంద్రన్ తో ఒక సినిమా వుంది. ఇప్పుడు వరకు అలాంటి కాన్సెప్ట్ వరల్డ్  సినిమాల్లో రాలేదు. కాన్సెప్ట్ పరంగా అది ఒక బాహుబలి లాంటి సినిమా. అలాగే పుల్లెల గోపీచంద్ బయోపిక్ కూడా చేయాలి.

