Jayam Ravi: భార్యతో విడాకులు.. వడ్డీ కాసుల వాడిగా జయం రవి
తన విడాకుల వ్యవహారం వార్తల్లో నిలుస్తున్నప్పటికీ, తమిళ నటుడు జయం రవి తన వృత్తిపరమైన కెరీర్లో ఒక ఆసక్తికరమైన కొత్త అధ్యాయానికి సిద్ధమవుతున్నట్లు సమాచారం. రాబోయే తెలుగు చిత్రం వడ్డి కాసుల వాడలో శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి పాత్రను పోషించేందుకు ఆయన చర్చలు జరుపుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. తన భార్య ఆర్తితో విడాకుల వ్యవహారం ఇంకా కోర్టులో పెండింగ్లో ఉండగా, గత కొద్ది నెలలుగా అది ప్రజల దృష్టిని ఆకర్షిస్తూనే ఉంది.
Jayam Ravi
మంచు మనోజ్ ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్న వడ్డి కాసుల వాడ చిత్రం, మధ్య తరగతి నేపథ్యంలో సాగే హాస్యం ప్రధానమైన వినోదాత్మక చిత్రంగా రూపొందుతోంది. చర్చలు గనుక సఫలమైతే, ఈ చిత్రంలో జయం రవి పోషించనున్న శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి పాత్ర ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలవనుంది.
అయితే, ఈ ప్రాజెక్ట్కు సంబంధించి ప్రస్తుతం చర్చలు జరుగుతున్నాయి. త్వరలోనే అన్ని విషయాలు ఖరారు కానున్నాయి. ఈ చిత్రానికి తేజ్ ఉప్పలపాటి రచన, దర్శకత్వం వహిస్తుండగా, ఏకే ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్పై రామబ్రహ్మం సుంకర దీనిని నిర్మిస్తున్నారు. ఒకవేళ జయం రవి ఈ చిత్రంలో నటించడానికి అంగీకరిస్తే, అది ఆయనకు తెలుగు చిత్రసీమలో ఒక ఆసక్తికరమైన ప్రవేశం కావడంతో పాటు, అత్యంత పూజనీయమైన దైవాలలో ఒకరి పాత్రను తెరపై పోషించే అరుదైన అవకాశం కూడా అవుతుంది.
తెలుగు చిత్రసీమలో ఇలాంటి పాత్రలను పోషించడానికి గొప్ప సంప్రదాయం ఉంది. దిగ్గజ నటుడు ఎన్.టి. రామారావు శ్రీ వేంకటేశ్వర మహత్యంలో వేంకటేశ్వర స్వామి పాత్రకు చిరస్థాయి గుర్తింపు తీసుకురాగా, కె. రాఘవేంద్రరావు దర్శకత్వంలో వచ్చిన భక్తిరస చిత్రం అన్నమయ్యలో ఆ దైవ పాత్రను పోషించి నటుడు సుమన్ ప్రశంసలు పొందారు. ఈ ఒప్పందం కార్యరూపం దాలిస్తే, వడ్డి కాసుల వాడ చిత్రం జయం రవి వృత్తిపరమైన ప్రయాణంలో ఒక కీలక మైలురాయిగా నిలుస్తుంది.