పెద్దిలో జరిగిన ఆ తప్పును భవిష్యత్లో పునరావృతం కానివ్వను : జాన్వీ కపూర్
పెద్ది చిత్రంలో జరిగిన ఆ తప్పును భవిష్యత్లో పునరావృతం కానివ్వను అని బాలీవుడ్ నటి జాన్వీ కపూర్ అంటున్నారు. రామ్ చరణ్ హీరోగా బుచ్చిబాబు సాన దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ చిత్రంలో జాన్వీ కపూర్ హీరోయిన్. అయితే, ఈ మూవీలో మహిళల పాత్రను అసభ్యకరంగా చూపించారని, లైంగిక దాడిని ప్రోత్సహించేలా కథనం ఉందని అంగీకరించారు. ఈ సినిమాకు సంబంధించిన విమర్శలు తన మనస్సాక్షిని తీవ్రంగా బాధిస్తున్నాయని ఆమె పశ్చాత్తాపం వ్యక్తం చేశారు.
తాజాగా 'కాఫీ విత్ కరణ్ 9' కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ఆమె, ఈ వివాదంపై తొలిసారిగా పూర్తిస్థాయిలో స్పందించారు. జూన్ 4న విడుదలైన 'పెద్ద' చిత్రంలో జాన్వీ పోషించిన 'అచియమ్మ' పాత్రను పరిచయం చేసిన విధానం కథానాయకుడితో కొన్ని సన్ని వేశాలపై తీవ్ర విమర్శలు వెల్లువెత్తిన సంగతి తెలిసిందే. ముఖ్యంగా అంగీకారం లేకుండా ముద్దు పెట్టుకునే సన్నివేశం పెద్ద దుమారాన్నే రేపింది. ఈ విమర్శలపై కరణ్ జోహార్ అడిగిన ప్రశ్నకు జాన్వీ బదులిస్తూ తన అంతర్మథనాన్ని బయటపెట్టారు.
సినిమా కోసం చాలా మంది కష్టపడ్డారు. అందుకే మొదట ఏమీ మాట్లాడకూడదని అనుకున్నాను. కానీ అలాంటి సమాజంపై, ముఖ్యంగా నా జెండర్పై చూపే ప్రతికూల ప్రభావం గురించి ఆలోచిస్తే నా మనస్సాక్షి తీవ్రంగా వేధిస్తోంది. ఆ అవమానాన్ని నేను ఎప్పటికీ మోయాల్సిందే అని జాన్వీ చెప్పుకొచ్చారు.
చిత్రంలో మహిళల పాత్ర చిత్రణ సమస్యాత్మకంగా ఉందని, కథనంలో లైంగిక దాడిని ప్రోత్సహించారని ఆమె అంగీకరించారు. "నేను మరింత అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిందా? మరిన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిందా? అంటే.. వంద శాతం అవును అది ఖచ్చితంగా సమస్యాత్మకమే. తీవ్రమైన అసభ్యత అందులో ఉంది. కథనంలో లైంగిక దాడిని ప్రోత్సహించారు. కానీ నేను చేయగలిగింది ఒక్కటే, భవిష్యత్తులో ఇలాంటిది పునరావృతం కాకుండా చూసుకోవడం" అని ఆమె స్పష్టం చేశారు.
తన అనుభవాలను గుర్తుచేసుకుంటూ, కొన్ని సన్నివేశాల చిత్రీకరణ తనకు "ఒక రకంగా హింసాత్మక అనుభవాన్ని" ఇచ్చిందని, షూటింగ్ అంతటా అసౌకర్యంగానే ఫీలయ్యానని జాన్వీ తెలిపారు. దర్శకుడు చెప్పినదానికి అనుగుణంగా నడుచుకుంటూనే, ఆ సన్నివేశాలను వీలైనంత తక్కువ సమస్యాత్మకంగా మార్చడానికి ప్రయత్నించానని చెప్పారు. పరిశ్రమలో తనకున్న ప్రివిలేజ్ ను ఉపయోగించి, తనకు అసౌకర్యంగా అనిపించిన విషయాలను మరింత గట్టిగా ప్రశ్నించాల్సిందని ఆమె అభిప్రాయపడ్డారు.
ఈ వివాదంపై ఆన్లైన్ లో జరిగిన చర్చను తాను స్వాగతిస్తున్నానని, అందుకు సంతోషిస్తున్నానని జాన్వీ పేర్కొన్నారు. కాగా, ఈ చిత్రానికి బుచ్చిబాబు సానా దర్శకత్వం వహించారు. విమర్శలు వచ్చిన తర్వాత ఆయన కూడా 'ఎక్స్' ద్వారా క్షమాపణలు చెప్పిన విషయం విదితమే. ఈ 'కాఫీ విత్ కరణ్' ఎపిసోడ్లో జాన్వీతో పాటు వరుణ్ ధావన్, అర్జున్ కపూర్ కూడా పాల్గొన్నారు.