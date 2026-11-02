'నగీనా'గా జాన్వీ కపూర్.. తల్లి శ్రీదేవికి ఐకానికి నివాళి
బాలీవుడ్ యంగ్ బ్యూటీ జాన్వీ కపూర్ తన తల్లి దివంగత శ్రీదేవిని గుర్తుచేసుకున్నారు. నాగినిగా కనిపించారు. శ్రీదేవి సినిమా కెరీర్లోనే ఒక మైలురాయిగా నిలిచిన చిత్రం 'నగీనా'. 1986లో విడుదలైన మూవీ. ఈ చిత్రంలో శ్రీదేవి ఐకానిక్ లుక్ను జాన్వీ కపూర్ ఇపుడు రీక్రియేట్ చేశారు. ఈ ఫోటోలను ఆమె సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేయగా, అవి వైరల్ అవుతున్నాయి.
హోలోవీన్ కోసం జాన్వీ కపూర్ 'నగీనా' చిత్రంలోని శ్రీదేవి తన పాత్రను ఎంచుకుని, గులాబీ రంగు కాస్ట్యూమ్, దానికి సరిపోయే ఆభరణాలు, ప్రత్యేకమైన మేకప్, హెయిర్స్టైల్తో అప్పటి శ్రీదేవిని గుర్తుకుతెచ్చారు. కేవలం గెటప్తోనే సరిపెట్టకుండా నగీనా సినిమా పోస్టర్ను, కొన్ని నాటకీయ దృశ్యాలను కూడా రీక్రియేట్ చేసి అభిమానులను ఆకట్టుకున్నారు.
ఈ ఫోటోలను ఆమె తన ఇన్స్టాలో షేర్ చేస్తూ జాన్వీ ఓ భావోద్వేగ క్యాప్షన్ జోడించారు. అందరికీ హ్యాపీ హలోవీన్. సినీ చరిత్రలోని అత్యంత ఐకానిక్ క్షణాలలో ఒకదాన్ని రీక్రియేట్ చేయాల్సి వచ్చింది. హాలోవీన్ అంటే మనకు ఇష్టమైన పాత్రలు. పాప్ కల్చర్ మూవెంట్స్ మారడం. కొన్నిసార్లు అవి భయపెట్టొచ్చు. కొన్నిసార్లు ఫన్నీగా ఉండొచ్చు. మరికొన్నిసార్లు అది ఒక నివాళి. అమ్మ, రిషి అంకుల్, అమ్రిష్ సర్ల కంటే ఐకానికి ఎవరుంటరు.. అని ఆమె పేర్కొన్నారు.