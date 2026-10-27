ఆ విషయం తెలియగానే సెమిస్టర్ను మధ్యలోనే వదిలేసి వచ్చేశాడు : శిఖర్పై జాన్వీ కామెంట్స్
మా అమ్మ చనిపోయిందని తెలియగానే తనకు అండగా ఉండేందుకు సెమిస్టర్ను మధ్యలోనే వదిలేసి వచ్చేశాడు అని తన ప్రియుడు శిఖర్ పహారియాను ఉద్దేశించిన బాలీవుడ్ నటి జాన్వీ కపూర్ అన్నారు. కాఫీ విత్ కరణ్ తొమ్మిదో సీజన్ తాజా ఎపిసోడ్లో ఆమమె నటుడు వరుణ్ ధావన్తో కలిసి పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా తన ప్రియుడు శిఖర్ పహారియాను ఉద్దేశించి మాట్లాడుతూ...
'శిఖర్ అప్పుడు లండన్లో చదువుకుంటున్నాడు. అమ్మ చనిపోయారని తెలియగానే తన సెమిస్టర్ను మధ్యలోనే వదిలేసి ముంబైకి వచ్చేశాడు. నిజానికి తను టౌన్లో వాళ్ల నాన్న దగ్గర ఉండాలి. కానీ, నాకు ఏ అవసరం వచ్చినా వెంటనే అందుబాటులో ఉండాలనే ఉద్దేశంతో జుహులోని తన స్నేహితుడి ఇంటికి షిఫ్ట్ అయ్యి, నెలరోజులు అక్కడే ఉన్నాడు. ఈ విషయం నాకు చాలా రోజుల తర్వాత తెలిసింది' అని జాన్వీ గుర్తు చేసుకున్నారు.
జాన్వీ, శిఖర్ పహారియా రిలేషన్షిప్లో ఉన్నారంటూ కొంతకాలంగా వదంతులు వస్తున్నాయి. ఈ విషయాన్ని వారు బహిరంగంగా ప్రకటించకపోయినా.. పలు ఇంటర్వ్యూల్లో శిఖర్ గురించి జాన్వీ ఓపెన్గానే చెబుతున్నారు. ఇటీవల రాజ్ షమానీ పాడ్కాస్ట్లో మాట్లాడుతూ.. 'ప్రేమ అనేది ఎంతో సురక్షితమైన భావన. నాలో ఉన్న నిస్సహాయతను దూరం చేసింది శిఖర్ ప్రేమే. అతని దగ్గర నేను ఓ చిన్నపిల్లలా ప్రవర్తించగలను. నన్ను ఎవరూ జడ్జ్ చేయరనే స్వేచ్ఛ అక్కడ ఉంటుంది' అని ఆమె అన్నారు.
'నాకు 15-16 ఏళ్ల వయసున్నప్పటి నుంచే శిఖర్ నా జీవితంలో ఉన్నాడు. మేమిద్దరం ఒకరికొకరం తోడుగా ఉంటూ కలిసే పెరిగాం. నా కలలనే తన కలలుగా భావిస్తాడు' అని జాన్వీ తెలిపారు. కాగా, దివంగత నటి శ్రీదేవి - బోనీ కపూర్ల కుమార్తె జాన్వీ కపూర్. బాలీవుడ్, తెలుగు చిత్రాల్లో నటిస్తున్న విషయం తెల్సిందే.