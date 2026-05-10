సెన్సార్ సర్టిఫికేట్ రాగానే జన నాయగన్ విడుదల : నిర్మాత నారాయణ
టీవీకే అధ్యక్షుడు, సినీ హీరో విజయ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో 'జన నాయగన్' నిర్మాత వెంకట్ కె. నారాయణ పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా 'జన నాయగన్' చిత్ర విడుదలపై మీడియా అడిగిన ప్రశ్నకు ఆయన సమాధానమిచ్చారు.
'అందరూ 'జన నాయగన్' సినిమా గురించి ఆలోచిస్తున్నారు. కానీ, విజయ్ ఇప్పుడు తమిళనాడు 'జన నాయగన్'. చాలా సంతోషంగా ఉంది. 'జన నాయగన్' సెన్సార్ సర్టిఫికెట్ కోసం ఎదురుచూస్తున్నాం. అది రాగానే విడుదల చేస్తాం. ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు స్వీకరించిన విజయ్ సర్కు అభినందనలు. ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీలను ఆయన నెరవేరుస్తారని ఆశిస్తున్నా' అని పేర్కొన్నారు.
విజయ్ హీరోగా హెచ్.వినోద్ తెరకెక్కించిన ఈ పొలిటికల్ యాక్షన్ మూవీ సెన్సార్ నిబంధనల కారణంగా విడుదల కాలేదన్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ విషయం న్యాయస్థానాల వరకూ వెళ్లింది. దీని కోసం ప్రత్యేకంగా రివైజింగ్ కమిటీ ఏర్పాటైంది. ఈ కమిటీ ఇచ్చే రిపోర్టును బట్టి మూవీ రిలీజ్ డేట్ ఆధారపడి ఉంటుంది. ఈ సెన్సార్ సర్టిఫికేట్ విడుదలకాగానే చిత్రాన్ని విడుదల చేయాలన్న తలంపులో నారాయణ ఉన్నారు.