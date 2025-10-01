బుధవారం, 1 అక్టోబరు 2025
  • Follow us
  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. కథనాలు
Written By సెల్వి
Last Updated : బుధవారం, 1 అక్టోబరు 2025 (10:22 IST)

Bigg Boss Telugu 9: జయం సుమన్ శెట్టికి పెరుగుతున్న మద్దతు..

Jayam Suman Shetty
Jayam Suman Shetty
బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 9 ప్రారంభమై మూడు వారాలు అయింది. హౌస్‌లో మూడు ఎలిమినేషన్లు జరిగాయి. ఇప్పటివరకు, శ్రాష్టి వర్మ, మనీష్ మరంద, ప్రియా శెట్టి షో నుండి ఎలిమినేట్ అయ్యారు. జయం ఫేమ్ సుమన్ శెట్టి అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన పోటీదారులలో ఒకరిగా నిలిచారు. 
 
బిగ్ బాస్ తెలుగు 9లో అత్యధిక పారితోషికం తీసుకునే పోటీదారుడు అతనే అని తెలుస్తోంది. తాజా నివేదికల ప్రకారం, షోలో పాల్గొన్నందుకు సుమన్ శెట్టి వారానికి 3 లక్షల రూపాయలు పారితోషికం తీసుకుంటున్నాడు. 
 
అతను ఎక్కువ కాలం ఇంట్లో ఉంటే, అతని సంపాదన కాస్త పెరుగుతుంది. ఇంకా అతను షో గెలిస్తే, అతనికి ప్రైజ్ మనీ కూడా వస్తుంది. క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో ప్రశాంతంగా ఉండటం ద్వారా, సానుభూతి కారకంతో ప్రేక్షకుల హృదయాలను గెలుచుకోవడం ద్వారా అతను ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటున్నాడు. ముఖ్యంగా ప్రేక్షకుల ఓట్ల నుండి చాలా మద్దతు లభిస్తోంది. అతను ఎంతకాలం ఇంట్లో ఉంటాడో వేచి చూద్దాం.

అత్యాచారం చేసాక బాధితురాలిని పెళ్లాడితే పోక్సో కేసు పోతుందా?

అత్యాచారం చేసాక బాధితురాలిని పెళ్లాడితే పోక్సో కేసు పోతుందా?ముంబై నగరంలో 17 ఏళ్ల మైనర్ బాలికపై 29 ఏళ్ల యువకుడు అత్యాచారానికి పాల్పడ్డాడు. బాలిక ఫిర్యాదు మేరకు అతడిపై పోక్సో కేసును నమోదు చేసారు పోలీసులు. కేసు నమోదయ్యాక నిందితుడు బాధితురాలితో అవగాహనకు వచ్చి ఆమెను వివాహం చేసుకున్నాడు. అనంతరం వారికి ఓ మగబిడ్డ పుట్టాడు. దీనితో తనపై పెట్టిన పోక్సో కేసును వాపసు తీసుకునేందుకు బాధితురాలు అంగీకరించింది. ఈ విషయమై బాధితురాలు బాంబే హైకోర్టును ఆశ్రయించింది. ఐతే బాలికపై అత్యాచారం చేసిందుకు నమోదు చేసిన పోక్సో కేసు, బాధితురాలిని వివాహం చేసుకుంటే రద్దు అయ్యే అవకాశం లేదని కోర్టు సంచలన తీర్పునిచ్చింది.

Monsoon: దేశ వ్యాప్తంగా 1,528 మంది మృతి.. ఆ మూడు రాష్ట్రాల్లోనే అత్యధికం..

Monsoon: దేశ వ్యాప్తంగా 1,528 మంది మృతి.. ఆ మూడు రాష్ట్రాల్లోనే అత్యధికం..జూన్ నుండి సెప్టెంబర్ వరకు వర్షాకాలంలో సంభవించిన తీవ్ర వాతావరణ సంఘటనలు భారతదేశం అంతటా కనీసం 1,528 మంది ప్రాణాలను బలిగొన్నాయి. మధ్యప్రదేశ్, హిమాచల్ ప్రదేశ్, మహారాష్ట్రలు అత్యంత దెబ్బతిన్న రాష్ట్రాలలో ఉన్నాయని భారత వాతావరణ శాఖ (IMD) మంగళవారం తెలిపింది. ఇందులో 935 మంది వరదలు, భారీ వర్షాల కారణంగా మరణించగా, 570 మంది పిడుగులు, ఉరుములతో కూడిన వర్షాలకు గురయ్యారు. మరో ఇరవై రెండు మంది ప్రతికూల వాతావరణం కారణంగా ప్రాణాలు కోల్పోయారు.

Cocaine: చెన్నై ఎయిర్ పోర్టులో రూ.35 కోట్ల విలువైన కొకైన్‌.. నటుడి అరెస్ట్

Cocaine: చెన్నై ఎయిర్ పోర్టులో రూ.35 కోట్ల విలువైన కొకైన్‌.. నటుడి అరెస్ట్చెన్నై అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో సుమారు రూ.35 కోట్ల విలువైన 3.5 కిలోల కొకైన్‌ను అక్రమంగా రవాణా చేయడానికి ప్రయత్నించినందుకు ఒక నటుడిని అరెస్టు చేసినట్లు అధికారులు మంగళవారం తెలిపారు. దర్యాప్తు సంస్థల ప్రకారం, ఈ నిషిద్ధ వస్తువులను గుర్తుతెలియని వ్యక్తుల నుండి కంబోడియాలో నటుడు అందుకున్నట్లు చెప్పుకుంటున్న ట్రాలీలో దాచిపెట్టి, చెన్నై విమానాశ్రయంలో ఎవరికైనా అందించాలని సూచనలు ఉన్నాయి.

తమిళనాడుకు ఏమైంది, మొన్న తొక్కిసలాటలో 41 మంది మృతి, నేడు ఎన్నూరులో 9 మంది కూలీలు మృతి

తమిళనాడుకు ఏమైంది, మొన్న తొక్కిసలాటలో 41 మంది మృతి, నేడు ఎన్నూరులో 9 మంది కూలీలు మృతితమిళనాడు రాష్ట్రంలో వరుస ప్రమాదాలు జరగడం కలవరానికి గురిచేస్తోంది. ఇటీవలే టీవీకే విజయ్ చేపట్టిన ర్యాలీలో జరిగిన తొక్కిసలాటలో 41 మంది మృతి చెందారు. మంగళవారం నాడు ఎన్నూరులో మరో దిగ్భ్రాంతికర సంఘటన చోటుచేసుకున్నది. ఎన్నూరు పవర్ ప్లాంట్ నిర్మాణంలో వున్న కట్టడం కూలి 9 మంది కార్మికులు మృతి చెందారు. మరో 15 మంది కార్మికులకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. మృతుల సంఖ్య పెరిగే అవకాశం వున్నట్లు తెలుస్తోంది. నిర్మాణం చేస్తున్న భవనంలో మొత్తం 30 మంది కూలీలు వున్నట్లు సమాచారం. దీన్నిబట్టి మరో ఆరుగురి ఆచూకి తెలియాల్సి వుంది.

Andhra: గోదావరి నదిలో పెరుగుతున్న నీటి మట్టం.. భద్రాచలం వద్ద 48.7 అడుగులకు..?

Andhra: గోదావరి నదిలో పెరుగుతున్న నీటి మట్టం.. భద్రాచలం వద్ద 48.7 అడుగులకు..?గోదావరి నదిలో వరద నీటి మట్టం పెరుగుతోంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర విపత్తు నిర్వహణ అథారిటీ (ఏపీఎస్డీఎంఏ) మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ప్రఖార్ జైన్ మంగళవారం మాట్లాడుతూ, గోదావరి నదిలో వరద నీరు ధవళేశ్వరం వద్ద ఇన్‌ఫ్లో, అవుట్‌ఫ్లో 10.2 లక్షల క్యూసెక్కులు దాటడంతో వరద నీరు పెరిగే అవకాశం ఉందని అన్నారు.

Watch More Videos

ఉపవాసం సులభతరం: మీ వ్రత మెనూలో పెరుగును చేర్చడానికి 5 కారణాలు

ఉపవాసం సులభతరం: మీ వ్రత మెనూలో పెరుగును చేర్చడానికి 5 కారణాలుఉపవాసం చేసేటప్పుడు, సరైన ఆహారాన్ని ఎంచుకోవడం అనేది మీరు అలసిపోయినట్లు భావించడం మరియు చురుకుగా, ఏకాగ్రతతో, తేలికగా ఉండటం మధ్య ఉన్న వ్యత్యాసాన్ని నిర్ణయిస్తుంది. మీ వ్రత థాలీలో ప్రత్యేక స్థానానికి అర్హమైన అటువంటి ఒక పదార్థం పెరుగు. దీనిని దహీ అని కూడా పిలుస్తారు. ఇది రుచి, పోషణ మరియు సాంస్కృతిక ప్రాముఖ్యతను ఒక ప్రత్యేకమైన రీతిలో మిళితం చేస్తుంది. కేవలం వంటగదిలోని ఒక సాధారణ వస్తువు కంటే ఎక్కువగా, పెరుగు సాత్విక గుణాలను కలిగి ఉంటుంది, ఇది ఉపవాస సమయంలో మనస్సును ప్రశాంతపరచడానికి, శరీరానికి పోషణను అందించడానికి సహాయపడుతుంది.

ప్రపంచ హృదయ దినోత్సవాన్ని కాలిఫోర్నియా బాదంతో జరుపుకోండి

ప్రపంచ హృదయ దినోత్సవాన్ని కాలిఫోర్నియా బాదంతో జరుపుకోండిఈ సంవత్సరం, ప్రపంచ హృదయ దినోత్సవం డోంట్ మిస్ ఎ బీట్ (ఒక స్పందనను కూడా కోల్పోకండి) అనే థీమ్‌తో ముడిపడి ఉంది. ఇది హృదయ సంబంధ వ్యాధుల (CVD) కారణంగా అకాల మరణాలు సంభవిస్తున్నాయని, కుటుంబాలు కలిసి గడిపే విలువైన సమయాన్ని కోల్పోతున్నాయని గుర్తుచేసే ఒక శక్తివంతమైన సందేశం. భారతదేశానికి ఈ హెచ్చరిక ప్రత్యేకంగా అత్యవసరం, ఇక్కడ CVD భారం తీవ్రంగా పెరుగుతుందని అంచనా వేయబడింది.

కాలేయ క్యాన్సర్ ప్రారంభ లక్షణాలు ఎలా వుంటాయి?

కాలేయ క్యాన్సర్ ప్రారంభ లక్షణాలు ఎలా వుంటాయి?కాలేయం పలు కారణాల వల్ల వ్యాధులకు గురవుతుంది. వీటిలో లివర్ క్యాన్సర్ ఒకటి. ఈ వ్యాధి తరచుగా దాని ప్రారంభ దశలో లక్షణాలను కలిగించదు, కాబట్టి గుర్తించడం కష్టమవుతుంది. అయితే క్యాన్సర్ పెరిగేకొద్దీ, వివరించలేని బరువు తగ్గడం, ఆకలి లేకపోవడం, పొత్తికడుపు పైభాగంలో నొప్పి, కామెర్లు వంటి వివిధ సంకేతాలు, లక్షణాలు కనిపించవచ్చు. కాలేయ క్యాన్సర్ ప్రారంభ లక్షణాలు ఎలా వుంటాయో తెలుసుకుందాము. వివరించలేని బరువు తగ్గడం: ఆకస్మికంగా, అనుకోకుండా బరువు తగ్గడం కాలేయ క్యాన్సర్‌కు సంకేతం కావచ్చు, ముఖ్యంగా ఆకలి లేకపోవడంతో కలిపి ఉంటే అనుమానించాల్సిందే.

బాదం పప్పులు రోజుకి ఎన్ని తినాలి? ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

బాదం పప్పులు రోజుకి ఎన్ని తినాలి? ప్రయోజనాలు ఏమిటి?బాదం పప్పులు రోజుకు ఎన్ని తినాలనే సందేహం చాలామందికి వుంటుంది. నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, ఒక సాధారణ వయోజన వ్యక్తి రోజుకు 5 నుండి 10 లేదా 6 నుండి 10 నానబెట్టిన బాదం పప్పులు తినడం సురక్షితమైనది, ప్రయోజనకరమైనది. కొంతమంది నిపుణులు రోజుకు 7-10 బాదం పప్పులను సిఫార్సు చేస్తారు. శారీరకంగా చురుకుగా ఉండే వ్యక్తులు లేదా క్రీడాకారులు 8 నుండి 10 బాదం పప్పులు తినవచ్చు. చాలా ఎక్కువ మొత్తంలో.. అంటే, 20 కంటే ఎక్కువ తినడం వల్ల కేలరీలు పెరిగి బరువు పెరగడం, జీర్ణ సమస్యలు లేదా కిడ్నీలో రాళ్ల ప్రమాదం వంటివి పెరగవచ్చు.

ఒక్క లవంగాను నోట్లో వేసుకుని నమిలితే...

ఒక్క లవంగాను నోట్లో వేసుకుని నమిలితే...లవంగాను నోట్లో వేసుకుని నమిలడం వల్ల అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. దీనికి ముఖ్య కారణం లవంగాలలో ఉండే యూజినాల్ అనే శక్తివంతమైన సమ్మేళనం, ఇది యాంటీఆక్సిడెంట్, యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ, యాంటీ బాక్టీరియల్ (బాక్టీరియా నిరోధక) గుణాలను కలిగి ఉంటుంది. లవంగాలు నమిలితే కలిగే ముఖ్యమైన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com