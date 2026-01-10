శనివారం, 10 జనవరి 2026
  • Follow us
  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. కథనాలు
Written By దేవీ
Last Updated : శనివారం, 10 జనవరి 2026 (17:41 IST)

AniL Ravipudi: సంక్రాంతి ముద్ర పడటం కూడా మంచిది కాదు : అనిల్ రావిపూడి

Director Anil Ravipudi
Director Anil Ravipudi
సంక్రాంతికి వస్తే తిరుగు లేదనే ట్రాక్ రికార్డు వచ్చింది.. అలా ఎక్కువగా ఒక ముద్ర పడటం కూడా మంచిది కాదు. ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. సంక్రాంతి కొచ్చి మంచి ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇస్తున్నాడనే అనే ఫీలింగ్ ఉంటే చాలు. మంచి కంటెంట్ తో ఎవరొచ్చినా సరే ఆ సినిమాలన్నీ ఆడతాయి. నా విషయంలో నేను ఎంచుకునే జోనర్స్ ఎక్కువగా మానవీయ సంబంధాలకి, ప్రతి ఫ్యామిలీ రిలేట్ అయ్యేలాగా ఉంటుంది. అది నాకు ప్లస్ అవుతుంది అని డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి అన్నారు.
 
మెగాస్టార్ చిరంజీవి తో మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు చిత్రం ఆయన చేశారు. వెంకటేష్ కీలక పాత్రతో నటించారు. షైన్ స్క్రీన్స్, గోల్డ్ బాక్స్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ బ్యానర్‌లపై సాహు గారపాటి, సుస్మిత కొణిదెల నిర్మించగా నయనతార కథానాయికగా నటించింది. శ్రీమతి అర్చన ఈ చిత్రాన్ని సమర్పించారు. జనవరి 12న    విడుదల కానుంది. ఈ సందర్భంగా డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి విలేకరుల సమావేశంలో సినిమా విశేషాలు పంచుకున్నారు.
 
లాస్ట్ ఇయర్ రిలీజ్ టైం కి నెర్వస్ గా ఉంది అని చెప్పారు.. ఈ ఇయర్ ఎలా అనిపిస్తోంది?
-ఈసారి కొద్దిగా రిలాక్స్ గా ఉన్నాను. నెర్వస్ పర్సంటేజ్ కొంచెం తగ్గింది. దానికి కారణం చిరంజీవి గారు. ప్రీరిలీజ్ ఈవెంట్లో హుక్ స్టెప్ సాంగ్ రిలీజ్ చేసాము. ఆ పాటకి చిరంజీవి గారు వేసిన డాన్స్, ఆ ఈవెంట్లో ఆయన ముందు నేను వెంకటేష్ గారు చేసిన అల్లరి ఇదంతా తెలియకుండా ఒక పాజిటివ్ వైబ్ తీసుకొచ్చేసింది. దీంతో చాలా రిలాక్స్ అయ్యాను.  
 
హుక్ స్టెప్ వైరల్ గా మారింది కదా?
-ఆ సాంగ్ వెనుక ఒక కథ ఉంది. నిజానికి ఆ ప్లేస్ లో ఒక మెలోడీ మాస్ ట్యూన్ అనుకున్నాము. మీసాల పిల్ల, శశిరేఖ ఈ రెండు పాటలు కూడా మెలోడీ సాంగ్స్. చిరంజీవి గారి ఇంట్రడక్షన్ సాంగ్ కూడా మళ్లీ మెలోడీ అయితే ఎలా అని ఆలోచించాను. సాంగ్ అంత సంతృప్తికరంగా లేదని చిరంజీవి గారికి చెప్పాను. సాంగ్ షూట్ చేస్తున్నప్పుడు వర్షం పడి షూటింగ్ ఆగిపోయింది. నేచర్ సిగ్నల్ ఇచ్చిందని చిరంజీవి గారు చెప్పారు. ఆయనే సిగ్నల్ ఇచ్చారు కదా అని.. అప్పుడు ఈ సాంగ్ ని ఆలోచించడం మొదలుపెట్టాం. శశిరేఖ ప్లేస్ లో రిలీజ్ అవ్వాల్సిన పాట ఇదే. మొత్తం షూట్ అయ్యాక లాస్ట్ షెడ్యూల్లో ఈ సాంగ్ షూట్ చేశాం.  ఫైనల్ గా మెగా మ్యాజిక్ జరిగింది.
 
భీమ్స్  అద్భుతమైన ట్యూన్ ఇచ్చాడు.చాలా కొత్తగా చేశారు. ఆట సందీప్ ఎప్పటినుంచో చిరంజీవి గారి పాటకి కొరియోగ్రఫీ చేయాలని చూస్తున్నాడు. ఈ సినిమాకి అవకాశం వచ్చింది. ఆ అవకాశాన్ని నిలబెట్టుకున్నాడు. అద్భుతమైన కొరియోగ్రఫీ చేశాడు. హుక్ స్టెప్ అనే పదం ఇచ్చింది పాట రాసిన రామజోగయ్య గారే.  
 
మ్యూజిక్ విషయంలో ఎక్కువగా లోకల్ టెక్నీషియన్ తో పని చేస్తుంటారు.. కారణం?
భీమ్స్ ఎక్కువగా కొత్త, లోకల్ టాలెంట్ ని ఎంకరేజ్ చేస్తుంటాడు. సంక్రాంతికి వస్తున్నాంలో బ్లాక్ బస్టర్ పొంగల్ పాట పాడింది కూడా లోకల్ సింగర్స్. ఈ సినిమాలో మీసాల పిల్ల సాంగ్ కోసమే  ఉదిత్ గారు, హుక్ స్టెప్  బాబాసాహెల్ గారు పాడారు.  
 
- కొరియోగ్రాఫర్స్ లో భాను మాస్టర్, విజయ్,. ఆట సందీప్ అద్భుతంగా ప్రూవ్ చేసుకున్నారు. మన లోకల్ టెక్నీషియన్స్ అందరు కూడా వెలుగులోకి వస్తున్నారు. చాలా ఆనందంగా ఉంది.
 
ఈ సినిమాలో మీరు తీసుకున్న ఎమోషనల్ టచ్ ఏమిటి ?  
ఇప్పటి వరకు టీజర్, ట్రైలర్లో  ఎక్కడా కూడా రివిల్ చేయాలని ఒక ఎమోషనల్ పాయింట్ ఈ సినిమాలో ఉంది. అది మీరు స్క్రీన్ మీద చూడాలి. కామెడీతో పాటు ఒక బలమైన ఎమోషనల్ రైడ్ ఉంటుంది. చిరంజీవి గారు, నయనతార గారు, పిల్లల మధ్య వచ్చే సన్నివేశాలు చాలా హృద్యంగా ఉంటాయి.
 
- భార్యాభర్తల మధ్య ఒక సమస్య వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఎలా దాన్ని హ్యాండిల్ చేస్తారనేది చాలా కొత్త కోణంలో ఈ సినిమాలో చూపించడం జరిగింది. అది కచ్చితంగా అందరికీ కనెక్ట్ అయ్యేలా ఉంటుంది. ఆ ఎమోషన్ స్క్రీన్ మీద చూస్తున్నప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు ఇది కరెక్టే కదా అని ఫీల్ అవుతారు.
 
చిరంజీవి గారికి వెంకటేష్ గారికి ఒక కథ చేయడం అంటే చాలా కసరత్తు ఉంటుంది కదా.. ఈ కథ  జర్నీ గురించి చెప్పండి?
-లక్కీగా నాకు మొదటి ఐడియానే హుక్ అవుతుంది. వెంకీ గారికి నాకు చాలా మంచి సింక్ ఉంటుంది. చిరంజీవి గారికి నేను చెప్పిన ఐడియా చాలా నచ్చింది. అలాగే క్యారెక్టరైజేషన్ కూడా చాలా నచ్చింది. ఈ మధ్యకాలంలో క్యారెక్టరైజేషన్ పాటు నడిచే కథ నేను చేయలేదు. ఒక కథని హీరో పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచే తీసుకెళ్లడం అనేది నాకు కొత్తగా అనిపించింది.
 
-శంకర వరప్రసాద్ క్యారెక్టర్ కోపం వస్తే ఎలా ఉంటుంది.. నవ్వు వస్తే ఎలా ఉంటుంది..ప్రతి మూమెంట్లో ఎలా ట్రావెల్ అవుతాడు అనేది సినిమా అంతా ఆ క్యారెక్టర్ మనం పట్టుకునే వెళ్తాం.
 
-చిరంజీవి గారి కం బ్యాక్ తర్వాత అన్నయ్య, బావగారు బాగున్నారా, చూడాలని ఉంది లాంటి  ఫ్యామిలీ జోనర్ ని ఆయన టచ్ చేయలేదు. అది ఎప్పుడు నాకు మైండ్ లో ఉంది. ఇది చాలా అద్భుతమైన బ్లాక్ బస్టర్స్ వున్న జానర్. ఈ జానర్ లో ఆయనకు సినిమా చేయలానే ఆలోచనతో ఈ కథని రెడీ చేశాను.
 
-చిరంజీవి గారు చేసే అల్లరి ఎమోషనల్ మూమెంట్స్ అన్నీ కూడా ఆడియన్స్ అందర్నీ ఒక టైం మిషన్లో తీసుకెళ్ళినట్టుగా వుంటాయి. ఆయన్ని నటుడిగా వ్యక్తిగా అభిమానించే అందరూ సినిమా చూసిన తర్వాత 'వావ్' అంటారనే నమ్మకం వుంది.  
 
నయనతార గారు ఈ సినిమాకి ప్రమోషన్స్ కూడా చేశారు కదా? ఎలా కుదిరింది?
-నేను వర్క్ చేసే ప్రతి ఆర్టిస్టు టెక్నీషియన్స్ కి  చాలా కంఫర్ట్ ఇస్తాను. మనం చాలా జెన్యూన్ గా ఒకటి అడుగుతున్నప్పుడు ఒక ఎమోషనల్ కనెక్షన్ అవతలి వాళ్ళకి జనరేట్ అయినప్పుడు కచ్చితంగా చెయ్యను అనుకున్న వాళ్లు కూడా చేస్తారు. నయనతార గారి విషయంలో కూడా అదే జరిగిందని అనుకుంటున్నాను. నయనతార చాలా హానెస్ట్. తనకు అనిపించింది చేస్తుంది తను బలంగా ఒకటి బిలీవ్ చేసినప్పుడు కచ్చితంగా చేస్తుంది.
 
ఈ సినిమా కోసం చిరంజీవి గారి స్టైల్ కి మీరు వెళ్ళారా లేకపోతే ఆయన్ని మీ స్టైల్ చేశారా?
-చిరంజీవి గారి లాంటి మెగాస్టార్ ఉన్నప్పుడు ఆయనకు తగ్గట్టు మాస్ ఎలిమెంట్స్ ఉండాలి. యాక్షన్ ఫన్ ఉండాలి ఆయన ఇమేజ్ ని ఎక్కడ వదలకుండా ఆయన ఇమేజ్ ని కొనసాగిస్తూ ఆ స్కేల్ మైంటైన్ చేయడం జరిగింది.
 
-శంకర వరప్రసాద్ గారు అనే పాత్ర ఎలా బిహేవ్ చేస్తుంది అని తెలుసుకున్నప్పుడు చిరంజీవి గారు ఆటోమేటిక్ ఆ క్యారెక్టర్ లోకి వెళ్లిపోయారు. ఇందులో కొన్ని సెల్ఫ్ సెటైర్స్ కూడా ఉంటాయి. అవి కూడా చాలా ఫన్ ఫుల్ గా ఉంటాయి. .ఈవెంట్ లో ఆయన 'వావ్' అనే మాట వచ్చినప్పుడు ఆయన కనెక్ట్ అయిన విధానం చూస్తే నిజంగా చిరంజీవి గారికి హ్యాట్సాఫ్ చెప్పాలనిపిస్తుంది. అది జనాలు కనెక్ట్ అయినదే.. ఆయన చాలా ప్లే ఫుల్ గా చెప్పడం జరిగింది.
 
ఇద్దరు బిగ్ స్టార్స్ ని ఎలా బ్యాలెన్స్ చేశారు?
బాలన్స్ అంటే మామూలుది కా.దు అది రేపు సినిమాలో చూస్తారు( నవ్వుతూ) చిరంజీవి గారు వెంకటేష్ గారు నాకు చాలా ఫ్రీడమ్ ఇచ్చారు. వారి మధ్య మంచి ఫ్రెండ్షిప్ ఉంది. దీంతో నాకు అంత కేక్ వాక్ అయింది. చిరంజీవి గారు వెంకటేష్ గారు కలిసి చేసిన 18 రోజుల షూటింగ్   నా కెరియర్ లో వెరీ మెమొరబుల్.
 
- చిరంజీవి కి హ్యాట్సాఫ్ చెప్పాలి. ఆడియన్స్ కి ఒక మెమొరబుల్ ఫీలింగ్ ని క్రియేట్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఆయన తీసుకున్న నిర్ణయం. అది మీరు సినిమా చూసిన తర్వాత చిరంజీవి గారు వెంకటేష్ గారు ఎంత అద్భుతమైన నిర్ణయం తీసుకొని చేశారో అని అనిపిస్తుంది. వాళ్ళు సోలో హీరోలుగా కొన్ని వందల సినిమాలు చూసాము. ఇలాంటివి మాత్రం చాలా అరుదుగా వస్తుంటాయి. అలాంటి వాటికి హీరోలే స్వాగతించడం అనేది చాలా గొప్ప విషయం. మంచి కథల కుదిరితే ఇలానే అద్భుతాలు అవుతాయి.
 
-చిరంజీవి,  వెంకటేష్ కాంబినేషను 20 నిమిషాలు నాన్ స్టాప్ ఉంటుంది. ఇందులో వెంకటేష్ కర్ణాటక నుంచి వచ్చిన వెంకీ గౌడ అనే ఒక మైనింగ్ బిజినెస్ మాన్ క్యారెక్టర్ లో కనిపిస్తారు. చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది.
 
సంక్రాంతికి వస్తున్న సినిమాలన్నీ కూడా ఫుల్ ఎంటర్టైనర్స్ కదా.. ఏదైనా కాంపిటీషన్ అనిపిస్తుందా?
-సంక్రాంతికి ఎంటర్టైన్స్ అద్భుతంగా వర్కౌట్ అవుతాయి. కంటెంట్ బాగుంటే అన్ని సినిమాలు ఆడుతాయి. గతంలో సంక్రాంతికి వచ్చిన సరిలేరు నీకెవ్వరు, అల వైకుంఠపురంలో దుమ్ము దులిపేసాయి. ఈ సంక్రాంతికి వస్తున్న సినిమాలన్నీ కూడా విజయవంతం కావాలని కోరుకుంటున్నాను
 
అనిల్  మీరు క్రిటిసిజం, మీమ్స్ ని ఎలా తీసుకుంటారు?
నేను హర్ట్ అవ్వండి. నేను తిట్టినా నవ్వుతా పొగిడినా నవ్వుతా. చాలా పాజిటివ్ గా ఉంటాను.
 
చిరంజీవి ఇందులో కొన్ని సన్నివేశాలని తొలగించేస్తారని చెప్పారు..ఎలాంటి సీన్స్ తొలగించారు?
-ఇందులో ఒక చిన్న ఎంటర్టైన్మెంట్ బ్లాక్ ని కట్ చేశాము. అది కథకి కాస్త అడ్డుపడుతోంది. అందుకే కట్ చేయడం చేయాల్సి వచ్చింది.
 
చిరంజీవి ఈ సినిమాని అనుకున్న బడ్జెట్ లోనే చేశారని చెప్పారు కదా మీ ప్లానింగ్ ఎలా ఉంటుంది?  
-ప్రీ ప్రొడక్షన్, సినిమా జరుగుతున్నప్పుడు ఎక్కడ ఖర్చు పెట్టాలి ఎక్కడ తగ్గించుకోవాలి, వర్కింగ్ డేస్ ఎన్ని ఇవన్నీ కూడా ప్రొడ్యూసర్స్ కంటే నేనే ఎక్కువ కేర్ తీసుకుంటాను. ప్రతిరోజు బడ్జెట్ నాకు వాట్సాప్ లో వస్తూ ఉంటుంది. నేను సొంత ప్రొడ్యూసర్ లాగా ఫీల్ అయి సినిమా చేస్తుంటాను. ప్రొడ్యూసర్ తన లైఫ్ ని ఫణంగా పెట్టి సినిమా చేస్తారు. ఒక పది రూపాయలు సంపాదించకపోయిన పర్లేదు కానీ బయటకు వచ్చే సమయానికి సేఫ్ గా ఉండాలి. ప్రొడ్యూసర్ హ్యాపీగా ఉంటే చాలు. లక్కీగా నేను చేసిన నిర్మాతలు అందరికీ రిలీజ్ ముందు రిలీజ్ తర్వాత చాలా హ్యాపీ.
 
 చిరంజీవి తో వర్క్ చేయడం ఎలా అనిపించింది ?
-నేను చిన్నప్పటి నుంచి చిరంజీవి గారి పాటలు కి డాన్స్ చేస్తూ పెరిగాను.ఆయన్ని  డైరెక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు నా ఫీలింగ్ ని మాటల్లో చెప్పలేను. ఒక్కసారిగా నా బాల్యంలోకి వెళ్ళిపోయాను. చిరంజీవి గారు వెంకటేష్ గారు అంటే నాకు చాలా గౌరవం. మా ముగ్గురు చాలా మంచి అనుబంధం ఉంది. చాలా పాజిటివ్ ఈ సినిమాని చేయడం జరిగింది. ఖచ్చితం చిరంజీవి గారు, వెంకటేష్ గారితో ఒక ఫుల్ లెంత్ సినిమా చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాను.  
 
ఈ సినిమా, సంక్రాంతికి వస్తున్నాం సినిమాని బీట్ చేస్తుందని అనుకుంటున్నారా?  
-అది ప్రేక్షకులు డిసైడ్ చేయాలి. ఆ సినిమా కంటే అద్భుతంగా ఆడాలని నేను మనసారా కోరుకుంటున్నాను. అయితే సినిమాకి  అన్ని వైపుల నుంచి వస్తున్న హైప్ చూస్తుంటే కచ్చితంగా ఒక పెద్ద ఓపెనింగ్ లాగా కనిపిస్తోంది. కచ్చితంగా ఇలాంటి సినిమా కోసం ఆడియన్స్ ఎదురుచూస్తున్నారు. సంక్రాంతి వస్తున్నాం సినిమాని ఇది బీట్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను.  
 
మీరు చేయబోయే కొత్త సినిమా గురించి?
-ఇంకా ఏది అనుకోలేదు. నేను సినిమా తర్వాత ఎప్పుడు కూడా విశ్రాంతి తీసుకున్నది లేదు. ఈ సినిమా తర్వాత ఒక రెండు వారాలు రిలాక్స్ అవ్వాలని అనుకుంటున్నాను.  
 
నాగార్జున తో ఎప్పుడు సినిమా చేస్తున్నారు?
-అందరూ అదే అడుగుతున్నారు. నేను కూడా అదే నేను అదే ఫీల్ అవుతున్నాను. ఆయనతో కూడా సినిమా చేయాలని కోరుకుంటున్నాను. ఆ సినిమా చేస్తే నలుగురు అగ్ర కథానాయకులతో సినిమా చేసిన రికార్డు నాకే ఉండిపోతుంది.

చంద్రబాబు కోసం బండ్ల గణేష్.. షాద్ నగర్ నుంచి తిరుమల వరకు మహా పాదయాత్ర

చంద్రబాబు కోసం బండ్ల గణేష్.. షాద్ నగర్ నుంచి తిరుమల వరకు మహా పాదయాత్రనిర్మాత, తెలంగాణ కాంగ్రెస్ నాయకుడు బండ్ల గణేష్ షాద్‌నగర్ నుండి తిరుమల వరకు సుదీర్ఘ మహా పాదయాత్ర చేపట్టనున్నారు. గతంలో, అప్పటి జగన్ వైఎస్సార్‌సీపీ ప్రభుత్వం స్కిల్ డెవలప్‌మెంట్ కేసులో టీడీపీ చీఫ్ చంద్రబాబు నాయుడును అరెస్టు చేసినప్పుడు, చంద్రబాబు నాయుడుపై ఎలాంటి మచ్చ పడకుండా ఈ కేసు నుంచి విడుదల కావాలని బండ్ల గణేష్ తిరుమల శ్రీవారికి మొక్కుకున్నారు.

హనీట్రాప్, బ్లాక్‌మెయిలింగ్‌, ఆ వీడియోలతో బెదిరించి రూ.10కోట్లు డిమాండ్ చేసింది.. ఆపై?

హనీట్రాప్, బ్లాక్‌మెయిలింగ్‌, ఆ వీడియోలతో బెదిరించి రూ.10కోట్లు డిమాండ్ చేసింది.. ఆపై?గుజరాత్‌లో హనీట్రాప్, బ్లాక్‌మెయిలింగ్‌కు సంబంధించిన ఒక దిగ్భ్రాంతికరమైన ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. అక్కడ ఒక బిల్డర్‌ను ఒక మహిళ హనీట్రాప్‌లో ఇరికించి, ఆ తర్వాత నగ్న వీడియోలతో బ్లాక్‌మెయిల్ చేసి డబ్బులు వసూలు చేయడానికి ప్రయత్నించింది. ఈ ఘటన అహ్మదాబాద్‌లో జరిగింది. ఒక మహిళ, ఒక జర్నలిస్ట్ కలిసి ఒక బిల్డర్‌ను నగ్న వీడియోలను విడుదల చేస్తామని బెదిరించి రూ.10 కోట్లు డిమాండ్ చేశారు.

మిస్టర్ జగన్... రివర్ బెడ్‌కు రివర్ బేసిన్‌కు తేడా తెలుసుకో : మంత్రి నారాయణ

మిస్టర్ జగన్... రివర్ బెడ్‌కు రివర్ బేసిన్‌కు తేడా తెలుసుకో : మంత్రి నారాయణవైకాపా అధినేత జగన్మోహన్ రెడ్డికి ఏపీ మంత్రి పి.నారాయణ గట్టిగా కౌంటర్ ఇచ్చారు. నవ్యాంధ్ర రాజధాని అమరావతిని రివర్ బేసిన్‌లో నిర్మిస్తున్నారంటూ జగన్ మోహన్ రెడ్డి తాజాగా జాతీయ మీడియాకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో పేర్కొన్నారు. పైగా, ముఖ్యమంత్రి ఎక్కడ కూర్చొంటే అదే రాజధాని అవుతుందంటూ అన్నారు. ఈ వ్యాఖ్యలపై ఏపీ మంత్రులు తీవ్ర స్థాయిలో మండపడుతున్నారు. కోట్లాది మంది ప్రజలు ఉండే నవ్యాంధ్రకు రాజధాని అక్కర్లేదని జగన్ అంటున్నారన్నారు. మరి ఆయనకు మూడు రాష్ట్రాల్లో ప్యాలెస్‌లు ఎందుకు, ఒక్కచోట ప్యాలెస్ కట్టుకుంటే సరిపోదా అని ప్రశ్నించారు.

సంక్రాంతి పండుగ: హైదరాబాదుకు భారీగా ప్రజలు.. టోల్ ప్లాజాల వద్ద ట్రాఫిక్... వసూళ్లు వద్దు

సంక్రాంతి పండుగ: హైదరాబాదుకు భారీగా ప్రజలు.. టోల్ ప్లాజాల వద్ద ట్రాఫిక్... వసూళ్లు వద్దువచ్చేవారం జరగనున్న మూడు రోజుల సంక్రాంతి పండుగ వేడుకల కోసం హైదరాబాద్ నుండి వేలాది మంది ప్రజలు తమ సొంత ఊళ్లకు బయలుదేరడం ప్రారంభించారు. శుక్రవారం సాయంత్రం నుండి మహాత్మా గాంధీ బస్ స్టేషన్ (ఎంజీబీఎస్), జూబ్లీ బస్ స్టేషన్ (జేబీఎస్), హైదరాబాద్‌లోని ఇతర ప్రధాన బస్ స్టేషన్లు, రైల్వే స్టేషన్లలో ప్రయాణికుల రద్దీ భారీగా కనిపించింది. రాబోయే రోజుల్లో ప్రయాణికుల రద్దీ మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఈ మూడు రోజుల పండుగలో భాగంగా భోగి (జనవరి 14), మకర సంక్రాంతి (జనవరి 15), కనుమ (జనవరి 16)గా జరుపుకుంటారు. జీవనోపాధి కోసం ఇతర ప్రాంతాలకు వలస వెళ్లిన వేలాది మంది సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా తమ సొంత ఊళ్లకు వస్తుంటారు. ఈ పండుగను జరుపుకోవడానికి చాలా మంది ప్రవాస భారతీయులు కూడా తమ స్వస్థలాలకు వస్తుంటారు.

సీడీఎస్‌సీఓ వార్నింగ్: తెలంగాణలో ఆల్మాంట్-కిడ్ సిరప్‌పై నిషేధం

సీడీఎస్‌సీఓ వార్నింగ్: తెలంగాణలో ఆల్మాంట్-కిడ్ సిరప్‌పై నిషేధంపిల్లలలో అలెర్జీలు, హే ఫీవర్, ఆస్తమా చికిత్సకు సాధారణంగా సూచించే ఆల్మాంట్-కిడ్ సిరప్‌లో అత్యంత విషపూరితమైన ఇథిలీన్ గ్లైకాల్ (EG) అనే పదార్థం కలిసినట్లు ఆరోపణలు రావడంతో, దాని వాడకాన్ని తక్షణమే నిలిపివేయాలని తెలంగాణ డ్రగ్స్ కంట్రోల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ శనివారం అత్యవసర ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఈ సిరప్ (లెవోసెటిరిజైన్ డైహైడ్రోక్లోరైడ్, మోంటెలుకాస్ట్ సోడియం సిరప్) కల్తీకి గురైనట్లు ఒక ప్రయోగశాల నివేదికలో తేలిందని, దీనికి సంబంధించి కోల్‌కతాలోని సెంట్రల్ డ్రగ్స్ స్టాండర్డ్ కంట్రోల్ ఆర్గనైజేషన్, ఈస్ట్ జోన్ నుండి తమకు ఒక హెచ్చరిక అందిందని డీసీఏ జారీ చేసిన నోటిఫికేషన్‌లో పేర్కొంది.

Watch More Videos

2026 మకర సంక్రాంతి: కాలిఫోర్నియా బాదంతో వేడుకలకు పోషకాలను జోడించండి

2026 మకర సంక్రాంతి: కాలిఫోర్నియా బాదంతో వేడుకలకు పోషకాలను జోడించండిపొంగల్, లోహ్రీ, ఉత్తరాయణ, మాఘ బిహు ఇలా వివిధ రూపాల్లో జరుపుకునే మకర సంక్రాంతి పండుగ కొత్త ప్రారంభాలను సూచిస్తుంది. కుటుంబాలు సాంప్రదాయ వంటకాలు, స్వీట్లు తయారు చేయడానికి కలిసి వచ్చినప్పుడు, కాలిఫోర్నియా బాదంలను చేర్చడం ద్వారా పోషకాహారంతో వేడుకను సమతుల్యం చేసుకునే అవకాశాన్ని అందిస్తుంది. ప్రోటీన్, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, యాంటీఆక్సిడెంట్ల ప్రత్యేక కలయికతో, బాదం బలాన్ని పెంపొందించడానికి, రోగనిరోధక శక్తిని వృద్ధి చేసుకోవటానికి సహాయపడుతుంది. పోషకాలు అధికంగా కలిగిన బాదం, వేడుకల సమయంలో మొత్తం ఆరోగ్యానికి మద్దతు ఇస్తూ ఆనందాన్ని సమతుల్యం చేయడంలో సహాయపడుతుంది.

చలికాలంలో ఆరోగ్యంగా వుండాలంటే ఏం చేయాలి?

చలికాలంలో ఆరోగ్యంగా వుండాలంటే ఏం చేయాలి?శీతాకాలంలో సాధ్యమైనంత వరకూ వేడివేడి వేడి ఆహారం తీసుకోండి. ఈ ఆహారంలో పప్పులు, కూరగాయలు, ఆకుకూరలు వుండేట్లు చూసుకోవాలి. అల్లం, వెల్లుల్లి, మిరియాలు వంటి మసాలాలు తీసుకుంటుంటే రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతాయి. అలాగే చలికాలంలో చలి తీవ్రత వుంటుంది. దాహం కావడం లేదని నీళ్లు తాగడం మర్చిపోవద్దు. చలి ఉందని తక్కువ నీరు తాగకండి. గోరువెచ్చని నీరు మంచిది. తగినంత వెచ్చని బట్టలు వేసుకోండి. తల, చెవులుపై చలిని ఆపే దుస్తులను కప్పుకోవాలి. చలికాలంలో మంచు అధికంగా వుంటుంది కనుక ఇంటి లోపలైనా సరే యోగా, స్ట్రెచింగ్ లేదా నడక చేయండి.

winter fruit, సపోటాలు వచ్చేసాయ్, తింటే ఏమేమి ప్రయోజనాలు?

winter fruit, సపోటాలు వచ్చేసాయ్, తింటే ఏమేమి ప్రయోజనాలు?సపోటాను చలికాలంలో ఎక్కువగా తీసుకుంటారు కానీ సపోటాషేక్ తాగితే ఇది బరువు పెరగడంలో సహాయపడుతుంది. ఇంకా దానితో కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. సపోటాలో గ్లూకోజ్, క్యాలరీలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. ఇది దేహానికి శక్తినిచ్చే వనరుగా చెప్పబడింది. సపోటాషేక్ తాగుతుంటే రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. చర్మ ఆరోగ్యానికి ఇది ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. కేశాల పెరుగుదలకు, ఆరోగ్యానికి ఇది మేలు చేస్తుంది. పేగు ఆరోగ్యాన్ని ప్రోత్సహిస్తుంది. ఎముకలకు సపోటాషేక్ చాలా మంచిది. గర్భిణీ స్త్రీలకు ఇది చాలా ఉత్తమమైనది. పలు రకాల క్యాన్సర్ వ్యాధులను దరిచేరనీయదు.

ఆరోగ్యంగా వుండేందుకు చలికాలంలో ఇవి తింటే బెస్ట్

ఆరోగ్యంగా వుండేందుకు చలికాలంలో ఇవి తింటే బెస్ట్శీతాకాలం వచ్చేసింది. ఈ సీజన్‌కి తగ్గట్లుగా మన ఆహారం కూడా మార్చుకోవాలి. గుండె ఆరోగ్యంతో ఇతరత్రా వ్యాధులు దరిచేరకుండా వుండాలంటే శీతాకాలంలో ఎలాంటి ఆహార పదార్థాలు తీసుకోవాలో తెలుసుకుందాము. శీతాకాలంలో విటమిన్ సి, విటమిన్ కె వున్నటువంటి ఆకుకూరలను తీసుకుంటుంటే ఆరోగ్యానికి మేలు కలుగుతుంది. క్యారెట్లు, బీట్ రూట్ వంటి దుంపకూరలను తీసుకుంటే వాటితో రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. నారింజ, ద్రాక్ష, నిమ్మ, స్ట్రాబెర్రీ, కివీ వంటి పండ్లను తింటుండాలి. వాటిలో విటమిన్ సి అధికంగా వుంటుంది. కోడిగుడ్డు తెల్లసొన, పాలు, పుట్టగొడుగులు తింటుంటే విటమిన్ డి అందుతుంది. చిక్కుడు కాయలు ఆహారంలో భాగంగా చేసుకుంటే వాటి ద్వారా అమైనా యాసిడ్లు చేరి మేలు కలుగుతుంది.

కాఫీ తాగేవారు తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు

కాఫీ తాగేవారు తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలుకాఫీ. ఈ కాఫీని తాగితే టైప్ 2 డయాబెటిస్, డిప్రెషన్ ప్రమాదాన్ని కూడా తగ్గిస్తుందని పరిశోధనలు చెబుతున్నాయి. బరువు నిర్వహణకు తోడ్పడటమే కాకుండా ఎక్కువ కాలం జీవించడంలో సహాయపడుతుంది. కాఫీతో కలిగే ఇతర ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. కాఫీ శరీర శక్తి స్థాయిలను పెంచుతుంది. టైప్ 2 మధుమేహం ప్రమాదం రాకుండా అడ్డుకుంటుందని పరిశోధనలు చెబుతున్నాయి. మెదడు ఆరోగ్యానికి కాఫీ దోహదపడుతుంది. బరువు నిర్వహణను ప్రోత్సహింస్తుంది. కాఫీ తాగితే డిప్రెషన్ తగ్గుతుంది. కాలేయ అనారోగ్య పరిస్థితుల నుండి రక్షించవచ్చు. గుండె ఆరోగ్యానికి తోడ్పడుతుంది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com