Bigg Boss Telugu 9: జయం సుమన్ శెట్టికి పెరుగుతున్న మద్దతు..
బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 9 ప్రారంభమై మూడు వారాలు అయింది. హౌస్లో మూడు ఎలిమినేషన్లు జరిగాయి. ఇప్పటివరకు, శ్రాష్టి వర్మ, మనీష్ మరంద, ప్రియా శెట్టి షో నుండి ఎలిమినేట్ అయ్యారు. జయం ఫేమ్ సుమన్ శెట్టి అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన పోటీదారులలో ఒకరిగా నిలిచారు.
బిగ్ బాస్ తెలుగు 9లో అత్యధిక పారితోషికం తీసుకునే పోటీదారుడు అతనే అని తెలుస్తోంది. తాజా నివేదికల ప్రకారం, షోలో పాల్గొన్నందుకు సుమన్ శెట్టి వారానికి 3 లక్షల రూపాయలు పారితోషికం తీసుకుంటున్నాడు.
అతను ఎక్కువ కాలం ఇంట్లో ఉంటే, అతని సంపాదన కాస్త పెరుగుతుంది. ఇంకా అతను షో గెలిస్తే, అతనికి ప్రైజ్ మనీ కూడా వస్తుంది. క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో ప్రశాంతంగా ఉండటం ద్వారా, సానుభూతి కారకంతో ప్రేక్షకుల హృదయాలను గెలుచుకోవడం ద్వారా అతను ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటున్నాడు. ముఖ్యంగా ప్రేక్షకుల ఓట్ల నుండి చాలా మద్దతు లభిస్తోంది. అతను ఎంతకాలం ఇంట్లో ఉంటాడో వేచి చూద్దాం.