పెళ్లిపై క్లారిటీ ఇచ్చిన జాన్వీ కపూర్

దివంగత నటి శ్రీదేవి కుమార్తె జాన్వీ కపూర్ త్వరలోనే పెళ్లి పీటలెక్కనుందనే వార్త చక్కర్లు కొడుతోంది. ఈ పుకార్లపై ఆమె తాజాగా క్లారిటీ ఇచ్చారు. ఇప్పట్లో పెళ్లి చేసుకోమని స్పష్టంచేశారు. తాజాగా చేసిన ఈ ఒక్క మాటతో శిఖర్ పహారియాతో తన పెళ్లి అంటూ జరుగుతున్న ప్రచారానికి ఆమె ప్రస్తుతానికి తెరదించారు. 
 
వరుణ్ ధావన్‌‍తో కలిసి జాన్వీ నటిస్తున్న సమయంలో "సన్నీ సంస్కారి కీ తులసి కుమారి" సినిమా ట్రైలర్ లాంచ్ కార్యక్రమం ఇటీవల ముంబైలో జరిగింది. ఈ సందర్భంగా మీడియా ప్రతినిధులు ఆమెను మీ పెళ్లి ఎపుడు అని ప్రశ్నించారు. దీనికి జాన్వీ ఏమాత్రం తడుముకోకుండా ప్రస్తుతం నా ఫోకస్ మొత్తం నటనపైనే ఉంది. పెళ్లికి ఇంకా సమయం ఉంది అని సమాధానమిచ్చారు. 
 
మహారాష్ట్ర మాజీ ముఖ్యమంత్రి సుశీల్ కుమార్ షిండే మనవడు శిఖర్ పహారియాతో జాన్వీ రిలేషన్‌లో ఉన్నట్టు గత కొంతకాలంగా వార్తలు వస్తున్న విషయం తెల్సిందే. పైగా, పలు కార్యక్రమాల్లో వీరిద్దరూ కలిసే కనిపించడంతో ఈ పుకార్లకు మరింత బలం చేకూరింది. గతంలో తన ఫోనులో స్పీడ్ డయల్ లిస్టులో తండ్రి బోనీ కపూర్, సోదరి ఖుషీ కపూర్ తర్వాత శిఖర్ పహారియా పేరు ఉందని చెప్డం శిఖు అని రాసివున్న నెక్లెస్ ధరించడం వంటి సంఘటనలు ఈ వదంతులకు కారణమయ్యాయి. అయితే, తాజా ఈవెంట్‍లో శిఖర పేరును ప్రస్తావించనప్పటికీ పెళ్లి వార్తలపై జాన్వీ నేరుగా స్పందించడం ఇదే మొదటి సారి కావడం గమనార్హం. 

Jagan: రూ.500 కోట్లతో రుషికొండ ప్యాలెస్‌.. అమరావతిపై జగన్ ప్రకటన.. ఎక్కడ?

Jagan: రూ.500 కోట్లతో రుషికొండ ప్యాలెస్‌.. అమరావతిపై జగన్ ప్రకటన.. ఎక్కడ?మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ ప్రధాన వాదనలలో ఒకటి వైజాగ్‌కు వెళ్లి అక్కడి నుండి పరిపాలనను నడపాలనేది. ఈ ఆకాంక్షను నెరవేర్చడానికి ఆయన దాదాపు రూ.500 కోట్లతో అత్యంత ఖరీదైన రుషికొండ ప్యాలెస్‌ను కూడా నిర్మించారు. జగన్ స్వయంగా ఈ కోరికను బహిరంగ సభలలో, సిద్ధాం సమావేశంలో కూడా చాలాసార్లు వ్యక్తం చేశారు. అక్కడ వైజాగ్‌కు మారి రాజధానిగా అభివృద్ధి చేయాలనే కోరిక గురించి మాట్లాడారు.

KTR Defamation Case: బీజేపీ నేత బండి సంజయ్‌కు సమన్లు జారీ

KTR Defamation Case: బీజేపీ నేత బండి సంజయ్‌కు సమన్లు జారీఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో తప్పుడు ఆరోపణలు చేసిన బీజేపీ నేత బండి సంజయ్‌పై బీఆర్ఎస్ నేత కేటీఆర్ పరువు నష్టం కేసు దాఖలు చేశారు. బండి సంజయ్ కేటీఆర్‌ను లక్ష్యంగా చేసుకుంటూ కామెంట్లు చేస్తున్నారు. దీంతో వేరే దారిలేక కేటీఆర్ పరువు నష్టం దావా వేసి, క్షమాపణ చెప్పడానికి సమయం ఇచ్చారు. కానీ కేంద్ర హోం శాఖ సహాయ మంత్రి అయిన బండి సంజయ్ క్షమాపణలు చెప్పేందుకు ముందుకు రాలేదు. ఈ నేపథ్యంలో సోమవారం ఈ కేసు విచారణకు వచ్చింది.

ఉచిత బస్సులతో మా బతుకులు బస్టాండ్ అయ్యాయంటున్న కండెక్టర్ (video)

ఉచిత బస్సులతో మా బతుకులు బస్టాండ్ అయ్యాయంటున్న కండెక్టర్ (video)ప్రయాణికులకు ఉచిత బస్సు సౌకర్యం కల్పించిన తర్వాత తమ బతుకులు బస్టాండులా మారిపోయిందంటూ పలువురు ఆర్టీసి ఉద్యోగులు వాపోతున్నారు. తమ బాధను ఓ మహిళా కండక్టర్ ఏకంగా ఓ వీడియో ద్వారా సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసారు. అందులో ఆమె మాట్లాడుతూ... అధికారులకు నమస్కారం, చూడండి ప్రయాణికులు రోడ్డు మీద ఇలా ఎక్కుతున్నారు. బస్సు కెపాసిటీకి మించి 150 నుంచి 170 మంది ఎక్కుతున్నారు. ఫుట్ బోర్డు నుంచి పైకి రమ్మంటే మామీదే కలబడుతున్నారు. ఎందుకండీ మా ఉద్యోగాలతో, మా ఊపిరితో మా కుటుంబాలతో ఆడుకుంటున్నారు. అధికారులెవ్వరికీ కూడా మేము చేసే సేవల పట్ల జాలి, దయ లేదా?

రైలు ఏసీ బోగీలో స్మోకింగ్ చేసిన మహిళ... నా డబ్బుతో తాగుతున్నా... మీకేంటి నొప్పా? (వీడియో)

రైలు ఏసీ బోగీలో స్మోకింగ్ చేసిన మహిళ... నా డబ్బుతో తాగుతున్నా... మీకేంటి నొప్పా? (వీడియో)ఓ మహిళా ప్రయాణికురాలు రైలు ఏసీ బోగీలో సిగరెట్ తాగుతూ రచ్చ చేసింది. దీన్ని ప్రశ్నించిన ప్రయాణికుడిపై ఆమె మండిపడింది. పైగా, స్మోకింగ్ చేస్తే మీకేంటి నొప్పి అంటూ ఫైర్ అయింది. నా డబ్బుతో తాగుతున్నా.... మీకేంటి నొప్పా అంటూ ఎదురుదాడి చేసింది. పైగా, పోలీసులను పిలుచుకోండంటూ సవాల్ విసిరింది. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఒకటి ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది.

సూపర్ సిక్స్ పథకం కింద మరో ప్రధాన హామిని నెరవేర్చనున్న బాబు.. ఏంటది?

సూపర్ సిక్స్ పథకం కింద మరో ప్రధాన హామిని నెరవేర్చనున్న బాబు.. ఏంటది?సూపర్ సిక్స్ పథకం కింద ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు మరో ప్రధాన హామీని నెరవేరుస్తున్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఈ వారంలో 16,357 డీఎస్సీ ఉద్యోగాలను భర్తీ చేయడానికి అధికారిక ఉత్తర్వులు విడుదల చేయనుంది. ఇది చారిత్రాత్మక చర్య అని చంద్రబాబు ధీమా తెలిపారు. చట్టపరమైన అడ్డంకులు, కోర్టు కేసులు ఉన్నప్పటికీ, తన ప్రభుత్వం మొదటి సంవత్సరంలోనే తన మాటను నిలబెట్టుకుందని చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు

కొత్తిమీర ఎందుకు వాడాలో తెలుసా?

కొత్తిమీర ఎందుకు వాడాలో తెలుసా?కొత్తిమీర. దీని ఆకులు, గింజలు రెండూ ఆహారంలో వాడతారు. ఈ కొత్తిమీర కేవలం ఆహారానికి రుచిని ఇవ్వడమే కాకుండా, మన ఆరోగ్యానికి కూడా చాలా మంచిది. ఇందులో అనేక ఔషధ గుణాలు ఉన్నాయి. కొత్తిమీరలో విటమిన్ A, విటమిన్ C, విటమిన్ K, ఫోలేట్ వంటి ముఖ్యమైన విటమిన్లు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. వీటితో పాటు కాల్షియం, పొటాషియం, మెగ్నీషియం, ఐరన్ వంటి మినరల్స్ కూడా ఉన్నాయి. కొత్తిమీరలో యాంటీఆక్సిడెంట్లు, యాంటీ ఇన్‌ఫ్లమేటరీ, యాంటీ బాక్టీరియల్, యాంటీ ఫంగల్ గుణాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. కొత్తిమీర జీర్ణశక్తిని పెంచుతుంది.

వర్షాకాలంలో ఎలాంటి ఆహారం తినాలి? ఏవి తినకూడదు?

వర్షాకాలంలో ఎలాంటి ఆహారం తినాలి? ఏవి తినకూడదు?వర్షాకాలం అనేది రోగనిరోధక శక్తికి సవాలుగా ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఈ సమయంలో వ్యాధులు ప్రబలే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందుకే, ఈ సీజన్‌లో ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి సరైన ఆహారం తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. వర్షాకాలంలో మీరు తీసుకోవాల్సిన కొన్ని ముఖ్యమైన ఆహార పదార్థాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి. రోగనిరోధక శక్తిని పెంచేవి పసుపు: ఇది యాంటీబ్యాక్టీరియల్, యాంటీవైరల్ గుణాలను కలిగి ఉంటుంది. రోజూ పాలలో పసుపు కలుపుకుని తాగడం వల్ల జలుబు, దగ్గు వంటి సమస్యల నుంచి ఉపశమనం పొందవచ్చు. అల్లం: దీనిలో జింజర్ ఆయిల్ అనే యాంటీ ఇన్‌ఫ్లమేటరీ గుణం ఉంటుంది. అల్లం టీ తాగడం వల్ల గొంతు నొప్పి తగ్గుతుంది.

భారతదేశంలో మహిళల గుండె ఆరోగ్యానికి కీలకం, ఆంజినా గురించి అర్థం చేసుకోవడం

భారతదేశంలో మహిళల గుండె ఆరోగ్యానికి కీలకం, ఆంజినా గురించి అర్థం చేసుకోవడంకరోనరీ ఆర్టరీ డిసీజ్(సీఏడీ)ని తరచుగా పురుషులను ఎక్కువగా ప్రభావితం చేసే పరిస్థితిగా భావిస్తారు. వాస్తవానికి, స్త్రీలు కూడా అంతే హాని అవకాశాలను కలిగి ఉంటారు. వారు కూడా తరచుగా ఆంజినా అంటే- గుండెకు రక్త ప్రవాహం తగ్గడం వల్ల వచ్చే ఛాతీ నొప్పి వంటి లక్షణాలను అనుభవిస్తారు. అయినప్పటికీ, మహిళల్లో ఇప్పటికీ దీన్ని చాలా తక్కువగానే నిర్ధారణ చేస్తున్నారు. ఈ కారణంగా చాలా తక్కువగానే మహిళలు దీనికి చికిత్స పొందుతున్నారు. దీనంతటికీ ప్రధాన కారణం ఆంజినాపై అవగాహన లేకపోవడం.

టొమాటో సూప్ తాగితే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

టొమాటో సూప్ తాగితే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలుటొమాటోలు తగిన మోతాదులో తీసుకుంటే ఎంతో మేలు చేస్తాయి. ఈ టొమాటోలను కూరల్లో కొంతమంది తింటారు. ఇంకొందరు టొమాటో సూప్ అంటే చాలా ఇష్టపడుతుంటారు. టొమాటో సూప్ తాగితే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. టొమాటో సూప్‌లో విటమిన్ సి, విటమిన్ కె, విటమిన్ ఎ, పొటాషియం వంటి పోషకాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. విటమిన్ సి రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడానికి, విటమిన్ కె ఎముకల ఆరోగ్యానికి, విటమిన్ ఎ కంటి ఆరోగ్యానికి సహాయపడుతుంది. టొమాటోలో ఉండే లైకోపీన్ అనే యాంటీఆక్సిడెంట్ శరీరంలో ఫ్రీ రాడికల్స్ వల్ల కలిగే నష్టాన్ని తగ్గిస్తుంది. ఇది క్యాన్సర్, గుండె సంబంధిత వ్యాధులను నివారించడంలో సహాయపడవచ్చు.

మీరు మద్యం సేవిస్తున్నారా? అయితే, ఈ ఫుడ్ తీసుకోవద్దు

మీరు మద్యం సేవిస్తున్నారా? అయితే, ఈ ఫుడ్ తీసుకోవద్దుమద్యం సేవించే అలవాటు ఉన్నవారు ఆహారం విషయంలో కొన్ని జాగ్రత్తలు తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలని పరిశోధకులు హెచ్చరిస్తున్నారు. సరదా కోసం మద్యం తాగుతూ తీసుకునే కొన్ని రకాల ఆహార పదార్థాలు తీవ్రమైన ఆరోగ్య సమస్యలకు దారితీస్తాయని వారు స్పష్టం చేస్తున్నారు. ఈ ప్రమాదకరమైన కాంబినేషన్ల గురించి తెలుసుకోకపోతే అనారోగ్యం బారిన పడటం ఖాయమని సూచిస్తున్నారు.
