గురువారం, 18 డిశెంబరు 2025
  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. కథనాలు
Written By దేవీ
Last Updated : గురువారం, 18 డిశెంబరు 2025 (15:49 IST)

Janardana Maharshi: పరిమళాదేవి, శుభలక్ష్మీ, సంస్కృత , సహస్త్ర పుస్తకాల రచయిత జనార్దనమహర్షి

Janardana Maharshi, Satish Vegesna, Rentala Jayadeva, Prabhu, Anjali, shiva mallala
Janardana Maharshi, Satish Vegesna, Rentala Jayadeva, Prabhu, Anjali, shiva mallala
ప్రముఖ రచయిత– దర్శకుడు జనార్దనమహర్షి రచించిన నాలుగు పుస్తకాలు హైదరాబాద్‌లో గురువారం విడుదల చేశారు.  ప్రముఖ దర్శకుడు, నేషనల్‌ అవార్డు విన్నర్‌ సతీష్‌ వేగేశ్న ‘‘పరిమళాదేవి’’ పుస్తకాన్ని విడుదల చేయగా,  ‘‘శుభలక్ష్మీ’’ పుస్తకాన్ని ప్రముఖ జర్నలిస్ట్, రచయిత, నంది అవార్డు గ్రహీత జర్నలిస్ట్‌ ప్రభు విడుదల చేశారు. యాంకర్‌గా మంచి పేరున్న అంజలి ‘‘సంస్కృత’’ పుస్తకాన్ని,  ప్రఖ్యాత జర్నలిస్ట్‌– సినిమా పరిశోధకుడు నంది అవార్డును సొంతం చేసుకున్న రెంటాల జయదేవ ‘‘ సహస్త్ర’’ పుస్తకాన్ని విడుదల చేసి తమ అభినందనలను తెలియచేశారు. 
 
పుస్తకాల విడుదల అనంతరం అతిథులందరూ మాట్లాడుతూ–‘‘ ఒక పుస్తకం రాసి దాన్ని బయటకు తీసుకురావటమే గగనం అవుతున్న ఈ రోజుల్లో నాలుగు పుస్తకాలను ఒకేసారి తీసుకువస్తున్న జనార్దనమహర్షి గారికి అభినందనలు’’  తాము విడుదల చేసిన ఒక్కో పుస్తకంలోని కంటెంట్‌ను గురించి అడిగి తెలుసుకున్నారు.
 
జనార్దనమహర్షి మాట్లాడుతూ–‘‘ ఇది ఎంతో శుభపరిణామం. పుస్తకాలను సపోర్టు చేయటానికి వచ్చిన జర్నలిస్ట్‌ మిత్రులందరూ నాకే కాకుండా నా తర్వాత వచ్చే రచయితలకు కూడా ఇలానే మీ సహాయ సహకారాలను, అక్షరాల మీద ప్రేమను పంచిపెడితే భవిష్యత్‌లో మరిన్ని పుస్తకాలు విడుదలవుతాయి. నేను రచించిన ‘వెన్నముద్దలు’ పుస్తకం పద్నాలుగవ ముద్రణకు వచ్చింది. గతంలో నేను రాసిన 16 పుస్తకాలతో పాటు ఈ నాలుగు పుస్తకాలు కలిపి మొత్తం 20 పుస్తకాలను ప్రచురించాను. ఈ పుస్తకాలు ఇంత గొప్పగా రూపుదిద్దుకోవటానికి కారణమైన ఆన్వీక్షికి సంపాదకులు వెంకట్‌ సిద్ధారెడ్డి, మహి బెజవాడలకు కృతజ్ఞతలు. వారు పాఠకలోకానికి చేస్తున్న సేవ చిరస్థాయిగా నిలిచిపోతుంది’’ అన్నారు. ఈ నెల 19నుండి హైదరాబాద్‌లో జరిగే బుక్‌ ఎగ్జిబిషన్‌లోనే కాకుండా తన పుస్తకాలన్నీ ఆన్‌లైన్‌లో కూడా  అందుబాటులో ఉంటాయని మహర్షి అన్నారు..

వైకాపా నేత వల్లభనేని వంశీపై మరో కేసు - అరెస్టు తప్పదా?

వైకాపా నేత వల్లభనేని వంశీపై మరో కేసు - అరెస్టు తప్పదా?వైకాపా నేత, మాజీ ఎమ్మెల్యే వల్లభనేని వంశీపై ఏపీ పోలీసులు మరో కేసు నమోదు చేశారు. సునీల్ అనే వ్యక్తి ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు విజయవాడ మాచవరంలోని పోలీస్ స్టేషనులో కేసు నమోదైంది.

టీటీడీ భూములను ఒబెరాయ్ లగ్జరీ హోటల్ గ్రూపుకు అప్పగించేందుకు కుట్ర: కరుణాకర్ రెడ్డి

టీటీడీ భూములను ఒబెరాయ్ లగ్జరీ హోటల్ గ్రూపుకు అప్పగించేందుకు కుట్ర: కరుణాకర్ రెడ్డివైఎస్సార్‌సీపీ సీనియర్ నాయకుడు, మాజీ టీటీడీ ఛైర్మన్ బి కరుణాకర్ రెడ్డి, పర్యాటకాభివృద్ధి ముసుగులో అత్యంత విలువైన టీటీడీ భూములను ఒబెరాయ్ లగ్జరీ హోటల్ గ్రూప్‌కు అప్పగించడానికి ఎన్డీఏ సంకీర్ణ ప్రభుత్వం కుట్ర పన్నుతోందని ఆరోపించారు. రిజిస్ట్రేషన్ రికార్డుల ప్రకారం రూ. 460 కోట్లకు పైగా, బహిరంగ మార్కెట్‌లో రూ. 3,000 కోట్లకు పైగా విలువైన ఆలిపిరి సమీపంలోని 20 ఎకరాలకు పైగా ఉన్న ప్రధాన టీటీడీ భూమిని, సుమారు రూ. 18 కోట్ల విలువైన పర్యాటక శాఖ భూమితో మార్పిడి చేశారని కరుణాకర్ రెడ్డి ఆరోపించారు.

Chandrababu: పవన్ కళ్యాణ్‌, నారా లోకేష్‌ను కొనియాడిన ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు

Chandrababu: పవన్ కళ్యాణ్‌, నారా లోకేష్‌ను కొనియాడిన ఏపీ సీఎం చంద్రబాబుడిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్‌ను సమర్థవంతమైన పాలనకు ఉదాహరణగా సీఎం చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. పవన్ కళ్యాణ్ సినిమాల నుండి రాజకీయాల్లోకి వచ్చినప్పటికీ, ప్రజా జీవితంలో ఆయన ఒడిదుడుకులను ఎదుర్కొన్నారని, అనుభవం, బాధ్యత ద్వారా పాలన నేర్చుకున్నారని ఆయన అన్నారు. ఉద్యోగాలు కల్పించడం ద్వారా ప్రభుత్వం డీఎస్సీ అభ్యర్థుల చిరకాల కలను నెరవేర్చిందని చంద్రబాబు చెప్పారు. ప్రశంసలకు బదులుగా, వారు హైకోర్టు నుండి సుప్రీంకోర్టు వరకు కేసులు, పిటిషన్లను ఎదుర్కొన్నారు. 31 కేసులను పరిష్కరించిన తర్వాత, ఉద్యోగాలు ఇచ్చామని, లబ్ధిదారులకు ఉపశమనం కలిగించామని చెప్పారు.

మద్యం మత్తులో ఇద్దరు వ్యక్తుల గొడవ.. 19సార్లు కత్తితో పొడిచి హత్య.. ఎక్కడ?

మద్యం మత్తులో ఇద్దరు వ్యక్తుల గొడవ.. 19సార్లు కత్తితో పొడిచి హత్య.. ఎక్కడ?హైదరాబాద్‌లో మద్యం మత్తులో జరిగిన గొడవలో ఒక రోహింగ్యా వ్యక్తిని మరో రోహింగ్యా వ్యక్తి కత్తితో పొడిచి చంపినట్లు పోలీసులు గురువారం తెలిపారు. డిసెంబర్ 17వ తేదీ తెల్లవారుజామున 1.30 గంటల ప్రాంతంలో బాలాపూర్‌లోని వారి శిబిరంలో నిందితుడు బాధితుడిపై కత్తితో దాడి చేసి 19 సార్లు పొడిచాడని, దీంతో అతను అక్కడికక్కడే మరణించాడని పోలీసులు చెప్పారు.

ఆర్టీసీ బస్సు ప్రమాదం.. ప్రయాణీకులకు ఏమైంది?

ఆర్టీసీ బస్సు ప్రమాదం.. ప్రయాణీకులకు ఏమైంది?కొమరం భీమ్-ఆసిఫాబాద్ జిల్లాలోని కెరమెరి మండలంలో గురువారం ఒక ఆర్టీసీ బస్సు ప్రమాదానికి గురైన ఘటనలో దాదాపు 30 మంది ప్రయాణికులు గాయపడ్డారు. ఆదిలాబాద్ డిపోకు చెందిన ఈ బస్సు పరాండోలి నుండి ఆదిలాబాద్ వెళ్తుండగా, పరాండోలి ఘాట్ సెక్షన్‌లో అదుపుతప్పి రోడ్డు పక్కకు దూసుకెళ్లి సమీపంలోని పత్తి పొలంలోకి దూసుకెళ్లింది.

ఉదయాన్నే మిక్స్‌డ్ డ్రై ఫ్రూట్స్ తింటే?

ఉదయాన్నే మిక్స్‌డ్ డ్రై ఫ్రూట్స్ తింటే?జీడిపప్పు, బాదం, పిస్తా, ఎండుద్రాక్ష, ఖర్జూరం, వాల్‌నట్‌లు, ఎండుద్రాక్ష, క్రాన్‌బెర్రీస్, నట్స్ మొదలైన వాటిని మిక్స్‌డ్ డ్రై ఫ్రూట్స్‌లో కలుపుకుని తింటారు. మిక్స్‌డ్ డ్రై ఫ్రూట్స్ తినడం వల్ల కలిగే ఫలితాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. మిక్స్‌డ్ డ్రై ఫ్రూట్స్‌తో రోజు ప్రారంభించడం వల్ల రోజంతా ఎనర్జీ లెవెల్ మెయింటైన్ చేస్తుంది. మిక్స్డ్ డ్రై ఫ్రూట్స్‌ను ఉదయాన్నే తీసుకోవడం వల్ల శరీరానికి అనేక పోషకాలు అందుతాయి. కడుపు నిండినప్పుడు, ఆకలి తక్కువగా ఉంటుంది, అంటే బరువు తగ్గడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది. కొలెస్ట్రాల్ స్థాయి అదుపులో ఉంటుంది. బలహీనత దూరమవుతుంది. వీటితో బలం పొందుతారు.

ఊబకాయం, టైప్ 2 డయాబెటిస్ చికిత్స కోసం సిప్లా యుర్పీక్ ప్రారంభం

ఊబకాయం, టైప్ 2 డయాబెటిస్ చికిత్స కోసం సిప్లా యుర్పీక్ ప్రారంభంసిప్లా ఈరోజు దేశంలోని అత్యంత తీవ్రమైన ఆరోగ్య సవాళ్లలో రెండయిన ఊబకాయం, టైప్ 2 డయాబెటిస్ మెల్లిటస్ (T2DM) నిర్వహణ కోసం ఒక వారం పాటు ఇంజెక్ట్ చికిత్స అయిన యుర్పీక్(టిర్జెపటైడ్)ను ప్రారంభించినట్లు ప్రకటించింది. లిల్లీ డిసిజిఐ (DCGI) ఆమోదం పొందిన తర్వాత, భారతదేశంలో లిల్లీ యొక్క రెండవ బ్రాండ్ అయిన యుర్పీక్‌ను పంపిణీ చేయడానికి, ప్రోత్సహించడానికి సిప్లాకు హక్కులు ఉన్నాయి. ఈ ఆవిష్కరణ గురించి వ్యాఖ్యానిస్తూ, సిప్లా లిమిటెడ్ గ్లోబల్ చీఫ్ ఆపరేటింగ్ ఆఫీసర్ అచిన్ గుప్తా ఇలా అన్నారు.

ధ్యానంలోకి మరింత లోతుగా ఎలా వెళ్లాలి?: గురుదేవ్ శ్రీ శ్రీ రవి శంకర్

ధ్యానంలోకి మరింత లోతుగా ఎలా వెళ్లాలి?: గురుదేవ్ శ్రీ శ్రీ రవి శంకర్ధ్యానంలోకి మరింత లోతుగా ఎలా వెళ్లాలి అనే విషయాన్ని కూలంకషంగా వివరించారు గురుదేవ్ శ్రీ శ్రీ రవిశంకర్. ఆయన చెబుతూ.. మనందరికీ మనల్ని ఉత్తేజపరిచే గాఢమైన విశ్రాంతి కావాలి, తద్వారా మనం మేల్కొన్నప్పుడు ఉపయోగపడతాము. కానీ మీరు నిజంగా ఎప్పుడు విశ్రాంతి తీసుకోగలరు? మీరు ఇతర కార్యకలాపాలన్నింటినీ ఆపినప్పుడు మాత్రమే. కదలడం, పని చేయడం, ఆలోచించడం, మాట్లాడటం, చూడటం, వినడం, వాసన చూడటం, రుచి చూడటం వంటి అన్ని స్వచ్ఛంద కార్యకలాపాలను మీరు ఆపినప్పుడు మాత్రమే మీకు విశ్రాంతి లేదా నిద్ర లభిస్తుంది.

అప్పుడప్పుడు కాస్త పచ్చికొబ్బరి కూడా తింటుండాలి, ఎందుకంటే?

అప్పుడప్పుడు కాస్త పచ్చికొబ్బరి కూడా తింటుండాలి, ఎందుకంటే?కొబ్బరికాయలు వారంలో ఏదో ఒకరోజు కొడుతూనే వుంటాము. అలా కొట్టిన తర్వాత కాస్త పచ్చి కొబ్బరి తింటుంటే ఆరోగ్యానికి మేలు కలుగుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే ప‌చ్చి కొబ్బ‌రిలో కాప‌ర్‌, ఐర‌న్‌, మెగ్నిషియం, మాంగ‌నీస్‌, పాస్ఫ‌ర‌స్‌, పొటాషియం, సెలీనియం, జింక్, విట‌మిన్ బి1, బి5, బి9 త‌దిత‌ర విట‌మిన్లు, మిన‌ర‌ల్స్ పుష్క‌లంగా ఉంటాయి. పచ్చి కొబ్బరి తింటే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. పచ్చి కొబ్బరిలోని పీచు పదార్థం జీర్ణక్రియ ప్రక్రియను వేగవంతం చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది.

రాత్రిపూట ఇవి తింటున్నారా? ఐతే తెలుసుకోవాల్సిందే

రాత్రిపూట ఇవి తింటున్నారా? ఐతే తెలుసుకోవాల్సిందేరాత్రి ప్రశాంతంగా నిద్రపోవాలంటే రాత్రి సమయంలో సరైన ఆహారం తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు రాత్రిపూట తినకూడని కొన్ని ఆహార పదార్థాలను చూద్దాం. దోసకాయను రాత్రిపూట తింటే, శరీరంలో రోగనిరోధక శక్తి తగ్గుతుంది. రాత్రిపూట ఉడకని శనగలు తింటే శరీరం బలహీనపడి అనేక రోగాలకు దారి తీస్తుంది. రాత్రిపూట అరటిపండు తింటే జ్వరం, జలుబు వచ్చే అవకాశం వుంటుంది. రాత్రిపూట పెరుగు తింటే జీర్ణక్రియ సక్రమంగా జరుగదు. రాత్రిపూట యాపిల్స్ తినడం వల్ల వాటిలోని పెక్టిన్ సులభంగా జీర్ణం కాకుండా ఉంటుంది.
