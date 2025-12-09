మంగళవారం, 9 డిశెంబరు 2025
  • Follow us
  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. కథనాలు
Written By సెల్వి
Last Updated : మంగళవారం, 9 డిశెంబరు 2025 (13:19 IST)

Japan Earthquake: డార్లింగ్ ప్రభాస్ ఎక్కడ..? మారుతి ఏమన్నారు?

Prabhas song
జపాన్ ఈశాన్య తీరంలో 7.5 తీవ్రతతో భూకంపం వచ్చింది. అమోరి, ఇవాటే, హొక్కైడో ప్రిఫెక్చర్లకు సునామీ హెచ్చరికలు జారీ చేయబడ్డాయి. నిర్మాత శోభు యార్లగడ్డ ప్రస్తుతం బాహుబలి: ది ఎపిక్ ప్రత్యేక ప్రీమియర్ ప్రదర్శనల కోసం జపాన్‌లో ఉన్నందున, ప్రభాస్ అభిమానులు అతని భద్రత గురించి ఆందోళన చెందారు. 
 
ఈ నేపథ్యంలో ప్రభాస్ అభిమానులతో సంభాషిస్తున్న వీడియో సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతోంది. ఇందులో చాలా మంది అభిమానులు ప్రభాస్ భద్రత కోసం అడుగుతున్నారు. 
 
ఈ మేరకు దర్శకుడు మారుతి అభిమానులకు హామీ ఇచ్చారు. "డార్లింగ్‌తో మాట్లాడారు. అతను టోక్యోలో లేడు.. సురక్షితంగా ఉన్నాడు. చింతించకండి." అంటూ తెలిపారు. కాగా 2026 సంక్రాంతి సందర్భంగా విడుదల కానున్న ది రాజా సాబ్ చిత్రంలో ప్రభాస్, మారుతి కలిసి పనిచేస్తున్నారు.

సాంబారు పాత్రలో పడి నాలుగేళ్ల బాలుడు మృతి.. పుట్టినరోజుకు ఒక్క రోజు ముందే?

సాంబారు పాత్రలో పడి నాలుగేళ్ల బాలుడు మృతి.. పుట్టినరోజుకు ఒక్క రోజు ముందే?సాంబారు పాత్రలో పడి నాలుగేళ్ల బాలుడు ప్రాణాలు కోల్పోయిన ఘటన తెలంగాణ, పెద్దపల్లి జిల్లా మల్లాపూర్‌ సాంఘిక సంక్షేమ గురుకులంలో చోటుచేసుకుంది. వివరాల్లోకి వెళితే.. మంచిర్యాల జిల్లా కోటపల్లికి చెందిన మొగిలి మధుకర్‌ మల్లాపూర్ గురుకుల హాస్టల్‌లో వంట మనిషిగా పనిచేస్తున్నాడు. భార్య, ఇద్దరు పిల్లలతో కలిసి హాస్టల్ లోని సిబ్బంది కోసం కేటాయించిన క్వార్టర్స్‌లో ఉంటున్నాడు. ఆదివారం సాయంత్రం హాస్టల్‌లో విద్యార్థుల కోసం సాంబారు సిద్ధం చేసి.. మిగతా వంటకాలు సిద్ధం చేస్తుండగా.. అక్కడే ఆడుకుంటున్న మధుకర్ కొడుకు మోక్షిత్ (4).. ప్రమాదవశాత్తూ సాంబారు పాత్రలో పడిపోయాడు.

ఏపీలో ఎనిమిది ఓడరేవు ఆధారిత పారిశ్రామిక నగరాలు

ఏపీలో ఎనిమిది ఓడరేవు ఆధారిత పారిశ్రామిక నగరాలుఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఎనిమిది ప్రదేశాలలో ఓడరేవు ఆధారిత పారిశ్రామిక నగరాలను ప్లాన్ చేస్తోంది. ఓడరేవులకు 100 కిలోమీటర్ల దూరంలో పారిశ్రామిక క్లస్టర్లు వస్తాయి. దీని అర్థం వేగవంతమైన అభివృద్ధి, మరిన్ని ఉద్యోగాలు, సముద్ర వాణిజ్యానికి నేరుగా అనుసంధానించబడిన బలమైన ప్రాంతీయ ఆర్థిక వ్యవస్థలు ఏర్పాటు కానున్నాయి.

తెలంగాణలో రూ.10వేల కోట్ల పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు సిద్ధం.. కరణ్ అదానీ ప్రకటన

తెలంగాణలో రూ.10వేల కోట్ల పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు సిద్ధం.. కరణ్ అదానీ ప్రకటనతెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమ్మిట్ ప్రముఖ వ్యాపారవేత్తల నుండి ప్రధాన పెట్టుబడి ప్రకటనలతో ప్రారంభమైంది. సమ్మిట్ ప్రారంభంలోనే కార్పొరేట్ నాయకులు రాష్ట్ర మౌలిక సదుపాయాలు, రక్షణ, తయారీ రంగాలకు పెద్ద మొత్తంలో నిధులు సమకూర్చడంతో ఈ కార్యక్రమం బలమైన పెట్టుబడిదారుల విశ్వాసాన్ని సూచించింది. అదానీ పోర్ట్స్, సెజ్ లిమిటెడ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్, గౌతమ్ అదానీ కుమారుడు కరణ్ అదానీ తెలంగాణలో రూ. 10,000 కోట్ల పెట్టుబడిని ప్రకటించారు. ఈ గ్రూప్ దృష్టి బహుళ వ్యూహాత్మక ప్రాజెక్టులలో రక్షణ తయారీ, రహదారి మౌలిక సదుపాయాలు, సిమెంట్ ఉత్పత్తిపై విస్తరించి ఉంది.

Coffee Rythu Bazaars: కాఫీ రైతులకు మద్దతు.. రైతు బజార్లు ఏర్పాటు

Coffee Rythu Bazaars: కాఫీ రైతులకు మద్దతు.. రైతు బజార్లు ఏర్పాటుఎఎస్సార్ జిల్లా యంత్రాంగం కాఫీ రైతులు తమ ఉత్పత్తులను మధ్యవర్తులు లేకుండా నేరుగా అమ్ముకునేలా ప్రోత్సహిస్తోంది. రైతులకు మద్దతుగా కాఫీ రైతు బజార్లను ఏర్పాటు చేస్తుంది. ఈ చొరవలో చేరిన రైతులకు యూనిట్ ధరపై 30 శాతం సబ్సిడీతో యంత్రాలు, పరికరాలు లభిస్తాయని జిల్లా కలెక్టర్ దినేష్ కుమార్ అన్నారు. కాఫీ వ్యాపారంలో పాల్గొన్న అన్ని వ్యాపారులు చెల్లుబాటు అయ్యే కాఫీ ట్రేడ్ రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికేట్ కలిగి ఉండాలన్నారు. నిబంధనలు పాటించని పక్షంలో చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

Adilabad: టీ స్టాల్‌లో ఇంకొకరితో చనువుగా వుందని.. కత్తితో పొడిచి చంపేశాడు..

Adilabad: టీ స్టాల్‌లో ఇంకొకరితో చనువుగా వుందని.. కత్తితో పొడిచి చంపేశాడు..తెలంగాణలో నిర్మల్ జిల్లా భైంసా పట్టణంలో దారుణం చోటుచేసుకుంది. వివరాల్లోకి వెళితే.. సోమవారం నాగేష్ అనే వ్యక్తి తాను ప్రేమలో ఉన్న 30 ఏళ్ల జె. అశ్వినిని కత్తితో పొడిచి చంపాడు. ఆ తర్వాత పోలీసులు అక్కడికి చేరుకునే వరకు ఆమె మృతదేహం పక్కనే కూర్చున్నాడు. నిర్మల్ జిల్లాలోని భైంసాలో విడాకులు తీసుకున్న అశ్విని మరొక వ్యక్తితో మాట్లాడుతుండటం నాగేష్ చూసి ఆమెపై దాడి చేశాడని పోలీసులు తెలిపారు.

Watch More Videos

సులభంగా శరీర బరువును తగ్గించే మార్గాలు

సులభంగా శరీర బరువును తగ్గించే మార్గాలుఅరటిపండును అల్పాహారంగా తీసుకుంటూ వుండాలి. తింటున్న ఆహారాన్ని బాగా నమిలి తినాలి. ప్రతిరోజూ వ్యాయామం తప్పనిసరిగా చేస్తూ వుండాలి. ద్రాక్ష, క్రాన్ బెర్రీ రసాలను తాగుతుంటే ఓవర్ వెయిట్ తగ్గవచ్చు. గ్రీన్ టీని తాగుతుంటే కొలెస్ట్రాల్ తగ్గుతూ బరువు కూడా అదుపులోకి తగ్గవచ్చు. మంచినీరు కనీసం 3 లీటర్లకు తగ్గకుండా తాగుతుండాలి. గోరువెచ్చని నీటిలో తేనె కలిపి తీసుకుంటే బరువు తగ్గవచ్చు. ప్రతిరోజూ మొలకెత్తిన పెసలు తింటుంటే అధిక బరువు సమస్య వదిలించుకోవచ్చు.

winter health, శీతాకాలంలో ఉసిరి కాయలు ఎందుకు తినాలి?

winter health, శీతాకాలంలో ఉసిరి కాయలు ఎందుకు తినాలి?శీతాకాలంలో ఉసిరి తింటుంటే ఆరోగ్యానికి అది ఎంతో మేలు చేస్తుంది. ఉసిరిలో ఫ్లేవనాయిడ్స్ రసాయనాలు ఉన్నాయి. ఇవి జ్ఞాపకశక్తిని మెరుగుపరుస్తాయి. ఈ సీజన్లో వచ్చిన ఉసిరి కాయలను తింటే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుుకందాము. ఉసిరి మధుమేహం నియంత్రణలో సహాయపడుతుంది. జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. జుట్టును ఆరోగ్యకరంగా వుంచడంలో సాయం చేస్తుంది. ఉసిరి తీసుకుంటుంటే కళ్లను ఆరోగ్యంగా ఉంచుకోవచ్చు. బరువు తగ్గడంలో సహాయపడుతుంది. చర్మాన్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది. రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడంలో ఉసిరి మేలు చేస్తుంది. ఉసిరి కండరాల స్థాయిని మెరుగుపరుస్తుంది.

61 ఏళ్ల రోగికి అరుదైన అకలేషియా కార్డియాకు POEM ప్రక్రియతో కొత్త జీవితం

61 ఏళ్ల రోగికి అరుదైన అకలేషియా కార్డియాకు POEM ప్రక్రియతో కొత్త జీవితంసికింద్రాబాద్: మెడికవర్ హాస్పిటల్స్, సికింద్రాబాద్ గ్యాస్ట్రోఎంటరాలజీ విభాగం అరుదైన అకలేషియా కార్డియా వ్యాధితో బాధపడుతున్న 61 ఏళ్ల మహిళకు ఆధునిక Per Oral Endoscopic Myotomy (POEM) చికిత్సను విజయవంతంగా నిర్వహించింది. ఆహారం మింగడంలో తీవ్రమైన ఇబ్బంది, దగ్గు, వాంతులు, ఛాతి మండింపు వంటి లక్షణాలు పెరుగుతూ, చివరికి ద్రవాలు కూడా మింగలేని స్థితి రావడంతో రోగి మెడికవర్ వైద్యులను సంప్రదించారు.

ఎముక బలం కోసం రాగిజావ

ఎముక బలం కోసం రాగిజావరాగి జావ. ఎక్కువమంది తాగేవాటిలో రాగిజావ ఒకటి. రాగుల్లో కాల్షియం, ఐరన్, ప్రొటీన్లు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. శరీరానికి ఖనిజాలు రోజువారీ పొందాలనుకునేవారి ఇది మంచి ఎంపిక. రాగి జావ తాగితే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. రాగిజావ తాగుతుంటే శరీరానికి అధిక ప్రోటీన్ అందుతుంది. సహజ బరువు తగ్గించే ఏజెంట్ రాగి జావ. చర్మాన్ని వృద్ధాప్య లక్షణాలు త్వరగా రాకుండా నివారిస్తుంది. రాగి జావ తాగుతుంటే జుట్టుకు మేలు చేస్తుంది. రాగుల్లో కాల్షియం పుష్కలంగా ఉంటుంది. పాలిచ్చే తల్లులు రాగి జావ తాగితే తల్లి పాల ఉత్పత్తిని పెంచుతుంది. మధుమేహాన్ని నివారించడంలో రాగి జావ మేలు చేస్తుంది. జీర్ణక్రియకు తోడ్పాటునందిస్తుంది.

scrub typhus fever, విశాఖలో బెంబేలెత్తిస్తున్న స్క్రబ్ టైఫస్ పురుగు కాటు జ్వరం

scrub typhus fever, విశాఖలో బెంబేలెత్తిస్తున్న స్క్రబ్ టైఫస్ పురుగు కాటు జ్వరంఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో స్క్రబ్ టైఫస్ (Scrub Typhus) పురుగు కాటుతో వస్తున్న జ్వరంతో రోగుల సంఖ్య క్రమంగా పెరుగుతోంది. ఇప్పటికే విశాఖపట్టణంలో గత రెండు నెలల్లో 43 పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి. విశాఖపట్టణం, కాకినాడ, విజయనగరం, చిత్తూరు, పల్నాడు తదితర జిల్లాల్లో ఈ జ్వరంతో బాధపడుతున్నవారి కేసులు వెలుగుచూస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇంతకీ ఏమిటీ స్క్రబ్ టైఫస్ ఫీవర్, దాని లక్షణాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com