రూ.215 కోట్ల మనీలాండరింగ్ కేసు : అప్రూవర్గా మారుతానంటున్న బాలీవుడ్ నటి
ఆర్థిక నేరస్థుడు సుఖేశ్ చంద్రశేఖర్కు రూ.215 కోట్ల మనీలాండరింగ్ కేసు కీలక మలుపు తిరిగింది. ఈ కేసులో ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటోన్న బాలీవుడ్ నటి జాక్వెలిన్ ఫెర్నాండెజ్ అప్రూవర్గా మారేందుకు సిద్ధమయ్యారు. ఇందుకు అనుమతివ్వాలంటూ ఢిల్లీ కోర్టును అభ్యర్థించారు. అయితే, ఇందుకోసం ముందుగా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ను సంప్రదించాలని నటికి న్యాయస్థానం సూచించింది.
ఆర్థిక నేరగాడు సుకేశ్ చంద్రశేఖర్ ప్రధాన నిందితుడిగా ఉన్న రూ.215 కోట్ల దోపిడీ కేసులో జాక్వెలిన్ను ఈడీ నిందితురాలిగా పరిగణించిన సంగతి తెలిసిందే. దోపిడీ చేసిన డబ్బు నుంచి నటి లబ్ధి పొందినట్లు దర్యాప్తులో గుర్తించామని ఈడీ వర్గాలు గతంలో వెల్లడించాయి. సుకేశ్ దోపిడీదారు అని జాక్వెలిన్కు ముందే తెలుసని, అయినప్పటికీ అతడితో సాన్నిహిత్యాన్ని కొనసాగించారని సదరు వర్గాలు పేర్కొన్నాయి. ఈ క్రమంలో వీరిద్దరూ కలిసి ఉన్న ఫొటోలు అప్పట్లో సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్గా మారాయి.
సుకేశ్ నుంచి జాక్వెలిన్ ఖరీదైన బహుమతులు అందుకున్నట్లు గతంలో వార్తలు వచ్చాయి. అత్యంత ఖరీదైన డిజైనర్ బ్యాగులు, జిమ్ సూట్లు, వజ్రాల చెవిపోగులు, బ్రాస్లెట్, మినీ కూపర్.. ఇలా దాదాపు రూ.10 కోట్ల విలువైన కానుకలను జాక్వెలిన్, ఆమె కుటుంబసభ్యులకు సుకేశ్ ఇచ్చినట్లు ఈడీ దర్యాప్తులో గుర్తించింది.
కాగా.. ఈ ఆరోపణలను పలుమార్లు ఖండించిన నటి.. తనపై నమోదైన ఈడీ కేసును కొట్టేయాలంటూ తొలుత ఢిల్లీ హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. దీనికి ఉన్నత న్యాయస్థానం తిరస్కరించడంతో సుప్రీంకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. దీన్ని పరిశీలించిన అత్యున్నత న్యాయస్థానం.. ఢిల్లీ హైకోర్టు ఇచ్చిన ఆదేశాలపై జోక్యం చేసుకోవడానికి నిరాకరించింది. ఇదిలాఉండగా.. జాక్వెలిన్ తన ప్రేయసి అని సుకేశ్ పేర్కొంటున్న సంగతి తెలిసిందే. ఆమె పుట్టిన రోజు, ప్రత్యేక సందర్భాల్లో జైలు నుంచే అతడు నటికి ప్రేమ సందేశాలు పంపించడం గమనార్హం.
కాగా, నిబంధనల ప్రకారం.. ఇలాంటి కేసుల్లో అప్రూవర్గా మారాలంటే ముందుగా దర్యాప్తు సంస్థను అభ్యర్థించాల్సి ఉంటుంది. ఆమె వాంగ్మూలాన్ని రికార్డ్ చేసిన అనంతరం.. సాక్షిగా మారేందుకు కోర్టులో దరఖాస్తు చేయాలా, వద్దా అనేదాన్ని దర్యాప్తు సంస్థ నిర్ణయిస్తుంది. ఈ మనీలాండరింగ్ వ్యవహారానికి సంబంధించి తనపై ఈడీ కేసు కొట్టేయాలంటూ జాక్వెలిన్ వేసిన పిటిషన్ను గతేడాది సుప్రీంకోర్టు కొట్టేసిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ క్రమంలోనే తాజాగా ఆమె అప్రూవర్గా మారేందుకు సిద్ధమవడం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.