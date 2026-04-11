సినిమా ఫెయిల్ అయితే ఎంత బాధగా ఉంటుందో తెలుసు : విజయ్ దేవరకొండ
ఒక సినిమా ఫెయిల్ అయితే, ఎంత బాధగా ఉంటుందో తనకు బాగా తెలుసని, అలాంటి బాధను తాను అనుభవించానని టాలీవుడ్ హీరో విజయ్ దేవరకొండ అన్నారు. తమిళ హీరో విజయ్ నటించిన జన నాయగన్ మూవీ విడుదలకు ముందే లీక్ అయింది. దీనిపై పలువురు సినీ ప్రముఖులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తూ సోషల్ మీడియాలో వేదికగా పోస్టులు చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా విజయ్ దేవరకొండ కూడా స్పందించారు. ఈ లీక్పై ఆయన ఘాటుగా స్పందించారు.
'ఇలాంటివి జరిగినప్పుడు కలిగే బాధ వర్ణణాతీతం. వ్యక్తిగతంగా నేను కూడా అనుభవించా. మనల్ని లక్ష్యంగా చేసుకున్నట్లు అనిపిస్తుంది. ఆశ కోల్పోతాం. నేను నా గురించి మాత్రమే చెప్పట్లేదు.. అందరి తరపున మాట్లాడుతున్నా. సినిమా అనేది ఎంతోమంది కలలు కన్న ప్రపంచం. ఈ సమస్యను వీలైనంత త్వరగా పరిష్కరించాలి. దీని వెనుక ఉన్న వ్యక్తులను గుర్తించాలి.
అలా జరగకపోతే, అది వ్యవస్థాగత వైఫల్యాన్ని ప్రతిబింభిస్తుంది. మనుషులు కొంచెం కూడా మనసు లేకుండా ఎలా ఉంటారో అర్థంకావడం లేదు. కొందరు ఏమాత్రం ఆలోచించకుండా పక్కవారికి హాని చేయడానికి ఎంతకైనా దిగజారుతారని ఈ లీక్ మనకు గుర్తుచేస్తోంది. 'జననాయగన్' చిత్రబృందానికి మద్దతు తెలుపుతున్నా' అని విజయ్ దేవరకొండ తన పోస్ట్లో రాసుకొచ్చారు.
అలాగే, మెగా ఫ్యామిలీ హీరో వరుణ్ తేజ్ మాట్లాడుతూ, 'జననాయగన్' లీక్ ఏమాత్రం ఆమోదయోగ్యం కాదని వరుణ్ తేజ్ అన్నారు. విడుదల కాని కంటెంట్ను లీక్ చేయడం వినోదం కాదని, అది దొంగతనంతో సమానమన్నారు. బాధ్యులను గుర్తించి చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు. కంటెంట్ను షేర్ చేయొద్దని నెటిజన్లకు విజ్ఞప్తి చేశారు.