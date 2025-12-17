SS Rajamouli: ఎస్ఎస్ రాజమౌళి పై జేమ్స్ కామెరాన్ కామెంట్ వైరల్
James Cameron, SS Rajamouli
ప్రపంచ సినిమా దిగ్గజులు జేమ్స్ కామెరాన్, ఎస్ఎస్ రాజమౌళి కలిసి అవతార్ ఫ్రాంచైజీలో రాబోయే చిత్రం అవతార్: ఫైర్ అండ్ ఆష్ గురించి చర్చించారు. ఈ సంభాషణలో భారీ స్థాయి కథనాలు, సృజనాత్మక ప్రక్రియలు, చిత్ర విడుదల సమయంలో వచ్చే ఆందోళనల గురించి బహిరంగంగా మాట్లాడారు.
అవతార్: ఫైర్ అండ్ ఆష్ చూసినప్పుడు రాజమౌళి "థియేటర్లో పిల్లవాడిలా చూస్తుండిపోయాను" అని వ్యాఖ్యానించారు. కామెరాన్ సినిమాటిక్ స్పెక్టాకిల్ను మరింత అభివృద్ధి చేస్తూనే భావోద్వేగాలను కేంద్రంగా ఉంచడాన్ని ప్రశంసించారు. హైదరాబాద్లో అవతార్ ఐమాక్స్లో ఏడాది పాటు ప్రదర్శించబడిందని రాజమౌళి పేర్కొన్నారు. అవతార్ ఫ్రాంచైజీ ఇమ్మర్సివ్ బిగ్ స్క్రీన్ అనుభవాలకు బెంచ్మార్క్గా ఉందని ఆయన అన్నారు.
కామెరాన్ కూడా రాజమౌళి సినిమాటిక్ విజన్ను అభినందించి, భారతీయ దర్శకుడి ఫిల్మ్ సెట్ను సందర్శించాలని కోరిక వ్యక్తం చేశారు.
20th సెంచరీ స్టూడియోస్ నుంచి అవతార్: ఫైర్ అండ్ ఆష్ డిసెంబర్ 19న భారతదేశంలో 6 భాషల్లో (ఇంగ్లీష్, హిందీ, తమిళం, తెలుగు, మలయాళం, కన్నడ) విడుదల కానుంది.