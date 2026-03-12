Supirya: డెకాయిట్ లోని ట్యూన్ కు కోటి గారు ఫీల్ అవ్వడం కరెక్టే : సుప్రియ
డకోయిట్: ఎ లవ్ స్టోరీ అనే ట్యాగ్ లైన్ లో విడుదలకానున్నచిత్రంలోని ఓ పాటను హైదరాబాద్ లోని అల్యూమినియం ఫ్యాక్టరీలో షూట్ చేస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా కోటి గతంలో ట్యూన్ కట్టిన ’కన్నెకుట్టేరో.. కన్నె పిల్లరో.. ’ సాంగ్ ప్లే చేస్తున్నారు. దీనిపై ఆయన కించిత్ భాధను వ్యక్తం చేశారు. దీనిపై నిర్మాత సుప్రియ వివరణ ఇచ్చారు.
సుప్రియ మాట్లాడుతూ, కోటిగారిని ఆ తర్వాత కలిశాం. మాట్లాడాం. నవ్వు కున్నాం. పర్మిషన్ అడగకుండా పాటకు గతంలో కోటి గారు అల్లిన సంగీతం చేశాం. వారి పర్మిషన్ అడగాలి. ఏదైనా తెలీకుండానే పాడిన మనిషికి కాస్తో కూస్తో రాయితీలు వస్తుందట. సాంగ్ ఐడియా అనేది రావచ్చు. ట్యూన్ ఐడియా కూడా వచ్చింది. ఇప్పుడు కోటిలో అలాంటి భేషజాలు లేవు అన్నారు.
ఈ సందర్భంగా అడవి శేష్ మాట్లాడుతూ, డెకాయిట్ సినిమా మూడేల్ళు పట్టడానికి రెండు కథలు ఒకసారి రాయడంతో అలా జరిగింది. జనరల్ గా కోవిడ్ టైంలో మేజర్ సినిమాకూ మూడేళ్ళు పట్టింది అనుకున్నారు అంతా. కానీ నా శైలి అంతే. కొత్తప్రయోగం చేస్తున్నాం. జాగ్రత్తగా అడుగులు వేయాలి. తడబడగూడదు. పబ్లిక్ ను మెప్పించాలి. రెండు సినిమాలు ఒకేసారి రాయడంతో టైం పట్టింది.
అలాగే ఇందులో ఎ.ఐ. లేదు. అంతా జన్యూన్ గా చేసిందే. ఎ.ఐ. అనేది ఒక టూల్ మాత్రమే. ఇక ప్రేమకథలు గురించి అంటారా. చాలా ప్రేమకథలు అందరికీ కనెక్ట్ అవుతాయి. మేజర్ రిలీజ్ అయిన తక్వాత సీతారామమ్ విడుదలైంది. లవ్ స్టోరీ అనేది చెప్పాలి. దానినుంచి బయటపడి వేరే కథలు చెప్పినా. అందరికీ కనెక్ట్ అయ్యే అంశం ప్రేమ. డెకాయిట్ లో థ్రిల్లింగ్ అంశం కూడా వుంటుంది.
ఈ సినిమాలో పాటకు ఫస్ట్ టైంలో డాన్స్ చేశాను. సన్నివేశపరంగా అలా చేయడం బాగుంటుంది. దానిని చూసే ప్రేక్షకుడు కూడా ఫీల్ అవుతారు. కథలో అవసరం కనుక చేశాను. మేజర్ లో యాక్షన్ సీన్స్ చేశాను. అంతకుముందు తెలుగు సినిమాలో అలాంటి ఫైట్స్ లేవు. అందులో కొత్త ప్రయోగం చేసినట్లే.. డెకాయిట్ లో కూడా చేశాను.
ఫ్యామిలీతో సినిమా చూడమని చెబుతున్నాను. ఎందుకంటే అలాంటి కథ ఇది. నేను కూడా చూస్తాను. ఎందుకంటే గూఢచారి 2లో ఎమోషన్స్ వుంటాయి. అవే ఫ్యామిలీ ని ఆకట్టుకుంటాయి. నేను కూడా ఫ్లోరిడాలో వుంటాను. నా సిస్టర్ తో కలిసి చూస్తాను అన్నారు.
భారతీయ ద్విభాషా యాక్షన్ థ్రిల్లర్ సినిమా. అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్, ఎస్ఎస్ క్రియేషన్స్, సునీల్ నారంగ్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్స్పై సుప్రియ యార్లగడ్డ, సునీల్ నారంగ్ నిర్మించిన ఈ సినిమాకు షానియల్ డియో దర్శకత్వం వహించాడు
