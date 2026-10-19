Jailar2 Collections: నాలుగు రోజుల్లో ₹400 కోట్ల రికార్డును బద్దలు కొట్టిన జైలర్ 2
అక్టోబర్ 15న విడుదలైన జైలర్ 2, కేవలం నాలుగు రోజుల్లోనే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ₹400 కోట్ల మార్కును దాటి కోలీవుడ్ రికార్డులను బద్దలు కొట్టిందని చిత్ర యూనిట్ తెలియజేస్తోంది. ఇది ₹424 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసి, జన నాయగన్ వంటి విజయవంతమైన చిత్రాలను అధిగమించి 2026లో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన తమిళ చిత్రంగా నిలిచింది. ఈ ఉత్సాహానికి సూపర్స్టార్ మ్యాజిక్ కారణమని దర్శకుడు నెల్సన్ దిలీప్కుమార్ పేర్కొన్నారు.
Rajinikanth, Jackie Shroff, Mohanlal, Sivarajkumar
హౌస్ఫుల్ స్క్రీనింగ్లు ఉత్తర అమెరికాలో $5 మిలియన్లకు పైగా ఓపెనింగ్ వసూళ్లను సన్ పిక్చర్స్ వేడుకగా జరుపుకుంది. 76 ఏళ్ల వయసులోనూ రజనీకాంత్ తన హుందాతనం, విద్యాబాలన్ ఇతరులతో యాక్షన్, మరియు “బిందాస్” వంటి విజయవంతమైన చిత్రాలతో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటున్నారు. బలమైన బుకింగ్లు రాబోయే కాలంలో మరిన్ని మైలురాళ్లకు సంకేతాలుగా నిలుస్తున్నాయి.
ఇక ఈ సినిమాను తెలుగులో విడుదల చేసిన సితార ఎంటర్ టైన్ మెంట్ అధినేత నాగవంశీ, మైత్రీమూవీస్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ శశి మాట్లాడుతూ, 75 ఏళ్ళ వయస్సులో కూడా ఆయన తన శైలితో మేనరిజంతో ఆకట్టుకున్నారు. కొందరు జైలర్ తరహాలోనే స్టయిల్ వుందని కామెంట్లు చేస్తున్నారు. కుర్రాడిలా పదిమందిని కొట్టి, జంప్ లు చేయడానికి ఆయన వయస్సును లాజిక్ లను చూసుకోవాలి గదా అని తెలిపారు.
ఇక తెలుగులో పెద్దగా పబ్లిసిటీ చేయకపోవడానికి కారణం కేవలం సంగీత దర్శకుడు అనిరుధ్ రవిచంద్ర వల్లేనని అన్నారు. ఒకరకంగా సెంటిమెంట్ కూడా భావించినట్లు వుందని ట్రేడ్ వర్గాలు తెలియజేశాయి. పబ్లిసిటీ చేసిన రజనీ చిత్రాలు పెద్దగా ఆడకపోవడంగా పేర్కొంటున్నారు.