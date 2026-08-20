Sushmita Konidela: సుష్మిత కొణిదెల నిర్మించిన జగమే సంగీతం అమెజాన్ లో రాబోతోంది
ప్రైమ్ వీడియో ఒరిజినల్ హిందీ సిరీస్ 'బందిష్ బాండిట్స్' స్ఫూర్తితో రూపొందిన 'జగమే సంగీతం'ను పల్నాటి సూర్య ప్రతాప్ సృష్టించి, దర్శకత్వం వహించగా, సుష్మిత కొణిదెల నిర్మించారు. వంగాల సూర్య మనోజ్, శ్రావణి సముద్రాల, ఎ.ఆర్. ప్రభావ్ రచించిన ఈ మ్యూజికల్ డ్రామాకు విశాల్ చంద్రశేఖర్ సంగీతం అందించారు.
Jagame Sangeetham new poster
ఆయన సంగీతం ఈ సిరీస్కు బ్యాక్ బోన్గా నిలుస్తుంది. కర్ణాటక సంగీత సంప్రదాయాలను సమకాలీన శబ్దంతో అందంగా మేళవించిన హృద్యమైన స్వరకల్పనల ద్వారా విశాల్ చంద్రశేఖర్ ఈ సిరీస్కి ప్రాణం పోశారు.
ప్రకాష్ రాజ్, శ్రీకాంత్, మధుబాల, అక్షయ్ లగుసాని, సుస్మితా శెట్టి ప్రధాన పాత్రల్ని పోషించారు. ఈ ధారావాహికలో సుమన్, సిజ్జు మీనన్, షఫీ, ఝాన్సీ, రఘు బాబు యెర్రా, రాకెట్ రాఘవ, నాగి జబర్దస్త్, మిర్చి నాకిరణ్, ప్రకావ్ కిరణ్, ప్రకావ్ కిరణ్, ప్రకావ్ కిరణ్, కేస్కావ్ రెడ్డి, రూప లక్ష్మి తదితరులు ఇతర పాత్రలను పోషించారు. ‘జగమే సంగీతం’ భారతదేశంలోని ప్రైమ్ వీడియోలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా 240 దేశాలు, ఇతర భూభాగాల్లో ప్రత్యేకంగా తెలుగులో ఆంగ్ల ఉపశీర్షికలు, తమిళంలో డబ్లతో ప్రసారం చేయబడుతుంది.
కర్ణాటక సంగీతపు గొప్ప ప్రపంచ నేపథ్యంలో సాగే కథతో 'జగమే సంగీతం'రాబోతోంది. తన తాత శాస్త్రి గారి ప్రఖ్యాత సంగీత వారసత్వానికి వారసుడైన బాలు, సంప్రదాయ భారం, విచ్ఛిన్నమైన కుటుంబ బంధాలు, చిరకాలంగా దాచిపెట్టిన రహస్యాలతో సతమతమవడాన్ని చూపిస్తుంది. పాత వైరుధ్యాలు మళ్లీ తలెత్తి, తరతరాల వారసత్వాన్ని నాశనం చేసే ప్రమాదం ఏర్పడినప్పుడు, బాలు తన కుటుంబం నిర్మించిన దానిని కాపాడుకోవడానికీ, తన సొంత కళాత్మక స్వరాన్ని కనుగొనడానికీ మధ్య నలిగిపోతాడు. ఈ కథకు సంగీతమే ప్రాణం. శాస్త్రి తన జీవితాన్ని అంకితం చేసిన కర్ణాటక సంప్రదాయంలో పాతుకుపోయిన ఈ ధారావాహిక, బాలు సంప్రదాయపు సరిహద్దులకు అవతల ఉన్న ప్రపంచాన్ని కనుగొన్న కొద్దీ తన సంగీత పరిధిని క్రమంగా విస్తరిస్తుంది. ఇక్కడ పాట ఆ కుటుంబానికి రెండవ భాషగా మారుతుంది. కళ పట్ల వారిలో తపించే భక్తి, అసంతృప్తి, ఆరాటం, భావోద్వేగాలను వ్యక్తపరుస్తుంది.
నిర్మాత సుష్మిత కొణిదెల మాట్లాడుతూ* .. ‘సంగీతం కేవలం వారి ప్రపంచంలో ఒక భాగం మాత్రమే కాకుండా ఆ కుటుంబం మాటల్లో చెప్పలేని ప్రేమ, సంఘర్షణ, ఆరాటం, గర్వం, ఆశ, చివరికి స్వస్థత వంటి భావాలను వ్యక్తపరిచే భావోద్వేగ భాషగా మారే కథను చెప్పడం మా ఉద్దేశం. ఈ సిరీస్ కర్ణాటక సంగీత ప్రపంచంలో లోతుగా పాతుకుపోయినప్పటికీ, వారసత్వం, అనుబంధం, మన స్వంత స్వరాన్ని కనుగొనడం వంటి విషయాలు ఇతివృత్తంగా సాగుతుంది. ఇంతటి అసాధారణమైన నటీనటులను, సృజనాత్మక బృందాన్ని ఒకచోట చేర్చడం మాకు ఎంతో సంతృప్తినిచ్చింది. భారతదేశం, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రేక్షకులను 'జగమే సంగీతం' ప్రపంచంలోకి అడుగుపెట్టి, ప్రైమ్ వీడియోలో స్వయంగా అనుభూతి చెందాలని మేము ఆహ్వానిస్తున్నాము’ అని అన్నారు.
ప్రైమ్ వీడియో ఇండియా, SVOD ఒరిజినల్స్ డైరెక్టర్, హెడ్ మాట్లాడుతూ* .. ‘కుటుంబం, వారసత్వం, ఆత్మశోధన వంటి సార్వత్రిక ఇతివృత్తాలను అన్వేషిస్తూనే, సంగీతంలోని భావోద్వేగ శక్తిని చాటిచెప్పే 'జగమే సంగీతం' ఒక హృద్యమైన కథ. ప్రధానంగా సంప్రదాయం, ఆశయం, మన స్వంత మార్గాన్ని నిర్మించుకోవడానికి కావలసిన ధైర్యం గురించి కాలాతీతమైన ప్రశ్నలను లేవనెత్తుతుంది. పల్నాటి సూర్య ప్రతాప్ విలక్షణమైన సృజనాత్మక దృష్టితో, సుష్మిత కొణిదెల నిర్మాణ సహకారంతో విశాల్ చంద్రశేఖర్ హత్తుకునే సంగీతంతో ఈ సిరీస్ సాంస్కృతికంగా లోతైన, సార్వత్రికంగా అందరికీ వర్తించే అనుభూతిని అందిస్తుంది’ అని అన్నారు.