Vijay: జన నాయగన్.విజయ్ కు తిరుచెందూర్లో అపూర్వ ఆదరణ
నటుడిగా ప్రారంభమై రాజకీయ నాయకుడిగా మారిన దళపతి విజయ్, రాజకీయపార్టీ టీవీకే స్థాపించి 2026 ఏప్రిల్ 28న (తెల్లవారుజామున) చెన్నై నుంచి మదురైకు ప్రయాణం చేసి, అక్కడి నుంచి 250 కి.మీ దూరంలో ఉన్న తిరుచెందూర్ అరుల్మిగు సుబ్రహ్మణ్యస్వామి దేవాలయానికి చేరుకున్నారు. అక్కడ ఆయనకు అపూర్వ ఆదరణ నెలకొంది.
ఇది దుష్టంపై శుభం సాధించిన విజయానికి ప్రతీకగా భావించే మురుగన్ స్వామి ఆరు పవిత్ర స్థలాల్లో ఒకటి. సాంప్రదాయ వెష్టి ధరించి, తరువాత పట్టు ధోతి కట్టుకుని, ఆయన విశ్వరూప దర్శనం పూజ నిర్వహించారు. పెద్ద ఎత్తున వచ్చిన అభిమానుల కేరింతలు, కఠిన భద్రతా ఏర్పాట్లు, పూజారుల పూర్ణకుంభ స్వాగతం మధ్య ఈ కార్యక్రమం జరిగింది.
మే 4న జరగనున్న తమిళనాడు ఎన్నికల ఫలితాలకు కొన్ని రోజుల ముందే జరిగిన ఈ సందర్శన, టీవీకే పార్టీ 234 స్థానాల్లో బలమైన ప్రచారానికి దైవ ఆశీర్వాదంగా భావిస్తూ అభిమానుల నుండి భావోద్వేగ మద్దతు పొందింది. అయితే కొందరు దీనిని సాధారణ రాజకీయ సమయానుకూల చర్యగా కూడా అభిప్రాయపడ్డారు.
ఇదే కాకుండా ఇళయ దళపతి విజయ హీరోగా పూజా హెగ్డే హీరోయిన్ గా దర్శకుడు హెచ్ వినోద్ తెరకెక్కించిన అవైటెడ్ సినిమానే జన నాయగన్. విజయ్ ఆఖరి సినిమాగా ప్లాన్ చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఈ సినిమా విడుదలకూ అడ్డంకులు చాలానే వున్నాయి. ఈ సినిమాకు కూడా దుష్టశక్తులనుంచి కాపాడుతూ స్వామి ఆశీస్సులు కోరుకుంటున్నట్లు అభిమానులు సోషల్ మీడియాలో చెబుతున్నారు.
కాగా, జన నాయకుడు మే 8 రిలీజ్ డేట్ నే మేకర్స్ ప్లాన్ చేస్తున్నట్టు తెలుస్తోంది. సో దీనిపై మేకర్స్ ఏమన్నా క్లారిటీ అందిస్తారో లేదో చూడాలి. ఇక ఈ చిత్రానికి అనిరుద్ సంగీతం అందించగా కే వి ఎన్ ప్రొడక్షన్స్ వారు నిర్మాణం వహించారు.