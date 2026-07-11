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Written By దేవీ
Last Updated : Saturday, 11 July 2026 (15:31 IST)

Nagarjuna: తిరుమల వేంకటేశ్వరుడే అఖిల్ కు సక్సెస్ ఇచ్చాడు : అక్కినేని నాగార్జున

Akhil, Akkineni Nagarjuna
Written By: దేవీ
Updated: Sat, 11 Jul 2026 (15:31 IST)
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Akhil, Akkineni Nagarjuna
నేను అన్నమయ్య సినిమా చేశాను. అందుకు కారణం ఏడుకొండల మీద వేంకటేశ్వరుడే  కారణం. నాకు అన్నీ ఇచ్చాడు. అయినా ఏదో వెలితి వుంది. అందుకే నేను అఖిల్ సినిమా విడుదలకుముందు వెళ్ళి ఆయన్ను కోరుకున్నాను.. అని అక్కినేని నాగార్జున అన్నారు.
 
అఖిల్ కథానాయకుడిగా, భాగ్యశ్రీ బోర్సె నాయికగా నటించిన సినిమా లెనిన్. ఈ సినిమా బ్లాక్ బస్టర్ విజయాన్ని వేడుకగా నేడు అన్నపూర్ణ ఏడెకరాల స్టూడియోలో నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా నాగార్జున మాట్లాడుతూ, దేవుడు నాకు అన్నీ ఇచ్చాడు. అంతకుముందు అంటే ఏడాదిన్నరకు ముందు తండేల్ సినిమా అప్పుడు తిరుమల వెళ్ళి వేంకటేశ్వరస్వామిని ఒక్క హిట్ ఇవ్వు అన్నాను. అలాగే ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు అఖిల్ విషయంలో లెనిన్ టైంలో అలానే అడిగాను. 
 
అన్నీ ఇచ్చావు. పదేళ్ళుగా కష్టపడ్డాడు. సరైన హిట్ రాలేదు. లెనిన్ కు ఏడాదిన్నర కష్టపడ్డాడు. అఖిల్ కు మంచి హిట్ ఇవ్వు అని వేడుకున్నాను. ఈ విజయం ఆయనదే. నేను కోరుకున్నట్లుగానే భాగ్యశ్రీ బోర్సె కూడా కోరుకుందని చెప్పింది. అందుకే ఇద్దరికీ మంచి బ్లాక్ బస్టర్ ఇచ్చావు స్వామి అంటూ క్రుతజ్నతలు తెలియజేశారు.
 
అయితే ఈరోజు వేడుకను చూస్తుంటే జలసీ కూడా వుంది. అందరూ బాగా నటించారు. చక్కటి సక్సెస్ వేడుక చేసుకుంటున్నాం. కానీ నాకు ఎందుకనో ఇంత సక్సెస్ రావడంలేదు అంటూ తన గురించి చెప్పుకొచ్చారు.
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దేవీ

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పన్నీర్ తినడం వల్ల కొలెస్ట్రాల్ పెరుగుతుందా? అదసలు ఆరోగ్యకరమేనా?

పన్నీర్ తినడం వల్ల కొలెస్ట్రాల్ పెరుగుతుందా? అదసలు ఆరోగ్యకరమేనా?చాలామందికి పన్నీర్ రకరకాల వంటల్లో కలిపి తినడం అంటే బాగా ఇష్టం. ఇక చపాతీల్లోకి అయితే పన్నీర్ కూరను చేసుకుని లాగించేస్తుంటారు. ఐతే ఈ పన్నీర్ తినడం వల్ల కొలెస్ట్రాల్ పెరుగుతుందా లేదా అనేది మనం ఎలాంటి పన్నీర్ తింటున్నాం, ఎంత పరిమాణంలో తింటున్నాం అనే దానిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. పన్నీర్ శరీరానికి ఆరోగ్యకరమే, కానీ కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటించకపోతే అది అనారోగ్యానికి దారితీయవచ్చు.

ఈ పండ్లు తిన్న వెంటనే మంచినీళ్లు తాగరాదు, ఎందుకు?

ఈ పండ్లు తిన్న వెంటనే మంచినీళ్లు తాగరాదు, ఎందుకు?పండ్లు శరీరానికి శక్తిని, పోషకాలను అందిస్తాయి. కానీ కొన్ని పండ్లను తిన్న వెంటనే నీళ్లు తాగడం వల్ల కొన్ని అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతాయి. అలాంటి పండ్లు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. అరటిపండులో మాంగనీస్, గ్లూకోజ్ పోషకాలు ఉంటాయి కనుక దాన్ని తిన్న వెంటనే నీళ్లు తాగకూడదు. పుచ్చకాయ తిన్న వెంటనే నీరు తాగడం వల్ల జీర్ణ సమస్యలు తలెత్తుతాయి. మామిడిపండ్లు తిన్న తర్వాత నీళ్లు తాగడం వల్ల జీర్ణవ్యవస్థపై ప్రభావం పడుతుంది. బొప్పాయి తిన్న తర్వాత నీళ్లు తాగడం వల్ల డయేరియా వచ్చే అవకాశం ఉంది. పైనాపిల్ తిన్న తర్వాత నీళ్లు తాగితే అందులోని బ్రోమెలైన్ అనే ఎంజైమ్ వల్ల కడుపులో సమస్యలు వస్తాయి.

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