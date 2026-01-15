జన నాయగన్కు సుప్రీంకోర్టులో చుక్కెదురు - హైకోర్టులోనే తేల్చుకోండి..
కోలీవుడ్ అగ్రహీరో విజయ్ నటించిన జన నాయగన్ చిత్రానికి సుప్రీంకోర్టులో చుక్కెదురైంది. ఈ చిత్రం విడుదలకు సెన్సార్ సర్టిఫికేట్ జారీపై మద్రాస్ హైకోర్టు స్టే విధించింది. ఈ ఉత్తర్వులపై స్టే విధిస్తూ చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించింది. ఈ పిటిషన్ను అత్యున్నత న్యాయస్థానం తిరస్కరించింది. మద్రాసు హైకోర్టు డివిజన్ బెంచ్ను ఆశ్రయించాలని ఆదేశించింది.
పైగా, ఈనె ల 20వ తేదీన విచారణ జరిపి తగిన నిర్ణయం తీసుకోవాలని మద్రాస్ హైకోర్టు డివిజన్ బెంచ్కు సుప్రీంకోర్టు సూచించింది. సెన్సార్ సర్టిఫికెట్ ఆలస్యమైతే సినిమాకు అన్యాయం జరుగుతుందని నిర్మాతల తరపు న్యాయవాది సుప్రీంకోర్టు దృష్టికి తీసుకెళ్లగా, దీనిపై ఖచ్చితంగా జనవరి 20వ తేదీన తీర్పు ఇవ్వాలని మద్రాసు హైకోర్టు డివిజన్ బెంచ్కు సుప్రీంకోర్టు సూచించింది.
కాగా, విజయ్ హీరోగా నటించిన జన నాయగన్ మూవీకి యూ/ఏ సర్టిఫికెట్ ఇవ్వాలని సెన్సార్ బోర్డుకు జనవరి 9న మద్రాసు హైకోర్టు సింగిల్ బెంచ్ ఆదేశాలు జారీ చేసిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ తీర్పును సవాల్ చేస్తూ సెన్సార్ బోర్డు మద్రాస్ హైకోర్టు డివిజన్ బెంచ్ను ఆశ్రయించింది.
దీనిపై విచారణ జరిపిన కోర్టు.. సెన్సార్ సర్టిఫికెట్ జారీపై తాత్కాలిక స్టే విధించింది. ఈ స్టేను సవాలు చేస్తూ నిర్మాణ సంస్థ సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించింది. దీని విడుదల విషయంలో జోక్యానికి నిరాకరించిన అత్యున్నత న్యాయస్థానం మద్రాసు డివిజన్ బెంచ్ను ఆశ్రయించాలని నిర్మాతలకు సూచించింది. దీంతో ఈ నెల 20వ తేదీన వెలువడే కోర్టు తీర్పుపై సర్వత్రా ఆసక్తి నెలకొంది.