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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Monday, 7 September 2026 (15:05 IST)

మళ్లీ చిక్కుల్లో జయం రవి.. కెనీషాతో డ్రగ్స్ వీడియో వైరల్

Jayam Ravi
Written By: సెల్వి
Updated: Mon, 7 Sep 2026 (15:05 IST)
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Jayam Ravi
నటుడు జయం రవి, అతని మాజీ ప్రేయసి కెనీషా కలిసి నిషేధిత మాదకద్రవ్యాన్ని సేవిస్తున్నట్లుగా ఉన్న ఒక వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. దీనిపై తీవ్ర చర్చలు జరుగుతున్నాయి. నటుడు జయం రవి మరియు అతని భార్య ఆర్తి విడిపోయినప్పటి నుండి, జయం రవి వరుస వివాదాల్లో చిక్కుకుంటున్నారు. ప్రేక్షకుల మధ్య తనకున్న మంచి పేరును క్రమంగా కోల్పోతున్నారు.
 
విడాకుల తర్వాత వెంటనే, జయం రవి తన ప్రేయసి కెనీషాతో కలిసి బహిరంగ కార్యక్రమాలకు హాజరవడం ద్వారా ఆమెను ప్రజలకు పరిచయం చేశారు. ఇది అతనిపై అనేక ప్రతికూల వ్యాఖ్యలకు దారితీసింది. వివాహేతర సంబంధం కారణంగానే అతను తన భార్యకు విడాకులు ఇచ్చాడని, అతను నమ్మకద్రోహి అని ఆరోపణలు వచ్చాయి.
 
అయితే, కొన్ని పరిస్థితుల కారణంగా ఆ జంట తర్వాత విడిపోయారు. తాము పరస్పర అంగీకారంతో విడిపోయామని కెనీషా స్వయంగా తన సోషల్ మీడియా ఖాతాల్లో ధృవీకరించారు. ఇది కూడా ఆ నటుడిపై పెద్ద ఎత్తున ట్రోలింగ్‌కు కారణమైంది. 
 
ఇటీవల, జయం రవి తన అభిమానులు నిర్వహించిన కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నారు. ఆ కార్యక్రమాలకు సంబంధించిన అతని ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. ఆ ఫోటోలు వైరల్ అయిన వెంటనే, నెటిజన్లు జయం రవి రూపాన్ని గమనించడం మొదలుపెట్టారు. కళ్ల కింద నల్లటి వలయాలతో అతను ఎందుకు అంత బలహీనంగా కనిపిస్తున్నాడని ప్రశ్నించారు.
 
ఈ చర్చల మధ్య, జయం రవి మరియు అతని మాజీ ప్రేయసి కెనీషా కలిసి నిషేధిత మాదకద్రవ్యాన్ని సేవిస్తున్న వీడియో ఒకటి ఆన్‌లైన్‌లో లీక్ అయ్యింది. దీనిని చూసి చాలా మంది దిగ్భ్రాంతికి గురయ్యారు.
 
ఈ వైరల్ వీడియోపై స్పందిస్తూ, కొందరు ఇది ఏఐ సృష్టించిన వీడియో కావచ్చని అభిప్రాయపడగా, మరికొందరు ఇది నిజమైన వీడియో అని, కెనీషా కారణంగానే జయం రవి మాదకద్రవ్యాలకు బానిసయ్యాడని వాదించారు.

అంతేకాకుండా, ప్రజలు ఆ లీక్ అయిన వీడియో కింద పోలీసు అధికారులను ట్యాగ్ చేస్తూ, నిషేధిత మాదకద్రవ్యాలు తీసుకున్నందుకు ఆ నటుడిపై తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతున్నారు. మొత్తానికి, జయం రవి, అతని మాజీ ప్రేయసి కెనీషాకు సంబంధించిన ఆ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతూనే ఉంది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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